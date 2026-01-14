¡Ú10/24¡¦25³«ºÅ¡ÛÂçºå¶áµ¦¥¨¥ê¥¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡õ¥Ù¥Óー¥Õ¥§¥¹¥¿Âçºå2026¡×¤¬¶¨»¿¼õÉÕ¤ò³«»Ï
³ô¼°²ñ¼ÒACCEL LINK(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-5-1 ½ÂÃ«¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥Ä1205¡¢ÂåÉ½¡§É¶ ÂçÊå)¤Ï¡¢À¾ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¸þ¤±PR¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡õ¥Ù¥Óー¥Õ¥§¥¹¥¿Âçºå2026¡×¤ò¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ë¤Æ2026Ç¯10·î24Æü(ÅÚ)¡¦25Æü(Æü)¤Î2Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
»ºÁ°»º¸åÀ¤ÂÓ¤¬18,000¿ÍÍè¾ì¤¹¤ëÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡õ¥Ù¥Óー¥Õ¥§¥¹¥¿Âçºå2026¤Î¶¨»¿Êç½¸¤ò³«»Ï¡¢¾¦ÉÊÂÎ¸³¡¢¥Õ¥©¥í¥ïー³ÍÆÀ¡¢ÈÎÇä¡¢¥µ¥ó¥×¥ëÇÛÉÛ¤Ê¤É¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓ¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¤ä¥µー¥Ó¥¹¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Î¾ì¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡õ¥Ù¥Óー¥Õ¥§¥¹¥¿Âçºå
¢¡¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡õ¥Ù¥Óー¥Õ¥§¥¹¥¿¤Î¤´¾Ò²ð
ËèÇ¯4·î²£ÉÍ¡¢10·îÂçºå¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìÇ¯°ì²ó³«ºÅ¤¹¤ë»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓÁØ¤ò½¸¤á¤¿C¸þ¤±¤ÎÂçµ¬ÌÏPR¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
10·îÂçºå¤Î³«ºÅ¤Ïº£Ç¯¤Ç5²óÌÜ¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯¡¹¡¢½¸µÒ¿ô¡¢¶¨»¿´ë¶È¿ô¶¦¤Ë³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Á°²ó³«ºÅ(2025Ç¯10·î25Æü(ÅÚ)26Æü(Æü))¤Ç¤Ï17,400Ì¾¤¬Íè¾ì¡¢70°Ê¾å¤Î´ë¶ÈÃÄÂÎ¤¬»²²Ã¤¹¤ëÀ¾ÆüËÜ¥¨¥ê¥¢¤Î»ºÁ°»º¸åÀ¤ÂÓ¤¬¼«Ê¬Ã£¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥µー¥Ó¥¹¡¦¾¦ºà¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì¤È¤·¤Æ¡¢ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¶¨»¿ÂÐ¾Ý¥µー¥Ó¥¹
¡¦¥Ù¥Óー¤Î¤¿¤á¤Î¥µー¥Ó¥¹
¡¡¥Ù¥Óー¥«ー¡¢Êú¤Ã¤³É³¡¢¥Ù¥ÓーÍÑ²È¶ñ¡¢¥Ù¥Óー¥³¥¹¥á¡¢Î¥Æý¿©¡¢¤Í¤ó¤Í¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡¢
¡¡¸«¼é¤ê¥µー¥Ó¥¹¡¢¤ª¶µ¼¼¡¢¶µºà¡¢¤ª¤â¤Á¤ãÅù¡¡»Ò°é¤Æ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥¢¥¤¥Æ¥àÁ´ÈÌ
¡¦¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£ÍÑÉÊ¡¦»ºÁ°²ÈÂ²¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹
¡¡¤Ä¤ï¤êÂÐºö¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥¦¥§¥¢¡¢ÍÕ»À¥µ¥×¥ê¥á¥ó¥È¡¢Ç¥¿±´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡¢
¡¡»ºÁ°À¤ÂÓ¸þ¤±¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹Åù¡¢¥×¥ì¥Þ¥Þ¤ä»ºÁ°²ÈÂ²¤ò½õ¤±¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Á´ÈÌ
¡¦»Ò°é¤Æ¥Õ¥¡¥ß¥êー¸þ¤±¥µー¥Ó¥¹
¡¡¼Ì¿¿´Û¡¢½»Âð¤ä¼Ö¡¢²È¶ñ²ÈÅÅ¡¢°Ü½»ÁêÃÌ¤Ê¤ÉÊë¤é¤·¤Ë¤«¤«¤ï¤ë¥µー¥Ó¥¹Á´ÈÌ
¡ÚÁ°²ó³«ºÅ»þ¤Î»²²Ã´ë¶È°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é https://maternity-babyfesta.jp/osaka/exhibitors/ ¡Û
¢¡¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
°ì¼¡ÄùÀÚ¡§2026Ç¯5·îËö
ºÇ½ªÄùÀÚ¡§2026Ç¯7·îËö
¢¨¥Öー¥¹°ÌÃÖ¤Ï¿½¹þ½ç¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÍ¥ÀèÅª¤Ë·èÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Öー¥¹¤Ï¥¹¥Úー¥¹¤¬Ëä¤Þ¤ê¼¡ÂèÊç½¸½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶¨»¿¤ÎÌä¹ç¤»¤Ï¤³¤Á¤é https://maternity-babyfesta.jp/contactexhibitor/ ¡Û
¢£³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ ¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡õ¥Ù¥Óー¥Õ¥§¥¹¥¿Âçºå2026
³«ºÅÆü»þ¡¡¡§ 2026Ç¯10·î24Æü(ÅÚ)～25Æü(Æü)
³«ºÅ¾ì½ê¡¡¡§ ¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå
Íè¾ìÂÐ¾Ý¡¡¡§ Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊý¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î²ÈÂ²¡¢¥×¥ì¥Ñ¥Ñ¡¦¥×¥ì¥Þ¥Þ18,000Ì¾
¶¨»¿´ë¶È¿ô¡§ 90¼Ò/ÃÄÂÎ
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒACCEL LINK
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://maternity-babyfesta.jp/osaka/
À¾ÆüËÜºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î»Ò°é¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²Á´°÷¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ÈÍ±×¤Ê¾ðÊóÄó¶¡¤Î¾ì¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¼«Ê¬Ã£¤é¤·¤¤Ç¥¿±¡¦½Ð»º¡¦»Ò°é¤Æ¤òÄó°Æ¡¢¤Þ¤¿²ÈÂ²¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£Ç¥¿±Ãæ¤ÎÊý¤«¤é¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¤´²ÈÂ²¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÁØ¤ÎÊý¡¹¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒACCEL LINK
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«3-5-1 ½ÂÃ«¥°¥é¥ó¥É¥Ï¥¤¥Ä1205
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò É¶ÂçÊå
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¤¥Ù¥ó¥È´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢¥á¥Ç¥£¥¢±¿±Ä