ÂçÖ·À½³ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬¡¢¡Ø¥ª¥ª¥Ð¥é¥ó¥É¥»¥ë¡Ù¡ØOHBA/ÂçÖ·À½¡Ù¡ØOhba(R)Labo.¡Ù¤ò½¸¤á¤¿¿·Ê£¹ç¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖÂçÖ·À½³ó¡×¤ò2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡¢¥³¥ì¥ÉÆüËÜ¶¶¤Ë¥ªー¥×¥ó
ÂçÖ·À½³ó³ô¼°²ñ¼Ò(¤ª¤ª¤Ð¤»¤¤¤Û¤¦¤«¤Ö¤·¤¤¬¤¤¤·¤ã¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂÎ©¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀÄÌÚ ¸¬°ì)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡¢Åìµþ¡¦Ãæ±û¶è ¥³¥ì¥ÉÆüËÜ¶¶¤Ë¡ØÂçÖ·À½³ó ¥³¥ì¥ÉÆüËÜ¶¶Å¹¡Ù¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥ó¥É¥»¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ð¥Ã¥°¤ä¥Ï¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¡¢³×¾®Êª¤Ê¤É¡¢ÂçÖ·À½³ó¤ÎÀ½ÉÊ¤ò½¸¤á¤¿Å¹ÊÞ¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥ÉÆüËÜ¶¶
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
ÂçÖ·À½³ó ¥³¥ì¥ÉÆüËÜ¶¶Å¹
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©103-0027¡¡ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶1-4-1 3³¬
TEL¡¡¡¡¡¡ ¡§ 03-6206-7780
¥ªー¥×¥óÆü¡§ 2026Ç¯1·î24Æü(ÅÚ)¡¡¢¨2026Ç¯6·î30Æü(²Ð)¤Þ¤Ç
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§ 11:00～20:00
― ½ÐÅ¹ÇØ·Ê ―
¾®³Ø¹»Æþ³Ø»þ¤«¤é»È¤¤»Ï¤á¤ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¡¢¾¼ÏÂ10Ç¯(1935Ç¯)¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢90Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤êÍÍ¡¹¤Ê³×³ó¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÂçÖ·À½³ó¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤ò½¸¤á¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ»È¤¤Â³¤±¤¿¤¤¥ì¥¶ー¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¿·Ê£¹ç¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¥ªー¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÖ·À½³ó¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¡¢ÉáÊ×Åª¤Ç¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢ÁÇºà¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È»ÅÎ©¤Æ¤ÎÎÉ¤µ¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¼êÆþ¤ì¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¤Ê¤¬¤¯°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥ì¥ÉÆüËÜ¶¶Å¹¤Ç¤Ï¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Ø¤ÎÅ¯³Ø¤ò»ý¤Ä¡Ø¥ª¥ª¥Ð¥é¥ó¥É¥»¥ë¡Ù¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡ØOHBA/ÂçÖ·À½¡Ù¡¢¡ØOhba(R)Labo.¡Ù¤òÅ¸³«¡£À¤Âå¤òÄ¶¤¨¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ¤òÄó°Æ¤¹¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾ì½ê¤È¤·¤Æ¡¢ÅÁÅý¡ßºÇÀèÃ¼¤¬¶¦Â¸¤·¡¢Ï·ÊÞ¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Â¿¤¯¡Ö¿®Íê¡×¤ä¡ÖËÜÊª»Ö¸þ¡×¤òµá¤á¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¿ôÂ¿¤¯¤ª±Û¤·¤Ë¤Ê¤ëÆüËÜ¶¶¤Ø¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡Ø¥ª¥ª¥Ð¥é¥ó¥É¥»¥ë¡Ù¤È¤Ï
