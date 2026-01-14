´ã°µ¤ò¹â´¶ÅÙ¤ËÌµÀþ·×Â¬¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò³«È¯
´ã°µ¤ò¹â´¶ÅÙ¤ËÌµÀþ·×Â¬¤¹¤ë¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò³«È¯
～ÎÐÆâ¾ãÉ¾²Á¤ËÍ¸ú¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼Â¾Ú～
È¯É½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü¥½¥Õ¥È¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ËÏÄ¥»¥ó¥µ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü¥Ñ¥ê¥Æ¥£¡¦»þ´Ö(PT)ÂÐ¾ÎÀ¶¦¿¶·ë¹ç²óÏ©¤ÈÌµÀþ¼°ÏÄ¥»¥ó¥µ¤òÅý¹ç¤·¤¿¿·²óÏ©¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢½¾ÍèÊý¼°¤ÎÌó183ÇÜ¤Î´¶ÅÙ(36.333¦¸/mmHg)¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü»ÔÈÎ¤Î´ã°µ·×¤È¹â¤¤Àþ·ÁÁê´Ø¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë(ÆÚ´ã¡§R²¡á0.93¡¢¥¦¥µ¥®¡§R²¡á0.97)¡¢¹â¤¤Æ©ÌÀÀ(²Ä»ë¸÷Æ©²á80¡ó°Ê¾å)¤ÈÀ¸ÂÎ°ÂÁ´À¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡üËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢·ò¾ï¼Ô(10～21 mmHg)¤¬ÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÎÐÆâ¾ã´µ¼Ô¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤Ë¸þ¤±¤¿¥¹¥Þー¥È¥ì¥ó¥º¤È¤·¤Æ¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¿Þ1¡§¡È´ã°µ¤òÌµÀþ¤ÇÂ¬¤ë¡É¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º
¡¡Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊóÀ¸»º¥·¥¹¥Æ¥à¸¦µæ²Ê¤Î»°Âð ¾æÍº¡Ê¤ß¤ä¤± ¤¿¤±¤ª¡Ë¶µ¼ø¡¢¥¢¥º¥Ï¥ê¡¦¥µ¥Þ¥ó¼¡ÀÊ¸¦µæ°÷¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤È»³¸ýÂç³ØÂç³Ø±¡°å³Ø·Ï¸¦µæ²Ê´ã²Ê³Ø¹ÖºÂ¤ÎÌÚÂ¼ ÏÂÇî¡Ê¤¤à¤é ¤«¤º¤Ò¤í¡Ë¶µ¼ø¡¢°²¿¹ ²¹ÌÐ¡Ê¤¢¤·¤â¤ê ¤¢¤Ä¤·¤²¡Ë½õ¶µ¤é¤Î¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢Æ³ÅÅÀ¹âÊ¬»Ò(PEDOT:PSS)¤ÈÀÜÃåÀ¹âÊ¬»Ò(PVA)¤«¤é¤Ê¤ëÂ¿ÁØ¹½Â¤Äñ¹³¥»¥ó¥µ¤È¡¢PTÂÐ¾ÎÀ¤Î¸¶Íý¤òÍøÍÑ¤·¤¿ÌµÀþ¸¡½Ð´ï¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ã°µ¢¨1ÊÑ²½¤Ë±þ¤¸¤¿Äñ¹³ÊÑ²½¤ò¹â¤¤QÃÍ¢¨2¤ÇÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢6～36 mmHg¤Î´ã°µÈÏ°Ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ36.333 ¦¸/mmHg¤Î´¶ÅÙ¡Ê½¾ÍèÊý¼°0.198 ¦¸/mmHg¤ÎÌó183ÇÜ¡Ë¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÚ´ã¤òÍÑ¤¤¤¿in vitro¢¨3¼Â¸³¤ª¤è¤Ó¥¦¥µ¥®¤òÍÑ¤¤¤¿in