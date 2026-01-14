À¾°Â¡¢2026Ç¯Ä¹°Â¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤ò³«Ëë ½Õ¤òºÌ¤ëÁÔÂç¤Ê¸÷¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë
Ãæ¹ñ¡¦À¾°Â¡¢2026Ç¯1·î13Æü /PRNewswire/ -- ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Ãæ¹ñÀ¾°Â¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë³¹¤Ç¡¢2026Ç¯Ä¹°Â¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Î³«ËëÅÀÅô¼°¤¬À¹Âç¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡ÖÀéÅôµ±¤¯Ä¹°Â¡¢ÇÏ¤È¤È¤â¤Ë½Õ¤ò·Þ¤¨¤ë¡×¤Ç¤¹¡£
Xi¡Çan Kicks Off 2026 Chang'an Lantern Festival with Epic Light Spectacles to Spring.
ÎãÇ¯¤Ï½ÕÀá¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³«Ëë¤·¤Æ¤¤¤¿ËÜ¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÏÁ°ÅÝ¤·¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÅÔ»Ô¤ÎÀéÇ¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÊ¸²½°ä»º¤È¸½Âå¤ÎÁÔÎï¤Ê¸÷¤Î±é½Ð¤¬Í»¹ç¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ç¯¡¢½ÕÀá¡¢¸µ¾¬Àá¤Î3¤Ä¤Îº×¤ê¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë96Æü´Ö¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥¿¥ó¥·¥çー¥±ー¥¹¤¬Å¸³«¤µ¤ì¡¢ÅâÂå¤Î¡Ö²Öºé¤¸Ø¤ëÌë¤Ë³¹¤Ïµ±¤¡¢²Ð¤ÎÌÚ¤È¶ä¤Î²Ö¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿ÅÔ»Ô¡×¤Î¸÷·Ê¤¬¸½Âå¤Ë¤è¤ß¤¬¤¨¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÎÄ¹°Â¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥á¥¤¥ó²ñ¾ì¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡§ÂçÅâÉçÍÖ±à¡ÊÅâÂå³Ú±à¡Ë¤ÈÀ¾°Â¾ëÊÉ¤Ç¡¢Î¦¤È¿å¤ÎÊª¸ì¤¬Íí¤ß¹ç¤¦·Á¤Ç±é½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¾°Â¾ëÊÉ²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¹ñÊõ¡×¡¢¡ÖÄ¹°Â¤Î»í¾ð¡×¡¢¡Ö¶î¤±¤ë´³»Ù¤ÎÇÏ¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î³Ë¿´¥Æー¥Þ¤ò¼´¤Ë¡¢Ê¸²½°ä»º¡¢»í¾ð¡¢´³»Ù¤ÎÅÁÅý¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹²ÚÎï¤Ê¸÷¤Î¥¿¥Ú¥¹¥È¥êー¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¹ñÆâÍ¿ô¤ÎÇîÊª´Û¤«¤é½¸¤á¤é¤ì¤¿50ÅÀ°Ê¾å¤Î¹ñÊõ¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤È¿¦¿Íµ»¤ÇºÆ²ò¼á¤µ¤ì¡¢Å¸¼¨¼¼¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¸ÅÂå¤Î¾ëÊÉ¾å¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤¹¡£½ÕÀá´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢±ÊÇ«Ìç¤Ç¡ÖÉ´¹«Àé»í¡×¥Þー¥±¥Ã¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¡ÖÅâ»í¤ÎÅÔ¡×À¾°Â¤ÎÊ¸²½ÅªÌ¥ÎÏ¤¬Í¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯ÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤Ï»í¤ÎÀ¤³¦¤¬»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤Æ¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÂçÅâÉçÍÖ±à¤Ç¤Î¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢4·î6Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¡¢39¤ÎÅâ»í¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥ó¥¿¥ó¥°¥ëー¥×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢300ÊÓ°Ê¾å¤Î¸ÅÅµ»í¤ò¡¢Êâ¤¤¤Æ³Ú¤·¤á¤ëË×Æþ·¿¤Î¸÷¤È±Æ¤Î´¬Êª¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£ÁÉ½£»É½«¡¢ÃÝºÙ¹©¡¢ÅÁÅýÅª¤Êµþ·à¤Î·¨¼è¤ê¤Ê¤É¡¢30°Ê¾å¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½°ä»º¤Î¹©·Ý¤¬¹ª¤ß¤Ë¥é¥ó¥¿¥ó¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãë´Ö¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤¬ÅêÔä¡Ê¥È¥¦¥Õ¡Ë¡¢15¥Ô¥ó¥Ü¥¦¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÃæ¹ñ¤Î¥²ー¥à¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¸ÅÅµ¥ª¥Ú¥é¤Î¥é¥¤¥Ö¸ø±é¤â³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Ìë´Ö¤Ë¤Ï¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤Ï¿å¾å¤Î²ÐÆé±é½Ð¡¢¥ìー¥¶ー¥é¥¤¥È¥·¥çー¡¢Ê®¿å¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¥çー¤È¤¤¤Ã¤¿ÁÔÂç¤Ê¸÷·Ê¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²áµî2Ç¯´Ö¤Ç¡¢Ä¹°Â¥é¥ó¥¿¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï»³¤ò±Û¤¨³¤¤òÅÏ¤ê¡¢Ãæ±û¥¢¥¸¥¢5¤«¹ñ¡Ê¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¡¢¥¥ë¥®¥¹¡¢¥¿¥¸¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥È¥ë¥¯¥á¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡Ë¤È¤Î¶¦Æ±Ê¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Ø¤âÅÏ¤ê¡¢ÆÈ¼«¤ÎÃæ¹ñÉ÷¥í¥Þ¥ó¥¹¤òÀ¤³¦¤ËÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com