CG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±ÇÁüÀ©ºî¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¹çÆ±²ñ¼Ò¥ºー¥Ñー¥ºー¥¹(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÃæÅç ÎÉ)¤Ï¡¢±¿±Ä¤¹¤ë¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢¡ÖAI¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¢¥¤¥ó¥¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¼Â¼Ì±ÇÁü¤òÀ¸À®AI¤Ç¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¿·¥µー¥Ó¥¹¡ÖAI¥í¥È¥¹¥³ー¥Ô¥ó¥°¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
AI¥¹¥¿¥¸¥ª¥¢¥¤¥ó¥¹
AI¤À¤±¤Ç¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ê¤¤´¶¾ð¤È¶¦´¶
¢£AI¥¢¥Ë¥á¤Ë¡È´¶¾ð¡É¤È¡È¶¦´¶¡É¤ò¤â¤¿¤é¤¹
¶áÇ¯¤ÎAIµ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸úÎ¨²½¡×¤Ð¤«¤ê¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä²áÂ¿¤Î¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã±¤Ë¸úÎ¨¤è¤¯ºî¤é¤ì¤¿¤À¤±¤ÎºîÉÊ¤ÏËä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ºîÉÊ¤½¤Î¤â¤Î¤¬»ý¤Ä¡ÖÀ©ºî¤ÎÇØ·Ê¡×¤ä¡¢¿Í¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¡Ö¥ê¥¢¥ë¤Î²ÁÃÍ¤ò¤É¤¦ÁýÉý¤µ¤»¤ë¤«¡×¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¸úÎ¨²½¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í´Ö¤¬ÅÚÂæ¤È¤Ê¤ë±éµ»¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÇAI¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÉ½¸½¤Ë¿·¤¿¤Ê¡È´¶¾ð¡É¤È¡È¶¦´¶¡É¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÆÃÄ§¤È¡¢3¤Ä¤Î¥á¥ê¥Ã¥È
1.¡Ú±é½Ð°Õ¿Þ¤Ë±è¤Ã¤Æ±ÇÁü¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤Ç¤¤ë¡Û
»£±Æ¤·¤¿¼Â¼Ì±ÇÁü¤ò¡ÖComfyUI¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¸À®AIµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¢¥Ë¥á¤ØÊÑ´¹¤·¤Þ¤¹¡£½¾Íè¤Î¼êË¡¤Ç¤Ï¥×¥í¥ó¥×¥È¤È¶öÁ³À¤ËÍê¤ê¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿AIÀ¸À®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤ä¥«¥á¥é¥ïー¥¯¤ò°Ý»ý¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢ÁÀ¤Ã¤¿²èÉ÷¤Î¥¢¥Ë¥á¥¹¥¿¥¤¥ë¤ØÊÑ´¹¤·¡¢±ÇÁü¤ò´°Á´¤Ë¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
2.¡Ú¼Â¼Ì»£±Æ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò»È¤Ã¤Æ¥¢¥Ë¥á¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Û
¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤ÎÀìÌçÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¼Â¼Ì»£±Æ¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬¤¢¤ì¤Ð¥¢¥Ë¥á¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ä¹ÊÔ±Ç²è´ÆÆÄ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÂåÉ½¤ÎÃæÅç ÎÉ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬´ë²è¤«¤éÀ©ºî¤Þ¤ÇÈ¼Áö¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¼Â¼Ì¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤âÄ¾´¶Åª¤ËÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
3.¡ÚÁá¤¯¸úÎ¨Åª¤Ëºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Û
