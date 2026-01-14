ÀéÍÕ¸©±üË¼Áí¤ÎÏ·ÊÞÎ¹´Û¡Öµµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä³«»Ï¡ª
ÀéÍÕ¸©ºÇ¸å¤ÎÈë¶¡¢¥ê¥È¥êー¥È¤ÎÀ»ÃÏ±üË¼Áí¤Îµµ»³¸ÐÈÊ¤ËÐÊ¤à²¹ÀôÎ¹´Û¡¢µµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë(ÂåÉ½¡§Æ¾ÅÄ ±Ñ¾)¤Ï¼«¼Ò¥Ûー¥à¥Úー¥¸¸ÂÄê¥×¥é¥ó¡ÖÌµ¤ÎìÔÂô¡×～¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Æ¥¤～¤ò2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¤è¤êÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À¤Â¯¤òÎ¥¤ìÀÅ¤±¤µ¤òÌ£¤ï¤¦
¡Ú¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¡Û
¥×¥é¥óÌ¾¡¡¡¡¡§ ¡ÖÌµ¤ÎìÔÂô¡×～¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Æ¥¤～
¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¡¡¡§ 1.¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¤ªÍÂ¤«¤ê
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 2.µÒ¼¼Æâ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿ー¤ÎÅ±µî
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 3.µµ»³(ÀéÍÕ¸©·¯ÄÅ»Ô)¤Ç¤Î²á¤´¤·Êý¤Î¼ê°ú½ñ¤ò¤ªÅÏ¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 4.²û¤«¤·¤Î¡Ö¼Ì¥ë¥ó¤Ç¤¹¡×¤Î¤ªÅÏ¤·
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 5.¥ì¥¤¥È¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È(ÄÌ¾ï10»þ¢ª11»þ)
¥×¥é¥ó³«»ÏÆü¡§ 2026Ç¯1·î9Æü～
¥×¥é¥óURL¡¡ ¡§ https://x.gd/AKc8b
ÎÁ¶â(ÀÇ¹þ)¡¡¡§ ¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ19,800±ß～(2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ)
¤´Í½ÌóÊýË¡¡¡¡§ µµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ëHP¤Î½ÉÇñ¥×¥é¥ó°ìÍ÷¤«¤é¡ÖÌµ¤ÎìÔÂô¡×～¿´¿È¤òÀ°¤¨¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Æ¥¤～¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢¤ª¹¥¤ß¤ÎÉô²°¥¿¥¤¥×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹ÂÚºß¥¤¥áー¥¸
¡Ú¥á¥Ã¥»ー¥¸¡Û
º£¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÁ´¤Æ¤¬¹âÂ®¤ÇÊØÍø¤ÊÀ¤³¦¤Ç¡¢Æü¡¹Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¤½¤ÎÍøÊØÀ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¿·¤¿¤ÊÈè¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÂ¯À¤¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤¬Íß¤·¤¤¡×¡£
¤½¤ì¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¸½Âå¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬Êú¤¨¤ë´ê¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö²¿¤â¤Ê¤¤»þ´Ö¤òìÔÂô¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£´èÄ¥¤ë¿Í¤ÎÌÀÆü¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¡×¡£
¤½¤Î»×¤¤¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ðÊó¤ò¼×ÃÇ¤Ç¤¤ë¿·¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Úµµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡Û
ÀéÍÕ¸©ºÇ¸å¤ÎÈë¶¡¦¥ê¥È¥êー¥È¤ÎÀ»ÃÏ¡Ö±üË¼Áí¡×µµ»³¸ÐÈÊ¤ËÐÊ¤à²¹ÀôÎ¹´Û¡¢É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Åò½É¤Ç¼þÊÕ¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Ø¤Î´Ñ¸÷µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¡£¥ß¥¥Ï¥¦¥¹»Ò°é¤ÆÁí¸¦Ç§Äê¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ù¥Óー¤Î¤ª½É¡×¤È¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê¤ª»ÒÍÍÏ¢¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ß¥êー¤Ë¿Íµ¤¤Î½É¤Ç¤¹¡£
µµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ëURL¡§ https://www.kameyamaonsen.jp/
µµ»³¸ÐÈÊ¤ËÐÊ¤àµµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ë
¡Úµµ»³²¹Àô¥ê¥È¥êー¥È¡Û
É÷¸÷ÌÀÕ»¤Ê¼«Á³´Ä¶¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿µµ»³²¹Àô¥Û¥Æ¥ëËÜ´Û¤È¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß(glamparkµµ»³²¹Àô¡¢¥ê¥È¥êー¥È¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°ÀéÍÕµµ»³)¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¼«Á³ÂÎ¸³·¿¤Î¥ê¥È¥êー¥È¡£µµ»³¸ÐÈÊ¤Ç¤Î¥è¥¬¤ä¿¹ÎÓÍá¡¢¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Î´ä¤Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¥±¥¢¤Ê¤É¡¢·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¼«Á³ÂÎ¸³·¿¤Î¥»¥é¥Ôー¥×¥í¥°¥é¥à¤¬¿Íµ¤¡£´ë¶È¼Ò°÷¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Áー¥à¥Ó¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¸¦½¤¤ä¥ê¥È¥êー¥È¸¦½¤¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¼ÂÀÓ¤âËÉÙ¡£
µµ»³²¹Àô¥ê¥È¥êー¥ÈURL¡§ https://www.kameyamaonsen.jp/retreats/
±üË¼Áí¤Î°ÆÆâ¿Í¡¢µµ»³²¹Àô¥ê¥È¥êー¥È
¡Ú¥ê¥È¥êー¥È¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°ÀéÍÕµµ»³¡Û
2023Ç¯5·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤¿¥ê¥È¥êー¥È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡£6,000m2¤Î¹Âç¤ÊÉßÃÏ¤Ë¤ï¤º¤«6Åï¤Î¡Ö¥ê¥È¥êー¥È¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°ÀéÍÕµµ»³¡×¤Ï¡¢ÀéÍÕ¸©½é¤È¤Ê¤ëÁ´Åï¤ËÅ·Á³²¹ÀôÉ÷Ï¤¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤¿¹âµ¬³Ê»ÅÍÍ¤Î¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ÜÀß¡£°¦¸¤Æ±È¼²ÄÇ½¤Ê³«Êü´¶¤ò´¶¤¸¤ë¥³¥¯ー¥ó¥Æ¥ó¥È¡¢Ä¾·Â7m¤ÎÂç¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¥Éー¥à¥Æ¥ó¥È¡¢1Æü6ÁÈ¤Î¤ß¤Ëµö¤µ¤ì¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°¥¹¥Æ¥¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥È¥êー¥È¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°ÀéÍÕµµ»³
¡ÚÀéÍÕ¸©±üË¼Áí¡Û
ÀéÍÕ¸©ºÇ¸å¤ÎÈë¶¡¢¼«Á³Ë¤«¤Êµµ»³¸Ð¤äºûÀî·ÌÃ«¤Ê¤É¤«¤é¤Ê¤ë¥ê¥È¥êー¥È¤ÎÀ»ÃÏ¡¢²¹Àô½É¤ä¼«Á³³Ø¹»¡¢¥°¥é¥ó¥Ô¥ó¥°»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¡¢Ê£¿ô¤Î»ö¶È¼Ô¤¬Ë¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¤Î»ö¶È¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºûÀî¤Î¾åÎ®¤Ë¤ÏÀ¶¿å·ÌÎ®¹¾ì(Ç»¹Â¤ÎÂì¡¦µµ´ä¤ÎÆ¶·¢)¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ïー¥È·Á¤ÎÆ¶·¢²èÁü¤¬SNS¤ÇÀ¤³¦Ãæ¤Ë³È»¶¡¢Èë¶¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥ó¥É¥Õ¥ë¥Í¥¹¤Î´ä
±üË¼Áí¥â¥Ç¥ë¥³ー¥¹¡§ https://maruchiba.jp/osusume/ninki/modelcourse/okubousyuhikyomeguri_01_01.html
¡Ú»ÜÀß³µÍ×¡Û
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ¢©292-0523¡¡ÀéÍÕ¸©·¯ÄÅ»ÔËÅÄ65
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.kameyamaonsen.jp/
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§ JRµ×Î±Î¤Àþ¾åÁíµµ»³±Ø¡¦ÅÌÊâ12Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ·÷±ûÆ»ÌÚ¹¹ÄÅÅìI.C¤è¤ê¼Ö¤ÇÌó30Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¹âÂ®¥Ð¥¹¡¦ºûÄäÎ±½ê¤è¤êÅÌÊâ10Ê¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Æ£ÎÓÂç¶¶ÄäÎ±½ê¤è¤êÅÌÊâ5Ê¬
TEL¡¡¡¡¡¡ ¡§ 0439-39-2121