SHOHEI OHTANI OFFICIAL¡ÖK24 MEDAL DIAMOND JEWELRY¡× 1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê 17¸Ä ¸ÂÄê¼õÃíÈ¯Çä
¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー ⼤⾕æÆÊ¿Áª⼿ 2025¥·ー¥º¥ó
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆµÇ°
SHOHEI OHTANI OFFICIAL
¡ÖBACK TO BACK WORLD SERIES CHAMPIONS™︎ K24 MEDAL DIAMOND JEWELRY¡×
1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢IMAYO ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× Â¾ ¤Ë¤Æ
ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¡ã17ÈÖ¡ä¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À 17¸Ä ¸ÂÄê¼õÃíÈ¯Çä
¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×OFFICIAL COLLABORATION 2025-2026 EDITION
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò º£Í¿¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º£À¾¿®輶¡Ë¤Ï¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ⼤⾕æÆÊ¿Áª⼿¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢SHOHEI OHTANI OFFICIAL¡ÖBACK TO BACK WORLD SERIES CHAMPIONS™︎ K24 MEDAL DIAMOND JEWELRY¡×¤ò¡¢⼤⾕Áª⼿¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö17ÈÖ¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡¢17¸Ä¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢1⽉14⽇¡Ê¿å¡Ë ¸áÁ°11»þ¤è¤êIMAYO ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖIMAYO Boutique¡× Â¾ ¤Ë¤Æ¼õÃíÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ 2Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤Î¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÀ©ÇÆ¡ª ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡¢ÆóÅáÎ®´°Á´Éü³è¡ª¡ª
¡¡¥È¥í¥ó¥È¡¦¥Ö¥ëー¥¸¥§¥¤¥º¤È¤ÎÂè£·Àï¤Þ¤Ç¤â¤Ä¤ì¤ë·ãÆ®¤ÎËö¡¢MLB¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¡¢¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÌîµåÁª¼ê¡×¤È¤Î¸Æ¤ÓÀ¼¤â¹â¤¤ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¡£ÅêÂÇÆóÅáÎ®¤È¤¤¤¦Á°Îã¤Ê¤Ä©Àï¤òÂ³¤±¤ë¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ー¤Î²÷¿Ê·â¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿·¤¿¤ÊÆóÅáÎ®¥¹ー¥Ñー¥¹¥¿ーÅÁÀâ¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤ë2025¥·ー¥º¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Öº£Í¿¡×¤À¤±¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÈÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î°Î¶È¤ò½ã¶âÀ½¥á¥À¥ë¤Ë¹ï¤ó¤À¡¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ÃÂÀ¸
¡¡¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥º¤Î¶½Ê³¤âÎä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢¡Öº£Í¿¡×¤¬ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÎò»ËÅª¤Ê°Î¶È¤òµÇ°¤·¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¸åÀ¤¤Þ¤Ç·Á¤Ë»Ä¤½¤¦¤È2022¥·ー¥º¥ó¤è¤ê´ë²è¡¦À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤ÎºÇ¿·ºî¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025¥·ー¥º¥ó¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹¤ÈÂçÃ«Áª¼ê¤Î°Î¶È¤ò½ã¶âÀ½¥á¥À¥ë¤Ë¹ï¤ó¤À¡¢SHOHEI OHTANI OFFICIAL¡ÖBACK TO BACK WORLD SERIES CHAMPIONS™︎ K24 MEDAL DIAMOND