vivo¢¨4¼Â¸³¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÍÑ´ã°µ·×¤È¤Î´Ö¤ÇR²¢¨5¡á0.93～0.97¤Î¹â¤¤Àþ·ÁÁê´Ø¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢ËÜ¥»¥ó¥µ¥ì¥ó¥º¤¬Ä¹´ü¤«¤ÄÈó¿¯½±¤Ç´ã°µ¤ò¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤È¤·¤ÆÍË¾¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ©ÌÀÀ(²Ä»ë¸÷Æ©²á80¡ó°Ê¾å)¤ª¤è¤Ó°ÂÁ´À(²ÈÅÆ»î¸³¤ª¤è¤Ó¥Ò¥È³ÑËì¾åÈéºÙË¦¤ÎÀ¸Â¸Î¨90¡ó°Ê¾å)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢¹ñÆâ¼ºÌÀ¸¶°ø¤ÎÂè1°Ì¤Ç¤¢¤ëÎÐÆâ¾ã¤ÎÁá´ü¿ÇÃÇ¡¦¼£ÎÅ¸ú²Ì¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¡¦ºßÂð´ÉÍý¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºµ»½Ñ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ê¾å¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡ÊAMED¡Ë¡¢²Ê¸¦Èñ´ðÈ×A¡¢¥¥ä¥Î¥óºâÃÄ¤Ë¤è¤ë½õÀ®¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¹ñºÝ³Ø½Ñ»ï¡ÖNPJ Flexible Electronics¡×¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê1¡Ë¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê
¡¡¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢¶þÀÞ°Û¾ï¤ò¶ºÀµ¤·¤Æ»ëÎÏ¤òÊä¶¯¤¹¤ë¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤Ê¹âÅÙ°åÎÅµ¡´ï¤È¤·¤Æ¤ÎÍøÍÑ¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢¶áÇ¯¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥ì¥ó¥º¤ÈÅÅ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡Ö»ë¤ë¡×¤«¤é¡Ö¿Ç¤ë¡×¤ò¼Â¸½²ÄÇ½¤Ê¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î³«È¯¤¬À¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤È¤ê¤ï¤±¡¢¹ñÆâ¼ºÌÀ¸¶°ø¤ÎÂè£±°Ì¤Ç¤¢¤ëÎÐÆâ¾ã¤ò¸¡½Ð¤¹¤ë°åÎÅµ¡´ï¤Î³«È¯¤Ï¡¢¼À´µÍ½ËÉ¤ä±ó³ÖºßÂð¿ÇÎÅ¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÅÀ¤Ç¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤Î±ä¿¡×¤ä¡Ö°åÎÅÈñºï¸º¡×¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÎÐÆâ¾ã¤Î´µ¼Ô¿ô*£±¤Ï¡¢400Ëü¿Í°Ê¾å(40ºÐ°Ê¾å¤Î5%¡¢70ºÐ°Ê¾å¤Î10%)¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î³«È¯¤ÏµÞÌ³¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¿Þ2¡§¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Îµ¡Ç½³ÈÄ¥¤È¤½¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ
¡¡´ãµåÆâ°µÎÏ(°Ê²¼¡¢´ã°µ¤È¸Æ¤Ö)¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ë¿À·Ð¤ò½ý³²¤·¡¢¼ºÌÀ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹ÎÐÆâ¾ã¤Ï¡¢ÆüÃæ¤è¤ê¤âÌë´Ö¤Ë¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¶ñ¹ç¤òÇÄ°®¤¹¤ë¾å¤Ç24»þ´Ö´ã°µ¤ò·×Â¬¤¹¤ë¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢¥´ー¥ë¥É¥Þ¥ó´ã°µ·×¤Ê¤É¤ÎÂç·¿ÁõÃÖ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÂ¬Äê¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ìë´Ö¤ÎÂ¬Äê¤Ë¤ÏÉÔ¸þ¤¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ËÅÅ»ÒÁÇ»Ò¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç24»þ´Ö·×Â¬¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³«È¯¤¬¿Ê¤à´ã°µ·×Â¬¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢¥ì¥ó¥ºÁÇºà¤¬¹Å¤¯¥É¥é¥¤¤Ê¥Ïー¥É¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁõÍÑ´¶¤¬°¤¯¡¢¤Þ¤¿¡¢¹â²Á¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦·çÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¦¥§¥Ã¥È¤Ê¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¾å¤Ë½¾Íè·¿¥¢¥ó¥Æ¥ÊÁÇ»Ò¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤È¡¢¥ì¥ó¥º¤Î´¥Áç¤Ë¤è¤êÅÅ»ÒÉôÉÊ¤¬´ðÈÄ¤«¤éÇí¤¬¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡¢ËÜ¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢ÅÅµ¤¥á¥Ã¥¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÈùºÙ²Ã¹©µ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÌµÀþ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î¿½ÌÀ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¼«¿È¤¬ÏÄ¤ò´¶ÃÎ¤Ç¤¤ëºÇÅ¬¤Ê¹½Â¤(·Á¾õ¤ä¸ü¤ß¤Ê¤É)¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿½ÌÀ¤òÍ¤¹¤ëÏÄ¥»¥ó¥µ¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Ï¡¢»ÔÈÎ¤Î¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¾å¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥ì¥ó¥º¤¬´¥Áç¤·¤Æ¤â¥»¥ó¥µÁÇ»Ò¤¬´ðÈÄ¤«¤éÇí¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤È¥»¥ó¥µ¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥»¥ó¥µ¤Î²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Âð¤Ç·×Â¬¤Ç¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÉáµÚ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¿Þ3¡§¥½¥Õ¥È¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÍÑ¤¤¤¿´ã°µ·×Â¬¤ò¼Â¸½
¡Ê2¡Ë¸¦µæ¤ÎÀ®²Ì
¸¦µæ¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ì¥ó¥º¤È¥á¥¬¥Í´Ö¤Ë¤ª¤±¤ëÌµÀþÄÌ¿®µ»½Ñ(PTÂÐ¾ÎÀ¶¦¿¶·ë¹ç²óÏ©¢¨6)¤Î³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢ÎÞÃæÅüÅÙ¤ò·×Â¬¤¹¤ëÄ¶¹â´¶ÅÙ¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥»¥ó¥·¥ó¥°¥ì¥ó¥º¤Î³«È¯¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¼Â¸½¤Î¤¿¤á¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î·Á¾õ¤äºàÎÁÁªÄê(Mg, Zn, Au, Cu, ¹ç¶â, ¥«ー¥Ü¥ó¥Ê¥Î¥Á¥åー¥Ö, MXene¢¨7¤Ê¤É)¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ì¥ó¥º¤ËÅëºÜ²ÄÇ½¤Ê¶¦¿¶´ï¤ª¤è¤Ó¸¡½Ð´ï¤Ê¤É¤Î²óÏ©Àß·×¡¢¥Çー¥¿²òÀÏ¤Î¤¿¤á¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢³«È¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÂ¦¤Î¼õÆ°¶¦¿¶²óÏ©¤ËÂÐ¤·¡¢ÆÉ¤ß½Ð¤·Â¦(¼õ¿®µ¡)¤Î²óÏ©¤ËPTÂÐ¾ÎÀ¤Î³µÇ°¤òÆ³Æþ¤·¤¿¿·¤·¤¤¸¶Íý¤Î¶¦¿¶·ë¹ç²óÏ©¤òÍÑ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤º½¾Íè·¿¤Î¸¡½Ð´ï¤Ç¤Ï¡¢70 