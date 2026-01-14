¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÍÄ»ùÊÝ°é¿Ê³Ø¥³¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥å¥«¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Ý¥Ô¥ó¥º¡×¤ò¾å±é¡ÁÂçºå¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»¡Á
Âç³ØÄÌ¿®¤«¤éÃæ³Ø¡¦¹â¹»¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
Âçºå¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¡¢¹»Ä¹¡§ÅÄÂ¼Á±¾Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢ÍÄ»ùÊÝ°é¿Ê³Ø¥³¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥å¥«¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Ý¥Ô¥ó¥º¡×¤ò¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âçºå¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹» ÍÄ»ùÊÝ°é¿Ê³Ø¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈ¯É½¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Á°¿È¤ÎÂçºå¹ñºÝÂì°æ¹âÅù³Ø¹»»þÂå¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢º£²ó¡¢Âçºå¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»¤È¤·¤Æ¡¢Âè5²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÅÁÅý¤¢¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈ¯É½²ñ¤Ç¤¹¡£
ËÜÇ¯ÅÙ¤ÎÉñÂæ¡¢¡Ø¥á¥ê¡¼¥Ý¥Ô¥ó¥º¡Ù¡Ê¸¶Âê: Mary Poppins¡Ë¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¿Íºî²È P¡¦L¡¦¥È¥é¥ô¥¡¡¼¥¹ ¤Î»ùÆ¸Ê¸³Ø¤ò´ð¤Ë¤·¤¿¡¢À¤³¦Åª¤ËÍÌ¾¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£1910Ç¯Âå¤Î¥í¥ó¥É¥ó¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ð¥ó¥¯¥¹²È¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤Ë¡¢ËâË¡¤Î¤è¤¦¤ÊÎÏ¤ò»ý¤Ä¥á¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ô¥ó¥º¤¬É÷¤È¤È¤â¤Ë¸½¤ì¤ë¤³¤È¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÎÏ¤È¤Ò¤é¤á¤¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤¤ËÁ¸±¤ò·«¤ê¹¤²¤Ê¤¬¤é¡¢²ÈÂ²¤½¤ì¤¾¤ì¤Îå«¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï¡¢ÍÄ»ùÊÝ°é¿Ê³Ø¥³¡¼¥¹3Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¡ÖÉ½¸½ÎÏ¡×¡Ö¶¨Æ¯¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÍý²ò¡×¤òÉñÂæ¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀº°ìÇÕ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Íè¡¢ÍÄ»ùÊÝ°é¤ÎÆ»¤ò»Ö¤¹Êý¡¹¤ä¡¢±é·à¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´Íè¾ì¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡³«¾ì 13:40 ¡¿ ³«±é 14:00
¡¡¡¡¡¡¢¨¸ø±é»þ´Ö¤ÏµÙ·Æ¤ò´Þ¤á 90Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¡§Âçºå¹ñºÝÂç³Ø ±üÅÄ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Û¡¼¥ë
¡¡¡¡¡¡¡Ê¼é¸ý»ÔÆ£ÅÄÄ®6-21-57¡Ë
¡¡¡¡¡¡Æþ¾ìÌµÎÁ¡¦¼«Í³ÀÊ¡¡
¡¡¡¡¡¡¢¨Ãó¼Ö¾ì¡¦ÃóÎØ¾ì¤Î¤´ÍÑ°Õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ´ØÏ¢URL¡§
¡ÒÂçºå¹ñºÝÃæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»¡Ó
https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp/
¡ÒºòÇ¯ÅÙ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈ¯É½²ñ¡Ó
https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp/news/voyage/archives/627
¡ÊÈ¯¿®¸µ¡§Âçºå¹ñºÝ³Ø±àË¡¿ÍËÜÉô»öÌ³¶É¡¡´ë²è¡¦¹Êó¹»Í§²Ý¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Âçºå¹ñºÝÃæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»
