¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥ì¥®¥ª¥ó¤ÎÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢¥«¥Ê¥ÀÂ¤Ê¾¶É¤¬ºÇ¿·¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¥³¥¤¥ó¤ò½ã¶â¤ª¤è¤Ó½ã¶ä¤ÇÈ¯¹Ô
¥ª¥¿¥ï¡Ê¥ª¥ó¥¿¥ê¥ª½£¡Ë, 2026Ç¯1·î13Æü /PRNewswire/ -- ¸½ºß¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥ì¥®¥ª¥ó¡ÊThe Royal Canadian Legion¡¢¥ì¥®¥ª¥ó¡Ë¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¡¢¥«¥Ê¥ÀºÇÂç¤ÎÂàÌò·³¿Í»Ù±ç¤ª¤è¤ÓÃÏ°èÊô»ÅÁÈ¿¥¤¬Ë¡¿Í²½¤µ¤ì¤Æ¤«¤é100Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢¥«¥Ê¥ÀÂ¤Ê¾¶É¡ÊRoyal Canadian Mint¡Ë¤Ï¡¢¥ì¥®¥ª¥óÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¡¢ÀºåÌ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿½ã¶â¤ª¤è¤Ó½ã¶ä¤Î¥³¥¤¥ó¤òÈ¯¹Ô¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½Ìò¤Î·³¿Í¤ª¤è¤ÓRCMPÂâ°÷¤ò´Þ¤àÂàÌò·³¿Í¤È¤½¤Î²ÈÂ²¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÄÉÅé¤ÎÀº¿À¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥«¥Ê¥À¤ª¤è¤ÓÃÏ°è¼Ò²ñ¤ËÊô»Å¤·¤Æ¤¤¿¥ì¥®¥ª¥ó¤Î100Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ë»ÈÌ¿¤Ï¡¢2026Ç¯È¯¹Ô¤Î100¥É¥ë½ã¶â¥³¥¤¥ó¡¢2026Ç¯½ã¶ä¥×¥ëー¥Õ¥É¥ë¥³¥¤¥ó¡¢¤ª¤è¤Ó2026Ç¯½ã¶ä¥³¥¤¥ó¡¦¥×¥ëー¥Õ¥»¥Ã¥È¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¤¤º¤ì¤âËÜÆü¤è¤êÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ê¥À¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎLaurie McGaw»á¤Ï¡¢¥ì¥®¥ª¥ó¤Î²áµî¡¦¸½ºß¡¦Ì¤Íè¤òÉÁ¤½Ð¤¹Ê¬³ä¥¤¥áー¥¸¤ÎÎ¢ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í°Æ¤·¡¢2026Ç¯È¯¹Ô¤Î100¥É¥ë½ã¶â¥³¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥¤¥ó¤Î±¦È¾Ê¬¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥®¥ª¥ó¤ÎÀ©Éþ¤òÃå¤¿¸½Âå¤Î²ñ°÷2¿Í¤¬ÉÁ¤«¤ì¡¢¥«¥Ê¥ÀÊâÊ¼¡¢S.E.5aÀïÆ®µ¡¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥«¥Ê¥À³¤·³¤Î½äÍÎÀï´Ï¤Ç¤¢¤ëHMCS Niobe¤Î±ó·Ê¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤«¤éÀ®¤ëÂè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥³¥éー¥¸¥å¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¹½¿Þ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¡¢Ï¢¹ç¹ñÂ¦¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÂÐ¤¹¤ë¥«¥Ê¥À¤Î¹×¸¥¤È¡¢¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥ì¥®¥ª¥óÃÂÀ¸¤ÎÁÃ¤È¤Ê¤Ã¤¿Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Ë¤ª¤±¤ëµ¾À·¤òÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å²¼¤ËÇÛ¤µ¤ì¡¢Î¾Êý¤Î¾ìÌÌ¤Ë½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¥Ý¥Ôー¤Ï¡¢ÄÉÅé¤ÎÀº¿À¤¬Ï¢ÌÊ¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤¯½Û´Ä¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯½ã¶ä¥×¥ëー¥Õ¥É¥ë¥³¥¤¥ó¤ÎÎ¢ÌÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎSteve Hepburn»á¤¬¼ê¤¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£¥ì¥®¥ª¥ó¤Î¸ø¼°Ìæ¾Ï¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥áー¥×¥ë¥êー¥Õ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢ÄÉÅé¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤ÆÐÊ¤à2¿Í¤Î¥ì¥®¥ª¥ó²ñ°÷¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²¼¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤Î³Æ½£¤ª¤è¤Ó½à½£¤ò¤½¤ì¤¾¤ì¾ÝÄ§¤¹¤ë14ÎØ¤Î¥Ý¥Ôー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥ì¥®¥ª¥ó¤Î¹ñºÝ»ÙÉô¤òÉ½¤¹1ÎØ¤Î¥Ý¥Ôー¡¢¤µ¤é¤Ë¥Ë¥åー¥Õ¥¡¥ó¥É¥é¥ó¥É¡¦¥é¥Ö¥é¥Éー¥ë½£¤Ë¤ª¤±¤ëÄÉÅé¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¥ï¥¹¥ì¥Ê¥°¥µ¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²Ö¤Î°Õ¾¢¤Ë¤Ï¡¢¡Ö1926¡×¤È¡Ö2026¡×¤ÎÇ¯¹æ¤òµ¤·¤¿¥Ð¥Êー¤¬½Å¤Í¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¥ì¥®¥ª¥ó¸ø¼°Ìæ¾Ï¤ËÍ³Íè¤¹¤ë3ÎØ¤Î¥Ý¥Ôー¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯½ã¶ä¥³¥¤¥ó¡¦¥×¥ëー¥Õ¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢½ã¶ä¥×¥ëー¥Õ¥É¥ë¥³¥¤¥ó¤ËÁªÂòÅª¤Ê¥íー¥º¥´ー¥ë¥É¥á¥Ã¥¤ò»Ü¤·¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼ý½¸ÉÊ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¿Í¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎSteven Rosati»á¤Ë¤è¤ë¥Á¥ãー¥ë¥º3À¤ÊÅ²¼¤Î¾ÓÁü¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÎò»ËÅª¤ÊµÇ°¥³¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¤Ê¾¶É¤Ï°Ê²¼¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤Î¿·¤·¤¤¥³¥ì¥¯¥¿ー¥³¥¤¥ó¤âÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦2026Ç¯10¥É¥ë½ã¶ä¥³¥¤¥ó - µ±¤±¤ë¥áー¥×¥ë¡ÊGleaming Maple¡Ë
¡¦2026Ç¯10¥É¥ë½ã¶ä¥³¥¤¥ó - ¤è¤¦¤³¤½À¤³¦¤Ø¡ª¡ÊWelcome to the World!¡Ë
¡¦2026Ç¯20¥É¥ë½ã¶ä¥³¥¤¥ó - °¦¤ò¾Î¤¨¤Æ¡ÊCelebrate Love¡Ë
¡¦2026Ç¯30¥É¥ë½ã¶ä¥³¥¤¥ó - Îï¤·¤¥áー¥×¥ë¥êー¥Õ¡ÊPrecious Maple Leaves¡Ë
¡¦2026Ç¯50¥É¥ë½ã¶ä¥³¥¤¥ó - ¾¡Íø¤Î¥É¥é¥´¥ó¡ÊTriumphant Dragon¡Ë
¡¦2026Ç¯¥³¥ì¥¯¥¿ー¥º¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈóÎ®ÄÌ1¥É¥ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥Ã¥×¥íー¥ë¡¦¥é¥Ã¥ー¡¦¥ëー¥Ëー
¡¦2026Ç¯1¥É¥ë¥³¥¤¥ó - ¥é¥Ã¥ー¡¦¥ëー¥Ëー¡¦¥ー¥Á¥§ー¥ó
¡¦2026Ç¯¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡Ê¥Ù¥Óー¡¢¥Ðー¥¹¥Çー¡¢¤ª¤è¤Ó¥ªー¡¦¥«¥Ê¥À¡Ë