MHzÉÕ¶á¤Ç¥âー¥É¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¢¨8¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë2¤Ä¤Î¥Ôー¥¯¤¬´ÑÂ¬¤µ¤ì¡¢ÂÓ°èÉý¤ÏÌó3.5 MHz¤È¹¤¤¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢6～36 mmHg¤Î´ã°µÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ70 MHz¤Ë¤ª¤±¤ëÄñ¹³ÊÑ²½¤Ï¤ï¤º¤«5.94 ¦¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÉéÀÄñ¹³ÁÇ»Ò¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀPT¶¦¿¶·ë¹ç²óÏ©¤Ç¤Ï¡¢Â»¼º¤òÇ½Æ°Åª¤ËÊä½þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¶¦¿¶¥Ôー¥¯¤ÎÂÓ°èÉý¤ÏÌó0.206 MHz¡¢QÃÍ¤Ï339.15¤Ø¤ÈÂç¤¤¯¸þ¾å¤·¡¢½¾Íè¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎQ¡á15.71¤ÈÈæ¤Ù¤Æ³ÊÃÊ¤Ë¹â¤¤¶¦¿¶ÆÃÀ¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÚ´ã¤ËËÜ¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÁõÃå¤·¡¢PT¸¡½Ð´ï¤ÇÆÉ¤ß½Ð¤·¤¿¾ì¹ç¡¢6～36 mmHg¤Î´ã°µÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¸¡½Ð¤µ¤ì¤ë¼Â¿ô¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹Z¡ì¤Ï－4.5 k¦¸¤«¤é－5.59 k¦¸¤Ø¤ÈÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¡¢¤½¤ÎÀäÂÐÃÍ¤ÎÊÑ²½ÎÌ¤Ï½¾Íè¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤Î¿ôÉ´ÇÜ¤ËÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£´¶ÅÙ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢½¾Íè¸¡½Ð´ï¤Ç¤Î0.198 ¦¸/mmHg¤ËÂÐ¤·¤ÆPT¸¡½Ð´ï¤Ç¤Ï36.333 ¦¸/mmHg¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó183ÇÜ¤Î¹â´¶ÅÙ²½¤ËÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤Ï¶¦¿¶¼þÇÈ¿ô¤¬¤Û¤Ü°ìÄê¤ËÊÝ¤¿¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ã±°ì¼þÇÈ¿ô¤ÇZÃÍ(¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ®Ê¬¤Ë¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹)¤Î¤ß¤ò´Æ»ë¤¹¤ì¤Ð¤è¤¯¡¢¼þÇÈ¿ô¥¹¥¥ã¥ó¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¢¤ëÆÃÄ§¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¾¦ÍÑ´ã°µ·×(¥È¥Î¥áー¥¿)¤ÇÂ¬Äê¤·¤¿´ã°µÃÍ¤ÈËÜ¸¦µæ¤Ç³«È¯¤·¤¿¥»¥ó¥µ¥ì¥ó¥º¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤¿Äñ¹³ÃÍ¤ÎÁê´Ø¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢·èÄê·¸¿ôR²¡á0.93¤È¤¤¤¦¹â¤¤Àþ·ÁÁê´Ø¤¬ÆÀ¤é¤ì¡¢ËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÆÚ´ã¤Ë¤ª¤¤¤Æ´ã°µ¤òÄêÎÌÅª¤ËºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢À¸ÂÎ´ã¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢Â³Â¬Äê¤Î¼Â¸½²ÄÇ½À¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¦¥µ¥®¤òÍÑ¤¤¤¿in