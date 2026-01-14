¥â¥ê¥µ¥ï¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç
¥â¥ê¥µ¥ï¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀ©ºî¤·¡¢ËèÇ¯¿·¤·¤¯¥ê¥êー¥¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Ø¹»¤Î¥ì¥Ýー¥È¤ä»Å»ö¤Î½ñÎà¤Ë¤è¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¡ÖÌÀÄ«ÂÎ¡×¤ä¡¢´ÇÈÄ¤ä¥µ¥¤¥ó¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¡Ö¥´¥·¥Ã¥¯ÂÎ¡×¡¢¤ª²Û»Ò¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ä¥Ý¥¹¥¿ー¤Ê¤É¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó½ñÂÎ¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥ó¥È¤òÊÑ¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥¤¥áー¥¸¤äÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¾ðÊó¤òÅÁ¤¨¤ë¾ìÌÌ¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Õ¥©¥ó¥È¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¡£¿·¤·¤¤¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢Ä¹¤¤»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
º£²ó¤Ï¡¢¥â¥ê¥µ¥ï¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤ò¡¢°Ê²¼¤Î6¹©Äø¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥ê¥µ¥ï¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø
1. ¥ê¥µー¥Á
2. ´ë²è
3. ¥Ç¥¶¥¤¥óÀß·×
4. Ê¸»ú³ÈÄ¥
5. ¸¡ºº
6. À½ÉÊ²½
1. ¥ê¥µー¥Á
¥Õ¥©¥ó¥È¤Î³«È¯¹©Äø¤ÏÆÃ¼ì¤Ê¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï°ìÈÌÅª¤ÊÀ½ÉÊ³«È¯¤ÈÆ±¤¸¹©Äø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÀ½ÉÊ¤ò³«È¯¤¹¤ë¤«·è¤á¤ëÁ°¤Ë¡¢¡Ö¥ê¥µー¥Á¡×¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¾ì¹ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«´ë²è¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¥¿¥¤¥×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤ÎÌò³ä¡£¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¹½ÁÛ¤òÎý¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³¹Ãæ¤Î¥í¥´¤ä´ÇÈÄ¤ò¸«¤¿¤ê¡Ä
ËÜ¤ÎÉ½»æ¡¦¾¦ÉÊ¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ê¤É¤ò¸«¤¿¤ê¡Ä
¼ÂºÝ¤Ë³¹Ãæ¤Ø½Ð¤Æ¤ß¤Æ¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ï¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¥¹¥È¥Ã¥¯¤·¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¥Õ¥©¥ó¥È¤Î·¹¸þ¤òÃµ¤Ã¤¿¤ê¡¢´ûÂ¸¤Î½ñÂÎ¤Ç±þ¤¨¤¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ëー¥º¤Ï¤Ê¤Ë¤«¡¢¤Ê¤É¥Çー¥¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤Ê¤¬¤é¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Æü¾ï¤Ç¿¨¤ì¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤¬¡¢¥Õ¥©¥ó¥È³«È¯¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ´ë²è
¼¡¤Ï¡Ö´ë²è¡×¡£¤³¤³¤«¤é¥Áー¥à¤òÊÔÀ®¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ë°Ê²¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÈ¯°Æ¡¢¿Ê¹Ô´ÉÍý¤ò¹Ô¤¦
¥¿¥¤¥×¥Ç¥¶¥¤¥Êー¡§Äó°Æ¤Ë±è¤Ã¤ÆÊ¸»ú¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯
¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡§½ñÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥Õ¥©¥ó¥È¤È¤·¤Æ´°À®¤µ¤»¤ë
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Áー¥à¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥µー¥Á·ë²Ì¤Ê¤É¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢´ë²è¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¶¦Í¤·¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤ÎÁÛÄê¤ä¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊý¸þÀ¡¢ÍÑ°Õ¤¹¤ëÂÀ¤µ¤Î¿ô¡¢ÆÃ¼ì¤Êµ¡Ç½¤Ê¤É¤òºÙ¤«¤¯ÀßÄê¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥©¥ó¥È¤ÏÊ¸»ú¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç´°À®¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤·¤Æµ¡Ç½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÂ¿¤¯¤Î¾ðÊó¤òÀßÄê¤·¤Þ¤¹¡£³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¸åÌá¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢´ë²è¤ä¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÌµÍý¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤«¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë²è²ñµÄ¤ÇÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤ë¤³¤È
¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¡§¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÊý¸þÀ¡¢ÍøÍÑ¥·ー¥ó¤ÎÁÛÄê
¡¡»ÅÍÍ¡§Ê¸»ú¥»¥Ã¥È¡¢¥¦¥¨¥¤¥È¡ÊÂÀ¤µ¡Ë
¡¡ÆÃ¼ìµ¡Ç½¡§OpenTypeµ¡Ç½¡¢ÄÉ²ÃÊ¸»ú ¤Ê¤É
¤³¤¦¤·¤Æ³«È¯Ãå¼ê¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¼è¤ê³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âºÇ½é¤Ï»îºî¤ÎÃÊ³¬¤Ç¡¢ÌÜÅª¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÊ£¿ô¤Î¥Ñ¥¿ー¥ó¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¢¤é¤æ¤ëÊ¸»ú¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¤«¤Î¸¡Æ¤¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥â¥Áー¥Õ¤â¡¢¼ÒÆâ¤Ç¥¼¥í¤«¤éµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Îã¤¨¤Ð½ñ²È¤ÎÊý¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤ÆÃåÁÛ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¸ì¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²¤Ê¸¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³¤³°¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤òºî¤ëºÝ¤â¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤«¤é¥Ò¥ó¥È¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë±è¤¦¤è¤¦¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ñµÄ¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¥Ç¥¶¥¤¥óÀß·×
´ë²è²ñµÄ¤Ç¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬·è¤Þ¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÈÖ¤Ï¤¸¤á¤Îºî¶È¤È¤·¤Æ¥¿¥¤¥×¥Ç¥¶¥¤¥Êー¥Áー¥à¤¬¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥óÀß·×¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊ¸»ú¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¥Õ¥©¥ó¥È¤Ç¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤âÌó4,000»ú¡¢Â¿¤¤¤â¤Î¤À¤È20,000»ú¤òÄ¶¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤ÎÊ¸»ú¤ò¼ýÏ¿¤¹¤ë¤«¤òÄê¤á¤ë¡ÖÊ¸»ú¥»¥Ã¥È¡×¤ä¡¢ÂÀ¤µ¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤¯¤ÄÍÑ°Õ¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¡¢À©ºî¤ËÉ¬Í×¤ÊÊ¸»ú¿ô¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´¤Æ¤ÎÊ¸»ú¤ò°ìÀÆ¤Ëºî¤ê»Ï¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï´ð½à¤È¤Ê¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥â¥Ç¥ëÊ¸»ú¡×¤Î³«È¯¤«¤é¼è¤ê¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥Ç¥ëÊ¸»ú¤ÏÂçÂÎ400～600»ú¡£½ÄÀþ¤ä²£Àþ¡¢¤Ø¤ó¤È¤Ä¤¯¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ä¡¢¤È¤á¡¦¤Ï¤Í¡¦¤Ï¤é¤¤¤Î·Á¾õ¤Ê¤É¤Ë½ñÂÎ¤È¤·¤ÆÅý°ìÀ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤¿¤á¤Î´ð½à¤È¤Ê¤ê¡¢Á´¤Æ¤ÎÊ¸»ú¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´ðÁÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÊ¸»ú¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é²þ¤á¤Æ¡Ö¥³¥ó¥»¥×¥ÈÄÌ¤ê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬À®Î©¤¹¤ë¤«¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²è¿ô¤¬Â¿¤¤Ê¸»ú¤¬¹õ¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¹©É×¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤«¤éºÙ¤«¤Ê¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·«¤êÊÖ¤·¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îºî¶È¤Ï¼ç¤Ë¥á¥¤¥ó¤Î¥¿¥¤¥×¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤Á¤í¤óÂ¾¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Æ¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥¿¥¤¥×¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¤È¤â¤ä¤ê¤È¤ê¤òÌ©¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
4. Ê¸»ú³ÈÄ¥
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Äê¤Þ¤ë¤È¡¢¼¡¤Ë¡ÖÊ¸»ú³ÈÄ¥¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£·è¤á¤¿Ê¸»ú¥»¥Ã¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Ê¸»ú¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯ºî¶È¤Ç¤¹¡£
°ì¤Ä¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤ë¥¿¥¤¥×¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¤è¤½2～3¿Í¤Ç¤¹¡£
