¡ÚÌ¾¾ëÂç³Ø¡ÛÀ¤³¦½é¡§°Â²Á¤Ê¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢´ðÈÄ¾å¤ÇAlGaN¤Ë¤è¤ëUV-BÈ¾Æ³ÂÎ¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¼¼²¹Ï¢Â³È¯¿¶¤òÃ£À®¡¡Applied Physics Letters¤ÎÃíÌÜÏÀÊ¸¤ËÁªÄê
Ì¾¾ëÂç³ØÍý¹©³ØÉôºàÎÁµ¡Ç½¹©³Ø²Ê¤Î´äÃ«ÁÇ¸²¶µ¼ø¡¢ÃÝÆâÅ¯Ìé¶µ¼ø¡¢¾å»³ÃÒ¶µ¼ø¡¢»°½ÅÂç³ØÂç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê¤Î»°Âð½¨¿Í¶µ¼ø¡¢¥¦¥·¥ªÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¤ª¤è¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÀ½¹Ý½ê¤Î¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢¿¼»ç³°¡ÊUV-B £±¡Ë¡§280¡Á320 nm¡ËÎÎ°è¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥ì¡¼¥¶¡¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¡¢°Â²Á¤Ê¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢´ðÈÄ¤òÍÑ¤¤¤Æ°åÎÅ¤ËºÇÅ¬¤Ê300¡Á320 nmÂÓ°è¤Ç¤Î¼¼²¹Ï¢Â³È¯¿¶¡ÊCW¡Ë¤ò¼Â¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£´ðÈÄ¤Ë¤ÏÄã¥³¥¹¥È¤ÇÎÌ»ºÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢´ðÈÄ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¦»º¶ÈÍÑÅÓ¤Ø¤ÎÉáµÚ¤òÂç¤¤¯Á°¿Ê¤µ¤»¤ë²è´üÅªÀ®²Ì¤Ç¤¹¡£
ËÜ¸¦µæÀ®²Ì¤Ï¡¢2026Ç¯1·î 12 Æü¤ËAIP¡ÖApplied Physics Letters¡×¡Ê https://doi.org/10.1063/5.0307059 ¡Ë¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢Featured Article¡ÊÃíÌÜÏÀÊ¸¡Ë¤È¤·¤Æ¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡¦°Â²Á¤ÇÂçÎÌÀ¸»º¤ËÅ¬¤·¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢´ðÈÄ¾å¤Ç¤Î¿¼»ç³°¡ÊUV-B¡ËÈ¾Æ³ÂÎ¥ì¡¼¥¶¡¼¤ò³«È¯
¡¦318 nmÇÈÄ¹¤Ë¤Æ¼¼²¹Ï¢Â³È¯¿¶¡ÊCW¡Ë¤ËÀ®¸ù¡¢°åÎÅ±þÍÑÇÈÄ¹°è¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¿ÊÅ¸
¡¦½¾Íè²ÝÂê¤À¤Ã¤¿³Ê»ÒÏÄ¤ß¤ÈÇ®ÌäÂê¤ò¡Ö¹âÉÊ¼ÁAlGaN·ë¾½¤Î¼Â¸½¡×¡Ö¥ê¥Ã¥¸Æ³ÇÈÏ©¡×¡ÖÊ¬ÉÛ¥Ö¥é¥Ã¥°È¿¼Í¡ÊDBR¡Ë£²¡Ë¥ß¥é¡¼¡×¡Ö¹âÇ®Êü»¶¼ÂÁõ¡×¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤ê¹îÉþ
¡¦¤·¤¤¤ÃÍÅÅÎ®Ì©ÅÙ4.3 kA/cm²¤È°ÂÄê¤·¤¿È¯¿¶¤òÃ£À®
¡¦Äã²Á³Ê²½ ¡ß ¾®·¿²½ ¡ß ¹â¿®ÍêÀ¤¬Æ±»þ¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤ëÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤ò³«È¯
¡¦ÈéÉæ¼À´µ¼£ÎÅ¡¢·ì´É·ÁÀ®¡¢¹âÀºÅÙ¥Õ¥©¥È¥×¥í¥»¥¹Ê¬Ìî¤ËÅ¸³«¤¬²ÄÇ½
¡Ú¸¦µæ¤ÎÇØ·Ê¡Û
»ç³°Àþ¤ÎÃæ¤Ç¤âUV-B¡Ê280¡Á320 nm¡Ë¤Î300¡Á320nmÇÈÄ¹ÂÓ¤Ï¡¢À¸ÂÎÊ¬»Ò¤È¤Î¸÷²½³ØÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹¹â¤¤¸÷»Ò¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢DNA¤òÄ¾ÀÜÇË²õ¤·¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦ÆÃÀ¤«¤é¡¢ÈéÉæ¼À´µ¼£ÎÅ¤ä·ì´ÉÆâ¼£ÎÅ¤Ê¤É¤Î°åÎÅ±þÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÇÈÄ¹ÂÓ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¼ç¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