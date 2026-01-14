¥É¥é¥¤¥Ö¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¥¢¥À¥×¥¿ー¡ÖMINI Slim¡×ÅÐ¾ì¡ªUSB-A¡¿USB-C¤ËÂÐ±þ¡¢ÁÞ¤¹¤À¤±¤Ç´ÊÃ±
Ottocast³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§Ãæ¹ñ¡¢ÂåÉ½¼Ô¡§¥Á¥ç¥¦¡¦¥»¥Ä¥¥ó)¤Ï¡¢ÍÀþCarPlay¡¿Android Auto¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¤¹¤ëÄ¶¾®·¿¥¢¥À¥×¥¿ー¡ÖMINI Slim¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯1·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ CarPlay¡¿Android Auto¤È¤Ï¡©
¶áÇ¯¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖCarPlay¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖAndroid Auto¡×¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¼ÖºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÈÏ¢·È¤µ¤»¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¡¢²»³ÚºÆÀ¸¡¢ÄÌÏÃ¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸Áàºî¤Ê¤É¤ò¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ç¤â°ÂÁ´¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¼ÖºÜÏ¢·Èµ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
iPhone¥æー¥¶ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Android¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ðー¤Ë¤â¡¢º£¤ä·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ÍÀþÀÜÂ³¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡È¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿ÉÔËþ¡É
ÊØÍø¤ÊCarPlay¡¿Android Auto¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÀþÀÜÂ³¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Ö¼ï¤âÂ¿¤¯¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¦¾è¼Ö¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥±ー¥Ö¥ë¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÌÅÝ
¡¦Ã»»þ´Ö¤Î°ÜÆ°¤Ç¤âÈ´¤º¹¤·¤¬É¬Í×
¡¦¥±ー¥Ö¥ë¤¬¼ÙËâ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ÖÆâ¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤
¡¦ÃÇÀþ¤äÀÜ¿¨ÉÔÎÉ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡Ö¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç»È¤¨¤¿¤é¤â¤Ã¤È²÷Å¬¤Ë¡×
¤³¤¦¤·¤¿¥Ëー¥º¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ ¿Ê²½¤ò½Å¤Í¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¿·À½ÉÊ¡ÖMINI Slim¡×
¤³¤¦¤·¤¿¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlayÀ½ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê²þÎÉ¤È¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î³«È¯¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹CarPlay¡¿Android Auto¥¢¥À¥×¥¿ー¡ÖMINI Slim¡×¤Ç¤¹¡£
MINI Slim¤ò¼ÖÎ¾¤ÎUSB¥Ýー¥È¤ËÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÍÀþCarPlay¡¿ÍÀþAndroid Auto¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¡£
½é²óÀßÄê¸å¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤ÈÆ±»þ¤Ë¼«Æ°ÀÜÂ³¤µ¤ì¡¢Ëè²ó¤Î¥±ー¥Ö¥ëÁàºî¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ÍÀþCarPlay¡¿ÍÀþAndroid Auto¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½
¢£ ¼ÖÎ¾´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2¥¿¥¤¥×
MINI Slim¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤ÎUSB¥Ýー¥È·Á¾õ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë2¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü USB-A¥Ýー¥ÈÂÐ±þ¥â¥Ç¥ë
USB-AÀìÍÑÀß·×¤Ç¡¢USB-CÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿ー¤òÉÕÂ°¡£USB-C¥Ýー¥ÈÅëºÜ¼Ö¤Ç¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡ü USB-C¥Ýー¥ÈÀìÍÑ¥â¥Ç¥ë
ÊÑ´¹¥¢¥À¥×¥¿ーÉÔÍ×¤ÇÄ¾ÀÜÀÜÂ³²ÄÇ½¡£¾Ê¥¹¥Úー¥¹Àß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÆâ¤ò¤è¤ê¤¹¤Ã¤¤ê¤ÈÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£
