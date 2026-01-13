¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¡÷Press¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¡÷Press¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÁÅç¸©ÆüÏÂº´¤¦¤ß¤¬¤áÇîÊª´Û¥«¥ì¥Ã¥¿¡ÛÆþ´Û¼Ô¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯£µËü¿Í¡ª£µËü¿ÍÌÜ¤Ë¤Ï²¿¤«¤¤¤¤¤³¤È¤¬¡Ê¢¨Åö½é¸«¹þ¤ß¤Î3Ëü6Àé¿Í¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤ë¡Ë
ÆüÏÂº´¤¦¤ß¤¬¤áÇîÊª´Û¥«¥ì¥Ã¥¿¤Þ¤â¤Ê¤¯Æþ´Û¼Ô5Ëü¿Í¡ª¡ªYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=8p_7HqZ_r3U
2025Ç¯(ÎáÏÂ7Ç¯)7·î19Æü¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¥ªー¥×¥ó¤«¤é¤ÎÆüÏÂº´¤¦¤ß¤¬¤áÇîÊª´Û¥«¥ì¥Ã¥¿¤ÎÆþ´Û¼Ô¤¬¤Þ¤â¤Ê¤¯5Ëü¿Í¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Î¸«¹þ¤ßÆþ´Û¼Ô¿ô¤Ï2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤ËÌó3Ëü6Àé¿Í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤òÂç¤¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¿ô»ú¤ò¾å²ó¤ëÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ª±Û¤·Äº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüÏÂº´¤¦¤ß¤¬¤áÇîÊª´Û¥«¥ì¥Ã¥¿¤Ç¤Ï¡¢5Ëü¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ëµÇ°¤ÎÆþ´Û¼ÔÍÍ¤Ë²¿¤«¤¤¤¤¤³¤È¤ò´ë²è¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ªÀ§Èó¡¢ÆüÏÂº´¤¦¤ß¤¬¤áÇîÊª´Û¥«¥ì¥Ã¥¿¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨2026Ç¯1·î12Æü¸½ºß47,851¿Í¤ÎÆþ´Ûhttps://caretta.town.minami.lg.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÆüÏÂº´¤¦¤ß¤¬¤áÇîÊª´Û¥«¥ì¥Ã¥¿ÅÅÏÃ¡§0884-77-1110https://www.town.minami.lg.jp/inquiry/caretta/