JEWELRY¡×¤Ï¡¢Àµµ¬MLBÇ§Äê¾¦ÉÊ¤Ç¡¢MLBÇ§¾Ú¥Û¥í¥°¥é¥à¥·ー¥ëÉÕ¤¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¸ÂÄê¤Ç¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¹ï°õÆþ¤ê¡£¤µ¤é¤Ë¡¢MLB¸ø¼°Ç§¾Ú¼Ô¤¬Á´¤ÆÎ©¤Á¹ç¤¤¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ê¥µ¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë»ö¤¬Ç§¾Ú¤µ¤ì¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¥×¥ìー¥È¤ÈMLB¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¡ã17ÈÖ¡ä¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¡¢17¸Ä¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤Î¤ªÆÏ¤±¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡½ã¶âÀ½¥á¥À¥ë¤ÎÉ½ÌÌ¤ÏÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÅêÂÇÆóÅáÎ®¥¤¥áー¥¸¤Ë²Ã¤¨¡¢Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤òÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÇØÈÖ¹æ¡ã17ÈÖ¡ä¤È2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Î¾Ú¤Ç¤¢¤ëÀ±°õ¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À°µ´¬¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤Î¥µ¥¤¥ó¤ä¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥ÐーÅù¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¾ÝÄ§¤È¤Ê¤ë¥á¥À¥ë¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤ë¥ê¥Ü¥ó¤Ï¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥áー¥«ー¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤êÀ©ºî¡£¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÍ¥¾¡µÇ°¥í¥´Åù¤Ï¡¢Å¾¼Ì¥Þー¥¯¤ä¥¹¥¯¥êー¥ó°õºþ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¡£¥ê¥Ü¥óËÜÂÎ¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥¸¥ã¥«ー¥É¿¥µ»½Ñ¡¢Î¾ÌÌ¿¥¤ê¤òºÎÍÑ¤·¡¢ºÙÉô¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½Å¸ü´¶°î¤ì¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÀìÍÑ¥±ー¥¹¤Ï¡¢Å·Á³ÂçÍýÀÐ¤òÂçÃÀ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢³ÊÇ¼¤µ¤ì¤ë½ã¶âÀ½¥á¥À¥ë¤È¥á¥À¥ë¥ê¥Ü¥ó¤Ë¤µ¤é¤Ê¤ëÉ÷³Ê¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¥×¥ìー¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢²áµî¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤ÆÃÊÌ´¶¤òÉº¤ï¤»¤ë°õ¾ÝÅª¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÂçÃ«Áª¼ê¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢ËÜÊª¤ÎÄ¾É®¥µ¥¤¥ó¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ëMLB¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¥·ー¥ë¤¬ÅºÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·ー¥ë¤ÎÈÖ¹æ¤ò¡ÖMLB Authentication¡×¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ÇÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢MLBÇ§¾ÚÈÖ¹æ¡¢MLBÇ§¾ÚÆü¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー
¡¡¹¾¸ÍËö´ü¤è¤ê160Ç¯¡¢¡Öº£¤Ë¡¢Ì¤Íè¤Ë¡¢µ±¤¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤òÍýÇ°¤Ë°ì´Ó¤·¤ÆËÜÊª¤ÎÁõ¾þÉÊ¤Ë¤³¤À¤ï¤êÂ³¤±¤ë¡Öº£Í¿¡×¡£¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÈþ¤ÈÅÁÅý¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥¸¥å¥¨¥êー¥á¥¾¥ó¡Öº£Í¿¡×¤¬ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤ÎÎò»ËÅª¤Ê°Î¶È¤òµÇ°¤·¡¢¤½¤Î¸ùÀÓ¤ò¸åÀ¤¤Þ¤Ç·Á¤Ë»Ä¤½¤¦¤È´ë²è¡¦À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¶áÆüÈ¯É½Í½Äê¤Î¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤â¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡Èá´ê¤ÎÀ¤³¦°ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤Î±É¸÷¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¿âÞ·¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤Î¼ê¤Ë¡£
¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー 2025-2026¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¾¦ÉÊ³µÍ×
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê 2025¥·ー¥º¥ó ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ãー¥¹ ¥ïー¥ë¥É¥·¥êー¥ºÏ¢ÇÆµÇ°
SHOHEI OHTANI OFFICIAL¡ÖBACK TO BACK WORLD SERIES CHAMPIONS™︎ K24 MEDAL DIAMOND JEWELRY¡×
ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê & MLB™︎Àµµ¬Ç§Äê¤ÎËÜÊª¤Îµ±¤
¡üÀ½ÉÊ¤ÏMLBÀµµ¬Ç§Äê¡£MLB¤ÎÇ§¾Ú¥Û¥í¥°¥é¥à¥·ー¥ëÉÕ¤¡£
¡ü¹ñÆâ¿ôÎÌ17¸Ä¸ÂÄêÈ¯Çä¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ðー¹ï°õÆþ¤ê¡£
¡üÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê Ä¾É®¥µ¥¤¥ó¥×¥ìー¥È¡ÊMLB Authentication¡ËÉÕ¤¡£
¡ü¥¤ー¥¼¥ëÉÕ¤ÀìÍÑ¥±ー¥¹¡¢MLB ¥ªー¥»¥ó¥Æ¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¥Ê¥ó¥Ðー¥·ー¥ë¡¢Å·Á³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É´ÕÊÌ¥«ー¥É¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥®¥ã¥é¥ó¥Æ¥£ー¥«ー¥É¡¢¥·¥ç¥Ã¥ÑーÉÕ¤¡£
¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/
MLB™︎ Authentication¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
MLB¤ÎÁª¼ê¤¬»î¹ç¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¥Üー¥ë¤ä¥æ¥Ë¥Ûー¥à¡¢µÇ°ÉÊ¤Ê¤É¤Ë¥µ¥¤¥ó¤¹¤ë»þ¤Ë¡¢MLBµ¡¹½¤è¤êÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¸ø¼°Ç§¾Ú¼Ô¤¬Á´¤ÆÎ©¤Á¹ç¤¤¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤è¤ê¥µ¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë»ö¤òÇ§¾Ú¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸ÄÂÎ¼±ÊÌÈÖ¹æ¤ÎÉÕ¤¤¤¿ÆÃ¼ì¤Ê¥Û¥í¥°¥é¥à¥·ー¥ë¤òÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¥µ¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Æü»þÅù¤Î¥Çー¥¿¤¬ÆþÎÏ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡ÖMLB Authentication¡×¤Ø¥¢¥¯¥»¥¹¤·¡¢¥·ー¥ë¤Î¼±ÊÌÈÖ¹æ¤òÆþÎÏ¤¹¤ë»ö¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¡ÖËÜÊª¤Î¾Ú¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£
MLB Authentication
URL¡§https://www.mlb.com/official-information/authentication
SHOHEI OHTANI OFFICIAL¡ÖBACK TO BACK WORLD SERIES CHAMPIONS™︎ K24 MEDAL DIAMOND JEWELRY¡×¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
ÁÇºà¡§K24À½¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É Ìó0. 11ct¡¡¡¡¡¡¡¡
¥Èー¥¿¥ë¥µ¥¤¥º¡§H Ìó59㎜ ¡ß W Ìó49㎜¡¢½Å¤µ 120g
²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ¤ß 36,300,000±ß
¾¦ÉÊ¾ÜºÙ¥Úー¥¸¡§https://imayo-boutique.jp/shop/g/g2025-MEDAL-K24/
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥óµÚ¤Ó¼Ì¿¿¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²Á³Ê¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÃíÊ¸»þ¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Maior League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com.
