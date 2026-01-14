BEYOND AGE¡¢ÁýÅÄÁí¹ç¸¦µæ½ê¤È¶¨¶È¤·¡Ö´ë¶È¸þ¤±À¸À®AI¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¸¦½¤¡×¤òËÜ³ÊÅ¸³«
³ô¼°²ñ¼ÒBEYOND AGE(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»Ô¸¶ ÂçÏÂ)¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÁýÅÄÁí¹ç¸¦µæ½ê(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÁýÅÄ Ê¸É§)¤È¶¨¶È¤·¡¢¡Ö´ë¶È¸þ¤±À¸À®AI¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¸¦½¤¡×¤òÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë¶È³¦¤Ë¸þ¤±¤ÆËÜ³ÊÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Äー¥ë¤ÎÁàºî½¬ÆÀ¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¡¢AI»þÂå¤Î·Ð±ÄÀïÎ¬¡¢¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¡¢¤½¤·¤ÆÀ¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ýー¥È»ñ³Ê¤Î¼èÆÀ¤òÄÌ¤¸¤¿´ë¶È¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÊñ³çÅª¤Ê¸¦½¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¤¹¡£
ÁýÅÄÁí¹ç¸¦µæ½ê¤È¶¨¶È¤·¡Ö´ë¶È¸þ¤±À¸À®AI¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¸¦½¤¡×¤òËÜ³ÊÅ¸³«
¢£ ¼Â»Ü¤ÎÇØ·Ê¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È»þÂå¤ÈÆ±¤¸¡ÖÂÐ±þ¤ÎÃÙ¤ì¡×¤¬Ì¿¼è¤ê¤Ë
¤«¤Ä¤Æ¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬ÉáµÚ¤·»Ï¤á¤¿1995Ç¯°Ê¹ß¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Ï¸½¾ì»Å»ö¤À¤«¤é´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¡ÖIT¶È³¦¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¡×¤ÈÀÅ´Ñ¤·¤¿´ë¶È¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î»Ô¾ìÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ºÅñÂÁ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¡¢À¸À®AI¤ò¤á¤°¤ë¾õ¶·¤ÏÅö»þ¤È¹ó»÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËAI¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³ÂåÂØ¤ä¿Í°÷ºÇÅ¬²½¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡Ö¸½¼Â¤ÎÁªÂò»è¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¤òÁ°Äó¤Ë¶ÈÌ³Àß·×¤Ç¤¤ë´ë¶È¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¡¦¼õÃíÎÏ¤Îº¹¤Ï¡¢º£¸å¿ôÇ¯¤Ç·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¤Ê¤¼º£¡¢À¸À®AI¸¦½¤¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤«
ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤È¹âÎð²½¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¶È³¦¤Ï¡¢ËÜÍè¡¢À¸À®AI¤Ë¤è¤ë¾ÊÎÏ²½¤Î²¸·Ã¤òºÇ¤â¼õ¤±¤ë¤Ù¤ÎÎ°è¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°Ê²¼¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬Â¤«¤»¤È¤Ê¤ê¡¢Í¸ú¤Ê³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂ°¿Í²½¤µ¤ì¤¿¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤È¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¡Û
Ä¹Ç¯¤Î·Ð¸³¤ËÍê¤ë¡Ö¶ÈÌ³¤ÎÂ°¿Í²½¡×¤ä¡¢DX¤ËÂÐ¤¹¤ëº¬¶¯¤¤¶ì¼ê°Õ¼±¤¬¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÅÚ¾í¤Î·ÁÀ®¤òÁË³²¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î»Å»ö¤ÏAI¤Ë¤ÏÂå¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿´ÍýÅª¥Ïー¥É¥ë¤¬¡¢AI³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÉ¸½à²½¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤òÃÙ¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¤Ê¤ÍøÍÑ(¥·¥ã¥ÉーAI)¤Î·üÇ°¡Û
¸½¾ìÈ½ÃÇ¤Ç¥ëー¥ë¤Ê¤¯AI¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¾ðÊó¤Ê¤É¤Îµ¡Ì©Ï³±Ì¥ê¥¹¥¯¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¥ê¥¹¥¯¡×¤Ø¤Î¶²ÉÝ¤¬¡¢´ë¶È¤ÎÀ¸À®AIÆ³Æþ¤òÁË¤à¥Ö¥ìー¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¸¦½¤¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤Î¡ÖÉÔ°Â¡×¤È¡ÖÌµÃá½ø¡×¤òÀ°Íý¤·¡¢¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®²½¤¹¤ë¡Ö¼é¤ê¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡×¤È¡¢À¸»ºÀ¤òºÇÂç²½¤¹¤ë¡Ö¹¶¤á¤Î³èÍÑ½Ñ¡×¤ò¥»¥Ã¥È¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ËÜ¸¦½¤¤ÎÆÃÄ§¤ÈÆ³Æþ¥á¥ê¥Ã¥È
ËÜ¸¦½¤¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡ÖAI¤ò»È¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤À¤±¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¶È³¦ÆÃÍ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡Û
Êó¹ð½ñ¡¦¸«ÀÑºîÀ®¤ÎÊä½õ¡¢¼ÒÆâ¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤Î¼«Æ°±þÅú²½¤Ê¤É¡¢Â¨¸úÀ¤Î¹â¤¤ÎÎ°è¤ò½ÅÅÀÅª¤Ë¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤È¥ëー¥ë¤ÎºöÄê¡Û
