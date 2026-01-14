¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÅê»ñ·¹¸þ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎAI´ØÏ¢³ôÊÝÍÎ¨37.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤è¤ê¹â¤¤·ë²Ì¤Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ã¥«¥±¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÀîÅç ²æÀ¸ÅÍ¡Ë¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¸ÄÊÌ³ô¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ØÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÈó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢³Æ200Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÈó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¶âÍ»Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈæ³ÓÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Ä´ºº³µÍ×
Ä´ººÌ¾¾Î¡§¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÈó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¶âÍ»Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈæ³ÓÄ´ºº
Ä´ººÊýË¡¡§IDEATECH¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥ê¥µー¥Á¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡Ö¥ê¥µ¥Ôー®︎¡×¤Î´ë²è¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯8·î29Æü～Æ±Ç¯8·î29Æü
Í¸ú²óÅú¡§¸½ºß¡¢¸ÄÊÌ³ô¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ØÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÈó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢³Æ200Ì¾
Ê¿¶ÑÇ¯Îð¡§¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¡§Ìó34.9ºÐ¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¡§Ìó37.9ºÐ
¢¨¹ç·×¤ò100%¤È¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ìÉô¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃ¼¿ô¤Î½èÍý¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤Î·×»»ÃÍ¤È¤Ï¼ã´³¤Îº¹°Û¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Åê»ñ³«»Ï»þ´ü¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¡×¤¬28.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Èæ20¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý¤Ç¿·µ¬»²Æþ¤¬²ÃÂ®
¡¡¡ÖQ1.¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Äº¢¤Ç¤¹¤«¡£¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡Ö1Ç¯°ÊÆâ¡×¤¬28.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡Ö5Ç¯°Ê¾åÁ°¡×¤¬49.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÏÄ¾¶á»²Æþ¤¬°ìÄê¿ô¤òÀê¤á¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÏÄ¹´üÅê»ñÁØ¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·Ê¿¶ÑÇ¯Îð¡Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¡§Ìó 34.9ºÐ¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð¡§Ìó 37.9ºÐ¡Ë¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Á¤é¤âÅê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï30ÂåÁ°È¾¤Ç¤¢¤ê¡¢³«»ÏÇ¯Îð¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢/Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¶¦¤Ë¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤äÇ¯¶â¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¡¡ÖQ2.¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñ¤ò»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò1¤ÄÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤äÇ¯¶â¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¡×¤¬22.5%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡ÖÏ·¸å¤ÎÀ¸³è¤äÇ¯¶â¤ËÉÔ°Â¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤é¡×28.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤ÎÁÛÄê´ü´Ö¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö1～5Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÃæ´üÅê»ñ¡×¤¬34.5%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¶Ä¹´üÅê»ñ¡×¤¬36.0%
¡¡¡ÖQ3.¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñ¤ò¹Ô¤¦ºÝ¡¢¼ç¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î´ü´Ö¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡Ö1～5Ç¯Ì¤Ëþ¤ÎÃæ´üÅê»ñ¡×¤¬34.5%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡Ö10Ç¯°Ê¾å¤ÎÄ¶Ä¹´üÅê»ñ¡×¤¬36.0%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸½ºßÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ³ô¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î37.0¡ó¤¬¡ÖAI¡¦µ¡³£³Ø½¬´ØÏ¢³ô¡×¤òÊÝÍ¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢Èæ³Ó20.5¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý
¡¡¡ÖQ4.°Ê²¼¤ÎÅê»ñ¥«¥Æ¥´¥êー¤Î¤¦¤Á¡¢¸½ºßÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¸ÄÊÌ³ô¤òÁ´¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡Ö¥²ー¥à¡¦¥¨¥ó¥¿¥á³ô¡×¤¬39.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡ÖÂç¼êÀ½Â¤¶È³ô¡×¤¬42.0%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤Ï¡ÖAI¡¦µ¡³£³Ø½¬´ØÏ¢³ô¡×¤ä¡ÖSaaS³ô¡×¤¬Â¿¤¯¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ÌÃÊÁÁª¤Ó¤¬ÌÜÎ©¤Á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÂç¼êÀ½Â¤¶È³ô¡×¤ä¡Ö¾ÃÈñºâ³ô¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÊ¬Ìî¤òÃæ¿´¤ËÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Åê»ñÀè¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢/Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¶¦¤Ë¡ÖÇÛÅö¶â¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¤¬¥È¥Ã¥×
