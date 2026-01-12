所沢駅西口から徒歩約2分のエンターテイメントコラボ ラウンジ「FUNxFAN café（ファンファンカフェ）」（所在地：埼玉県所沢市、2025年9月オープン）は、新年会や歓送迎会、推し活・オフ会などにご利用いただける飲食持ち込みOKの貸切営業プランの受付を行っています。112㎡のゆったりとしたカフェ空間をまるごと貸し切ることができ、大きなスクリーンやモニターに映像を映しながら、自由度の高いパーティーが開けるのが特徴です。▼貸切プランの詳細・ご予約はこちらhttps://cafe.funxfan.jp/

◆FUNxFAN café 貸切プランのポイント

1. 所沢駅西口から徒歩約2分の駅近

西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」西口から徒歩約2分。プロペ通りを抜けた先、路地を入ったビル1階にあります。・店舗面積：112㎡（うちカフェエリア約89㎡）・目安人数：最大40名着席（レイアウトにより前後します）会社の集まりから、プライベートな会まで、参加者が集まりやすいロケーションです。

2. 大型スクリーン＋モニターで映像演出ができる

店内には、エンタメイベント向けの映像・音響設備を備えています。・120インチ大型スクリーン・100インチの引き上げ式スクリーン・店内4か所にモニター設置・ワイヤレスマイク・音響設備・BGM用USEN・Wi-Fi・電源これらを使って、例えば次のような会が開けます。・1年の振り返りスライドを映しながらの新年会・キックオフ・写真や動画を流しながらの送別会・歓送迎会・打ち上げ・推しアーティストやアイドルのMV、ライブ映像を流す推し会・オフ会・スポーツ中継を大画面で楽しむ観戦会付きパーティー※配信・上映に関わる権利・規約の確認は主催者様にてお願いいたします。

3. 飲食の持ち込みOKで、気軽に使える

FUNxFAN caféの貸切は、「まずは場所だけおさえておきたい」という使い方も歓迎しています。コンビニやスーパーで買ったフード・ドリンク、近くのお店のテイクアウト、ケーキなどもお持ち込みいただけます（内容によっては事前にご相談ください）。会場費＋持ち込みという形にすることで、予算や雰囲気に合わせて幹事の方がご自身で組み立てやすいのが特徴です。ゴミの処理や持ち込み時の注意点については、事前にスタッフからご案内します。

◆想定利用シーン

・会社、部署、チームの新年会／キックオフ／打ち上げ・異動、卒業などに合わせた送別会／歓送迎会・推しの映像や音楽を楽しむ推し活オフ会／鑑賞会・ファンイベントやコミュニティのクローズドな交流会「この内容でも利用できるか確認したい」といったお問い合わせも歓迎しています。

⚫︎貸切料金プラン

貸切営業プランは、「時間利用」と「終日利用」からお選びいただけます。▽時間利用（最短3時間～／11:00～20:00）・平日：3時間 30,000円（延長：1時間ごとに 10,000円）・土日祝：3時間 33,000円（延長：1時間ごとに 12,000円）▽終日利用（10:00～22:00）・平日：88,000円・土日祝：120,000円※いずれも税別※4月・12月・1月はハイシーズンのため20％増※10:00以前、22:00以降の利用は応相談※飲食代別。飲食物の持ち込み可（詳細は事前にご相談ください）▼ご予約・空き状況の確認はこちらhttps://cafe.funxfan.jp/

◆FUNxFAN caféについて

エンターテイメントコラボ ラウンジ「FUNxFAN café」は、「好き（FUN）」と「ファン（FAN）」が集まり、新しい出会いや体験が生まれる場づくりをコンセプトにしたラウンジです。アニメ・ゲーム・キャラクターなどのIPコンテンツとのコラボイベントや、物販・展示・ライブビューイングなどを通じて、ファンとコンテンツをつなぐ拠点として機能しています。

◆店舗概要

・店名：エンターテイメントコラボ ラウンジ FUNxFAN café・所在地：〒359-1123 埼玉県所沢市日吉町3-5 KRP Ave 1階 FUNxFAN café・アクセス：西武池袋線・西武新宿線「所沢駅」西口 徒歩2分・TEL：04-2946-7856・営業時間：11:00～20:00（イベントにより変動あり）

◆本件に関するお問い合わせ先

エンターテイメントコラボ ラウンジ FUNxFAN caféE-mail：funfancafe_info@doerstokyo.jp