¡ÖSHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¸¥å¥¨¥êー 2025-2026¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó ¼è°·Å¹ÊÞ¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥× ¾ÜºÙ
IMAYO ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖIMAYO Boutique¡×
URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/
Mail¡§info@imayo-boutique.jp
IMAYO µþÅÔ¸æÃÓÅ¹
¢©604-0954µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¸æÃÓÄÌÌø⾺¾ìÄÌÅì⼊¥ë
µþÅÔ¸æÃÓÁÏ⽣´Û 1³¬
µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡Ö±¨´Ý¸æÃÓ±Ø¡×¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
ÄêµÙ⽇¡§⽕¡¦⽔ÍË⽇¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～19:00
ÅÅÏÃ¡§075-741-7027
¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ° 9³¬ Êõ¾þ
¢©600-8555 µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è±¨´ÝÄÌ±ö¾®Ï©²¼¥ëÅì±ö¾®Ï©Ä®
¥¸¥§¥¤¥¢ー¥ëµþÅÔ°ËÀªÃ° 9³¬
JR¡¢¶áÅ´¡¢µþÅÔ»Ô±ÄÃÏ²¼Å´¡ÖµþÅÔ±Ø¡×Ä¾·ë
ÄêµÙ⽇¡§ÉÔÄêµÙ¡¡±Ä¶È»þ´Ö¡§10:00～20:00
ÅÅÏÃ¡§075-342-5673¡ÊÄ¾ÄÌ¡Ë
2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë ¸áÁ°11»þ¤è¤ê¼õÃíÈ¯ÇäÍ½Äê
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë 11»þ00Ê¬ ～ 2026Ç¯9·î30Æü¡Ê¡Ë 15»þ00Ê¬
¢¨¿ôÎÌ¸ÂÄêÀ¸»º¤Ë¤Ä¤¡¢ÀèÃå½ç¤Ë¤ÆÃíÊ¸¤ò¾µ¤ê¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿ÃíÊ¸¤Ï¾µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ°ìÅÀ¸Â¤ê¤Î¤´¹ØÆþ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£Ê£¿ôÃíÊ¸¤Ï¥¥ã¥ó¥»¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢Á´¹ñ¼çÍ×É´²ßÅ¹¤ª¤è¤Ó¾®ÇäÅ¹¤Ë¤Æ¼õÃíÈ¯ÇäÍ½Äê
¢¨¼è°·Å¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÎSHOP LIST¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨SHINCA ¶äºÂ ¤Ç¤Î¼è°·¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò º£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¡https://imayo-boutique.jp/shop/pages/about.aspx
1861Ç¯¡ÊÊ¸µ×¸µÇ¯¡ËµþÅÔ¤Î¸Þ¾òºæÄ®¤Ë¤Æ¡¢½éÂå º£À¾çÐÊ¼±Ò¡Ê¤è¤Ø¤¤¡Ë¤¬äÑ¡Ê¤«¤ó¤¶¤·¡Ë¡¦¶û¡Ê¤¯¤·¡ËÅù¤ò¼è¤ê°·¤¦¾®´ÖÊª²°¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢6Âå¡¦160Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢ËÜÊª¤ÎÁõ¾þÉÊ¤Ç¿´¤òË¤«¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò´Ó¤ÄÌ¤·¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢Êõ¾þÉÊ¤ÎÀ½ÈÎ°ì´Ó´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ï¥¤¥¨¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡Ökagayoi¡×¤ÎÂ¾¤Ë¡¢¥¢¥É¥Ð¥ó¥¹¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHyacca¡×¡¢¥¢¥Ë¥Ðー¥µ¥êー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖICHAROI¡×¡¢¥é¥Ü¥°¥í¥¦¥ó¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖSHINCA¡×Åù¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
IMAYO Official Website
URL¡§https://imayo-boutique.jp/
IMAYO Official Online Shop¡ÖIMAYO Boutique¡×
URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/
IMAYO BRAND UNIVERSE
kagayoi Official Website
URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/c/ckagayoi
Hyacca Official Website
URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/c/chyacca/
ICHAROI Official Website
URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/c/cicharoi
SHINCA Official Website
URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/c/cshinca
OFFICIAL COLLABORATION JEWELRY
SHOHEI OHTANI ¡ß IMAYO
URL¡§https://imayo-boutique.jp/shop/pg/1imayo-SHOHEI-OHTANI/