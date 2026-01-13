¡ØÅìµþÒÄ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º ¥Þ¥¤¥ー¥Þー¥È ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Ù1/21(¿å)¥¹¥¿ー¥È¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥½¥æー¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¹¥Úー¥¹»ö¶È¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡×ºÇ¿·ÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¤Ë¤Æ¡ØÅìµþÒÄ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥º ¥Þ¥¤¥ー¥Þー¥È ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¡Ù¤ò2026Ç¯1·î21Æü(¿å)～2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ´ü´Ö
2026Ç¯1·î21Æü(¿å)～2026Ç¯2·î12Æü(ÌÚ)¢¨¤é¤é¤Ýー¤ÈEXPOCITYÅ¹¤Î¤ß¡¢ËÜ´Û¤ÎµÙ´ÛÆü¤ËÈ¼¤¤1·î22Æü(ÌÚ)¤«¤é¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÅ¹ÊÞ
¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë½©ÅÄÅ¹¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥Þ¥ë¥¤¥·¥Æ¥£²£ÉÍÅ¹¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¤é¤é¤Ýー¤ÈEXPOCITYÅ¹¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡ËÌÀé½»¥Þ¥ë¥¤Å¹¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥×¥é¥¤¥à¥Ä¥êーÀÖÃÓÅ¹¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥¶¡¦¥âー¥ëÀçÂæÄ¹Ä®Å¹¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÅ·Æ¸Å¹¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³à¸¶Å¹ ¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¾ÅÆî¥âー¥ë¥Õ¥£¥ëÅ¹¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥¢¥ê¥ªÀî¸ýÅ¹¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë»¥ËÚÈ¯´¨Å¹¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥¨¥ß¥Õ¥ëMASAKIÅ¹¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤Ï¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¸ø¼°HP¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¢¨±Ä¶È»þ´Ö¤ÏµÞî±ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¢¨¥³¥é¥Ü¥É¥ê¥ó¥¯¤ÎÄó¶¡¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Î³«ºÅÍ½Äê¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
1²ñ·×¤Ë¤Ä¤3,000±ß(ÀÇ¹þ)°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤´¤È¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¡ÊÁ´10¼ï¡Ë¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨³«ºÅÃæ¤ÎºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢¨ÊÌ²ñ·×¤È¤Î¶â³Û¹ç»»¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¢¨³¨ÊÁ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó
¥·¥ç¥Ã¥ÑーÆÃÅµ
¤ª1¿ÍÍÍ1²ñ·×¤¢¤¿¤ê5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¡ÖÅì¥ê¥Ù ¿·ÂÎ¸³Å¸¡¡ºÇ¸å¤ÎÀ¤³¦Àþ ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ñー¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨³«ºÅÃæ¤ÎºîÉÊ¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢¨ ¥ì¥·ー¥È¤Î¹ç»»µÚ¤Ó¡¢¤ª²ñ·×¤ÎÊ¬³ä¤Ï¾µ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¢¨ ¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
³§ÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¡¢½¾¶È°÷°ìÆ±¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
©ÏÂµ×°æ·òŽ¥¹ÖÃÌ¼Ò/Åìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ãー¥ºÅ¸À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¤È¤Ï¡Ô¥¥ß¤Î¹¥¤¤È¤â¤Ã¤È²ñ¤¨¤ë¡¢³Ú¤·¤á¤ë¡Õ¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º¡¢ÍÍ¡¹¤ÊºîÉÊ¤È´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë½©ÅÄÅ¹¡Û¡¡½©ÅÄ¸©½©ÅÄ»Ô¸æ½êÌîÃÏÂ¢ÅÄ°ìÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë½©ÅÄ2F¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥Þ¥ë¥¤¥·¥Æ¥£²£ÉÍÅ¹¡Û¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¹âÅç2-19-12 ¥Þ¥ë¥¤¥·¥Æ¥£²£ÉÍ8F¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¤é¤é¤Ýー¤ÈEXPOCITYÅ¹ ¡Û¡¡ÂçºåÉÜ¿áÅÄ»ÔÀéÎ¤ËüÇî¸ø±à2-1¤é¤é¤Ýー¤ÈEXPOCITY3³¬¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡ËÌÀé½»¥Þ¥ë¥¤Å¹¡Û¡¡ÅìµþÅÔÂÎ©¶èÀé½»3-92 ËÌÀé½»¥Þ¥ë¥¤5F¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥×¥é¥¤¥à¥Ä¥êーÀÖÃÓÅ¹¡Û¡¡°¦ÃÎ¸©Æü¿Ê»ÔÀÖÃÓÄ®Ì§¥Î¼ê1ÈÖ¡¡PRIMETREE AKAIKE 3F¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥¶¡¦¥âー¥ëÀçÂæÄ¹Ä®Å¹¡Û¡¡µÜ¾ë¸©ÀçÂæ»ÔÂÀÇò¶èÄ¹Ä®7ÃúÌÜ20ÈÖ3¹æ¡¡¥¶¡¦¥âー¥ëÀçÂæÄ¹Ä®Å¹3F¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÅ·Æ¸Å¹¡Û¡¡»³·Á¸©Å·Æ¸»ÔË§²ì¥¿¥¦¥óËÌ»ÍÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÅ·Æ¸2³¬¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³à¸¶Å¹ ¡Û¡¡ÆàÎÉ¸©³à¸¶»Ô¶ÊÀîÄ®¼·ÃúÌÜ20ÈÖ1 ¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë³à¸¶3F¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¾ÅÆî¥âー¥ë¥Õ¥£¥ëÅ¹¡Û¡¡¿ÀÆàÀî¸©Æ£Âô»ÔÄÔÆ²¿·Ä®»ÍÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡¾ÅÆî¥âー¥ëFILL2F¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥¢¥ê¥ªÀî¸ýÅ¹¡Û¡¡ºë¶Ì¸©Àî¸ý»ÔÊÂÌÚ¸µÄ®1ÈÖ79¹æ¡¡¥¢¥ê¥ªÀî¸ý3F¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë»¥ËÚÈ¯´¨Å¹¡Û¡¡ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»ÔÀ¾¶èÈ¯´¨8¾ò12ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë»¥ËÚÈ¯´¨3F¡Ú¥Õ¥¡¥ó¥È¥¨¥¹¡¡¥¨¥ß¥Õ¥ëMASAKIÅ¹¡Û¡¡°¦É²¸©°ËÍ½·´¾¾Á°Ä®Åû°æ850ÈÖÃÏ¡¡¥¨¥ß¥Õ¥ëMASAKI AMÅï1Fhttps://funtos.jp/news/2026/01/13/347.phphttps://funtos.jp/