²¿Àé¡¢²¿Ëü¤È¤¤¤¦Ê¸»ú¤ò¡¢¤«¤Ê¡¢´Á»ú¡¢¿ô»ú¤äµ¹æ¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¤Ê¤ÉÊ¬Ã´¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
2～3¿Í¤ÈÊ¹¤¯¤È¾¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Í¿ô¤¬Â¿¤±¤ì¤Ð¤½¤ì¤À¤±¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥â¥Ç¥ëÊ¸»ú¤ò´ð½à¤ËºîÀ®¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Á´¤Æ¤ÎÊ¸»ú¤¬°ìÍÍ¤ËÆ±¤¸¥Ñー¥Ä¤ò»È¤Ã¤Æ¹½À®¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÌÚÊÐ¤ÎÊ¸»ú¤ò½Å¤Í¤¿ÍÍ»Ò¡£±¦Â¦¤Î¤Ä¤¯¤ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤Ø¤ó¤¬ÈùÄ´À°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÀ¤Î°ÌÃÖ¤òÊ¸»ú¤´¤È¤Ë¾¯¤·ÊÑ¤¨¤¿¤ê°ìËÜ¤ÎÀþ¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¤âÈùÌ¯¤ËÂÀ¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÈÆÉ¤ß¤ä¤¹¤µ¤È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ÊーÆ±»Î¤¬¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¤·¤Ê¤¬¤é°ìÊ¸»ú°ìÊ¸»ú¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Éô¼ó¤ä¥¨¥ì¥á¥ó¥È¤Î¥Ñー¥Ä¤ò»È¤Ã¤ÆÀ©ºî¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½ñÂÎ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬¤Êºî¤êÊý¤ò¥Áー¥à¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¸»ú¤ò¤Ä¤¯¤ëÃæ¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¹¤°¤Ë¥Áー¥àÆâ¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÅý°ì´¶¤¬Â»¤Ê¤ï¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¸ß¤¤¤Î¥¤¥áー¥¸¤ä¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤òÌÀ³Î¤Ë¸À¸ì²½¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÆÃ¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
5. ¸¡ºº
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤¿Ê¸»ú¤¬Â·¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¼¡¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡Ö¸¡ºº¡×¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥©¥ó¥È¤ò»È¤¦ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ê¸»ú°ì¤Ä¤º¤Ä¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½Ï¸ì¤äÊ¸¾Ï¤È¤·¤Æ¡¢Ê£¿ô¤ÎÊ¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡ÖÊ¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤Ã¤¿¤È¤¤ËÉÔ¼«Á³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î½Ï¸ì¤äÊ¸¾Ï¤ò¼ÂºÝ¤ËÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤ë¤È¡¢Á°¸å¤ÎÊ¸»ú¤ÈÈæ¤Ù¤¿»þ¤Î¹õ¤ß¤ä¡¢¥µ¥¤¥º´¶¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢¤É¤³¤òÄ´À°¤·¤¿¤é¤è¤ê¼«Á³¤Ë¡¢¤è¤êÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Î¥Õ¥©¥ó¥ÈÀ©ºî¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Çºî¶È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë»æ¤Ë°õºþ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¸«¤¨¤ë¤«¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¸¡ºº¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤â¡¢¥ª¥ó¥¹¥¯¥êー¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼ÂºÝ¤Ë»æ¤Ë°õºþ¤·¤Æ¤ß¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÉ¬¤º¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤È½¤Àµ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ ¤è¤¯¸«¤ë¤³¤È¡×¡£
¥â¥ê¥µ¥ï¤¬Ê¸»ú¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¤¤Ë¡¢ÀÎ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¤ËÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
6.À½ÉÊ²½
¼¡¤Ë¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥Áー¥à¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¡ÖÀ½ÉÊ²½¡×¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥Õ¥©¥ó¥È¤ò»È¤¦¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¾å¤ÇÀµ³Î¤ËÆ°ºî¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÄ´À°¤ä¡¢¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±è¤Ã¤¿µ¡Ç½¤Î¼ÂÁõ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¤òÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ¤¤Á¤ó¤È»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥óÊÔ½¸
¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥óÊÔ½¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îºî¶È¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Þ¥¹¥¿ー¥Çー¥¿¤ÎÉÊ¼Á¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó¾å¤Ç¤Ï°ì¸«OK¤Ç¤â¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë¤¹¤ë¾å¤Ç¤Ï¥¨¥éー¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Ê¸»ú¤Î¥Ñー¥Ä¤ÎÎØ³ÔÆ±»Î¤¬¶á¤¹¤®¤¿¤ê¡¢Àþ¤Î¸ò¤ï¤êÊý¤¬±Ô³Ñ¤Ë¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤È¡¢¥¨¥éー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Àþ¤¬ÂÀ¤¯¤Ê¤ë¤ÈÎØ³ÔÆ±»Î¤Îµ÷Î¥¤â¶á¤¯¤Ê¤ê¡¢¥¨¥éー¤â½Ð¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Çー¥¿¾å¥¨¥éー¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤â¡¢¥é¥¤¥ó¤¬¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÆù´ã¤Ç¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ë¥É
Â³¤¤¤Æ¡Ö¥Ó¥ë¥É¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëºî¶È¤Ë°Ü¤ê¤Þ¤¹¡£Ê¸»ú¥³ー¥É¤ò¥¢¥¦¥È¥é¥¤¥ó¤ÈÉ³ÉÕ¤±¤¿¤ê¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¤´¤È¤ËÆÃ¼ì¤Êµ¡Ç½¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ëºî¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¡¢¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤Î¤è¤¦¤Êºî¶È¤Ç¤¹¡£ºÇ½ªÉ¾²Á
ºÇ¸å¤Ë¤¤¤è¤¤¤è¡¢¡ÖºÇ½ªÉ¾²Á¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ê¸í»ú¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¾å¤ÇÀµ¤·¤¯Æ°ºî¤¹¤ë¤«¤Î³ÎÇ§¤ò¥Õ¥©¥ó¥È¤´¤È¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Àµ¤·¤¯Æ°ºî¤·¤Ê¤¤»þ¤Ï¤Þ¤º¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¼«ÂÎ¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤«¤òÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤¹¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¤¢¤êÊý¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¥·ー¥ó¤Ç¡¢¤è¤êËÉÙ¤ÊÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¤´¤È¤ËÅ¬ÀÚ¤Êµ¡Ç½¤òÉÕ¿ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ò»Ù¤¨¤ë±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Ë¥ê¥êー¥¹¡ª
¤³¤¦¤·¤ÆÌµ»ö¤ËÁ´¹©Äø¤ò½ª¤¨¤¿¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥ê¥êー¥¹¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥Õ¥©¥ó¥È¤ÏÈó¾ï¤ËÄ¹¤¤»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ´ë²è¡¦À©ºî¡¦¸¡ºº¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¹©Äø¤ò¸«¤Æ¡¢¥Õ¥©¥ó¥Èºî¤ê¤ÏÊ¸»ú¤Î·Á¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÃúÇ«¤Ë¥Õ¥©¥ó¥È¤Å¤¯¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Â¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¥â¥ê¥µ¥ï¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢Ê¸»ú¤Îºß¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢
¿Í¤ÎÌÜ¤Ç·«¤êÊÖ¤·¸«¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÃúÇ«¤Ê»Å»ö¤Ö¤ê¡£
°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎåÌÌ©¤Êºî¶È¡£
¤É¤Î¹©Äø¤â¡¢¥â¥ê¥µ¥ï¥Õ¥©¥ó¥È¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏÆ°²è¡Ö¥â¥ê¥µ¥ï¥Õ¥©¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤Þ¤Ç( https://go.morisawa.co.jp/pt-story_movie )¡×¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¢§Æ°²è¤Ç¤´Í÷¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥â¥ê¥µ¥ï¤Ç¤ÏËèÇ¯¿·¤·¤¤½ñÂÎ¤òºîÀ®¤·¡¢¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥â¥ê¥µ¥ï¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖMorisawa Fonts( https://go.morisawa.co.jp/pt-story_mfsite )¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤«¤é¤´»²¾È¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://morisawafonts.com/( https://go.morisawa.co.jp/pt-story_mfsite )
¥â¥ê¥µ¥ï¤Î¥Õ¥©¥ó¥È¤ä¡¢½ñÂÎ¤ÎÀ©ºî¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¼èºà¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢²¼µ¤è¤ê¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
---------------------------------------------------
¡ü¼èºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ê¥µ¥ï ¥³ー¥Ý¥ìー¥È¡¦¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Éô ¹ÊóÀëÅÁ²Ý
E-mail: pr@morisawa.co.jp
---------------------------------------------------