vivo¼Â¸³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ëã¿ì²¼¤Î¥¦¥µ¥®¤Î´ã°µ¤ò¥È¥Î¥áー¥¿¤ÇÂ¬Äê¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¿Í¹©ÎÞ±Õ¤òÅ©²¼¤·¤Æ¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤òÁõÍÑ¤·¡¢PT¸¡½Ð´ï¤òÅëºÜ¤µ¤»¤¿¥´ー¥°¥ë¤òÁõÃå¤·¤ÆÌµÀþÂ¬Äê¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢Á°Ë¼Æâ¤Ë¥Ò¥¢¥ë¥í¥ó»À¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¤òÃíÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç´ã°µ¤ò°Õ¿ÞÅª¤Ë¾å¾º¤µ¤»¡¢ÃíÆþÁ°¡¢ÃíÆþÄ¾¸å¡¢¤µ¤é¤Ë2Æü¸å¤ËºÆÅÙÂ¬Äê¤ò¹Ô¤¤¡¢³Æ»þÅÀ¤Ç¥È¥Î¥áー¥¿ÃÍ¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÍ³Íè¤ÎÄñ¹³ÃÍ¤ÎÎ¾Êý¤ò¼èÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÂ¬Äê¤Ï1²ó¤¢¤¿¤ê10Ê¬´Ö¼Â»Ü¤·¡¢¤½¤Î´Ö¤ÎÄñ¹³ÃÍÊÑ²½¤ò¥Ù¥¯¥È¥ë¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¥¢¥Ê¥é¥¤¥¶¤Ç5ÉÃ¤´¤È¤ËµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÀ¤é¤ì¤¿¥Çー¥¿¤òMATLAB¤Ç²òÀÏ¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥¦¥µ¥®¤Ë¤ª¤±¤ë¥È¥Î¥áー¥¿´ã°µÃÍ¤È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥ºÄñ¹³ÃÍ¤Î´Ö¤Ë¤Ï·èÄê·¸¿ôR²¡á0.97¤È¤¤¤¦Èó¾ï¤Ë¹â¤¤Àþ·ÁÁê´Ø¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢À¸ÂÎ´ã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬´ã°µÊÑÆ°¤òÀºÅÙÎÉ¤¯¥È¥ìー¥¹¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ÂÁ´ÀÉ¾²Á¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥ì¥ó¥ºÁõÃå¸å¤ÎÎ®·ìÉ¾²Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µー¥â¥°¥é¥Õ¥£¤òÍÑ¤¤¤¿²¹ÅÙÊ¬ÉÛ¤òÂ¬Äê¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¤¤º¤ì¤Î¼Â¸³¤Ë¤ª¤±¤ëÍ°Õ¤Êº¹¤Ï¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ò¥È³ÑËì¾åÈéºÙË¦¤òÍÑ¤¤¤¿À¸ÂÎÅ¬¹çÀ»î¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢£²£´»þ´Ö¤ª¤è¤Ó£´£¸»þ´Ö¸å¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢£¹£°¡ó°Ê¾å¤ÎºÙË¦À¸Â¸Î¨¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê3¡Ë¸¦µæ¤ÎÇÈµÚ¸ú²Ì¤ä¼Ò²ñÅª±Æ¶Á
