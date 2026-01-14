³ô¼°²ñ¼ÒÃÝÃæ¡¢¡Ø²Ã¹©µ»½Ñ¡ß¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¡Ù¤ÎËÜ³ÊÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¡¡À½Â¤¶È¸þ¤±¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÎÌ»º²Ã¹©¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¤ò¶¯²½
Æ£²¬¹©¾ì¡¦¥¨¥ó¥¸¥óÉôÉÊ¥é¥¤¥ó
³ô¼°²ñ¼ÒÃÝÃæ(ËÜ¼Ò¡§ÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃÝÃæ ¾´°ì)¤Ï¡¢¶áÇ¯¿¼¹ï²½¤¹¤ë¿Í¼êÉÔÂ¤äÉÊ¼Á°ÂÄê¤Ø¤ÎÍ×µá¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²Ã¹©¸½¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¼«Æ°²½¤ÎËÜ³ÊÆ³Æþ¤ò²ÃÂ®¤·¡¢2025Ç¯Ëö¤è¤êÎÌ»º²Ã¹©¤Ø¤ÎÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¥ïー¥¯ÈÂÁ÷¤ò¹Ô¤¦¼«Æ°¥é¥¤¥ó¤Î¹½ÃÛ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥Þ¥·¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¦NCÀûÈ×¡¦¥ー¹Â²Ã¹©¡¦Ç®½èÍý¡¦Àö¾ô¡¦°µÆþ¡¦¹çÈÝÈ½Äê¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¹©Äø¤ò´Þ¤à°ì´Ó¼«Æ°¥é¥¤¥ó¤òÊ£¿ô²ÔÆ¯¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÝÃæ¤Ç¤ÏÀ¸»ºÀ¤ÈÉÊ¼Á¤Î°ÂÄê²½¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ¿ÉÊ¼ïÂÐ±þ¡¢Ìµ¿Í²ÔÆ¯¤Ø¤Î½ÀÆðÀ¤ò¶¯²½¡£
º£¸å¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëµ¡¼ï¤ÎÁý²Ã¤äÂÐ±þÀ½ÉÊ¤ò¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¡¢À¸»º¸½¾ì¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤ò¤è¤ê°ìÁØ¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª¡Û
¶áÇ¯¡¢À½Â¤¶È¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï·ãÊÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÞÂ®¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¡¢½ÏÎý¹©¤Î¹âÎð²½¡¦Âà¿¦¡¢Ã»Ç¼´ü¡¦Â¿ÉÊ¼ïÂÐ±þ¤Î¾ïÂÖ²½¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤Ï¡È¼é¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¸½¾ì¡É¤¬Áý²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÂÐ±þ¤äBCPÂÐºö¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤â´ë¶È·Ð±Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÉ¬¿Ü¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶ÊÑ²½¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¡¢¡ÖÀ¸»ºÀ¡×¡ÖÉÊ¼Á¡×¤Î°ÂÄê²½¤ò¹â¼¡¸µ¤ÇÎ¾Î©¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬¡¢À½Â¤¶È¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤ò¤Õ¤Þ¤¨¡¢ÃÝÃæ¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤éÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¿²Ã¹©µ»½ÑÎÏ¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤äDXÍ×ÁÇ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¼«Æ°¥é¥¤¥ó¤ÎËÜ³ÊÆ³Æþ¤ò¿ä¿Ê¡£Ã±¤Ê¤ë¾Ê¿Í²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÀ¸»ºÀ¡×¡ÖÉÊ¼Á¡×¤Î°ÂÄê²½¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤ëÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÊÑ²½¤Ë¶¯¤¤¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃÝÃæÆÈ¼«¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼«Æ°²½¥é¥¤¥ó¤Îµ»½Ñ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÆ³Æþ¼ÂÀÓ¡Û
ÃÝÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤ËÊ£¿ô¤Î¼«Æ°²½¥é¥¤¥ó¤ò¹½ÃÛ¡¦²ÔÆ¯Ãæ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÃÝÃæÆÈ¼«¤Î»ÅÍÍ¤Ë¤è¤ë¼õÂ÷²Ã¹©¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡µ»½Ñ¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥é¥¤¥ó¹½À®¤äÀ©¸æ»ÅÍÍ¡¢²Ã¹©¡¿ÈÂÁ÷¼£¶ñÅù¤ò¼ÒÆâ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¬¼«¤é¹½ÁÛ¤·¡¢¤½¤Î»ÅÍÍ¤ò¤Þ¤È¤á¡¢¥í¥Ü¥Ã¥ÈSIer¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¼«Æ°¥é¥¤¥óÀß·×¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢²ÔÆ¯¸å¤Î¹©Äø²þÁ±¤ä»ÅÍÍÊÑ¹¹¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡¿¶µ¼¨¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤â¼«¤é¿×Â®¤«¤Ä½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¡¢¡È²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¤é½ª¤ï¤ê¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ë²þÁ±¡¦¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¼«Æ°¥é¥¤¥ó¤Î¹½ÃÛ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë¼«Æ°ÈÂÁ÷¤È²Ã¹©¤ò¥Èー¥¿¥ë¤Ç¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Å°ÄìÅª¤ÊÌµÂÌ¤ÎÇÓ½ü¤¬²ÄÇ½¡£²Ã¹©»þ´Ö¤äÈÂÁ÷»þ´Ö¤òåÌÌ©¤Ë·×»»¤·¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏÈÂÁ÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ð¥ê¼è¤ê¤ä¥¨¥¢¥Ö¥íー¤Ë¤è¤ëÀÚÊ´¡¿ÀÚºï±Õ¤Î½üµîºî¶È¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¥é¥¤¥óÆâ¤ä¥í¥Ü¥Ã¥È¼«ÂÎ¤Ë¥«¥á¥é¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢°ÛÉÊÎ®Æ°ËÉ»ß¤ä¥ïー¥¯¥»¥Ã¥È¼£¶ñ¤Î´ÊÎ¬²½¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡Æ³Æþ¼ÂÀÓ
¹©¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ËÜ¼Ò¹©¾ì(Âè»°¹©¾ì)
À½ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¨¥ó¥¸¥óÉôÉÊ
À¸»º³«»Ï»þ´ü¡§2022Ç¯
¹©¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ËÜ¼Ò¹©¾ì(Âè»°¹©¾ì)
À½ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¨¥ó¥¸¥óÉôÉÊ
À¸»º³«»Ï»þ´ü¡§2023Ç¯
¹©¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ËÜ¼Ò¹©¾ì(ÂèÆó¹©¾ì)
À½ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¶îÆ°ÉôÉÊ
À¸»º³«»Ï»þ´ü¡§2023Ç¯
¹©¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ËÜ¼Ò¹©¾ì(Âè»°¹©¾ì)
À½ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¶îÆ°ÉôÉÊ
À¸»º³«»Ï»þ´ü¡§2023Ç¯
¹©¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ËÜ¼Ò¹©¾ì(Âè»°¹©¾ì)
À½ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¼ÖÂÎÉôÉÊ
À¸»º³«»Ï»þ´ü¡§2023Ç¯