¡¡¡ÖQ5.¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñÀè¤òÁª¤ÖºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÍ×ÁÇ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¾å°Ì3¤Ä¤Þ¤Ç¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡ÖÇÛÅö¶â¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¤¬43.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡ÖÇÛÅö¶â¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔ¤Î½¼¼ÂÅÙ¡×¤¬46.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡ÖÇÛÅö¶â¡¦³ô¼çÍ¥ÂÔ¡×¤¬ºÇÂ¿¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Öµ»½ÑÎÏ¡¦³«È¯ÎÏ¡×¤òÉ¾²Á¤¹¤ë³ä¹ç¤¬¹â¤¯¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¡¦ÃÎÌ¾ÅÙ¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¶¯¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Åê»ñÀè´ë¶È¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤Ë»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¾ðÊó¸»¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢/Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¶¦¤Ë¡Ö´ë¶È¤Î·è»»¡¦IR»ñÎÁ¡×¤¬4³äÄ¶¤ÇºÇÂ¿
¡¡¡ÖQ6.¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñÀè´ë¶È¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤Ë»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¾ðÊó¸»¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡Ö´ë¶È¤Î·è»»¡¦IR»ñÎÁ¡×¤¬41.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡Ö´ë¶È¤Î·è»»¡¦IR»ñÎÁ¡§41.5%¡×¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶¦ÄÌ¤·¤Æ¡Ö´ë¶È¤Î·è»»¡¦IR»ñÎÁ¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖGitHub¤Ç¤Î³«È¯³èÆ°¡×¤ä¡ÖCTO¤ÎÈ¯¿®¡×¤Ê¤Éµ»½Ñ´ó¤ê¤Î¾ðÊó¸»¤ò³èÍÑ¤¹¤ëÆÃÄ§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÇÈó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÅê»ñ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡×¤ä¡ÖYouTube¤Î²òÀâÆ°²è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°ìÈÌ¸þ¤±¥Á¥ã¥Í¥ë¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Ç¯´ÖÅê»ñ¶â³Û¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö300Ëü±ß～500Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬23.5%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬23.5%
¡¡¡ÖQ7.¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¯´ÖÅê»ñ¶â³Û¡Ê¿·µ¬Åê»ñÊ¬¡Ë¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤¹¤«¡£¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡Ö300Ëü±ß～500Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬23.5%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡Ö50Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬23.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Åê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÍÌ¾´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñ¡×¤¬29.5%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤¬24.0%
¡¡¡ÖQ8.¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËºÇ¤â¶á¤¤¤â¤Î¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡ÖÍÌ¾´ë¶È¤òÃæ¿´¤ËÅê»ñ¡×¤¬29.5%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤ËÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤¬24.0%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÍÌ¾´ë¶ÈÃæ¿´¡×¤ä¡ÖÀìÌçÊ¬Ìî¤Ø¤Î½¸ÃæÅê»ñ¡×¤¬Â¿¤¯¡¢ÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿Åê»ñ·¹¸þ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÍÍ¡¹¤Ê¶È³¦¤Ø¤ÎÊ¬»¶Åê»ñ¡×¤ä¡ÖÇÛÅö¡¦Í¥ÂÔ½Å»ë¡×¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢°ÂÄêÀ¤ò»Ö¸þ¤¹¤ë»ÑÀª¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¤·¤¿¡£
¢£²áµî1Ç¯´Ö¤ÎÅê»ñÍø²ó¤ê¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢/Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¶¦¤Ë¡Ö10%～20%Ì¤Ëþ¡×¤¬ºÇÂ¿
¡¡¡ÖQ9.²áµî1Ç¯´Ö¤ÎÅê»ñ¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡ÊÍø²ó¤ê¡Ë¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤Ç¤·¤¿¤«¡£¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡Ö10%～20%Ì¤Ëþ¡×¤¬39.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡Ö10%～20%Ì¤Ëþ¡×¤¬29.5%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Åê»ñ¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿Í×°ø¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡ÖÁá´ü¤Ë¾ÍèÀ¤ò¸«È´¤¤¤¿¤³¤È¡×¤¬37.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÄ¹´üÊÝÍ¤·¤¿¤³¤È¡×¤¬41.9%