¿¥¨¥¥·¥Þ¥é¥ó¥×¤äLED¸÷¸»¤Ï¡¢Âç·¿¤ÇÄã¸úÎ¨¡¢¤«¤ÄÇÈÄ¹ÁªÂòÀ¤ËÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢¿¿¤Î¹âÀºÅÙ°åÎÅ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤«¤Ä¹â½ÐÎÏ¤Î¿¼»ç³°È¾Æ³ÂÎ¥ì¡¼¥¶¡¼¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢AlGaNºàÎÁ¤Ë¤è¤ë¥ì¡¼¥¶¡¼·ÁÀ®¤Ë¤Ï³Ê»ÒÏÄ¤ß¤äÊüÇ®¤Ê¤Éµ»½ÑÅª¤Ê¾ãÊÉ¤¬Â¿¤¯¡¢ÆÃ¤Ë°Â²Á¤Ê¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢´ðÈÄ¾å¤Ç¤Î¼Â¸½¤Ïº¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£ËÜ¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ÝÂê¤ò¹îÉþ¤·¡¢°åÎÅ±þÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿UV-B¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿´ðÈ×µ»½Ñ¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¸¦µæÆâÍÆ¡Û
¸¦µæ¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¤Þ¤º¡¢¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢´ðÈÄ¾å¤Ë¥Ê¥Î¥Ô¥é¡¼¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ë¾½ÏÄ¤ß¤ò´ËÏÂ¤·¡¢¹âÉÊ¼Á¤ÊAlGaN¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤ÎºîÀ½¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¡¢¤³¤Î¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Î¾å¤Ë¶þÀÞÎ¨¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥ê¥Ã¥¸Æ³ÇÈÏ©¹½Â¤£³¡Ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢²£Êý¸þ¤Î¸÷ÊÄ¤¸¹þ¤á¤ÈÄã¤·¤¤¤ÃÍÆ°ºî¤ÎÎ¾Î©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¶ÀÌÌÂ»¼º¤òÄã¸º¤¹¤ë¤¿¤á¤ËSiO₂/Ta₂O₅Â¿ÁØËì¤«¤é¤Ê¤ë¹âÈ¿¼ÍDBR¤òÎ¾Ã¼ÌÌ¤Ë·ÁÀ®¤·¡¢Ç®³È»¶À¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¦¥óÊý¼°£´¡Ë¤ÇAlN¥µ¥Ö¥Þ¥¦¥ó¥È¤Ë¼ÂÁõ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢318 nm¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼¼²¹Ï¢Â³È¯¿¶¡ÊCW¡Ë¤ò°ÂÄê¤·¤Æ¼Â¸½¤·¡¢¤·¤¤¤ÃÍÅÅÎ®Ì©ÅÙ4.3 kA/cm²¡¢¤·¤¤¤ÃÍÅÅÎ®64 mA¤È¤¤¤¦Í¥¤ì¤¿Æ°ºîÆÃÀ¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÀ®²Ì¤Ï¡¢Äã¥³¥¹¥È´ðÈÄ¤òÍÑ¤¤¤¿UV-B¥ì¡¼¥¶¡¼³«È¯¤ÎÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¿Þ1¡¡UV-BÈ¾Æ³ÂÎ¥ì¡¼¥¶¡¼ÁÇ»Ò¤ÎÃÇÌÌÌÏ¼°¿Þ
ËÜ¸¦µæ¤Ç³«È¯¤·¤¿UV-BÈ¾Æ³ÂÎ¥ì¡¼¥¶¡¼¤Î¹½Â¤¤ò¼¨¤¹¡£¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢´ðÈÄ¾å¤Ë·ÁÀ®¤·¤¿¥Ê¥Î¥Ô¥é¡¼¹½Â¤¤Ë¤è¤ê¹âÉÊ¼Á¤ÊAlGaNÁØ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¶þÀÞÎ¨º¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥ê¥Ã¥¸Æ³ÇÈÏ©¤Ç¸÷¤ò¶¯¤¯ÊÄ¤¸¹þ¤á¤ëÀß·×¤È¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼Î¾Ã¼¤Ë¹âÈ¿¼ÍDBR¥ß¥é¡¼¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¦¥ó¼ÂÁõ¤Ë¤è¤êÊüÇ®À¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ300¡Á320 nmÂÓ¤Ç¤Î¼¼²¹Ï¢Â³È¯¿¶¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¢£¿Þ2¡¡Æ°ºîÃæ¤Î¥ì¡¼¥¶¡¼¥Ç¥Ð¥¤¥¹³°´Ñ¤ÈÈ¯¸÷¤ÎÍÍ»Ò