¹©¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Æ£²¬¹©¾ì(ÂèÆó¹©¾ì)
À½ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥¨¥ó¥¸¥óÉôÉÊ
À¸»º³«»Ï»þ´ü¡§2024Ç¯
¹©¾ì¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Æ£²¬¹©¾ì(ÂèÆó¹©¾ì)
À½ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÉôÉÊ
À¸»º³«»Ï»þ´ü¡§2024Ç¯
¤³¤¦¤·¤¿¼«Æ°¥é¥¤¥ó¤ò³èÍÑ¤·¡¢³Æ¥é¥¤¥ó·î»º3,000～20,000Âæ¤ÎÎÌ»º²Ã¹©¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ£²¬¹©¾ì¡¡¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÉôÉÊ¥é¥¤¥ó
Æ£²¬¹©¾ì¡¡¥¨¥ó¥¸¥óÉôÉÊ¥é¥¤¥ó
ËÜ¼Ò¹©¾ì¡¡¶îÆ°ÉôÉÊ¥é¥¤¥ó
ËÜ¼Ò¹©¾ì¡¡¼ÖÂÎÉôÉÊ¥é¥¤¥ó
¤³¤ì¤é¤Î¼«Æ°²½¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤ä·úÀßµ¡³£ÉôÉÊ¤Ê¤É¡¢ÎÌ¤ÈÉÊ¼Á¤¬Î¾Î©¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ëÊ¬Ìî¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢²Ã¹©ÉÊ¤Îºà¼Á¤ä¥µ¥¤¥º¡¢¥í¥Ã¥È¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿½ÀÆð¤ÊÀß·×¡¦¹½ÃÛ¤Ë¤è¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¥é¥¤¥óÀß·×¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
ÃÝÃæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿²Ã¹©µ»½Ñ¤È¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¡ÈÀ¸»ºÀ¡É¤È¡ÈÉÊ¼Á¡É¤Î°ÂÄê²½¤òÎ¾Î©¤Ç¤¤ëÀ¸»ºÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ä¹´ü³î¤ÄÃæÎÌ～ÂçÎÌ¤ÎÎÌ»º²Ã¹©¥Ëー¥º¤ËÂÐ¤·¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËÂÐ±þ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÂÄê¶¡µë¤Î¼Â¸½¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÃíÎÏ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¢¡¼«Æ°²½¤Î½¸Ìó¤Ë¤è¤ë¸úÎ¨²½¸þ¾å
Ê£¿ô¤Î¼«Æ°²½¥í¥Ü¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤òÅý¹ç¡¦½¸Ìó¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¾Ê¿Í²½¡¦24»þ´ÖÌµ¿Í²ÔÆ¯ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤ÊÀ¸»ºÂÎÀ©¤òÉß¤°ÂÄê¶¡µë¤ò¹Ô¤¨¤ë´ë¶È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡IoT¡¿DX³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÀ¸»º¤Î¸«¤¨¤ë²½¡¦¸úÎ¨²½
¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿²ÔÆ¯¾õ¶·¤ÎÇÄ°®¡¦ÊÑ²½ÅÀ´ÉÍý¡¦Í½ËÉ¡¿Í½ÃÎÊÝÁ´¤Ë¤è¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ëÈ¯À¸¤Ë¤è¤ëÈó²ÔÆ¯»þ´Ö¤ÎÈ¯À¸¤ä¥à¥À¡¦¥à¥é¤Îºï¸º¤ò¿Þ¤ê¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤ò¼Â¸½¡£
¢¡¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ë¿Í·ïÈñ¡¦ÊÑÆ°Èñ¤Î°µ½Ì
½ÏÎýµ»Ç½¤ËÍê¤é¤º¹âÀºÅÙ²Ã¹©¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¶µ°é¥³¥¹¥È¤äÂ°¿Í¥ê¥¹¥¯¤ò²óÈò¤·¤Ä¤Ä¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤òÊ¿½à²½¡£
¢¡Äó°Æ·¿±Ä¶È¤È¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¤è¤ë¶¥ÁèÎÏ¶¯²½
