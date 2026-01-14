¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¡Û¡Ê»³·Á¸©¿·¾±»Ô¡ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»-±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ-¡×¤È¼«¼£ÂÎ¹Êó»ï¤¬¥³¥é¥Ü¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡¡±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¤È¼«¼£ÂÎ¹Êó»ï¤¬¥³¥é¥Ü¡ª »³·Á¸©¿·¾±»Ô¹Êó¤·¤ó¤¸¤ç¤¦1·î¹æÈ¯¹Ô¡ª
»³·Á¸©¿·¾±»Ô¤Ç¤Ï¡¢1·î13ÆüÈ¯¹Ô¤Î¹Êó»ï¡Ö¹Êó¤·¤ó¤¸¤ç¤¦1·î¹æ¡×¤Ç¡¢ÎáÏÂ8Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤êCBC¡¿TBS·ÏÎó¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ»¡¡±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¥³¥é¥ÜÉ½»æ¤ò´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á¤Î¸¶ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ö±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¥·¥êー¥º¡×¤Ï¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Î¿·¾±ÈÍ¤Î²Ð¾Ã¤·¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿»þÂå¾®Àâ¤Ç¤¢¤ê¡¢ËÜ»Ô¤Î´Ñ¸÷Âç»È¤Ç¤¢¤ëº£Â¼æÆ¸ã»á¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¼ç¿Í¸ø¡Ø¾¾±Ê¸»¸ã¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¸½Âå¤Î²Ð¾Ã¤·¤È¤·¤ÆÃÏ°è¤ò¼é¤ë¿·¾±»Ô¾ÃËÉÃÄ°÷¤È¡¢ËÜºî¤òÂêºà¤Ë¥À¥ó¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È´ë²è¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡Ö¥À¥ó¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢ËÜºî¤È¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏ¢·È¤ò¿Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢´Ñ¸÷¤ÎÌ¥ÎÏ¸þ¾å¡¦È¯¿®¤Ê¤É¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¥¡Ö¹Êó¤·¤ó¤¸¤ç¤¦1·î¹æ¡×TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ»¡¡±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥ÜÉ½»æ
¡¦¥Úー¥¸²¼Éô¡§TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ»¡¡±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¼ç¿Í¸ø¡Ø¾¾±Ê¸»¸ã¡Ù
¡¦¥Úー¥¸¾åÉôº¸¡§¿·¾±»Ô¾ÃËÉÃÄ°÷
¡¦¥Úー¥¸¾åÉô±¦¡§¥À¥ó¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ
¢£¡Ö¹Êó¤·¤ó¤¸¤ç¤¦¡×¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ðー
²¼µURL¤è¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.city.shinjo.yamagata.jp/100/010/20260113112302.html
¡Ú¿·¾±³«ÉÜ400Ç¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡Û
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ»¡¡±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¤·¤¿¹Êó¤·¤ó¤¸¤ç¤¦1·î¹æ¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¤ËÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¿·¾±³«ÉÜ400Ç¯µÇ°»ö¶È¡×¤ò¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ»Ô¤Ç¤Ï¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤ÎáÏÂ7Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÎáÏÂ4Ç¯5·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¡¡º£Â¼æÆ¸ã¡Ê¤·¤ó¤¸¤ç¤¦´Ñ¸÷Âç»È¡Ë¥Èー¥¯¥·¥çー¡×¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¥¡ÖÄ¾ÌÚ¾Þºî²È¡¡º£Â¼æÆ¸ã¡Ê¤·¤ó¤¸¤ç¤¦ ¡¡´Ñ¸÷Âç»È¡Ë¥Èー¥¯¥·¥çー¡×