¡¡Q9¤Ç¡Ö0%～10%Ì¤Ëþ¡×¡Ö10%～20%Ì¤Ëþ¡×¡Ö20%～30%Ì¤Ëþ¡×¡Ö30%°Ê¾å¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ÖQ10.¤¢¤Ê¤¿¤¬Åê»ñ¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤¿Í×°ø¤È¤·¤ÆÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¤â¤Î¤òÁ´¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=181¡Ë¤Ï¡ÖÁá´ü¤Ë¾ÍèÀ¤ò¸«È´¤¤¤¿¤³¤È¡×¤¬37.0%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=155¡Ë¤Ï¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÄ¹´üÊÝÍ¤·¤¿¤³¤È¡×¤¬41.9%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£Åê»ñ³èÆ°¤¬ËÜ¶È¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿ÎÉ¤¤±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÈ¾¿ô°Ê¾å¤¬¡Ö¿·¤·¤¤µ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È²óÅú
¡¡¡ÖQ11.¤¢¤Ê¤¿¤ÎÅê»ñ³èÆ°¤¬ËÜ¶È¤Ë¤â¤¿¤é¤·¤¿ÎÉ¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤ì¤Ð¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡Ö¿·¤·¤¤µ»½Ñ¥È¥ì¥ó¥É¤ËÉÒ´¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤¬53.5%¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡Ên=200¡Ë¤Ï¡Ö¶È³¦Æ°¸þ¤Ø¤ÎÍý²ò¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡×¤¬30.0%¤È¤¤¤¦²óÅú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¤Þ¤È¤á
¡¡º£²ó¤Ï¡¢¸½ºß¡¢¸ÄÊÌ³ô¤Î¶âÍ»¾¦ÉÊ¤ØÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëIT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÈó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢³Æ200Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÈÈó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¶âÍ»Åê»ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÈæ³ÓÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¡¢Åê»ñÀè¤ÎÁªÄê¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸²Ãø¤Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î37.0¡ó¤¬¡ÖAI¡¦µ¡³£³Ø½¬´ØÏ¢³ô¡×¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï16.5¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢µ»½Ñ¤Ø¤ÎÍý²òÅÙ¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤ËÄ¾·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¼ý½¸¼êË¡¤Ë¤âÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î29.0¡ó¤¬¡ÖGitHub¡×¤Ç¤Î³«È¯³èÆ°¤òÅê»ñÈ½ÃÇ¤Î»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢Èó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¤ï¤º¤«6.5¡ó¤Ç¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Îµ»½ÑÅª»ëÅÀ¤¬Åê»ñÈ½ÃÇ¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤·¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤ò³è¤«¤·¤¿ÆÈ¼«¤ÎÅê»ñ¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£GitHub¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ¼Ô¸þ¤±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¾ðÊó¸»¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¡¢AI´ØÏ¢³ô¤Ø¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÅê»ñ¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¿¦¼ïÆÃÀ¤ò³è¤«¤·¤¿»ñ»º·ÁÀ®¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¼«¿È¤ÎÀìÌçÀ¤òÅê»ñ¤Ë³è¤«¤¹¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢´ë¶È¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¿¦¼ïÊÌ¤ÎÆÃÀ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Åê»ñ¶µ°é¤ä¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¹½ÃÛ¤ÎÉ¬Í×À¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¤¿¤á¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ê¤é¡ÖKIKKAKE ITREND¡×
¡ÖKIKKAKE ITREND¡×¤Ï¡¢IT¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎQOL¡Ê¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥ª¥Ö¡¦¥é¥¤¥Õ¡Ë¸þ¾å¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ½é¤Î¹ÔÆ°Êó½··¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤âË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤ò¥µー¥Ó¥¹¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢¡ÖQOL¤ò¾å¤²¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦³§ÍÍ¤ÎÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¤è¤êÎÉ¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤¿¤Ê¡Öµ¤¤Å¤¡×¤È¡¢¹ÔÆ°¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡ÖÊó½·¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÆ¯¤Êý¤äÊë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿µ»ö¤È¥¯¥¤¥º¤ÇQOL¸þ¾å¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¥¤¥ó¥×¥Ã¥È¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¤½¤Î³Ø¤Ó¤ò¹ÔÆ°Êó½·¡Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤È¤·¤Æ¤¢¤Ê¤¿¤Î¡Ö»ñ»º¡×¤ËÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ãù¤Þ¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏºÇ¿·¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¤äµ»½Ñ½ñ¤È¸ò´¹¤Ç¤¡¢Æ¿Ì¾¥¢¥ó¥±ー¥Èµ¡Ç½¤ÇÂ¾¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤â¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://itrend.kikkakeagent.co.jp/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¥Ã¥«¥±¥¯¥ê¥¨¥¤¥·¥ç¥ó
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2020Ç¯3·î26Æü
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÀîÅç ²æÀ¸ÅÍ
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èºùµÖÄ®22ÈÖ14¹æ N.E.S¥Ó¥ë NÅï£³³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§IT¥¥ã¥ê¥¢»Ù±ç»ö¶È¡¢ITÅ¾¿¦±ÇÁü¥á¥Ç¥£¥¢¡¢IT¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥á¥Ç¥£¥¢
URL¡¡¡¡¡§https://kikkakecreation.com/