½¾Íè¤Î¼êË¡¤Ç¤ÏÄ¹¤¤À©ºî»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¥í¥È¥¹¥³ー¥Ô¥ó¥°¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ò¡¢AIµ»½Ñ¤Ë¤è¤êÃ»´ü´Ö¡¦¹âÉÊ¼Á¤Ç¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥¹¥È¤ÈÀ©ºî´ü´Ö¤òÂçÉý¤Ë°µ½Ì¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤ºîÉÊÀ©ºî¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼Â¼Ì¤ò¥¢¥Ë¥á¤ËÊÑ²½
¿·¤·¤¤¥¢¥Ë¥á¤ÎÀ½ºî¼êË¡
¢£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¶õ´Ö¤ÈÀ©ºîµ»½Ñ
ËÜ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¡¢¼Â¼Ì»£±Æ¤È¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑÀß·×¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶õ´ÖÀß·×¡Û
Å·°æ¹â4.0m¤ò³è¤«¤·¡¢Èþ½Ñ¥»¥Ã¥È¤ò¼«Í³¤ËÁÈ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
Å·°æ¹â4m
¡Ú¥«¥á¥é¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°(LinkBox)¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¹çÀ®(Unreal Engine 5)¡Û
¼Â¼Ì¥«¥á¥é¤Î°ÌÃÖ¡¦²óÅ¾¡¦¥ºー¥à¾ðÊó¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¶õ´Ö¤È´°Á´Æ±´ü¤µ¤»¤ë¡ÖLinkBox¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥°¥êー¥ó¥Ð¥Ã¥¯¤Ç±éµ»¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÈUnreal Engine 5¤Ë¤è¤ë3DCGÇØ·Ê¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¹çÀ®¡£±é¼Ô¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â¥â¥Ë¥¿ー¤Ç´°À®¥¤¥áー¥¸¤ò³ÎÇ§¤·¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢±é½Ð¤ÎÀºÅÙ¤¬·àÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¹çÀ®
¡ÚAI¥í¥È¥¹¥³ー¥Ô¥ó¥°¡¦¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡Û
»£±Æ¤·¤¿¼Â¼Ì±ÇÁü¤ò¡¢ComfyUI¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ØÊÑ´¹¡£ÇÐÍ¥¤Î±éµ»¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ÁÀ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¡£
AI¤Ë¤è¤ë¥¢¥Ë¥áÊÑ´¹
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ÂÀÓ
¡ÚÀ¤³¦¤¬Ç§¤á¤¿¡Ö±é½ÐÎÏ¡ßAI¡×¡Û
2023Ç¯¤ËÀ©ºî¤·¤¿Ä¹ÊÔ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²è¡Ø»à¤¬Èþ¤·¤¤¤Ê¤ó¤ÆÃ¯¤¬¸À¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢AI¥ì¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤òÁ´ÌÌÅª¤ËÆ³Æþ¡£ËÜºî¤Ï2024Ç¯¤ËÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¡Ö¥¢¥Ì¥·ー¹ñºÝ¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¡×¤ä¡Ö¥×¥Á¥ç¥ó¹ñºÝ¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯±Ç²èº×¡×¤ËÆþÁª¤·¡¢NY¤Î±Ç²èº×¤Ç¤Ï¥Ù¥¹¥È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚDNP XR STUDIO¤ÎAIÊ¬Ìî¶ÈÌ³¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²è¡Û
ÂçÆüËÜ°õºþ³ô¼°²ñ¼Ò(DNP)¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖDNP XR STUDIO¡×¤Î¶ÈÌ³¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥óÀßÈ÷¤ÈÀ¸À®AI¤ò¶î»È¤·¡¢¼¡À¤Âå¤Î±ÇÁüÀ©ºî¥Õ¥íー³ÎÎ©¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦ÁÏ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤ì¤«¤é»ÏÆ°¤¹¤ë2¤Ä¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