ÍÄ»ùÊÝ°é¿Ê³Ø¥³¡¼¥¹¼çÃ´¡¡Ê¿ÅÄ¡¡
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¾¾²¼Ä®1ÈÖ28¹æ¡¡
TEL¡§06-6992¡¾5931 (Âå)
FAX¡§06-6992¡¾5932
¥á¡¼¥ë¡§toiawase¡÷oih.oiu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
Âçºå¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»¡ÊÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¡¢¹»Ä¹¡§ÅÄÂ¼Á±¾Ï¡Ë¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯£±·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¡¢ÍÄ»ùÊÝ°é¿Ê³Ø¥³¡¼¥¹¤Ë¤è¤ë¡¢¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥å¥«¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Ý¥Ô¥ó¥º¡×¤ò¾å±é¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Âçºå¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹» ÍÄ»ùÊÝ°é¿Ê³Ø¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈ¯É½¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢Á°¿È¤ÎÂçºå¹ñºÝÂì°æ¹âÅù³Ø¹»»þÂå¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢º£²ó¡¢Âçºå¹ñºÝ¹âÅù³Ø¹»¤È¤·¤Æ¡¢Âè5²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÅÁÅý¤¢¤ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈ¯É½²ñ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ï¡¢ÍÄ»ùÊÝ°é¿Ê³Ø¥³¡¼¥¹3Ç¯À¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÂ´¶ÈÈ¯É½¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç³Ø¤ó¤Ç¤¤¿¡ÖÉ½¸½ÎÏ¡×¡Ö¶¨Æ¯¡×¡Ö»Ò¤É¤â¤Ø¤ÎÍý²ò¡×¤òÉñÂæ¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÈ¯´ø¤¹¤ë½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð±é¼Ô°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤ÆÀº°ìÇÕ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò²ñ¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾Íè¡¢ÍÄ»ùÊÝ°é¤ÎÆ»¤ò»Ö¤¹Êý¡¹¤ä¡¢±é·à¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤ÄÊý¡¹¤Ï¡¢¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤´Íè¾ì¤ËºÝ¤·¤Æ¤Ï¡¢»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£Æþ¾ì¤ÏÌµÎÁ¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¿½¤·¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡¡¡¡¡¡³«¾ì 13:40 ¡¿ ³«±é 14:00
¡¡¡¡¡¡¢¨¸ø±é»þ´Ö¤ÏµÙ·Æ¤ò´Þ¤á 90Ê¬ÄøÅÙ¤ÎÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¡§Âçºå¹ñºÝÂç³Ø ±üÅÄ¥á¥â¥ê¥¢¥ë¥Û¡¼¥ë
¡¡¡¡¡¡¡Ê¼é¸ý»ÔÆ£ÅÄÄ®6-21-57¡Ë
¡¡¡¡¡¡Æþ¾ìÌµÎÁ¡¦¼«Í³ÀÊ¡¡
¡¡¡¡¡¡¢¨Ãó¼Ö¾ì¡¦ÃóÎØ¾ì¤Î¤´ÍÑ°Õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤Î¤´Íè¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ´ØÏ¢URL¡§
¡ÒÂçºå¹ñºÝÃæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»¡Ó
https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp/
¡ÒºòÇ¯ÅÙ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ëÈ¯É½²ñ¡Ó
https://www.kokusai-h.oiu.ed.jp/news/voyage/archives/627
¡ÊÈ¯¿®¸µ¡§Âçºå¹ñºÝ³Ø±àË¡¿ÍËÜÉô»öÌ³¶É¡¡´ë²è¡¦¹Êó¹»Í§²Ý¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Âçºå¹ñºÝÃæ³Ø¹»¹âÅù³Ø¹»
ÍÄ»ùÊÝ°é¿Ê³Ø¥³¡¼¥¹¼çÃ´¡¡Ê¿ÅÄ¡¡
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¼é¸ý»Ô¾¾²¼Ä®1ÈÖ28¹æ¡¡
TEL¡§06-6992¡¾5931 (Âå)
FAX¡§06-6992¡¾5932
¥á¡¼¥ë¡§toiawase¡÷oih.oiu.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/