鈴与シンワート、「あさレポ」に「レポートPlus」 （有償オプションサービス）を提供開始

鈴与シンワート株式会社（代表取締役 社長執行役員 紱田 康行、本社所在地：東京都港区、以下「鈴与シンワート」）は、運転前アルコールチェック＆検温※クラウドサービス「あさレポ」に「レポートPlus」を2026年2月3日から提供開始することを発表しました。

「レポートPlus」は、アルコールチェックの法令遵守、監査対応の徹底をサポートする有償オプションサービスです。

「あさレポ」は業務効率化と適切なドライバー指導で、安全運転管理者を支援します。

■「レポートPlus」とは

「レポートPlus」は、アルコールチェックの定着化と管理をサポートする有償オプションサービスです。部門やドライバーごとのアルコールチェックの実施状況を表形式で提供します。 「レポートPlus」を活用することで、チェック漏れなどが一目で分かるので、問題の原因特定や正確なデータに基づいたドライバー指導が可能です。根拠となる記録データを通じて、アルコールチェックの法令遵守・監査対応の徹底を支援します。

また、最適な料金プランの見直しにも貢献します。

＜安全運転管理者が抱える課題＞

ドライバーのアルコールチェック漏れや、現場責任者が確認を後回しにしてしまうケースなど、検知器を用いたアルコールチェックやクラウドサービス導入による記録の一元管理は進んでいても、運用管理の課題は未だ解決しないことがあります。

主な例としては「アルコールチェックの実施状況が現場任せであること」「根拠となるデータを用いた適切なドライバー指導が出来ていないこと」など、アルコールチェックの法令遵守の徹底や、監査対応に不安がある場合です。

＜「レポートPlus」でできること＞

① アルコールチェックの実施状況や、記録の確認状況を見える化

② アルコールチェック漏れを部門別・ドライバー別に表示。指導すべき対象を見える化

③ 根拠に基づいたデータからアルコールチェックの法令遵守・監査対応の徹底を支援

④ 料金プランと利用状況を照合。実情に応じた最適プランを見える化





■運転前アルコールチェック＆検温※クラウドサービス「あさレポ」について

「あさレポ」は、運転前のアルコールチェックと検温※記録を専用のクラウドサーバで一元管理するサービスです。運転前に利用することで酒気帯び運転や発熱時運転を予防します。

道交法のアルコール検知器使用義務、2024年4月から施行された旅客自動車運送事業運輸規則一部改正などに対応します。

＜「あさレポ」の特長＞

① 小型携帯用デバイスとスマホだけで、いつでもどこでもアルコールチェック＆検温※

② ログイン時のAI顔認証、GPS位置測定でなりすましを防止

③ 測定データはクラウドサーバで一元管理

④ 月額基本料0円の従量課金プランも用意

運転前アルコールチェック＆検温※クラウドサービス「あさレポ」のサービス詳細はこちらからご覧ください。

https://saas.shinwart.co.jp/asarepo/

※鈴与シンワート指定の検温機能付きアルコール検知器利用時に検温が可能です

■鈴与シンワートについて

鈴与シンワートは、鈴与グループ唯一の上場企業として大規模情報システムの開発、物流ITコンサルティングサービス、人事・給与・会計などの業務ソリューション及びアウトソーシングの提供、そしてデータセンター＆クラウドサービスを展開しております。

https://www.shinwart.co.jp/