È¯¸÷»þ¤Ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹Ã¼ÌÌ¤«¤é¼è¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¿¼»ç³°¸÷¡Ê318 nm¡Ë¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼¨¤¹¡£¹â¤¤¸÷ÊÄ¤¸¹þ¤áÀ¤Ë¤è¤ê°ÂÄê¤·¤¿¥ì¡¼¥¶¡¼¥â¡¼¥É¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÈ¯¸÷¤¬¼¼²¹Ï¢Â³Æ°ºî¤Ç´ÑÂ¬¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¼ÂÍÑ¸÷¸»¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Êµ»½ÑÅªÁ°¿Ê¤ò¼¨¤¹¡£
¢£¿Þ3¡¡¼¼²¹Ï¢Â³Æ°ºî¤Ë¤ª¤±¤ëI-V-PÆÃÀ
20¡î¤Ë¤ª¤±¤ëÅÅÎ®-ÅÅ°µ-¸÷½ÐÎÏ¡ÊI-V-P¡ËÆÃÀ¤ò¼¨¤¹¡£64 mAÉÕ¶á¤ËÌÀ³Î¤Ê¤·¤¤¤ÃÍ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤ò¶¤Ë¸÷½ÐÎÏ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤¤¤ÃÍÅÅÎ®Ì©ÅÙ¤Ï4.3 kA/cm²¤Ç¤¢¤ê¡¢300¡Á320 nmÂÓ¤Ç¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¼¼²¹Ï¢Â³È¯¿¶Æ°ºî¤òÃ£À®¤·¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹½ÅÍ×¤Ê·ë²Ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿Þ4¡¡È¯¿¶¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¡Ê¼¼²¹Ï¢Â³È¯¿¶CWÆ°ºî¡Ë
¼¼²¹Ï¢Â³Æ°ºî»þ¤Ë¼èÆÀ¤·¤¿È¯¸÷¥¹¥Ú¥¯¥È¥ë¤ò¼¨¤¹¡£È¯¿¶ÇÈÄ¹318 nm¤Ë±Ô¤¤¥Ô¡¼¥¯¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¡¢¥ì¡¼¥¶¡¼Æ°ºî¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¡£°åÎÅ±þÍÑ¤ËÆÃ¤ËÍË¾¤ÊUV-BÎÎ°è¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Ã±¿§¸÷¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
º£¸å¤Ï¡¢¼ÂÁõµ»½Ñ¤ä¥Ç¥Ð¥¤¥¹¹½Â¤¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤êÇ®Äñ¹³¤ÈÅÅ¶ËÄñ¹³¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÄã¸º¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°ÂÄêÅª¤Ê¹â½ÐÎÏ¼¼²¹Ï¢Â³È¯¿¶¡ÊCW¡ËÆ°ºî¤Î¼Â¸½¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÇÈÄ¹²ÄÊÑÀ¤òÎ×¾²Åª¤Ë¼ûÍ×¤Î¹â¤¤308¡Á311 nmÂÓ¤Ø¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈéÉæ¼À´µ¼£ÎÅÍÑ¤Î¸÷¸»¤È¤·¤Æ¤Î±þÍÑ¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸÷¥«¥Æ¡¼¥Æ¥ë¼£ÎÅ¤ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á³èÀÀ©¸æ¡¢ÈùºÙ²Ã¹©¤Ê¤É¤Ø¤Î±þÍÑ³ÈÂç¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÌ»ºÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢´ðÈÄ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÍèÅª¤Ë¤Ï°Â²Á¤ÇÉáµÚÀ¤Î¹â¤¤°åÎÅ¡¦»º¶ÈÍÑ¥ì¡¼¥¶¡¼»Ô¾ì¤ÎÁÏ½Ð¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ËÜ¸¦µæ¤Ï¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¿¼»ç³°¥ì¡¼¥¶¡¼µ»½Ñ¤ò¹ñºÝÉ¸½à¤Ø²¡¤·¾å¤²¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ®²Ì¤Î°ìÉô¤Ï¡¢¡Ö¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦»º¶Èµ»½ÑÁí¹ç³«È¯µ¡¹½¡Ê£Î£Å£Ä£Ï¡Ë¡×¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÚÍÑ¸ì¤Î²òÀâ¡Û