¼«Æ°¥é¥¤¥ó¤Î½ÀÆðÀ¤È¡¢IATF½àµò¤ÎÉÊ¼ÁÂÎÀ©¤ò³è¤«¤·¡¢¡Ö¹©ÄøÀß·×¡Ü¼«Æ°²½Äó°Æ¡Ü°ÂÄê¶¡µë¡×¤È¤¤¤¦Àî¾å¤«¤é¤ÎÄó°ÆÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÄ´Ã£¡¦À¸»º²þ³×¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢ÃÝÃæ¤Ï¡Ö²Á³Ê¤À¤±¤ÇÁª¤Ð¤ì¤ë²Ã¹©²ñ¼Ò¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡È¸½¾ì¤Î²ÝÂê¤òÍý²ò¤·¡¢ÎÌ»º²Ã¹©¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥Ñー¥È¥Êー¡É¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÐ±þ¶È³¦¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Ëー¥º¡Û
ÃÝÃæ¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢°ÑÂ÷Àè¤È¤·¤Æ¤Î¿®ÍêÀ¡¦½ÀÆðÀ¡¦¼Â¹ÔÎÏ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÎÌ»ºÉôÉÊ¤ò°ÂÄêÅª¤Ë¶¡µë¤·¤¿¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¿Í¼êÉÔÂ¤äÀßÈ÷Åê»ñÉéÃ´¤Ë²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ëÀ½Â¤¶È¤ÎÄ´Ã£¡¦À¸»ºµ»½ÑÉôÌç¤ò¼ç¤ÊÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¼ç¤ÊÂÐ±þ¶È³¦
¼«Æ°¼Ö¡¿¾¦ÍÑ¼Ö(ÊäµëÉôÉÊ¡¦¥á¥ó¥ÆÉôÉÊ´Þ¤à)
·úÀßµ¡³£¡¿ÇÀ¶Èµ¡³£¥áー¥«ー
»º¶Èµ¡³£¡¦¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢µ¡´ï¥áー¥«ー
Å´Æ»¡¦Á¥Çõ¤Ê¤É¤ÎÂç·¿ÉôÉÊ¤ò°·¤¦¥¤¥ó¥Õ¥é·ÏÀ½Â¤¶È
¢£¤ªµÒÍÍ¤Î¤³¤ó¤Ê²ÝÂê¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¡¦²Ã¹©¥é¥¤¥ó¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë¾ì½ê¤Î³ÎÊÝ¤äÀßÈ÷Åê»ñ¤¬É¬Í×
¡¡¢ª 2023Ç¯¤Ë½×¹©¤·¤¿Æ£²¬ÂèÆó¹©¾ì¤Ë¿·¥é¥¤¥óÀßÃÖ²ÄÇ½¤Ê¥¨¥ê¥¢¤¬½¼Ê¬¤Ë¤¢¤ê¡¢¿·µ¬¤ÎÀßÈ÷Æ³Æþ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¿Í¼ê¡¦µ»Ç½¼ÔÉÔÂ¤ÇÆâÀ½¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤
¡¡¢ª ¼«¼Ò¤Ç³ÎÊÝ¤·¤Å¤é¤¤²Ã¹©¥ê¥½ー¥¹¤ò¡¢ÃÝÃæ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥Èµ»½Ñ¤È½ÏÎý¼Ô¤Î²Ã¹©µ»½Ñ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÇÊä´°¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÑÆ°¤¹¤ëÀ¸»º¿ôÎÌ¡¦ÉÊ¼ï¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¤¤
¡¡¢ª ¼«Æ°¥é¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯FMS¤ä¹©ÄøÊÌ¥â¥¸¥åー¥ë¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢¼õÂ÷Â¦¤È¤·¤Æ¤â½ÀÆð¤ÊÀ¸»ºÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦ÉÊ¼Á´ð½à¤¬¸·¤·¤¯¡¢´ÉÍýÂÎÀ©¤âµá¤á¤é¤ì¤ë
¡¡¢ª IATF16949Ç§¾Ú¹©¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥ìー¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¹©Äø´ÉÍý¡¦À§ÀµÂÐ±þ¤â´Þ¤á¤¿ÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡°ÑÂ÷¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤é¤ì¤ë¥á¥ê¥Ã¥È
¼«¼Ò¥¹¥Úー¥¹³ÎÊÝ¤äÅê»ñ¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¤Ë¼«Æ°²½¥é¥¤¥ó¤Î³èÍÑ¤¬²ÄÇ½
ÉÊ¼Á¡¦Ç¼´ü¤ÎÊÑÆ°¥ê¥¹¥¯¤ò³°Éô¤ËÊ¬»¶
¹©Äø¸¡Æ¤¤ä¼£¶ñÀß·×¤Ê¤É¤â´Ý¤´¤ÈÁêÃÌ¤Ç¤¤ëÄó°Æ·¿¼õÂ÷
Ä¹´üÅª¤ÊÎÌ»º¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉôÉÊ¤Î°ÂÄê¶¡µë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ³èÍÑ²ÄÇ½
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒÃÝÃæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
