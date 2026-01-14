ÉÔÆ°»ºÍÎÁ°ú¼è¶È¶¨µÄ²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤Ø
³ô¼°²ñ¼ÒEINZ(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§±ÊÄ¹ ½ß)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Íý»ö¤È¤·¤Æ»²²è¤·¤Æ¤¤¿¡ÖÉÔÆ°»ºÍÎÁ°ú¼è¶È¶¨µÄ²ñ¡×¤¬¡¢Ç¤°ÕÃÄÂÎ¤«¤é°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÉÔÆ°»ºÍÎÁ°ú¼è¶È¶¨µÄ²ñ¤È¤·¤ÆË¡¿Í²½¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜË¡¿Í²½¤Ï¡¢³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ëÉÔÆ°»ºÍÎÁ°ú¼è¥µー¥Ó¥¹¤ò¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¿®Íê¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤·¤ÆÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÀ©ÅÙÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÔÆ°»º¤ò¡Ö¼êÊü¤»¤Ê¤¤¡×»þÂåÇØ·Ê¤È¡¢ÍÎÁ°ú¼è¤ÎÌò³ä
¿Í¸ý¸º¾¯¤äÃÏ°è·ÐºÑ¤Î½Ì¾®¤ËÈ¼¤¤¡¢ÇäµÑ¤äÄÂÂß¤È¤¤¤Ã¤¿½¾Íè¤Î»Ô¾ì¼êË¡¤Ç¤Ï½èÊ¬¤¬Æñ¤·¤¤ÉÔÆ°»º¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖÉéÆ°»º¡×¤¬Á´¹ñÅª¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢½êÍ¼Ô¤¬¾ÍèÉéÃ´¤ò²óÈò¤¹¤ë¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÉÔÆ°»ºÍÎÁ°ú¼è¥µー¥Ó¥¹¡×¤Ø¤Î´Ø¿´¤È¼ûÍ×¤ÏµÞÂ®¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢»Ô¾ì¤ÎÎ©¤Á¾å¤¬¤êÃÊ³¬¤Ç¤¢¤ë¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢
¡¡¡¦·ÀÌó¾ò·ï¤äÈñÍÑ»»Äê¤ÎÊ¬¤«¤ê¤Ë¤¯¤µ
¡¡¡¦°ú¼è¸å¤Î´ÉÍý¡¦½èÊ¬Êý¿Ë¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ
¡¡¡¦»ö¶È¼Ô¤ÎÀÕÇ¤ÈÏ°Ï¤ËÂÐ¤¹¤ëÍý²òÉÔÂ
¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤â¸²ºß²½¤·¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÉÔ°ÂºàÎÁ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ëÄ´ºº¡¦À°Íý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÍÎÁ°ú¼è¤Ï°ìÄê¤Î¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤òÍ¤¹¤ë¼è°ú·ÁÂÖ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢¼è°ú¤Î°ÂÁ´À³ÎÊÝ¤È»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¼«¼çÅª¥ëー¥ë·ÁÀ®¤ÎÉ¬Í×À¤¬ÌÀ³Î¤Ë¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ë¡¿Í²½¤Î°ÕµÁ
― Ç¤°Õ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤«¤é¡¢¼Ò²ñÅª¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÉ¸½à¡×¤Ø ―
¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÉÔÆ°»ºÍÎÁ°ú¼è¶È¶¨µÄ²ñ¤Ï¡¢¶È³¦¤Î·òÁ´¤ÊÈ¯Å¸¤ÈÍøÍÑ¼ÔÊÝ¸î¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²½¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò°ìÃÊ³¬°ú¤¾å¤²¡¢·ÑÂ³À¤È¼Â¸úÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¼Ò²ñÅªÏÈÁÈ¤ß¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ë¡¿Í²½¸å¡¢¶¨µÄ²ñ¤Ï°Ê²¼¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃæ³Ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
1.¡Ú¶È³¦¶¦ÄÌ¥ëー¥ë¤ÎÌÀ³Î²½¤È¼ÂÁõ¡Û
·ÀÌó¾ò·ï¡¢ÈñÍÑ»»Äê¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¼è°ú¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ÂÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Çµ¡Ç½¤¹¤ëÅý°ì¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤òÀ°È÷¤·¡¢³Æ²ñ°÷¤¬½å¼é¤¹¤Ù¤´ð½à¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
2.¡Ú²ñ°÷»ö¶È¼Ô¤Î¼Á¤ÎÃ´ÊÝ¡Û
°ìÄê¤Î¿³ºº´ð½à¤È¹ÔÆ°µ¬ÈÏ¤òÀß¤±¡¢Ë¡Îá½å¼é¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¹â¤¤ÎÑÍýÀ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿»ö¶È¼Ô¤Î¤ß¤¬»²²è¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£
3.¡ÚÍøÍÑ¼Ô¤Ø¤Î¾ðÊó³«¼¨¤ÈÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¡Û
ÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤¹¤ëÍýÍ³¡¢°ú¼è¸å¤ÎÉÔÆ°»º¤Î´ÉÍý¡¦½èÊ¬Êý¿Ë¤Ê¤É¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢½êÍ¼Ô¤¬½½Ê¬¤ËÍý²ò¡¦Ç¼ÆÀ¤·¤¿¾å¤ÇÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Þ¤¹¡£