¼Ö¼ï¤ä»ÈÍÑ´Ä¶¤òÌä¤ï¤º¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÁªÂò¤Ç¤¤ëÅÀ¤âÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£ MINI Slim¤Î¼ç¤ÊÆÃÄ¹
¡¦ÍÀþCarPlay¡¿ÍÀþAndroid Auto¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½
¡¦¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤Ç¼«Æ°ÀÜÂ³
¡¦¥Ê¥Ó¡¦²»³Ú¡¦ÄÌÏÃ¡¦²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È(Siri¡¿Google ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È)ÂÐ±þ
¡¦2.4GHz¡Ü5.0GHz¥Ç¥å¥¢¥ë¥Ð¥ó¥ÉÂÐ±þ¤Ë¤è¤ë¹âÂ®¡¦°ÂÄêÄÌ¿®
¡¦Ìó20.7¡ß20.7¡ß23.5mm¤ÎÄ¶¾®·¿Àß·×¤Ç¼ÖÆâ¤ò¥¹¥Þー¥È¤Ë±é½Ð
Æü¾ï»È¤¤¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¡Ö°ÂÄêÀ¡×¤È¡Ö»È¤¤¤ä¤¹¤µ¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿Àß·×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆÃÊÌ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡õÀ½ÉÊ¾ðÊó¡Û
º£²ó¤Î¿·À½ÉÊÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Ø¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÎÂçÉý³ä°ú¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡úAmazon
MINI Slim ¾¦ÉÊURL¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVWTJ733
MINI Slim Type-C ¾¦ÉÊURL¡§ https://www.amazon.co.jp/dp/B0G2XZQN5Z
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2026Ç¯1·î25Æü¤Þ¤Ç
ÄÌ¾ïÈÎÇä²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 9,100±ß
¥¯ー¥Ý¥óÅ¬ÍÑ¸å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 5,950±ß
³ä°ú¥³ー¥É¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ CP88T2BS
¢§³ä°ú¥³ー¥É»ÈÍÑÊýË¡
(1) ¾¦ÉÊ¤ò¥«ー¥È¤ËÆþ¤ì¤ë
(2) ÃíÊ¸³ÎÇ§²èÌÌ¤Ç³ä°ú¥³ー¥É¤òÆþÎÏ
(3) ÆþÎÏ¸å¡¢³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ÃíÊ¸³ÎÄê¡£
¢¨Ëü¤¬°ì¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤¬Å¬ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢6»þ´Ö¤Û¤É»þ´Ö¤ò¤ª¤¤¤ÆºÆÅÙ¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£Amazon¥·¥¹¥Æ¥à¹¹¿·¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë°ì»þÅª¤ÊÈ¿±ÇÃÙ±ä¤Ç¤¹¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Í½È÷¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖCP88TC2B¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸³ä°ú³Û¤ÇÅ¬ÍÑ²ÄÇ½¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥³ー¥É¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ú³ÚÅ·»Ô¾ì
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó³ÍÆÀURL¡§ https://coupon.rakuten.co.jp/getCoupon?getkey=R1VCTS1PT1pCLVBUQVItN0xTTA--&rt=
°Â¿´¤Î¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¡§30Æü´ÖÌµÍýÍ³ÊÖÉÊ¡¦ÊÖ¶âÂÐ±þ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡1Ç¯´Ö¤ÎÉÊ¼ÁÊÝ¾Ú(ÉÔ¶ñ¹ç»þ¤ÎÌµ½þ¸ò´¹ÂÐ±þ)
¢¨´ü´Ö¸ÂÄê¡õ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¤¿¤á¤ªÁá¤á¤Ë¡ª
¢£ OTTOCAST MINI Slim¤È¤Ï¡©
ÍÀþCarPlay¡¿Android Auto¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÁàºî¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëÄ¶¾®·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ç¤¹
OTTOCAST MINI Slim¤Ï¡¢ÍÀþCarPlay¡¿Android Auto¤ò¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹²½¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÁàºî¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë¤¹¤ëÄ¶¾®·¿¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¢¥À¥×¥¿ー¤Ç¤¹¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Ç¡¢¾è¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°»È¤¨¤ë
¡ü ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÀÜÂ³¤Ç¡¢¾è¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°»È¤¨¤ë
iPhone¤äAndroid¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¥±ー¥Ö¥ë¤ÇÀÜÂ³¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ä¥Ð¥Ã¥°¤ËÆþ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¤âCarPlay¡¿Android Auto¤òÍøÍÑ²ÄÇ½¡£