ÃÝÃæ¤Ï¡¢1938Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢MC(¥Þ¥·¥Ë¥ó¥°¥»¥ó¥¿)¤äNCÀûÈ×¤ò350Âæ°Ê¾åÊÝÍ¤·¡¢¹âÀºÅÙ¡¦¹â¸úÎ¨¤Ê¶âÂ°²Ã¹©µ»½Ñ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¾¦ÍÑ¼ÖÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢»º¶ÈÍÑÉôÉÊ¤äÁ¥ÇõÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¡¢¤è¤êÉý¹¤¤¶È³¦¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¡£·úÀßµ¡³£¡¢¹©ºîµ¡³£¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー´ØÏ¢ÉôÉÊ¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¡¢¶È³¦¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤½ÀÆð¤ÊÀ¸»ºÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2021Ç¯¤ËÆ£²¬¹©¾ì¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÆ£²¬ÂèÆó¹©¾ì¤ò½×¹©¡£24»þ´Ö¶õÄ´¤ä¼«Æ°²½À¸»º¥é¥¤¥ó¤ÎÆ³Æþ¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê»ö¶È¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÀ¸»º´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤ÎÂÎÀ©À°È÷¤Ë¤è¤ê¡¢¼«Æ°¼Ö¤ä·úÀßµ¡³£Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊäµëÉôÉÊ¡¦¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÉôÉÊ¤Ê¤É¤ÎÄ¹´ü°ÂÄê¶¡µë¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î¿®Íê¤Ë±þ¤¨¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÃÝÃæ¤ÎÆÃÄ§
¡ÚÂÐ±þºà¼Á¡Û¡¡¡¡FC¡¦FCD¡¦SC¡¦AL¡¦¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹Ãòºà¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Êºà¼Á¤ò²Ã¹©²ÄÇ½
¡Ú²Ã¹©¥µ¥¤¥º¡Û¡¡¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º(¿ôÉ´¥°¥é¥à)～1¥È¥ó¤Þ¤ÇÂÐ±þ
¡ÚÀ¸»ºÇ½ÎÏ¡Û¡¡¡¡·î»º10¸Ä～10,000¸Ä¡¢¹©ºîµ¡³£Ìó350Âæ¡¦40°Ê¾å¤Î¥é¥¤¥ó¤òÊÝÍ
¡ÚÀ½ÉÊ¼ÂÀÓ¡Û¡¡¡¡¥È¥é¥Ã¥¯¥¨¥ó¥¸¥óÉôÉÊ¡¢¥·¥ã¥·¥Õ¥ìー¥à¡¢È¯ÅÅÁõÃÖ¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Å´Æ»¡¦Á¥Çõ¡¦·úÀßµ¡³£¸þ¤±ÉôÉÊ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ https://takenaka-tac.co.jp/works/
¡Ú²Ã¹©µ»½Ñ¡Û¡¡¡¡ÃòÊª¡¦ÃÃÂ¤ÉÊ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÇöÆù¡¦°Û·Á¾õ¤Ê¤É¤ÎÀºÌ©²Ã¹©¤ËÂÐ±þ
¡ÚÄó°ÆÎÏ¡Û¡¡¡¡¡¡À¸»ºÎÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥é¥¤¥óÅù¤Î¼«Æ°²½¤ÎÄó°Æ¤ä
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ºÇÅ¬¤Ê²Ã¹©ÊýË¡¤ä¥³¥¹¥Èºï¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÆºà·Á¾õ°Æ¤ÎÄó°Æ¤¬²ÄÇ½
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¾¦¹æ¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒÃÝÃæ
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÃÝÃæ ¾´°ì
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©327-0816¡¡ÆÊÌÚ¸©º´Ìî»Ô±ÉÄ®7ÈÖ2¹æ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 1938Ç¯8·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¡¦»º¶ÈÍÑÉôÉÊ¤ÎÀ½Â¤¶È(IATF16949¼èÆÀ)
»ñËÜ¶â¡¡¡§ 5,300Ëü±ß
URL¡¡¡¡ ¡§ https://takenaka-tac.co.jp
ËÜ¼Ò¹©¾ì¡¡Á´·Ê