1.¡ÚÄ¹ÊÔ¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー±Ç²è¡ØThe Taste of Water¡Ù¡Û
¡ÖÆüËÜ¼ò¡×¤È¤¤¤¦±ÇÁüÅª¤Ë¤ÏÆ©ÌÀ¤Ç¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Ì£¤ä¹á¤ê¤ò¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¤Ç»ë³Ð²½¤¹¤ëºîÉÊ¡£ÆüËÜ¼ò¤ò°û¤ó¤À·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¡¢³¤³°¤Î»ëÄ°¼Ô¤ËÆüËÜ¼ò¤ÎÌ£¤ÈÊ¸²½¤òÅÁ¤¨¤Þ¤¹¡£
2.¡Ú¥·¥çー¥È¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¡Ø¥é¥¹¥È¥ê¥»¥Ã¥È(²¾)¡Ù(Á´40ÏÃ)**¡Û
¡ÖAI¤Ë¤è¤ë¿´¤Ø¤Î²ðÆþ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¼Â¼Ì¤Î»ý¤Ä¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¥¢¥Ë¥á¤Î»ý¤ÄÃê¾ÝÀ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¿·¤·¤¤±ÇÁüÉ½¸½¤ÎSF¥µ¥¤¥³¥¹¥ê¥éー¡£¥¹¥Þ¥Û¸þ¤±½Ä¥µ¥¤¥º¤Î¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¡£
¢£»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡×¤ÎÁÏÂ¤
¿Í¤Î±éµ»¤äÅÁÅýÊ¸²½¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¤ò¡¢AI¤È¤¤¤¦¡Ö³¨É®¡×¤ò»È¤Ã¤ÆÁýÉý¤µ¤»¡¢ºîÉÊ¤ËÆÃÊÌ¤ÊÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÍ¿¤¨¤¿¤¤¡£
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä²áÂ¿¤Î»þÂå¡¢¤½¤Î¸ÇÍ¤ÎÊ¸Ì®¤³¤½¤¬ºÇÂç¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ú¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëµÇ°¡Û¥¹¥¿¥¸¥ª¸«³Ø²ñ³«ºÅ³µÍ×
¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ª¤è¤Ó±ÇÁü¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¸þ¤±¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¸«³Ø²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§2026Ç¯2·î27Æü(¶â) 18:00～
¡¡¡¡¡¡2026Ç¯2·î28Æü(ÅÚ) 14:00～ ¡¿ 17:00～
¢¨½êÍ×»þ´Ö Ìó1»þ´Ö～1»þ´ÖÈ¾ÄøÅÙ
¾ì½ê¡§AI¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ø¥¢¥¤¥ó¥¹¡Ù(ONE'S STUDIOÆâ)
¡¡¡¡¡¡¢©176-0005 ÅìµþÅÔÎýÇÏ¶è°°µÖ1ÃúÌÜ10-10
ÆâÍÆ¡§¡¦¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥«¥á¥é¥È¥é¥Ã¥¥ó¥°¡¦¥Ðー¥Á¥ã¥ë¥»¥Ã¥È»£±Æ¤Î¼Â±é
¡¡¡¡¡¡¡¦¼Â¼Ì¤Î¥¢¥Ë¥áÊÑ´¹µ»½Ñ¤Î²òÀâ
¡¡¡¡¡¡¡¦À©ºî»öÎã¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¡¦¥¢¥Õ¥¿ー¾Ò²ð¤È¼Áµ¿±þÅú
¿½¹þÊýË¡¡§ AI¥¹¥¿¥¸¥ª¡¦¥¢¥¤¥ó¥¹¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¹çÆ±²ñ¼Ò¥ºー¥Ñー¥ºー¥¹
±Ç²è´ÆÆÄ¤ÎÃæÅç ÎÉ¤¬2020Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿±ÇÁüÀ©ºî²ñ¼Ò¡£
À¸À®AI¤ò»È¤¤¡¢¼Â¼Ì¤È¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤Î¶³¦¤ò¤Ê¤¯¤¹À©ºî¼êË¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼Ò°÷¡¡ÃæÅç ÎÉ
½êºßÃÏ¡¡¡§ ¢©166-0015¡¡ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÀ®ÅÄÅì5-33-10
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥âー¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¥¹¥¿¥¸¥ª±¿±Ä¡¢CG¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó±ÇÁüÀ©ºî
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2020Ç¯2·î
