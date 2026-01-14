¥³ー¥×¤µ¤Ã¤Ý¤í¤ÇÆ¯¤¯Âç³ØÀ¸¤ËµëÉÕ·¿¤Î¾©³Ø¶â 2026Ç¯ÅÙÂç³ØÀ¸°é±Ñ¾©³Ø¶â¡¡¼õÉÕ³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
À¸³è¶¨Æ±ÁÈ¹ç¥³ー¥×¤µ¤Ã¤Ý¤í¡ÊËÜÉô¡§ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¡¢Íý»öÄ¹¡§Âç¸«±ÑÌÀ¡¢°Ê²¼¡¢¥³ー¥×¤µ¤Ã¤Ý¤í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢²ÈÄí¤Î·ÐºÑÅª»ö¾ð¤Ç¿Ê³Ø¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬°ì¿Í¤Ç¤âÂ¿¤¯¿Ê³Ø¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë»Ù±ç¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÂç³ØÀ¸°é±Ñ¾©³Ø¶â¡×À©ÅÙ¤ò2017Ç¯¤ËÁÏÀß¤·¤Þ¤·¤¿¡£2018Ç¯3·î¤«¤é2025Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ÎÎß·×»Ù±çÂÐ¾Ý¼Ô¤Ï2,000Ì¾¤òÄ¶¤¨¡¢»Ù±ç¶â³Û¤â5²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢2026Ç¯ÅÙÊ¬¤ÎÂç³ØÀ¸°é±Ñ¾©³Ø¶â¤Î¼õÉÕ¤ò1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú³µ¡¡Í×¡Û¡¡¡ãÂÐ¾Ý¡¦¼õÉÕ´ü´Ö¡äÂç³Ø¡ÊÃ»Âç¡¢Âç³Ø±¡¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë½¢³Ø¤Þ¤¿¤Ï2025Ç¯½Õ¡¦¿Ê³ØÍ½Äê¤ÎÊý¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹âÅùÀìÌç³Ø¹»¤Î4¡¦5Ç¯À¸¤Ç½¢³Ø¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡ã¼õÉÕ´ü´Ö¡ä2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë11»þ～ 2026Ç¯4·î20Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¡¡±þÊçÀìÍÑ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¼õÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£¢¨Áª¹Í¤Ï¼õÉÕ½ç¤Ë¿ï»þ¼Â»Ü¡£³Æ»ö¶È½êÊç½¸Äê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè½ªÎ»¤È¤·¤Þ¤¹¡£¡ãµëÉÕ¶â¡äÇ¯³Û25Ëü±ß¤È¤·¡¢ºÇÄ¹¤Ç4Ç¯´Ö100Ëü±ß¤È¤·¤Þ¤¹¡£´ü´Ö½ªÎ»¸å¡Ê1Ç¯¤´¤È¡Ë¤Ë¡¢°ì³çµëÉÕ¤·¤Þ¤¹¡£¡ã¾ÜºÙ¡ä¾Ü¤·¤¤±þÊç¾ò·ïÅù¤Ï¡¢ÀìÍÑ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://www.sapporo.coop/about/effort/fund/university-scholarship/¢¨¥¨¥ó¥È¥êー¥Ü¥¿¥ó¡Ö¿·µ¬¤ÎÊý¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö´ûÂ¸¿¦°÷¤Ï¤³¤Á¤é¡×¤«¤é´õË¾¤ÎÊç½¸»ö¶È½ê¤Îµá¿Í¤Î±þÊç²èÌÌ¤Ø¿Ê¤ß¡¢É¬Í×¾ðÊó¤òÆþÎÏ¸åÁ÷¿®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ã¾©³Ø¶â¤Î¿½¹þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»Àè¡ä¥³ー¥×¤µ¤Ã¤Ý¤í¿Í»öÉô¡¡ºÎÍÑ¥°¥ëー¥×¡¡csap.saiyou-kouhou@sapporo.coop¡¡https://www.sapporo.coop/about/effort/fund/university-scholarship/