ÆüËÜ¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¥áー¥«ー¤ÎÁðÊ¬¤±ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢³Ø½¬±¡·¿¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î´ðËÜ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¸½ºß¤Î¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¹ÄÂ²¤ä³Æ³¦¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ë¤â°¦ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÇØÉé¤¨¤ë¡È·Ú¤µ¡É¤È¡È¿´ÃÏ¤è¤µ¡É¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¥ª¥ª¥Ð¥é¥ó¥É¥»¥ëÆÈ¼«¤ÎÆÃµö·Á¾õ¤Ë¤è¤ê¡¢¤ª»Ò¤µ¤Þ¤¬ÇØÉé¤Ã¤¿»Ñ¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ö·Ú¤¯¤Æ¡¢¾æÉ×¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¤¡£¡×
½ÏÎý¿¦¿Í¤Î¼êË¥¤¤¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Ï¥ó¥É¥ïー¥¯¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤ë¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ï¡¢ËÜÊª»Ö¸þ¤Ç¹â¤¤ÉÊ¼Á¤òµá¤á¤ë¤´²ÈÄí¤«¤éÂ¿¤¯¤Î»Ù»ý¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ê¸ÉôÂç¿Ã¾Þ¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Îµ»½Ñ¤È³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÌ¾Ìç¹ñÎ©¡¦»äÎ©¾®³Ø¹»¤Î»ØÄê¥é¥ó¥É¥»¥ë¤Ë¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¥ª¥ª¥Ð¥é¥ó¥É¥»¥ë
¥ª¥ª¥Ð¥é¥ó¥É¥»¥ë
¢¡¡ØOHBA/ÂçÖ·À½¡Ù¤È¤Ï
¥é¥ó¥É¥»¥ëºî¤ê¤ò¸¶ÅÀ¤È¤·¤¿¿¦¿Í¤Î¹â¤¤¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥Éµ»½Ñ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¿¥ó¥Êー¤ò¼ÂºÝ¤ËË¬¤Í¸·Áª¤·¤¿ÁÇºà¡¢»ÅÎ©¤Æ¤äÁÇºà¤ÎÎÉ¤µ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Èþ¤·¤¯¹âÉÊ¼Á¤Ê³ó¤ä³×¾®Êª¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÀ¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ëÆüËÜºÇ¹âÊö¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ò¡×¤È¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ËÆüËÜ¿Í¤é¤·¤¤åÌÌ©¤ÇÃúÇ«¤ÊË¥À½¤«¤éÀ½ÉÊ¤Ë¤ÏÁ¡ºÙ¤«¤Ä½Å¸ü¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
ÂçÖ·À½³ó
¢¡¡ØOhba(R)Labo.¡Ù¤È¤Ï
― ¥é¥ó¥É¥»¥ë¹©Ë¼È¯¤Î¥ì¥¶ー¥¯¥é¥Õ¥È¥Ö¥é¥ó¥É ―
¥ª¥ª¥Ð¥é¥ó¥É¥»¥ë±§ÅÔµÜ¹©¾ìÆâ¤Ë¤¢¤ë¡ÖOhba Ransel Laboratory¡×¤Ç¡¢»þÂå¤Ë±þ¤¸µ¡Ç½¤ä¥µ¥¤¥º¤¬¿Ê²½¤¹¤ëÆüËÜÆÃÍ¤Î³ó(¥é¥ó¥É¥»¥ë)¤òÆü¡¹¸¦µæ¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¤¹¤ë¿¦¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤êºî¤é¤ì¤ë¡¢¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥ì¥¶ー¥¯¥é¥Õ¥È¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£Å·Á³ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢100¡ó¥Ï¥ó¥É¥á¥¤¥É¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤ÁÇºà¤äÀ½Ë¡¤Ç»Å¾å¤²¤¿À½ÉÊ¤Î¿ô¡¹¤Ï¡¢¸½Âå¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿³ó¤ä³×¾®Êª¤ò´Þ¤à¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ohba(R)Labo.
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡ ¡§ https://ohbacorp.com
¸ø¼°Instagram¡§ https://www.instagram.com/ohba_ransel (¥ª¥ª¥Ð¥é¥ó¥É¥»¥ë)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ https://www.instagram.com/ohbacorp (ÂçÖ·À½)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ https://www.instagram.com/ohba_labo (Ohba(R)Labo.)
¸ø¼°LINE¡¡¡¡ ¡§ https://lin.ee/c8aRC59 (¥ª¥ª¥Ð¥é¥ó¥É¥»¥ë)