¡¡ËÜ¸¦µæ¤Ç³«È¯¤·¤¿¹â´¶ÅÙ¥¹¥Þー¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Ï¡¢´ã°µ¤òÏ¢Â³Åª¤«¤ÄÈó¿¯½±¤Ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤Ç¤¤ëÀ¤³¦¤Ç¤â¿ô¾¯¤Ê¤¤µ»½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎÐÆâ¾ã¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤È¿Ê¹Ô´ÉÍý¤ËÂç¤¤Ê¼Ò²ñÅª½ÅÍ×À¤òÍ¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î´ã°µ·×Â¬¤Ç¤Ïº¤Æñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿Ìë´Ö¤äºßÂð¤Ç¤ÎÏ¢Â³·×Â¬¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÂµ¤¤Î¿Ê¹Ô¤òº¸±¦¤¹¤ë´ã°µÊÑÆ°¤òÀµ³Î¤ËÇÄ°®¤Ç¤¡¢´µ¼Ô¤ÎQOL¸þ¾å¤ª¤è¤Ó¼ºÌÀ¥ê¥¹¥¯¤ÎÄã¸º¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜµ»½Ñ¤Ï¥½¥Õ¥È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ò´ðÈ×¤È¤¹¤ë¤¿¤áÁõÍÑÀ¤¬¹â¤¯¡¢¥»¥ë¥Õ¥±¥¢·¿°åÎÅ¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤ËÉáµÚ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢PTÂÐ¾ÎÀ¤òÍÑ¤¤¤¿ÌµÀþ¹â´¶ÅÙ·×Â¬¤È¤¤¤¦ËÜ¸¦µæ¤Î¿·¤·¤¤¸¶Íý¤Ï¡¢´ã²ÊÎÎ°è¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢¿´·ì´É¡¦ÈéÉæ¡¦¸ÆµÛ¤È¤¤¤Ã¤¿Â¾¤ÎÀ¸ÂÎ·×Â¬¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤â±þÍÑ¤Ç¤¡¢¼¡À¤Âå¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë°åÎÅµ¡´ï³«È¯¤Î´ðÈ×µ»½Ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°åÎÅÈñºï¸º¤ä±ó³Ö°åÎÅ¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤â´óÍ¿¤·¡¢°åÎÅDX¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿½ÅÍ×¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢½À¤é¤«¤¤ÅÅ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡¢¥¹¥Þー¥È¥ì¥ó¥º»º¶È¡¢¥Ð¥¤¥ª¥»¥ó¥·¥ó¥°ÍÑÈ¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¼þÊÕ»º¶È¤Ø¤ÎÅ¸³«¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¡¢°åÎÅ¡¦¹©³Ø¡¦ºàÎÁÊ¬Ìî¤Ë¸Ù¤ë¿·¤·¤¤»Ô¾ìÁÏ½Ð¤Èµ»½Ñ³×¿·¤Î²ÃÂ®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ê4¡Ëº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
º£¸å¤Ï»ö¶È²½¤Ë¸þ¤±¡¢ËÜ·×Â¬¥ì¥ó¥º¤òÍÑ¤¤¤Æ°å³ØÉô´ã²Ê¤ÎÀèÀ¸¤È¶¦Æ±¤ÇÎ×¾²»î¸³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ì¥ó¥º¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î»îºî¡¢¥ì¥ó¥ºÀ½Â¤¡¢ÌµÀþ¸¡½Ð´ï¤ò³«È¯¤·¤ÆÄº¤±¤ë´ë¶È¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¡Ê5¡ËÍÑ¸ì²òÀâ
*1¡§Â¿¼£¸«¥¹¥¿¥Ç¥£¤Î·ë²Ì¤ò»²¾È¡£
https://www.ryokunaisho.jp/general/ekigaku/tajimi.php
¢¨£±¡¡´ã°µ¡ÊIntraocular Pressure: IOP¡Ë¡§
´ãµåÆâÉô¤Î°µÎÏ¡£Àµ¾ïÈÏ°Ï¡Ê¤ª¤ª¤è¤½10～21 mmHg¡Ë¤«¤éÂç¤¤¯³°¤ì¤ë¤È»ë¿À·Ð¾ã³²¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢ÎÐÆâ¾ã¤ÎÈ¯¾É¡¦¿Ê¹Ô¤È´ØÏ¢¤¹¤ë¡£
¢¨£²¡¡¶¦¿¶·ë¹ç·Ï¤ÎQÃÍ¡§
¶¦¿¶²óÏ©¤Ë¤ª¤±¤ë¶¦¿¶¤Î¥Ôー¥¯¤Î±Ô¤µ¤òÉ½¤¹ÃÍ¡ÖQ¡×¡ÊQuality factor¡Ë¤¬Âç¤¤¤¤Û¤É¡¢¶¦¿¶²óÏ©¤ÎÂ»¼º¤¬¾¯¤Ê¤¤²óÏ©¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£
