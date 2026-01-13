¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤Þ¤Á✕Âç³Ø ¤Þ¤Ê¤Ó¸òÎ®²ñ Âè£°²ó¡¡¡ÁÃÏ°è¤È¤Ä¤¯¤ëÌ¤Íè¡¢Âç³Ø¤È¤Ò¤é¤¯²ÄÇ½À¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
2026Ç¯£²·î18Æü(¿å)¡¡14:00¤«¤é»¥ËÚ»ÔÌ±¸òÎ®¥×¥é¥¶¤Ë¤Æ¡¢¡Ö¤Þ¤Á✕Âç³Ø ¤Þ¤Ê¤Ó¸òÎ®²ñ Âè£°²ó¡¡¡ÁÃÏ°è¤È¤Ä¤¯¤ëÌ¤Íè¡¢Âç³Ø¤È¤Ò¤é¤¯²ÄÇ½À¡Á¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¡Ê»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ£·¾ò15ÃúÌÜ£´-£±¡Ë¤Ï¡¢2027Ç¯ÅÙ¤Î¿·³ØÉô³«Àß¤Ë¸þ¤±¡¢2024Ç¯£´·î¡¢¿·¤¿¤Ë¡ÖÃÏ°è¶¦°é¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤òÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï2026Ç¯½Õ¤«¤é¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Þ¤Á✕Âç³Ø ¤Þ¤Ê¤Ó¸òÎ®²ñ¡×¤Î¥×¥ì´ë²è¤Ç¤¢¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÌ³¤Æ»Æâ¤Î³Æ¼«¼£ÂÎ¤È¡¢ËÜ³Ø¶µ¿¦°÷¡¢¤½¤·¤Æ¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦Âç³ØÀ¸¤ò¤Ä¤Ê¤°¸òÎ®»ö¶È¤Ç¤¹¡£
ËÜ³Ø¤ÎÃÏ°è¹×¸¥¤Î¼ÂÀÓ¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢2027Ç¯³«ÀßÍ½Äê¤Î¿·³ØÉô¡¦¿·¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¹½ÁÛ¤ò¶¦Í¤·¡¢¿·¤¿¤ÊÏ¢·È¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
À§Èó¡¢¼èºà¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
Æü¡¡¡¡¡¡»þ¡§2026Ç¯£²·î18Æü(¿å)¡¡14:00¡Á17:30
¾ì¡¡¡¡¡¡½ê¡§»¥ËÚ»ÔÌ±¸òÎ®¥×¥é¥¶ 1³¬ SCARTS¥³¡¼¥È
¥×¥í¥°¥é¥à¡§14:00¡¡³«²ñ¡¦¼çºÅ¼Ô°§»¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14:05¡¡¿·³ØÉô¡¦¿·¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Î¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡14:25¡¡Âç³Ø¤ÈÃÏ°è¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¾Ò²ð
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡15:55¡¡µÙ·Æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡16:05¡¡¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:05¡¡È¯É½¡¦¶¦Í
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡17:25¡¡ÊÄ²ñ
Æþ¡¡¾ì¡¡ÎÁ¡§ÌµÎÁ
¾ÜºÙ¤ÏÂç³ØHP¤«¤é¤â³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
ÃÏ°èÏ¢·È²Ý
½»½ê¡§»¥ËÚ»Ô¼ê°ð¶èÁ°ÅÄ7¾ò15ÃúÌÜ4-1
TEL¡§011-688-8664
FAX¡§011-688-2392
¥á¡¼¥ë¡§chiiki@hus.ac.jp
