PagerDuty¡¢¥µ¥¤¥ª¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÈÈÎÇä¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë
¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È´ÉÍý¤Î¼«Æ°²½¤Ç¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢DX¿ä¿Ê¤ÈIT¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ÝÂê²ò·è¤ò»Ù±ç
PagerDuty³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»³º¬¿¹Ô¡¢°Ê²¼¡§PagerDuty¡Ë¤Ï¡¢¥µ¥¤¥ª¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§´îÂ¿¿É×¡¢°Ê²¼¡§¥µ¥¤¥ª¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤È¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÈÎÇä³ÈÂç¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ·ÀÌó¤ÎÄù·ë¤Ë¤è¤ê¡¢¥µ¥¤¥ª¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬Í¤¹¤ë¹ÈÏ¤Ê¸ÜµÒ´ðÈ×¤Èµ»½ÑÅªÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¡¢PagerDuty¤ÎÄó¶¡¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¹ñÆâ¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️ÇØ·Ê
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤Î¿ÊÅ¸¤ËÈ¼¤¤¡¢´ë¶È¤ÎIT¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¤ä¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É´Ä¶¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¡¢¤½¤Î±¿ÍÑ¤Ï°ìÃÊ¤ÈÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿¼¹ï¤ÊIT¿ÍºàÉÔÂ¤¬Â³¤¯¤Ê¤«¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¸Â¤é¤ì¤¿¥ê¥½¡¼¥¹¤ÇÂ¿¿ô¤Î´Æ»ë¥Ä¡¼¥ë¤«¤éÈ¯¤»¤é¤ì¤ë¥¢¥é¡¼¥È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ä¡¼¥ë¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É¤òÌÜ»ë¤Ç³ÎÇ§¤¹¤ë½¾Íè·¿¤Î±¿ÍÑ¤Ï¡¢½éÆ°¤ÎÃÙ¤ì¤ä½ÅÂç¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤Î¸«Íî¤È¤·¥ê¥¹¥¯¤ò¹â¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿¼Ìë¡¦µÙÆüÂÐ±þ¤Ë¤è¤ëÉé²Ù¤ÎÁý²Ã¡¢Éüµì¤ÎÄ¹´ü²½¤Ë¤è¤ëµ¡²ñÂ»¼º¤ä¸ÜµÒËþÂÅÙ¤ÎÄã²¼¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏËÜÍèÃíÎÏ¤¹¤Ù¤³«È¯¶ÈÌ³¤Î°µÇ÷¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ò¾·¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡PagerDuty¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿´ë¶È¤ÎÊú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¸þ¤±¡¢¥µ¥¤¥ª¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¤ÎÏ¢·È¤òÄÌ¤¸¤Æ»Ù±çÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Î¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÈÎ¾¼Ò¤ÎÃÎ¸«¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¢¥é¡¼¥È¤Î½¸Ìó¡¦Í¥ÀèÅÙÉÕ¤±¡¢¥ï¡¼¥¯¥Õ¥í¡¼¤Î¼«Æ°²½¡¢¤ª¤è¤Ó´Ø·¸¼ÔÏ¢·È¤Î¿×Â®²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à±¿ÍÑ¤Î¸úÎ¨²½¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼´ë¶È¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤ë¡ÖÀïÎ¬Åª±¿ÍÑ¡×¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
◾️¥µ¥¤¥ª¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥µ¥¤¥ª¥¹¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ï¡¢Linux¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¥¤¥ó¥Æ¥°¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸¶ÅÀ¤È¤·¡¢¼«¼Ò³«È¯¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ª¤è¤ÓSaaS¤ÎÈÎÇä¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥é¥¦¥É¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëDX¤Îµ»½ÑÎÎ°è¤ËÃíÎÏ¤·¡¢AI¤Î³èÍÑ»Ù±ç¤ä¼¡À¤Âå¤ò»Ù¤¨¤ëÀ½ÉÊ¤È¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â³×¿·Åª¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢µ»½Ñ¤òÄÉµá¤·¡¢À¤³¦¤ÎIT»º¶È¤Ë±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤¢¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¼Ò²ñ¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¾ðÊó¤Ï¡¢https://sios.jp ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
◾️PagerDuty¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
PagerDuty, Inc.¡ÊNYSE:PD¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ÉÍý¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢PagerDuty Operations Cloud¤òÄÌ¤·¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤ÊIT±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£PagerDuty Operations Cloud¤Ï¡¢¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È´ÉÍý¡¢AIOps¡¢¼«Æ°²½¡¢¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¡¼¥Ó¥¹¥ª¥Ú¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÅý¹ç¤·¤¿¡¢½ÀÆð¤Ç³ÈÄ¥À¤Î¤¢¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¡£Operations Cloud¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ë¶È¤Ï±¿ÍÑ¾ã³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤ä¥³¥¹¥È¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¼ý±×¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Fortune500¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¡¢Fortune100¤Î70%¶á¤¯¤¬PagerDuty¤ò¸½Âå¤Î´ë¶È¤ËÉÔ²Ä·ç¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÜµÒ»öÎã¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.pagerduty.co.jp/customers/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
PagerDuty³ô¼°²ñ¼Ò ¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°ËÜÉô
¹ÊóÃ´Åö¡§ »³²¼¡¢±§º´Èþ
Email¡§ japan-pr@pagerduty.com