¢¨£³¡¡in vitro¡§
À¸ÂÎ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤·¤¿ºÙË¦¤äÁÈ¿¥¤Ê¤É¤òÍÑ¤¤¤¿¿Í¹©Åª¤Ê´Ä¶¤Ç¼Â¸³¡¦Â¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¢¨£´¡¡in vivo¡§
À¸¤¤¿À¸ÂÎ¤Ç¼Â¸³¡¦Â¬Äê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£
¢¨£µ¡¡Àþ·ÁÁê´ØR²¡§
¥Çー¥¿¤Î¤Ð¤é¤Ä¤¤ò²óµ¢Ä¾Àþ¤¬¤É¤ì¤À¤±ÀâÌÀ¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Ç¡¢ÃÍ¤¬1¤Ë¶á¤¤¤Û¤É¡¢¥Çー¥¿¤ÎÅÀ¤¬¤Û¤È¤ó¤É°ìÄ¾Àþ¾å¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¶¯¤¤Áê´Ø¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¡£
¢¨£¶¡¡PTÂÐ¾ÎÀ¶¦¿¶·ë¹ç²óÏ©¡ÊGain-Loss·ë¹ç²óÏ©¡Ë¡§
ÁýÉý´ï¤Ë¤è¤ë¡È¥²¥¤¥ó¡É¤ÈÄñ¹³¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡È¥í¥¹¡É¤òÂÐ¾ÎÅª¤ËÇÛÃÖ¤·¤Æ·ë¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ÎÎ®¤ì¤¬Äà¤ê¹ç¤¦ÆÃ¼ì¤Ê¶¦¿¶¾õÂÖ¡ÊPTÂÐ¾Î¾õÂÖ¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¡¢¹â´¶ÅÙ¤Ê¼þÇÈ¿ô±þÅú¤ä°Û¾ï¤Ê·ë¹çÆÃÀ¤òÆÀ¤ë²óÏ©¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¨£·¡¡MXene¡Ê¥Þ¥¥·¥ó, M=Á«°Ü¶âÂ°¡¢X¡áC, N¡Ë¡§
Æó¼¡¸µ¹½Â¤¤ÎÁ«°Ü¶âÂ°Ãº²½Êª¡¦Ãâ²½Êª¡¦ÃºÃâ²½Êª¤ÎÁí¾Î¡£¹â¤¤Æ³ÅÅÀ¤äÅÅ¼§ÇÈ¼×ÊÃÀÇ½¤òÍ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÃùÂ¢¡¢¥»¥ó¥µ¡¢ÅÅ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨£¸¡¡¥âー¥É¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¡§
¤â¤È¤â¤È1¤Ä¤Î¶¦¿¶¼þÇÈ¿ô¤ò¤â¤Ä½ÌÂà¥âー¥É¤¬¡¢¶¦¿¶´ï´Ö¤Î·ë¹ç¤ä³°Íð¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ£¿ô¤Î¸ÇÍ¥âー¥É¤ØÊ¬Î¥¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë¶¦¿¶¼þÇÈ¿ô¤ò¼¨¤¹¸½¾Ý¤Î¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ê6¡ËÏÀÊ¸¾ðÊó
»¨»ïÌ¾¡§NPJ Flexible Electronics
ÏÀÊ¸Ì¾¡§Ultra-Sensitive Real-Time Monitoring of Intraocular Pressure with an Integrated Smart Contact Lens Using Parity-Time Symmetry Wireless Technology
¼¹É®¼ÔÌ¾¡§Te Xiao, Hanzhe Zhang, Taiki Takamatsu, Saman Azhari, Atsushige Ashimori,
Kazuhiro Kimura, and Takeo Miyake *ÀÕÇ¤Ãø¼Ô
·ÇºÜÆü»þ¡§2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë
DOI¡§https://doi.org/10.1038/s41528-025-00507-3
·ÇºÜURL¡§ https://www.nature.com/articles/s41528-025-00507-3
¡Ê7¡Ë¸¦µæ½õÀ®
¡¦¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿ÍÆüËÜ°åÎÅ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½°åÎÅµ¡´ïÅù¸¦µæÀ®²ÌÅ¸³«»ö¶È¡Ê³«È¯¼ÂÁ©¥¿¥¤¥×¡Ë¡¢JP23hma322020
¡¦²Ê³Ø¸¦µæÈñÊä½õ¶â´ðÈ×¸¦µæA
¡¦¥¥ä¥Î¥óºâÃÄ¸¦µæ½õÀ®