£±¡ËUV-B¡Ê»ç³°ÀþBÎÎ°è¡Ë
¡¡280¡Á320 nm¤Î»ç³°¸÷¡£°åÎÅÍÑÅÓ¤ä¹âÁªÂòÅª¥Õ¥©¥È¥×¥í¥»¥¹¤ËÅ¬¤·¤¿ÇÈÄ¹ÂÓ¡£
£²¡ËÊ¬ÉÛ¥Ö¥é¥Ã¥°È¿¼Í¶À¡ÊDBR¡Ë
¡¡°Û¤Ê¤ë¶þÀÞÎ¨ºàÎÁ¤ò¸ò¸ß¤ËÀÑÁØ¤·¡¢¹âÈ¿¼ÍÎ¨¤òÆÀ¤ë¸÷³Ø¥ß¥é¡¼¡£
£³¡Ë¥ê¥Ã¥¸Æ³ÇÈÏ©¹½Â¤
¡¡ÅÅÎ®½¸Ãæ¤È¸÷ÊÄ¤¸¹þ¤á¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤·¡¢ÄãÈ¯¿¶¤·¤¤¤ÃÍ²½¤Ë´óÍ¿¡£
£´¡Ë¥¸¥ã¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥À¥¦¥óÊý¼°
¡¡È¯Ç®¸»¡Ê³èÀÁØ¡Ë¤ò´ðÈÄÂ¦¤Ë¶á¤Å¤±ÊüÇ®À¤ò¸þ¾å¤¹¤ë¼ÂÁõÊý¼°¡£
¡ÚÏÀÊ¸¾ðÊó¡Û
·ÇºÜ»ï ¡§ Applied Physics Letters
·ÇºÜÆü ¡§ 2026Ç¯1·î12Æü
ÏÀÊ¸¥¿¥¤¥È¥ë¡§ Room-temperature continuous-wave lasing at 318 nm on a relaxed AlGaN template grown on a sapphire substrate
Ãø¡¡¼Ô ¡§ Rintaro Miyake, Takumu Saito, Shogo Karino, Yusuke Sasaki, Shundai Maruyama, Shion Kamiya, Ryota Watanabe, Seiya Kato, Naoki Kitta, Yuma Miyamoto, Rintaro Kobayashi, Kenta Kitagawa, Tomoya Tanikawa, Sho Iwayama, Hideto Miyake, Koichi Naniwae, Yoshito Jin, Masamitsu Toramaru, Tatsuya Matsumoto, Yoshihiro Shimazaki, Hironori Torii5, Tetsuya Takeuchi, Satoshi Kamiyama, and Motoaki Iwaya*
DOI: 10.1063/5.0307059
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
Ì¾¾ëÂç³Ø Íý¹©³ØÉôºàÎÁµ¡Ç½¹©³Ø²Ê¡¡¶µ¼ø ´äÃ« ÁÇ¸²
¡¡¢©468-8502¡¡Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý°ìÃúÌÜ501ÈÖÃÏ
¡¡TEL¡§ 052-838-2430
¡¡E-mail¡§ iwaya@meijo-u.ac.jp
»°½ÅÂç³Ø Âç³Ø±¡¹©³Ø¸¦µæ²Ê ÅÅµ¤ÅÅ»Ò¹©³ØÀì¹¶¡¡¶µ¼ø »°Âð ½¨¿Í
¡¡¢©514-8507¡¡»°½Å¸©ÄÅ»Ô·ª¿¿Ä®²°Ä®1577
¡¡TEL¡§ 059-231-9401
¡¡E-mail¡§ miyake@elec.mie-u.ac.jp
¥¦¥·¥ªÅÅµ¡³ô¼°²ñ¼Ò ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥óÉô ¹Êó²Ý
¡¡¢©108-0073¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è»°ÅÄ3-5-19¡¡½»Í§ÉÔÆ°»ºÅìµþ»°ÅÄ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¿¥ï¡¼31³¬
¡¡TEL: 03-5657-1017¡¡FAX: 03-5657-1020
¡¡E-mail¡§ contact@ushio.co.jp
³ô¼°²ñ¼ÒÆüËÜÀ½¹Ý½ê
¡¡¡¡¡¡¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥ÈËÜÉô¡¡ÅÅ»Ò¥Ç¥Ð¥¤¥¹µ»½Ñ¸¦µæ½ê
¡¡¢©236-0004¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¶âÂô¶èÊ¡±º2-2-1
¡¡TEL : 045-787-7240¡¡FAX : 045-787-8457
¡¡E-mail¡§ contact_IM_DTL@jsw.co.jp
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ì¾¾ëÂç³Ø¾Ä³°Éô¹Êó²Ý
½»½ê¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÅ·Çò¶è±ö³ø¸ý1-501
TEL¡§052-838-2006
FAX¡§052-833-9494
¥á¡¼¥ë¡§koho@ccml.meijo-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