¾è¼Ö»þ¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢¤è¤ê¥¹¥Þー¥È¤Ê¼ÖÆâ´Ä¶¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤Ç¼«Æ°ÀÜÂ³
¡ü ¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤Ç¼«Æ°ÀÜÂ³
½é²óÀßÄê¸å¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¼«Æ°Åª¤ËÀÜÂ³¡£
Ëè²ó¤Î¼êÆ°Áàºî¤äºÆÀÜÂ³¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢Ã»µ÷Î¥°ÜÆ°¤Ç¤â¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½ãÀµÁàºî¤ËÂÐ±þ¤·¤¿²»À¼¡¦¥Ü¥¿¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë
¡ü ½ãÀµÁàºî¤ËÂÐ±þ¤·¤¿²»À¼¡¦¥Ü¥¿¥ó¥³¥ó¥È¥íー¥ë
Siri¤äGoogle ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¤è¤ë²»À¼Áàºî¤ËÂÐ±þ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ä¼ÖÎ¾½ãÀµ¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¤ÎÁàºî¤â²ÄÇ½¤Ê¤¿¤á¡¢±¿Å¾Ãæ¤Ç¤â°ÂÁ´¤ËÁàºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ä¶¾®·¿¥µ¥¤¥º¤Ç¼ÖÆâ¥¹¥Úー¥¹¤ò°µÇ÷¤·¤Ê¤¤
¡ü Ä¶¾®·¿¥µ¥¤¥º¤Ç¼ÖÆâ¥¹¥Úー¥¹¤ò°µÇ÷¤·¤Ê¤¤
ËÜÂÎ¥µ¥¤¥º¤ÏÌó20.7¡ß20.7¡ß23.5mm¤ÎÄ¶¾®·¿Àß·×¡£
USB¥Ýー¥È¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤âÌÜÎ©¤¿¤º¡¢¼ÖÆâ¤Î¸«¤¿ÌÜ¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ê¤¯ÀßÃÖ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤´¹ØÆþÁ°¤Î¤´³ÎÇ§
¡üÂÐ±þµ¡¼ï
iOS 10°Ê¹ß¡¢Android OS 11°Ê¹ß¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó(Samsung¡¦GoogleÀ½Ã¼Ëö¤ò´Þ¤à°ìÉôµ¡¼ï)¤ËÂÐ±þ¡£
¤Þ¤¿¡¢½ãÀµÍÀþCarPlay¡¿Android Auto¤òÅëºÜ¤·¤¿¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤Î¼Ö¼ï(Ìó98¡ó°Ê¾å)¤Ç¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£³ä°ú¥³ー¥É»ÈÍÑ¤Î¼ê½ç
¥¹¥Æ¥Ã¥×(1)
À½ÉÊ¥Úー¥¸¤Î¡Öº£¤¹¤°Çã¤¦¡×¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¯¥ê¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Æ¥Ã¥×(2)
¡ÖÃíÊ¸¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤Î¥Úー¥¸¾å¤Ç¡¢¡Ö¥®¥Õ¥È¥«ー¥É¡¢¥Ð¥¦¥Á¥ãー¤Þ¤¿¤Ï¥¯ー¥Ý¥ó¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢³ä°ú¥³ー¥É¤òÆþÎÏ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ä°ú¥³ー¥É»ÈÍÑ¤Î¼ê½ç
¢£¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤Ï¥æー¥¶ー¤Î¥Ëー¥º¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Þ¤¹¡£
¥æー¥¶ー¤Ø¤Î´Ø¿´¡¦¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È¤Î»ÑÀª
¡ýÆüËÜ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎCarPlayÀ½ÉÊ¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤ÄOttocast¼Ò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢µ»Å¬¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ýÌµ¾ò·ï¤Ç1Ç¯´Ö¤ÎÊÝ¾Ú¥¢¥Õ¥¿ー¥µー¥Ó¥¹¤ò´°È÷¡£
¡ýÆüËÜ¸ìÂÐ±þ¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥µ¥Ýー¥È´°È÷¡ª
¡ý»ÈÍÑÊýË¡¤Ê¤É¤ªº¤¤ê¤ÎºÝ¤Ë¤Ï²¿¤Ç¤â¤ªÌä¹ç¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
OTTOCAST¤Ï¡Ö²÷Å¬¤Ç°ÂÁ´¤Ê¥«ー¥é¥¤¥Õ¡×¤òÌÜ»Ø¤·¡¢À½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤ÎÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Ottocast(¥ª¥Ã¥È¥¥ã¥¹¥È)¤Ï¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Î¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¯¥êー¥óÁê¸ßÀÜÂ³µ»½Ñ¤Î³«È¯·Ð¸³¤òÍ¤·¡¢ÀèÃ¼µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¼ÖºÜÍÑÅÅ»Ò¥Ñー¥Ä¤ò¸¦µæ³«È¯¡¦À¸»º¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Ottocast¤ÏAmazon¥È¥Ã¥×¥°¥íー¥Ð¥ë¥»¥éー¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥«¥Ê¥À¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É¤òÃæ¿´¤Ë70¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´ËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾¦ÉÊ¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢1Ç¯´Ö°Â¿´ÊÝ¾ÚÉÕ¤¡¢Æü¡¹¥µー¥Ó¥¹¸þ¾å¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£