¢¥¡Öº£Â¼æÆ¸ã¤Î¤Þ¤Ä¤êÎ¹ The Final in ¿·¾±¡×
¢¥¡ÖÎò»Ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¡×
¢¥¡Ö¿·¾±Àã¤Þ¤Ä¤ê¿·¾±³«ÉÜ400Ç¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×
¢¥¡Ö³«ÉÜ400Ç¯µÇ°¼°Åµ³«ºÅ¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥Üー¥È¡×
¡Ú¡Ø²Ð¶ôÄ»¡¡±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Û
¡¡¿·¾±³«ÉÜ£´£°£°Ç¯µÇ°»ö¶È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñÁí¹ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Ç¤¢¤ëº£Â¼æÆ¸ã»á¤Î¶¨ÎÏ¤Î²¼¡¢¿·¾±¤Î¼¡¤Î£±£°£°Ç¯¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ®Ä¹¤ò°é¤à¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡¢¡Ö¥À¥ó¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¡£ÎáÏÂ6Ç¯7·î¤Ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀâÌÀ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¡¢Íâ£¸·î¤«¤éËè·îÎý½¬¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤òÎáÏÂ7Ç¯5·î25Æü㈰¤Ë¿·¾±»ÔÌ±Ê¸²½²ñ´Û¤Ç½é¤á¤ÆÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÎáÏÂ7Ç¯6·î7Æü㈯～8Æü㈰¤Ë¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖYOSAKOI¥½ー¥é¥óº×¤ê¡×¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂçÀª¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ÇÆ²¡¹¤¿¤ë±éÉñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Áー¥à¡Ö±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡¦¿·¾±¡×¤¬¸«»ö¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢Âç²ñ¤Ç½à¥¸¥å¥Ë¥¢Âç¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼Ò²ñ¿Í¤â´Þ¤á¤¿¥Áー¥à¡Ö±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¤â°ì¼¡¿³ºº°÷¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÂç²ñ¤Ç»³·Á¸©Àª¤¬Æþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤Ï¡¢½é¤Î²÷µó¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÀÚâøÂöËá¤·¤Ê¤¬¤éÃÛ¤¾å¤²¤¿Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿±éÉñ¤Ï¡¢´Ñ¤¿¿Í¡¹¤ËÂç¤¤Ê´¶Æ°¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¡¢ºòÇ¯¤Ç270¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥æ¥Í¥¹¥³Ìµ·ÁÊ¸²½°ä»º¡Ö¿·¾±¤Þ¤Ä¤ê¡×¤ÎÃæ¤Ç¡¢±èÆ»¤òËä¤á¿Ô¤¯¤¹´ÑµÒ¤ÎÁ°¤ÇÀ¹Âç¤Ê¥À¥ó¥¹¥Ñ¥ìー¥É¤òÈäÏª¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÁÅý¤ò¼õ¤±·Ñ¤®¤Ê¤¬¤é¤â¿·¤·¤¤É½¸½¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤½¤Î»Ñ¤Ï»ÔÌ±¤ËÍ¦µ¤¤È´õË¾¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡
¡¡
¢£¥À¥ó¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ ¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÆ°²è¡Ê¿·¾±»Ô¸ø¼°YouTube¡Ë
https://youtu.be/lALXtOURoRI?si=DAQVKRzTu_OeJZtz
¡Ú¿·¾±»Ô¤ÈTV¥¢¥Ë¥á¡Ø²Ð¶ôÄ»¡¡±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡Ù¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤ÏÂ¾¤Ë¤â¡ª¡Û
¡ü¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤òÀßÃÖ
