¡ÚVTuberÊç½¸¡Û¥Õ¥©¥í¥ïー1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎÆüËÜVTuber¸þ¤±Ãæ¹ñºÇÂçµéÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öbilibili¡×À¸ÇÛ¿®¥é¥¤¥ÐーÊç½¸
ÊüÁ÷ºî²È¡¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî²ñ¼Ò ³ô¼°²ñ¼ÒUPiNE(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ÅÄ ·É»°)¤Ï¡¢Ãæ¹ñºÇÂçµé¤ÎÆ°²è¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡Öbilibili¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¸ÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¡¢ÆüËÜ¿ÍVTuber¡¿¥é¥¤¥Ðー¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÊç½¸¤Ï¡¢³°Éô¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô¤¬1Ëü¿Í°Ê¾å¤ÎVTuber¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Öbilibili¡×À¸ÇÛ¿®¥é¥¤¥ÐーÊç½¸
¢£ Êç½¸¤ÎÇØ·Ê
ÆüËÜ¿ÍVTuber¤¬bilibili¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¡×
bilibili¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤ò´Þ¤à³¤³°ÇÛ¿®¼Ô¤¬¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¸¶Â§¤È¤·¤Æ¥®¥ë¥ÉÅù¤Î´ÉÍýÁÈ¿¥¤òÄÌ¤¸¤¿ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎVTuber¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢
¡¦»öÌ³½ê¤Û¤É¶¯¤¤¹´Â«¤ÏÈò¤±¤¿¤¤
¡¦¥Þー¥¸¥ó¤¬¹â¤¤·ÀÌó¤Ë¤ÏÄñ¹³¤¬¤¢¤ë
¡¦¸Ä¿ÍÀª¤Ë¶á¤¤·Á¤Ç³èÆ°¤·¤¿¤¤
¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
UPiNE¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö´ÉÍý¤òºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¡¢¤½¤ÎÊ¬¥Þー¥¸¥ó¤òÍÞ¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Ç¡¢bilibili¸ø¼°¥®¥ë¥É¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆüËÜ¸ìÇÛ¿®¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
bilibili¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ëbilibili¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ìÇÛ¿®¤ò»ëÄ°¤¹¤ë¥æー¥¶ー¤äÆüËÜ¤ÎVTuber¡¦¥¢¥Ë¥á¡¦¥²ー¥àÊ¸²½¤Ë¿Æ¤·¤ó¤À»ëÄ°¼Ô¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¼«ÂÎ¤ÏÆüËÜ¸ì¤Ç¹Ô¤¤¡¢±¿±ÄÌÌ¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÃæ¹ñ¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ UPiNE¸ø¼°¥®¥ë¥É¤ÎÆÃÄ§
¡¦¥Þー¥¸¥ó¤Ï¶È³¦¿å½à¤è¤êÄã¤á
¡¦»öÌ³½ê·¿¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ÉÍý¡¦¹´Â«¤ÏºÇ¾®¸Â
¡¦ÇÛ¿®ÆâÍÆ¡¦ÉÑÅÙ¤Ï´ðËÜÅª¤ËËÜ¿Í¼çÆ³
¡¦·ÀÌó¤Ïbilibili¤Ç¤Î³èÆ°¤Ë¸ÂÄê
¡¦Â¾¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à(YouTube¡¦XÅù)¤Î³èÆ°À©¸Â¤Ê¤·
¡¦ÆüËÜ¸ìÇÛ¿®OK
¡¦Ãæ¹ñ¸ìÂÐ±þ¥¹¥¿¥Ã¥ÕºßÀÒ
¡Ö¸Ä¿ÍÀª¤Î¼«Í³¤µ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢Ãæ¹ñÇÛ¿®¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¡×¥®¥ë¥É¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥Õ¥©¥í¥ïー1Ëü¿Í°Ê¾å¤¬¾ò·ï¤È¤Ê¤ëÍýÍ³
ËÜÊç½¸¤Ç¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô1Ëü¿Í°Ê¾å¤ò¾ò·ï¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢bilibili¤Ë¤ª¤±¤ëÇÛ¿®¼Ô¥Û¥ï¥¤¥È¥ê¥¹¥ÈÅÐÏ¿¤ÎÍ×·ï¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÄêµ¬ÌÏ°Ê¾å¤Î³°Éô¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄÇÛ¿®¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤ÇÛ¿®¸¢¸Â¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ËÜ´ð½à¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ßVTuber¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤â»²²è
UPiNE¤ÏÊüÁ÷ºî²È¡¦´ë²è¼Ô¤Ë¤è¤ë²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¤ª¤±¤ëVTuber´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î´ë²è¡¦À©ºî¤Ë¤â»²²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤³°ÇÛ¿®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ê¸Ì®¤òÍý²ò¤·¤¿À©ºî²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢£ ÊüÁ÷ºî²È¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¡ÖA-FLAG¡×¤È¤ÎÏ¢·È
UPiNEÂåÉ½¡¦¾¾ÅÄ·É»°¤Ï¡¢Ìó60Ì¾¤ÎÊüÁ÷ºî²È¤¬½êÂ°¤¹¤ëÊüÁ÷ºî²È¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ A-FLAG¤ÎÂåÉ½¤âÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤äÇÛ¿®¤Î¸½¾ì¤ÇÇÝ¤Ã¤¿**¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÎ©¤ÆÊý¡×¡Ö»ëÄ°¤µ¤ì¤ë¹½Â¤¡×**¤ÎÃÎ¸«¤ò¡¢É¬Í×¤Ê¾ìÌÌ¤Ç³è¤«¤¹¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£ ±þÊç¾ò·ï(É¬¿Ü)
¡¦VTuber¤È¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡¢¤Þ¤¿¤Ï³èÆ°Í½Äê¤ÎÊý
¡¦YouTube¡¿X(µìTwitter)¡¿TikTokÅù¤Ç¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô1Ëü¿Í°Ê¾å
¡¦bilibili¤Ç¤ÎÀ¸ÇÛ¿®¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¢¨¸Ä¿ÍÀª¡¦½êÂ°¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÆüËÜ¸ìÇÛ¿®¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢£ ±þÊç¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢²¼µ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
info@upine.tokyo
¡ÚµºÜÆâÍÆ¡Û
¡¦´ÊÃ±¤Ê¼«¸Ê¾Ò²ð
¡¦³èÆ°Ãæ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈURL(¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô³ÎÇ§¤Î¤¿¤á)
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒUPiNE
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡§ÊüÁ÷ºî²È¶È¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²èÀ©ºî¡¢VTuber¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ÅÄ ·É»°