Schaeffler¡¢Maximilian Fiedler¤ò¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èCEO¤ËÇ¤Ì¿
¥Ø¥ë¥Ä¥©ー¥²¥ó¥¢¥¦¥é¥Ã¥Ï¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤ª¤è¤Ó¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢2026Ç¯1·î13Æü /PRNewswire/ -- Schaeffler¼Ò¤Ï¡¢Maximilian Fiedler¡Ê38¡Ë¤ò2026Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤Ç¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èCEO¤ËÇ¤Ì¿¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¿¦Ì³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Fiedler¤ÏSchaeffler ¥°¥ëー¥×¤Î¼èÄùÌò²ñ¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤¤¤Þ¤¹¡£
Fiedler¤Ï2022Ç¯¤è¤ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCFO¡Ë¤òÌ³¤á¡¢2025Ç¯6·î¤Ë¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èCFO¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èCEO¤ò»ÃÄêÅª¤Ë·óÇ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Fiedler¤Ï2012Ç¯¤ËSchaeffler¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢Schaeffler ¥°¥ëー¥×¤ÎÂÐ³°Êó¹ðÀÕÇ¤¼Ô¤äSchaeffler Mexico¤ÎºÇ¹âºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î¾åµé´ÉÍý¿¦¤òÎòÇ¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Schaeffler¤ËÆþ¼ÒÁ°¤Ë¤Ï¡¢HeidelbergCement AG¤Ç¥È¥ì¥¸¥ã¥êー¡¦¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Klaus Rosenfeld¡ÊSchaeffler AG CEO¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ëÅö¼Ò¤Î»ö¶È¤ò¸£°ú¤¹¤ëÌò³ä¤È¤·¤ÆMaximilian¤òÇ¤Ì¿¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Maximilian¤Ï¡¢Schaeffler¤ËÂÐ¤¹¤ëÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤¸¥¿È¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤âÅö¼Ò¤ò¸ÝÉñ¤·¡¢»ýÂ³Åª¤ÊÀ®¸ù¤ØÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Maximilian Fiedler¡Ê¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èCEO¡Ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¿¦Ì³¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥½¨¤Ê¥Áー¥à¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¡¢¸ÜµÒ¤È¤Î´Ø·¸¤ò¿¼¤á¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¤ËÄ¹´üÅª¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Maximilian Fiedler ¤¬2026Ç¯1·î1ÆüÉÕ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢ÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°èCEO¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿
¥·¥§¥Õ¥éー¥°¥ëー¥× - We pioneer motion
¥·¥§¥Õ¥éー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢75Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¥âー¥·¥ç¥ó¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÊ¬Ìî¤Ç²è´üÅª¤ÊÈ¯ÌÀ¤È³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÅÆ°¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤äCO₂ºï¸º¸úÎ¨¤Î¹â¤¤¶îÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥·¥ã¥·ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤ÆºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¤¿¤á¤Î³×¿·Åª¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¢À½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥§¥Õ¥éー¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¥âー¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨À¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î¡¢¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ï¤¿¤ë¿®Íê¤Ç¤¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£¥·¥§¥Õ¥éー¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤±¤ëÊñ³çÅª¤ÊÀ½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÈÏ°Ï¤ò¡¢¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ä¤¢¤é¤æ¤ë¼ïÎà¤Î¥ê¥Ë¥¢¥¬¥¤¥À¥ó¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤«¤é½¤Íý¤ª¤è¤Ó´Æ»ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢8¤Ä¤ÎÀ½ÉÊ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ËÊ¬¤±¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥§¥Õ¥éー¤Ï¡¢Ìó11Ëü¿Í¤Î½¾¶È°÷¤È55¤«¹ñ¤ËÌó250°Ê¾å¤ÎµòÅÀ¤ò»ý¤Ä¡¢À¤³¦ºÇÂçµé¤ÎÆ±Â²²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ê¥É¥¤¥Ä¤ÇºÇ¤â³×¿·Åª¤Ê´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