¸Ä¿ÍÍøÍÑ¤Ë¤è¤ë¾ðÊóÏ³±Ì¤òËÉ¤®¡¢²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤«¡×¤Î»Ø¿Ë¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¡ÖÀ¸À®AI¥Ñ¥¹¥Ýー¥È»ñ³Ê¡×¤Î¼èÆÀ»Ù±ç¡Û
Á´¼Ò°÷¤¬¸øÅª¤Ê¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë»ñ³Ê¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖAI¤òÀµ¤·¤¯°·¤¦´ë¶È¡×¤È¤·¤Æ¤Î»ÑÀª¤ò¼ÒÆâ³°¤Ë¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚºÎÍÑ¡¦ÄêÃåÎ¨(¥ê¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó)¤Î¸þ¾å¡Û
ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ã¼ê¿Íºà¤Î³ÎÊÝ¤È¡Ö¤³¤Î²ñ¼Ò¤ÇÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤ò¾úÀ®¤·¤Þ¤¹¡£
À¸À®AI¸¦½¤¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈURL¡§ https://ai-academy-beyond-age.studio.site/
¢£ BEYOND AGE¡¡ÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸
¡ÖAI¤òÆ³Æþ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤¬¡¢º£¡¢ºÇÂç¤Î·Ð±Ä¥ê¥¹¥¯¤Ç¤¹¡£ËÜ¸¦½¤¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÂ°¿Í²½¡×¤ä¡Ö¼ã¼êÉÔÂ¡×¤È¤¤¤¦ÀÑÇ¯¤Î²ÝÂê¤ò¡¢ºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤ÏËÜ¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë´ë¶È¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£(»Ô¸¶ ÂçÏÂ)
¢£ ÁýÅÄÁí¹ç¸¦µæ½ê¡¡ÂåÉ½¥á¥Ã¥»ー¥¸
À¸À®AI¤Ï¡Ö°ìÉô¤ÎÀè¿Ê´ë¶È¤¬»È¤¦¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦ÃÊ³¬¤ò¤¹¤Ç¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Ï»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¶ÈÌ³¤äÈ½ÃÇ¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð»Ï¤á¤ëÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¸À®AI¤Ê¤ó¤Æ¤Þ¤À´Ø·¸¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤òÀèÁ÷¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¸½¾ì¤ÎÉéÃ´¤ä´ÉÍý¥ê¥¹¥¯¤¬ÀÑ¤ß¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£À¸À®AI¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÄ©Àï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î»Å»ö¤òÌµÍý¤Ê¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ÎÁ°Äó¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Î¤¦¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¤Îº¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(ÁýÅÄ Ê¸É§)
ÁýÅÄ Ê¸É§»á¼Ì¿¿
¡ÚÁýÅÄ Ê¸É§ ¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
1984Ç¯ÉðÂ¢¹©¶ÈÂç³ØÂ´¶È¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥Ã¥¯¤Ë¤ÆÌò°÷¤È¤·¤ÆÅì¾Ú1Éô¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¡¢2,800¼Ò°Ê¾å¤Î¹©Ì³Å¹¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¿ä¿Ê¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¿¥Þ¥Ûー¥à³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤ÆÀìÌ³¼èÄùÌò¤È¤·¤ÆÅì¾Ú1Éô¾å¾ì¤ò¸£°ú¡£³ô¼°²ñ¼Ò¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥ä¥Þ¥À¥Ûー¥à¥ºÂåÉ½¼èÄùÌò¡¢¥ä¥Þ¥À½»·ú¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¤òÎòÇ¤¤·¡¢M&A¤òÄÌ¤¸¤ÆÇä¾åµ¬ÌÏ2,800²¯±ß¡¢½¾¶È°÷6,500Ì¾¤ÎÁÈ¿¥¤ò¹½ÃÛ¡£
2024Ç¯4·î¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃÎ¸«¤ò¶È³¦¤Ë´Ô¸µ¤¹¤Ù¤¯³ô¼°²ñ¼ÒÁýÅÄÁí¹ç¸¦µæ½ê¤òÀßÎ©¡£
¥×¥í¥Õ¥£ー¥ëURL¡§ https://auuonline.com/fumihiko-masuda/
¢£ BEYOND AGE¤Î²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒBEYOND AGE
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶èµþ¶¶3-1-1 Åìµþ¥¹¥¯¥¨¥¢¥¬ー¥Ç¥ó14³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»Ô¸¶ ÂçÏÂ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§2022Ç¯4·î20Æü
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡Û
¥·¥Ë¥¢¤ËÆÃ²½¤·¤¿Å¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î±¿±Ä
URL¡§ https://lp.beyond-age.net/
¥·¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦¡¦ÆÈÎ©¤Ë´Ø¤¹¤ë¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥·¥Ë¥¢ÆÈÎ©100Ëü¿Í¡×¤Î±¿±Ä
URL¡§ https://beyond-age.net/media
¥·¥Ë¥¢¤È´ë¶È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î±¿±Ä
URL¡§ https://beyond-age.net/agent/
¥·¥Ë¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÆÈÎ©È¼Áö¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î±¿±Ä
URL¡§ https://beyond-age.net/media/lp-independence-support-academy/
¥·¥Ë¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÅ¾¿¦È¼Áö¥¢¥«¥Ç¥ßー¤Î±¿±Ä
URL¡§ https://tenshoku-banso-academy.studio.site/
¸ÜÌä»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¤Î±¿±Ä
URL¡§ https://komon-support.beyond-age.net
¥·¥Ë¥¢¿Íºà¤Î¿³ººÀ©¡¦ÍÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î±¿±Ä
URL¡§ https://komon-salon.studio.site/