¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó～¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç¿Ê¤à¡ÖPanasonic HX¡×
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤ÏÄ¹´ü´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖPanasonic GREEN IMPACT( https://holdings.panasonic/jp/corporate/panasonic-green-impact.html )¡×¤ò·Ç¤²¡¢2050Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ3²¯¥È¥ó°Ê¾å¤ÎCO2ºï¸º¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢¿·»ö¶È¤È¿·µ»½Ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ1²¯¥È¥óÄ¶¤ÎCO2ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡ÖFUTURE IMPACT¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ï2025Ç¯3·î¤«¤é¡¢¿åÁÇ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖPanasonic HX¡×¤ò¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î¼«¼Ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÆ³Æþ¤·¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ë¤è¤ëÅÅÎÏ¶¡µë¤Î¼Â¾Ú¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Panasonic HX¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²¤½£¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃ¦ÃºÁÇ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÄ©Àï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅý³ç¤¹¤ë¥ー¥Ñー¥½¥ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
²¤½£¤ÇÃå¼Â¤Ë¿Ê¤à¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¡¡¤½¤Î¸½ºßÃÏ
²¤½£¤Ï¡¢µ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤È·ÐºÑÀ®Ä¹¤ÎÎ¾Î©¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¿¡£²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë¤¬2019Ç¯12·î¤ËÈ¯É½¤·¤¿²¤½£¥°¥êー¥ó¥Ç¥£ー¥ë¤Î²¼¡¢2050Ç¯¤Î²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ð¤Î¼Â¼Á¥¼¥í¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¡¢±¿Í¢¡¢ÇÀ¶È¤Ê¤É¤¢¤é¤æ¤ëÊ¬Ìî¤Ç¼Ò²ñ¹½Â¤¤ÎÅ¾´¹¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö²¤½£¤¬ÆÃ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤ÎÃæ³Ë¤È¤·¤Æ¶¯ÎÏ¤Ë¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤ÎÂåÂØ¤È¤Ê¤ë¿åÁÇ¤Î³èÍÑ¤Ç¤¹¡×¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ëPanasonic HX¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÅý³ç¤¹¤ë¡¢²¤½£¿åÁÇ»ö¶È¿ä¿Ê¼¼ »ö¶È³«È¯¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤ÎFlorian Sobek¡Ê¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥½ー¥Ù¥Ã¥¯¡Ë¤À¡£
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯ ¥èー¥í¥Ã¥Ñ ²¤½£¿åÁÇ»ö¶È¿ä¿Ê¼¼ »ö¶È³«È¯¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡
Florian Sobek¡Ê¥Õ¥í¥ê¥¢¥ó¡¦¥½ー¥Ù¥Ã¥¯¡Ë
¿åÁÇ¤Ï»ÀÁÇ¤ÈÈ¿±þ¤·¤ÆÅÅµ¤¤ÈÇ®¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£¤³¤Î¤È¤CO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¯¥êー¥ó¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¡Ê°Ê²¼¡¢ºÆ¥¨¥Í¡Ë¤Ë¤è¤ë¿åÅÅ²ò¤Ç¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç³ÎÁ¤ÎÀ¸À®¤«¤éÈ¯ÅÅ¤Þ¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉCO2¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¥¨¥Í¥ë¥®ー¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¿åÁÇ¤ÎÆÃÄ¹¤Ï¡¢Ä¹´ü´Ö¤ÎÃùÂ¢¤¬²ÄÇ½¤ÊÅÀ¤Ç¤¹¡×¤È¥½ー¥Ù¥Ã¥¯¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¡¢¿åÁÇ¤òÃùÂ¢¤·¡¢ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î½ÐÎÏ¤¬Äã²¼¤¹¤ëÅßµ¨¤Ê¤É¤ËÇ³ÎÁ¤È¤·¤ÆÍÑ¤¤¤ì¤Ð¡¢ºÆ¥¨¥Í¤ÎÊÑÆ°¤òÊä¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
