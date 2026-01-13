Âè6²ó¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®¹Ã»Ò±à¡×¤Î¶å½£¡¦²Æì¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¤¬½ªÎ»¡£ ·è¾¡Âç²ñ½Ð¾ì¼Ô3Ì¾¤¬·èÄê¡ª
Ãæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î·Ð±Ä»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¿·µ¬»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¥¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®¹Ã»Ò±à¡×¤ÎÂè6²óÂç²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶å½£¡¦²Æì¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¤¬1·î13Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢·è¾¡Âç²ñ¤Ë¿Ê¤à3Ì¾¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡Âç²ñ½Ð¾ì¼Ô¤Ï¶å½£·ÐºÑ»º¶È¶ÉÄ¹¾Þ/²ÆìÁí¹ç»öÌ³¶ÉÄ¹¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿³°´Ö ÄØ»á(³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯¡¢ËÜ¼Ò¡§²Æì¸©)¡¢Í¥½¨¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ã«»³ ÍÛÍ´»á(³ô¼°²ñ¼ÒÆôºêÌôÉÊ¡¢ËÜ¼Ò¡§·§ËÜ¸©)¡¢¾åÌî Îõ»á(Í¸Â²ñ¼Ò¾åÌî±à·Ý¼Ò¡¢ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©)¤Î3Ì¾¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦ÅìËÌ¡¢´ØÅì¡¢ÃæÉô¡¢¶áµ¦¡¢Ãæ¹ñ¡¦»Í¹ñ¡¢¶å½£¡¦²Æì¤Î6¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÃÏÊýÂç²ñ¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿·×18Ì¾¤Î¸å·Ñ¼Ô¤¬½¸¤¦·è¾¡Âç²ñ¤Ï2·î27Æü(¶â)¤ËÂç¼êÄ®»°°æ¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Âè6²ó¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®¹Ã»Ò±à¡×¶å½£¡¦²Æì¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ½Ð¾ì¼Ô¤ª¤è¤Ó¿³ºº°Ñ°÷¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
Âè6²ó¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®¹Ã»Ò±à¡×¶å½£¡¦²Æì¥Ö¥í¥Ã¥¯Âç²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
2026Ç¯1·î13Æü(²Ð)¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥í¥¹Ê¡²¬¡×¤Ë¤Æ¡¢½ñÎàÁª¹Í¤òÄÌ²á¤·¤¿15Ì¾¤Î¥¢¥È¥Ä¥®¤¬·è¾¡Âç²ñ¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¤«¤±¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Âç²ñ³µÍ×¤È½Ð¾ì¼Ô°ìÍ÷²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
Âç²ñ³µÍ×¤ª¤è¤Ó½Ð¾ì¼Ô°ìÍ÷
·è¾¡Âç²ñ¿Ê½Ð¼Ô
¡ü¶å½£·ÐºÑ»º¶È¶ÉÄ¹¾Þ/²ÆìÁí¹ç»öÌ³¶ÉÄ¹¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯¡¡³°´Ö ÄØ»á¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©)
¥Æー¥Þ¡§²ÆìÀ¸¤Þ¤ì¡¢¥Ñ¥ê°é¤Á¡£¥°¥êー¥ó¥¥ã¥Ó¥¢¤¬ÊÑ¤¨¤ëÈþ¤ÈÃÏµå¤ÎÌ¤Íè
¡üÍ¥½¨¾Þ
³ô¼°²ñ¼ÒÆôºêÌôÉÊ¡¡Ã«»³ ÍÛÍ´»á¡ÊËÜ¼Ò¡§·§ËÜ¸©)
¥Æー¥Þ¡§³°Íè¿åÁð¤«¤é¡¢¿åÊÕ¤ÎÌ¤Íè¤ò¼è¤êÌá¤¹¡£― Å·Á³¥ß¥Í¥é¥ë¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿å´Ä¶ÂÐºö ―
Í¸Â²ñ¼Ò¾åÌî±à·Ý¼Ò¡¡¾åÌî Îõ»á¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©)
¥Æー¥Þ¡§ÇÀ²È¤Î¤¿¤á¤ÎÇÀÌô¾ðÊó¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥±¥È¥³¡×
´ë¶ÈÆÃÊÌ¾Þ¼õ¾Þ¼Ô
¡ü¤Õ¤¯¤ª¤«¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ëー¥×¾Þ
¹ç»ñ²ñ¼Ò°ËÃ£¾úÂ¤¡¡ÉÙß· ±ÑÎ¤»Ò»á(ËÜ¼Ò¡§¼¯»ùÅç¸©)