¡¡Æ»¤Î±Ø¡Ö¿·¾±¥¨¥³¥í¥¸ー¥¬ー¥Ç¥ó¸¶»½¤ÎÅÎ¡×ÉßÃÏÆâ¤Ë¤¢¤ë¡¢¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¡ÖMINOMUSHI¡Ê¥ß¥Î¥à¥·¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²Ð¶ôÄ» ±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¤Î¥¢¥Ë¥á²½¤òµÇ°¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤ò³«Àß¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¾®Àâ¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤â¡¢¥¢¥Ë¥á¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤â¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³«Àß´ü´Ö¡¡2026Ç¯£¶·îËö¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
¡¦½êºßÃÏ¡¡¢©996-0091 »³·Á¸©¿·¾±»Ô½½ÆüÄ®£¶£°£°£°－£±
¡¦¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤ÎÆâÍÆ
¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×¤ÎºîÉÊ¤ä¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー5¿Í¡Ê¾¾±Ê¸»¸ã¡¢Ä»±Û¿·Ç·½õ¡¢ÆÒ¼¡Ïº¡¢É§Ìï¡¢²ÃÃÏÀ±½½Ïº¡Ë¤ò¥â¥Áー¥Õ¤È¤·¤¿ÆâÁõ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÅù¿ÈÂç¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥Í¥ë¤ä½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²è¡Ö²Ð¶ôÄ»¡×¤ÎÊ£À½¸¶²è¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦º£Â¼æÆ¸ã»á¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¿§»æ¡¦½ñÀÒ¤âÅ¸¼¨Ãæ¡ª
¡¦¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ú¡¡½ÉÇñ¤Î¾ì¹ç¡¡¡Û¡¡1Çñ¤¢¤¿¤ê¡¡Âç¿Í3,000±ß/¿Í¡¢»Ò¤É¤â1,500±ß/¿Í
¢¨ÊÌÅÓ¥·ー¥Ä¡¦¥¿¥ª¥ëÂå¤¬ÄÉ²Ã¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡¡¸«³Ø¤Î¤ß¤Î¾ì¹ç¡¡¡Û¡¡ÎÁ¶âÌµÎÁ¡¡
¢¨¸«³Ø²ÄÇ½»þ´Ö¤Ï8¡§30～17¡§00¡ÊºÇ½ª¼õÉÕ16¡§30¡Ë
¢¨Ëè½µ²ÐÍËÆü¤Ï»ÜÀß¤¬µÙ´Û¡£¤Þ¤¿¡¢ÍøÍÑÍ½Ìó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¸«³Ø¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¸«³Ø¤ò´õË¾¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ý¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢²¼µURL¤è¤ê¡¢¿·¾±»Ô¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://www.city.shinjo.yamagata.jp/k001/20251223184048.html
¡ã¡ã¥³¥ó¥»¥×¥È¥ëー¥à¤ÎÍøÍÑ¡¦¸«³Ø¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä¡ä
¿·¾±»Ô¥¨¥³¥í¥¸ー¥¬ー¥Ç¥ó»öÌ³¼¼¡¡☎0233-29-2122
¡ü¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡¡±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¥°¥Ã¥º¡ª
¥¢¥Ë¥á¡Ö²Ð¶ôÄ»¡¡±©½£¤Ü¤íÆÐÁÈ¡×¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿ー5¿Í¡Ê¾¾±Ê¸»¸ã¡¢Ä»±Û¿·Ç·½õ¡¢ÆÒ¼¡Ïº¡¢É§Ìï¡¢²ÃÃÏÀ±½½Ïº¡Ë¤Î¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¤ò¿·¾±»Ô¸ÂÄê¤ÇÈÎÇäÍ½Äê¡ª²Á³Ê¤ä¹ØÆþÊýË¡¤Ê¤É¤Ï¾ÜºÙ¤¬·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢¿·¾±»Ô¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¡ãËÜ¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡ä¡ä
¿·¾±»Ô¾¦¹©´Ñ¸÷²Ý¸òÎ®´ë²è·¸¡¡☎0233-29-5849
¢ãÈ¯¿®ÆüÉÕ¡¿È¯¿®¸µÌ¾¢ä
¡¡¡¡ÎáÏÂ8Ç¯£±·î£±£´Æü¡¿»³·Á¸©¿·¾±»Ô
¢ã¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¢ä
»³·Á¸©¿·¾±»ÔÁí¹çÀ¯ºö²Ý ¹Êó¡¦ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê·¸
℡¡§0233-22-2116¡¡¡¡Email¡§seisaku@city.shinjo.yamagata.jp