EU¤Î¹ÔÀ¯¼¹¹Ôµ¡´Ø¤Ç¤¢¤ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢2030Ç¯¤Ë¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¤Î°èÆâ¶¡µëÎÌ¤òÇ¯´Ö2,000Ëü¥È¥ó¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¡¢¶¡µëÌÖ¹½ÃÛ¤Î¤¿¤á¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¿ä¿Ê¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¿åÁÇ¤ÈºÆ¥¨¥Í¤¬ÀÚ¤ê³«¤¯¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖPanasonic HX¡×
Panasonic HX¤Ï¡¢¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¤òÍøÍÑ¤·¤ÆÈ¯ÅÅ¤¹¤ë½ã¿åÁÇ·¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ò¤½¤ÎÃæ³Ë¤Ë¿ø¤¨¤¿¡¢¥ª¥ó¥µ¥¤¥ÈÈ¯ÅÅ¤Ë¤è¤ëÊ¬»¶·¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤À¡£½ã¿åÁÇ·¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤Ë¡¢ÂÀÍÛÅÅÃÓ¤Ê¤É¤ÎºÆ¥¨¥Í¤ÈÃßÅÅÃÓ¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê°Ê²¼¡¢EMS¡Ë¤¬¤³¤ì¤é»°¤Ä¤ÎÅÅÃÓ¤òÏ¢·ÈÀ©¸æ¤·¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡£
½ã¿åÁÇ·¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ÈAI¥Ùー¥¹¤ÎEMS¤ò°ìÂÎ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÉÔ°ÂÄê¤ÊºÆ¥¨¥Í¤ÎÍø³èÍÑ¤ò°ÂÄê²½¡£
£²¡¥AI¤È¥¯¥é¥¦¥Éµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¹âÀºÅÙ¤ÎEMS´ÉÍý¤Ë¤è¤ê¡¢½ã¿åÁÇ·¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ÎÈ¯ÅÅ»þ¤ËÀ¸¤¸¤ëÇ®¤ò¸úÎ¨Åª¤Ë¶¡µë¡£
£³¡¥ÆÈÎ©¤·¤¿¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¡¢Å·¸õ¤ä¼ûÍ×¤Ë±Æ¶Á¤µ¤ì¤ë·ÏÅýÅÅÎÏ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤ò¸º¤é¤·¡¢¹â¤¤¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹À¤ò¼Â¸½¡£
¢¨¥¨¥Í¥ë¥®ー¶¡µë¤¬»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¿×Â®¤ËÉüµì¤¹¤ëÇ½ÎÏ
¡ÖPanasonic HX¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤Ë¤Ï¡¢´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤¿åÁÇ¡ÊH¡Ë¤ÎËÜ³Ê³èÍÑ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¡¢¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¤ä¹ÔÀ¯¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸ÜµÒ¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ÊX¡Ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Ø¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊX¡Ë¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·è°Õ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥½ー¥Ù¥Ã¥¯¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
Panasonic HX¤Ï¡¢2022Ç¯4·î¡¢ÆüËÜ¤Î¼¢²ì¸©ÁðÄÅµòÅÀ¤ÎÇ³ÎÁÅÅÃÓ¹©¾ì¤Ç½é¤Î¼Â¾Ú¤ò³«»Ï¡£¤½¤Î¸å¡¢±Ñ¹ñ¥¦¥§ー¥ë¥º¡¦¥«ー¥Ç¥£¥Õ¤ÎÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸ÁÈÎ©¹©¾ì¤Ë¤âÅ¸³«¤·¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¼Â¾ÚÀßÈ÷¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
Panasonic HX¼Â¾ÚµòÅÀ¡£ÆüËÜ¡¦¼¢²ì¸©ÁðÄÅ¡Êº¸¡Ë¡¢±Ñ¹ñ¡¦¥¦¥§ー¥ë¥º¡¦¥«ー¥Ç¥£¥Õ¡Ê±¦¡Ë
¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï²¤½£Á´ÂÎ¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½ー¥Ù¥Ã¥¯¡Ö²¤½£¤Ç¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ÎÊ¬»¶²½¤Î½ÅÍ×À¤¬Ç¯¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¸À®AI¤ÎÉáµÚ¤ËÈ¼¤Ã¤Æ¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬Áý¤¨¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤¬ËÄ¤é¤ó¤À·ë²Ì¡¢²¤½£¤ÎÁ÷ÅÅÌÖ¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤·¡¢ÅÅÎÏ¤Î³ÎÊÝ¤¬¤¤¤Ã¤½¤¦Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¡¢·ÏÅýÅÅÎÏ°Ê³°¤ÎÅÅÎÏ¤ÎÁªÂò»è¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ï¡¢Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤ä»ö¶È³èÆ°¤Î°ÂÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢EU¤Ç¤Ïµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬À©¤¬¶¯²½¤µ¤ì¡¢´ë¶È¤Ï¸·¤·¤¤Í×·ï¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÐ±þ¤¬ÉÔ½½Ê¬¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢È³¶â¤Ê¤É¤ÎÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²¤½£´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹³ÎÊÝ¤È´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤ÎÎ¾Î©¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó――¤½¤ì¤¬¡¢Panasonic HX¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¥ß¥å¥ó¥Ø¥óµòÅÀ¤ÇÄ©¤à――ÃßÅÅÃÓ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤È¯ÅÅ¥·¥¹¥Æ¥à
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢3µòÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Â¾Ú¤ò¥É¥¤¥Ä¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î¡ÖPanasonic Campus Munich¡×¤Ç2025Ç¯3·î¤Ë³«»Ï¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¡¢À½Â¤¹©¾ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½é¤á¤Æ¥ª¥Õ¥£¥¹»ÜÀß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢¥·¥ç¥¦¥ëー¥à¤È¥é¥Ü¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥«¥¹¥¿¥Þー¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥¨¥ó¥¹¥»¥ó¥¿ー¡ÊCXC¡ËÅï¤ÎÅÅÎÏ¤ò100¡óºÆ¥¨¥Í¤ÇÏÅ¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Panasonic Campus Munich
CXCÅï
´ûÀß¤ÎÂÀÍÛÅÅÃÓ¡ÊÁíÈ¯ÅÅÍÆÎÌ190kW¡Ë¤Î¤¦¤Á60kW¤ò³èÍÑ¤·¤Ä¤Ä¡¢¿·¤¿¤ËÉßÃÏÆâ¤ËÌó203m2¤Î¼Â¾ÚÀßÈ÷¤òÆ³Æþ¡£¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î½ã¿åÁÇ·¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ÎºÇ¿·µ¡¼ï¤Ç¤¢¤ë10kW¥â¥Ç¥ë¡ÖPH3¡×5Âæ¤Ë¤è¤ë·×50kW¤òEMS¤ÇÅý¹ç¤·¡¢ºÆ¥¨¥Í¤ÎÊÑÆ°¤Ë±þ¤¸¤¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÀ©¸æ¤ò²¤½£ÆÃÍ¤Îµ¤¾Ý¾ò·ï²¼¤Ç¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½ã¿åÁÇ·¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¡ÖPH3¡×¤Ï¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó2ÇÜ¤ÎºÇÂç½ÐÎÏ¤ò¼Â¸½¡£1kWÃ±°Ì¤Ç¤Î½ÐÎÏÄ´À°¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀ¤äÀÅ²»À¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¶õ´Ö¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤ËÅ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¼Â¾Ú¤Ç¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤ª¤è¤Ó¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¤ÇÀ½Â¤¤µ¤ì¤¿¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¤òÇ³ÎÁ¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¡¢40ft¡ÊÌó12.2m¡Ë¤Î¿åÁÇ¥¿¥ó¥¯¥È¥ìー¥éー¤«¤é¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë¡£