4.¡Ú³°Éôµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¶¯²½¡Û
¼«¼£ÂÎ¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¢»Î¶È¡¢¸¦µæµ¡´Ø¤Ê¤É¤ÈÏ¢·È¤·¡¢À©ÅÙ¡¦¼ÂÌ³¡¦¸½¾ì¤ÎÃÎ¸«¤ò¶¦Í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼Ò²ñÀ©ÅÙ¤È¤ÎÀ°¹çÀ¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒEINZ¤ÎÌò³ä¤È»ÑÀª
Åö¼Ò¤Ï¡¢¶¨µÄ²ñ¤ÎÍý»ö¤È¤·¤Æ¡¢Ë¡¿Í²½¤Î²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö°ìÈÌ¾ÃÈñ¼Ô¤Î°ÂÁ´À¤Î³ÎÊÝ¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡¡¡¦°ú¼èÈ½ÃÇ¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥×¥í¥»¥¹¤ÎÅ¬ÀµÀ
¡¡¡¦½êÍ¸¢°ÜÅ¾¸å¤ÎÉÔÆ°»º¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÕÇ¤¤ÎÌÀ³Î²½
¤È¤¤¤¦¡¢ÍÎÁ°ú¼è»ö¶È¤Î¿®ÍêÀ¤òº¸±¦¤¹¤ëËÜ¼ÁÅª¤ÊÏÀÅÀ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È
¡¡¡¦¼ÂÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥óºöÄê¤Ø¤Î¹×¸¥
¡¡¡¦·ÀÌó¾ò·ï¤ª¤è¤ÓÈñÍÑÀâÌÀ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÉ¸½à²½Äó°Æ
¡¡¡¦°ú¼è¸å¤Î´ÉÍý¡¦ºÆÀ¸¡¦Íø³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀÕÇ¤À°Íý¤Ø¤Î»²²è
Ã±¤Ê¤ë»²²Ã´ë¶È¤Î°ì¼Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬Àµ¼ÂÌ³¤Î¡Ö´ð½àÅÀ¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼«¤é¤ÎÀÕÌ³¤È¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿®Íê¹½ÃÛ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÂåÉ½¼èÄùÌò¥³¥á¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒEINZ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡±ÊÄ¹ ½ß
¡ÖÉéÆ°»º¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¼¨¤¹ÄÌ¤ê¡¢ÉÔÆ°»º¤ò½ä¤ë²ÝÂê¤ÏÇ¯¡¹¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÎÁ°ú¼è¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÁªÂò»è¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢ÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤¬»Ä¤ì¤Ð¡¢¤«¤¨¤Ã¤ÆÉÔ¿®¤òÀ¸¤à¥ê¥¹¥¯¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í²½¤Ï¡¢¤½¤ÎÉÔÆ©ÌÀ¤µ¤ò¶È³¦¼«¤é¤Î¼ê¤Ç²ò¾Ã¤·¡¢ÀÕÇ¤¤Î½êºß¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÂè°ìÊâ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢¶¨µÄ²ñ¤Î°ì¹½À®°÷¤È¤¤¤¦ÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢Å¬Àµ¤Ê¼ÂÌ³±¿ÍÑ¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»Ô¾ì´Ä¶¤Î¼Â¸½¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£º£¸å¤Ë¸þ¤±¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒEINZ¤Ï¡¢¶¨µÄ²ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ëー¥ë·ÁÀ®¤Ø¤Î´ØÍ¿¤È¡¢¼«¼Ò»ö¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¿¼Â¤Ê¼ÂÌ³¿ë¹Ô¤ÎÎ¾Î©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÉÔÆ°»ºÍÎÁ°ú¼è¥µー¥Ó¥¹¤¬¡ÖÉ¬Í×¤Ê¿Í¤Ë¡¢Àµ¤·¤¯ÆÏ¤¯»ÅÁÈ¤ß¡×¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÃÄÂÎ³µÍ×
ÃÄÂÎÌ¾¡¡¡§°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í ÉÔÆ°»ºÍÎÁ°ú¼è¶È¶¨µÄ²ñ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2023Ç¯(Ç¤°ÕÃÄÂÎ¤È¤·¤ÆÀßÎ©)
Ë¡¿Í²½¡¡¡§2025Ç¯
ÌÜÅª¡¡¡¡¡§ÍÎÁ°ú¼è¥µー¥Ó¥¹¤Î¼«¼çÅª¥ëー¥ëÀ°È÷¤Ë¤è¤ë¼è°ú¤ÎÆ©ÌÀÀ¸þ¾å¤ÈÍøÍÑ¼ÔÊÝ¸î
¼ç¤Ê³èÆ°¡§
¡¡¡¦¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎºöÄê¡¦±¿ÍÑ
¡¡¡¦²ñ°÷»ö¶È¼Ô´ð½à¤ÎÀ°È÷
¡¡¡¦¹ÔÀ¯¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¡¦»Î¶È¡¦¸¦µæµ¡´ØÅù¤È¤ÎÏ¢·È
¡¡¡¦¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.fudosan-kyogikai.com/
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼ÒEINZ
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1-20-3 COERU SHIBUYA12F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ ±ÊÄ¹ ½ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ ÉÔÆ°»ºÇäÇã¡¦Ãç²ð¡¦°ú¼è
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡§ 2012Ç¯4·î
HP¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ https://einz.co.jp/