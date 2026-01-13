価値住宅株式会社（所在地：東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル2階、代表：髙橋正典）は、全国不動産ネットワークボランタリーチェーン「売却の窓口」に、鳥取県米子市の工務店「(株)アセットホーム」が新規加盟したことを発表しました。住宅価格高騰という市場環境の変化に対応し、工務店が従来の新築住宅提供に加えて不動産売却分野へ事業を拡大する動きが本格化しています。

新築住宅価格高騰を背景とした工務店の新たな挑戦

近年、資材価格の上昇や人件費の高騰、円安の影響により、新築住宅の建設コストは大幅に上昇しています。国土交通省の統計によれば、2023年以降、木材をはじめとする建築資材の価格は前年比で20%以上上昇し、それに伴い新築住宅の販売価格も上昇傾向にあります。この状況は消費者の住宅取得を困難にするだけでなく、工務店の経営にも大きな打撃を与えています。「売却の窓口」に加盟した(株)アセットホームは、鳥取県米子市を拠点に「幸せな家づくり夢工房」をコンセプトに地域密着型の注文住宅を提供してきました。同社は新築住宅市場の変化に対応するため、既存住宅の売却サポートという新たな事業領域への進出を決断しました。

「売却の窓口」が提供する付加価値サービス

「売却の窓口」は、「あなたの不動産にはもっと価値がある」という理念のもと、従来の不動産売却の枠を超えた革新的なサービスを提供するネットワークです。たった3秒でAI査定が可能なシステムを導入し、全国どこでも迅速な不動産評価を実現しています。同サービスの特長は、不動産に「付加価値」を提供する点にあります。バーチャルステージング技術により、空室の物件にインテリアを配置したイメージや、リノベーション後の姿を視覚的に表現することができます。また、土地の場合は建築プランのパースを作成し、購入後の生活イメージを明確に提示します。さらに専門家による建物検査や設備保証、瑕疵保証などを通じて、売主・買主双方の安心を確保するサービスも提供。中古住宅特有の不安を払拭し、市場での適切な評価を実現する仕組みを構築しています。

工務店ならではの強みを活かした不動産売却サービスの特長

「売却の窓口」に加盟した工務店による不動産売却サービスには、従来の不動産会社にはない独自の強みがあります。まず、工務店ならではの建物に対する専門知識を活かした物件評価が可能です。建物の構造や設備、メンテナンス状況を正確に把握し、適正な価格査定に反映させることができます。これにより、売主にとっては物件の価値を最大限に引き出した売却が、買主にとっては物件の状態を正確に理解した上での購入が実現します。また、（株）アセットホームは地域密着型の営業を展開しており、地元の不動産市場に精通しています。特に米子市周辺の住宅事情や土地の価値に関する知識は、適切な売却戦略の立案に大きく貢献します。同社はすでに地域での信頼関係を構築しており、その信頼をベースに不動産売却サービスを展開していきます。さらに、「売却の窓口」のネットワークを活用することで、全国規模の物件情報の共有や、最新の不動産売買のノウハウを取り入れたサービス提供が可能になります。これにより、地方都市においても都市部と遜色ないプロフェッショナルな不動産売却サービスの提供を実現します。

空き家対策との連携で地域課題の解決にも貢献

（株）アセットホームは新たに始める不動産売却サービスにおいて、地域の課題である空き家問題への対応も重視しています。同社のウェブサイトでは「空家対策 無料相談」を実施しており、空き家の管理や活用方法、売却に関する相談を受け付けています。総務省の統計によれば、全国の空き家率は年々上昇し、特に地方都市では深刻な問題となっています。鳥取県も例外ではなく、管理されていない空き家が地域の安全や景観に影響を及ぼしています。(株)アセットホームは工務店としての専門性と「売却の窓口」のネットワークを活かし、空き家の適切な評価と売却支援を通じて、地域の空き家問題解決に貢献していきます。同社は今後、FP（ファイナンシャルプランナー）と連携した資金計画相談会も定期的に開催し、住宅の購入や売却に関する総合的なアドバイスを提供する予定です。このような取り組みは、新築だけでなく中古住宅も含めた持続可能な住宅市場の形成に寄与するものと期待されています。

「売却の窓口」加盟による新たな展望

「売却の窓口」への加盟により、（株）アセットホームは不動産売却のノウハウや全国ネットワークを活用した効果的な集客、マッチングシステムを利用できるようになります。これにより、地元密着の工務店でありながら、全国規模の不動産取引に対応できる体制を整えることができます。価値住宅株式会社の髙橋代表は「住宅市場は大きな転換期を迎えており、工務店の事業多角化は今後も増えていくでしょう。『売却の窓口』は、その流れをサポートし、工務店と連携して持続可能な住宅循環システムの構築を目指します」とコメントしています。建設と不動産売買の専門性を併せ持つハイブリッドな事業者の誕生は、住宅市場に新たな選択肢をもたらすものと期待されています。

会社概要

価値住宅株式会社所在地：東京都渋谷区代々木3-28-6 いちご西参道ビル2階代表者：代表取締役 髙橋正典株式会社アセットホーム所在地：鳥取県米子市特徴：「幸せな家づくり夢工房」をコンセプトに、地域密着型の住宅提供サービスを展開