½ã¿åÁÇ·¿Ç³ÎÁÅÅÃÓ¡ÖPH3¡×
Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤òÅý¹ç¤¹¤ëEMS¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¼ûÍ×¤È¸½ÃÏ¤Îµ¤¾ÝÍ½Êó¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÎÌÍ½Â¬¤È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÇ³ÎÁÅÅÃÓ¤Î½ÐÎÏ¤òÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖCXCÅï¤Ë¤Ï¡¢Æü¤´¤í¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎB2B¸ÜµÒ¤¬Ë¬¤ì¤Þ¤¹¡£²¤½£¿ï°ì¤Î¹©¶È¹ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢2020Ç¯¤È¤¤¤¦²¤½£Æâ¤Ç¤âÁá¤¤»þ´ü¤Ë¿åÁÇÀïÎ¬¤òºöÄê¤·¤¿´Ä¶Àè¿Ê¹ñ¥É¥¤¥Ä¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ËPanasonic HX¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÅÅÎÏ¤òÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤Ê°ÕµÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥½ー¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¼Â¾Ú¤Î¼ê¤´¤¿¤¨¤ò¸ì¤ë¡£
¥½ー¥Ù¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Â¾µòÅÀ¤Î¼Â¾Ú¤È¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢ÃßÅÅÃÓ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£
¥½ー¥Ù¥Ã¥¯¡ÖÃßÅÅÃÓ¤ÏÍ¾¾êÅÅÎÏ¤Î¥Ôー¥¯¥·¥Õ¥È¤äÅÅÎÏÊÑÆ°¤Ø¤Î±þÅú¤ËÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ß¥å¥ó¥Ø¥óµòÅÀ¤ÏÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅÎÌ¤¬¾®¤µ¤¯¡¢CXCÅï¤ÎÅÅÎÏ¼ûÍ×¤ÎÊÑÆ°¤â¾¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÃßÅÅÃÓ¤ÎÆ³Æþ¤ÏÉÔÍ×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢½é´ü¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¡¢¸Â¤é¤ì¤¿ÉßÃÏ¤Ø¤ÎÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
Ç³ÎÁÅÅÃÓÀßÈ÷¤ÎÆ³Æþ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤Ê¥Ïー¥É¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê£¿ô¤ÎµöÇ§²Ä¥×¥í¥»¥¹¤ò´Ø·¸µ¡´Ø¤ÈÄ´À°¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿ÅÀ¤À¤È¥½ー¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¸ì¤ë¡£
¥½ー¥Ù¥Ã¥¯¡ÖÇ³ÎÁÅÅÃÓËÜÂÎ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¤ÎÃùÂ¢ÀßÈ÷¤ä·ÏÅýÏ¢·Ï¤Ê¤É¼þÊÕ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ë´Ø¤ï¤ëÀß·×¡¦¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤ò°ì¤Ä¤º¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¥×¥í¥»¥¹¤Ï¡¢Àøºß¸ÜµÒ¤¬É¬¤ºÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤Ç¤¹¡£»Ü¼ç¤ÎÎ©¾ì¤Ç¼Â±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤Î¼ÂÁü¤È¡¢¤½¤Î²ò·è¤ÎÆ»¶Ú¤ò¼«¤é¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ºÇ¤âÂç¤¤Ê¼ê±þ¤¨¤Ç¤¹¡£
Æ±»þ¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÁ´ÂÎ¤ò¥¼¥í¤«¤é¹½ÃÛ¤¹¤ë²áÄø¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤Î´ë²èÃÊ³¬¤«¤é¤Î»Ù±ç¤ä¥¹¥Ú¥Ã¥¯¥¤¥ó³èÆ°¤Ê¤É¡¢Åö¼Ò¤¬¥Ð¥ê¥åー¥Á¥§ー¥ó¾å¤Ç¶¯²½¤¹¤Ù¤ÎÎ°è¤âÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÎ¸«¤Ï¡¢º£¸å¤Î²¤½£Å¸³«¤Ç¤â³Î¼Â¤ËÀ¸¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¿åÁÇ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¼Â¸½¤Î¡ÖÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ôー¥¹¡×
Panasonic HX¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤ÎÄ¹´ü´Ä¶¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÖPanasonic GREEN IMPACT¡×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÎÃì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¿·»ö¶È¤È¿·µ»½Ñ¤ÎÁÏ½Ð¤òÄÌ¤¸¤Æ1²¯¥È¥óÄ¶¤ÎCO2ºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¡ÖFUTURE IMPACT¡×¤ò¶ñ¸½²½¤¹¤ë»ö¶È¤È¤·¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¼Â¸½¤Î¥«¥®¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿åÁÇ¤Î³èÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¤Ç¤ÏÈó¾ï¤ËÂ¿¤¯¤Î³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥¨¥Í¥ë¥®ー¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤ó¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤Ï¡¢¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢¥½ー¥Ù¥Ã¥¯¤Ï°ìÏ¢¤Î¼Â¾Ú¤Î°ÕµÁ¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
Ê£¿ô¤Î¼«¼ÒµòÅÀ¤Ç¤Î¼Â¾Ú¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¸å¤Ï¡¢Panasonic HX¤ò³Ë¤Ë¡¢¸ÜµÒ¤ÎRE100¡Ê¡ÖRenewable Energy 100%¡×¤ÎÎ¬¡Ë¼Â¸½»Ù±ç¤ä¡¢²¤½£¤Îµ¤¸õÊÑÆ°ÂÐºö¤Ë»ñ¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹ÁÏ½Ð¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡£
¥½ー¥Ù¥Ã¥¯¡ÖÅÅÎÏ¼ûµë¤¬¤Ò¤ÃÇ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤Ø¤ÎÆ³Æþ¤ä¡¢ÉÂ±¡¡¦Âç³Ø¤Ê¤É¸øÅªµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´û¤Ë¡¢±Ñ¹ñ¥°¥ìー¥¿ー¡¦¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿ー¹çÆ±¹ÔÀ¯µ¡¹½¤ª¤è¤Ó¸½ÃÏµ¡´Ø¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î²¼¡¢Panasonic HX¤ÎÆ³Æþ·×²è¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë( https://news.panasonic.com/jp/topics/205527 )¤Û¤«¡¢²¤½£³ÆÃÏ¤Ç¶¦ÁÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥½ー¥Ù¥Ã¥¯¤Ï¡¢Panasonic HX¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤ËÄ¹´üÅª¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥½ー¥Ù¥Ã¥¯¡Ö²¤½£¤Ç¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¶¡µëÌÖ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÀ°È÷¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢¥°¥êー¥ó¿åÁÇ¤Î¥³¥¹¥È¤ÏÄã²¼¤·¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ÎÉáµÚ¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¡¢¸½ºß¤ÎÂÀÍÛ¸÷È¯ÅÅ¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤¬¥¯¥êー¥ó¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£Ç³ÎÁÅÅÃÓ¤ò³Ë¤È¤¹¤ë¿åÁÇ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ÎÉÔ²Ä·ç¤Ê¥Ôー¥¹¤È¤·¤Æ»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÀ¸³è¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë――¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ø¤Î³Î¤«¤ÊÉÛÀÐ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤È¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤¬Î¾Î©¤¹¤ë¼Ò²ñ¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¥°¥ëー¥×¤Ï¡¢¿åÁÇ¤òËÜ³Ê³èÍÑ¤·¤¿ºÆ¥¨¥Í¤ÎÆ³Æþ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤ÎÄó°Æ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Íè¤ë¤Ù¤¿åÁÇ¼Ò²ñ¤ª¤è¤Ó¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¹×¸¥¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