³Æ¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯¹ÔËç¿ô¡¢²Á³Ê¤ª¤è¤Ó¾ÜºÙ¤ÊÇØ·Ê¾ðÊó¤Ï¡¢www.mint.ca ¤Î¡ÖShop¡×¥¿¥Ö¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾¦ÉÊ¤ÏËÜÆü¤è¤ê¡¢¥«¥Ê¥À¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥«¥Ê¥ÀÂ¤Ê¾¶É¡ÊÅÅÏÃ¡§1-800-267-1871¡Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Ç¤Ï 1-800-268-6468¡¢¤Þ¤¿¤Ï www.mint.ca ¤òÄÌ¤¸¤ÆÄ¾ÀÜ¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥ª¥¿¥ï¤È¥¦¥£¥Ë¥Ú¥°¤ÎÂ¤Ê¾¶É¥Ö¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¢¥«¥Ê¥ÀÍ¹ÊØ¶É¤Î²ÃÌÁÅ¹¡¢¤ª¤è¤ÓÂ¤Ê¾¶É¤ÎÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ç¥£ー¥éー¤äÈÎÇäÅ¹¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÆþ¼ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥¤¥ä¥ë¡¦¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¡¦¥ì¥®¥ª¥óÁÏÎ©100¼þÇ¯¤òµÇ°¤¹¤ë¶â²ß¤ª¤è¤Ó¶ä²ß¤Î¥³¥ì¥¯¥¿ー¥³¥¤¥ó¤Î²èÁü¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥«¥Ê¥ÀÂ¤Ê¾¶É¤Ï¡¢¥«¥Ê¥À¤ÎÎ®ÄÌ¹Å²ß¤ÎÃòÂ¤¤ª¤è¤ÓÎ®ÄÌ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹ñ±Ä´ë¶È¡Ê¥¯¥é¥¦¥ó¡¦¥³ー¥Ý¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç¤¹¡£Æ±Â¤Ê¾¶É¤ÏÀ¤³¦ºÇÂç¤ÇºÇ¤âÂ¿ÍÍ¤ÊÂ¤Ê¾¶É¤Î1¤Ä¤Ç¡¢¼õ¾Þ¤·¤¿¥³¥ì¥¯¥¿ー¸þ¤±¥³¥¤¥ó¤ä»Ô¾ì¤ò¥êー¥É¤¹¤ëÃÏ¶âÀ½ÉÊ¡¢Ì¾À¼¤¢¤ë¥«¥Ê¥À¤Î·³¿Í¤äÌ±´Ö¿Í¤ò¾Î¤¨¤ë¤â¤Î¤òÀ¸»º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¤ª¤è¤ÓCOMEX¥°¥Ã¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥ê¥Õ¥¡¥¤¥Êー¤È¤·¤ÆÁÏÀß¤µ¤ì¤¿Â¤Ê¾¶É¤Ï¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤Ç¥¯¥é¥¹ºÇ¹â¤Î¶â¶äÀºÏ£¥µー¥Ó¥¹¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶¤ò¤â¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢°ÂÁ´¤«¤ÄÊñÀÝÅª¤Ê¿¦¾ì¤ò°é¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ë¹¥±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤½¤¦¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ëÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡¢Æ±Â¤Ê¾¶É¤Ï±¿±Ä¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¶ÉÌÌ¤Ç´Ä¶¡¢¼Ò²ñ¡¢¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Î¼ÂÁ©¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¤Ê¾¶É¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢www.mint.ca ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Ï°Ê²¼¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡§Alex Reeves¡¢¹ÊóÃ´Åö¥·¥Ë¥¢¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¢613-884-6370¡¢reeves@mint.ca