¥Æー¥Þ¡§¾®¤µ¤ÊÄ®¤ò¾Ã¤¨¤æ¤¯½¸Íî¤Ë¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë´Ø·¸¿Í¸ý¤òÁý¤ä¤¹Ôä¥ªー¥Êー¥Ó¥¸¥Í¥¹
¡ü¥Õ¥êー¾Þ
Í¸Â²ñ¼Ò¾åÌî±à·Ý¼Ò¡¡¾åÌî Îõ»á¡¡(ËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©)
¥Æー¥Þ¡§ÇÀ²È¤Î¤¿¤á¤ÎÇÀÌô¾ðÊó¸¡º÷¥µ¥¤¥È¡Ö¥«¥±¥È¥³¡×
·è¾¡Âç²ñ¿Ê½Ð¼Ô½Ð¾ì¼Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿3Ì¾
·è¾¡Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿3Ì¾¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿
¶å½£·ÐºÑ»º¶È¶ÉÄ¹¾Þ/²ÆìÁí¹ç»öÌ³¶ÉÄ¹¾Þ¼õ¾Þ¤Î
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜ¥Ð¥¤¥ª¥Æ¥Ã¥¯
³°´Ö ÄØ»á¡ÊËÜ¼Ò¡§²Æì¸©¡Ë
Í¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¤Î
³ô¼°²ñ¼ÒÆôºêÌôÉÊ
Ã«»³ ÍÛÍ´»á¡ÊËÜ¼Ò¡§·§ËÜ¸©)
Í¥½¨¾Þ¤ª¤è¤Ó¥Õ¥êー¾Þ¼õ¾Þ¤Î
Í¸Â²ñ¼Ò¾åÌî±à·Ý¼Ò
¾åÌî Îõ»á¡ÊËÜ¼Ò¡§Ê¡²¬¸©)
¥¢¥È¥Ä¥®¹Ã»Ò±à¤È¤Ï¡¦·è¾¡Âç²ñ³µÍ×
³µÍ×
Ãæ¾®´ë¶È¡¦¾®µ¬ÌÏ»ö¶È¼Ô¤Î¸å·ÑÍ½Äê¼Ô¤¬¡¢´ûÂ¸¤Î·Ð±Ä»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¶¥¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¦¥Ô¥Ã¥Á¤Ï4Ê¬´Ö¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó(+¿³ºº°Ñ°÷¤«¤é¤Î6Ê¬´Ö¤Î¼Áµ¿±þÅú)
¡¦ÃÏÊýÂç²ñ¡¢·è¾¡Âç²ñ¤Ï³Æ³¦¤ÎÍ¼±¼Ô¤Ë¤Æ¿³ºº
¡¦ÃÏÊýÂç²ñ¤Ç¤Ï³Æ¥Ö¥í¥Ã¥¯¤«¤é·è¾¡Âç²ñ¤Ë¿Ê¤à3Ì¾¤òÁª½Ð(·×18Ì¾¤¬·è¾¡Âç²ñ¤Ø¤Î½Ð¾ìÀÚÉä¤ò³ÍÆÀ)
¡¦·è¾¡Âç²ñ¤Ç¤Ï²¼µ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤¬·èÄê
·è¾¡Âç²ñ³µÍ×
¡¦Æü»þ¡§2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë
¡¦²ñ¾ì¡§Âç¼êÄ®»°°æ¥Ûー¥ë¡ÊÅìµþ¡Ë¡¡
·è¾¡Âç²ñ³Æ¾Þ¡¦ÆÃÅµ(°ìÉô)
¡¦·ÐºÑ»º¶ÈÂç¿Ã¾Þ1Ì¾
¡¦Ãæ¾®´ë¶ÈÄ£Ä¹´±¾Þ1Ì¾
¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦´Ä¶¶ÉÄ¹¾Þ1Ì¾¢¨¡¡Åù
¢¨ËÜÇ¯ÅÙ¤è¤ê¿·Àß
·è¾¡Âç²ñ¿³ºº°Ñ°÷
¡¦¥³¥¯¥è³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¼ÒÄ¹ ¹õÅÄ±ÑË®»á
¡¦³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¿¥¤¥à¥ºÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹·ó¼ÒÄ¹ Ëö¾¾ÌïÆà»Ò»á
¡¦Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê¶µ¼ø ¿ùÅÄ¹À¾Ï»á
¡¦¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¥Ñー¥È¥Êー º£ÌîãÕ»á
¡¦UntroD Capital Japan³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ±ÊÅÄ¶ÇÉ§»á
´ÑÍ÷¿½¹þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Á´¤Æ¤ÎÂç²ñ¤Ç¤Ï¡¢¸½ÃÏ´ÑÀï¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´ÑÀï¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê»öÁ°¤Ë¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿½¹þÄùÀÚ¤Ï³ÆÂç²ñ³«ºÅÁ°Æü23:59¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¸½ÃÏ»²²Ã¤ÏÀèÃå½ç¤Ç¤¹¡£
¢£Âè6²ó¡Ö¥¢¥È¥Ä¥®¹Ã»Ò±à¡×ÃÏÊýÂç²ñ¡¦·è¾¡Âç²ñ¡¡´ÑÍ÷¿½¤·¹þ¤ß
±¿±Ä»öÌ³¶É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÂè6²ó¥¢¥È¥Ä¥®¹Ã»Ò±à¡×¤ÏÃæ¾®´ë¶ÈÄ£¡ÖÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ¸å·Ñ¼Ô»Ù±ç¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯»ö¶È¡×¤Î¼õÂ÷¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Í¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡§ÂåÉ½¼¹¹ÔÌò¡¡Âçµ×ÊÝ ¹§°ì¡Ë¤È°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥Ù¥ó¥Á¥ãー·¿»ö¶È¾µ·Ñ¡ÊÂçºå»ÔÃæ±û¶è¡§ÂåÉ½Íý»ö¡¡»³Ìî¡¡Àé»Þ¡Ë¤¬¡¢±¿±Ä»öÌ³¶É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£