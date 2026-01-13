¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¼Ì¿¿Å¸¡Ö¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î¡Ù½÷»ÒÂçÀ¸Å¸¡×¤ò³«ºÅ

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Ø¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¿³ØÄ¹¡§¾®ÛØ»³¥ë¥¤¡Ë¡¦¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢³