¥¦¥§ー¥Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¡Ö¶ËºÙ800G AEC¡×¤ò1·î15Æü¤è¤ê¼õÃí³«»Ï
¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¦¥§ー¥Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¼Ò(ÊÆ¹ñ)¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§ー¥Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤Ï¡¢Äã¾ÃÈñÅÅÎÏ¤ÇÃ»µ÷Î¥¤Î800GbpsÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¶ËºÙ800G AECÀ½ÉÊ¤ò2026Ç¯1·î15Æü¤è¤ê¼õÃí³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÀ½ÉÊ¤Î³µÍ×¡Û
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¹âÉÊ¼Á¤ÎÃ»µ÷Î¥ÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¸÷¥Õ¥¡¥¤¥Ð¤Ë¤è¤ëAOC¤ò¿ôÂ¿¤¯ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢800G AOCÀ½ÉÊ¤Ç¤Ï¾ÃÈñÅÅÎÏ¤¬18WÄøÅÙ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤éAI¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢AI¥¯¥é¥¹¥¿ー¤ò¹½À®¤¹¤ëSPINE¤ÈLEAF¥¹¥¤¥Ã¥Á´ÖÀÜÂ³¤ËÂÐ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤È¤·¤Æ¡¢ÀÜÂ³Ä¹¤¬Ã»µ÷Î¥¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤è¤êÄã¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¦¹âÌ©ÅÙ¤Î800GÇÛÀþ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶ËºÙ¤Î¥±ー¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿AEC¤¬¡¢µ¡´ï´ÖÀÜÂ³¤Î¤¿¤á¤ÎºÇÅ¬²ò¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇAECµ»½Ñ¤Ï¡¢¼ç¤ËDAC¤Ç¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤ÊÄ¹µ÷Î¥¤ÎÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¼ÂÁõ¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¼è¤ê²ó¤·¤ÎÍÆ°×¤Ê¶ËºÙ¥±ー¥Ö¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËAECµ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÈÍÑ¤¹¤ë34AWG¥±ー¥Ö¥ë¤Ï¡¢Æ±ÄøÅÙ¤Îµ÷Î¥¤ÎDAC¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë26AWG¥±ー¥Ö¥ë¤ËÈæ¤Ù¤ÆÈ¾Ê¬°Ê²¼¤ÎºÙ¤µ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥Ã¥¯Æâ¤Ë¤Æ¹âÌ©ÅÙ¤ÎÇÛÀþ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ç¤âCat6A UTP¤ÈÆ±Åù¤Ê¼è¤ê²ó¤·¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÀ½ÉÊ¤Î¾ÃÈñÅÅÎÏ¤Ï12W¤ÈLPO¤ÈÆ±Åù¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢µ¡¼ï°ÍÂ¸À¤¬Ìµ¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÀÜÂ³¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
P/N¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§WS-OS8-AECC4-02
µ¬³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§800G OSFP
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡AEC
¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¡§OSFP
¥±ー¥Ö¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡§34AWG(OD 6.5mm)
Á´Ä¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2m
ºÇ¾®¶Ê¤²È¾·Â¡¡¡¡¡§26mm
»²¹Í²Á³Ê(³°ÀÇ)¡¡¡§162,000±ß
¡Ú¥¦¥§ー¥Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥¦¥§ー¥Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¼Ò¤ÏÊÆ¹ñ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤ËËÜ¼Ò¤òÃÖ¤¯¡¢¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤ä·ÈÂÓÄÌ¿®¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Üー¥ó¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï·ÈÂÓÌµÀþ´ðÃÏ¶É¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¸÷¥¤ー¥µ¥Í¥Ã¥È¤ä¡¢²Ê³Ø·×»»¤Ê¤É¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëHPC(¥Ï¥¤¡¦¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°)¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤ÇÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ë¡¢¸÷ÄÌ¿®¥â¥¸¥åー¥ëÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§ー¥Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§ー¥Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥¦¥§ー¥Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¼Ò(ÊÆ¹ñ)¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¹¡£¥¦¥§ー¥Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¼Ò(ÊÆ¹ñ)À½ÉÊ¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÍ¢ÆþÈÎÇä»ö¶È¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ñÆâ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ø¹âÉÊ¼Á¤Ç°ÂÄê¤·¤¿¡¢²ÁÃÍ¤¢¤ëÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥§ー¥Ö¥¹¥×¥ê¥Ã¥¿¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©101-0051¡¡ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¿ÀÊÝÄ®2-14
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ä«Æü¿ÀÊÝÄ®¥×¥é¥¶302
ºÇ¹â¼¹¹ÔÀÕÇ¤¼Ô¡§ Ý¯°æ Ë
URL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ http://wavesplitter.jp/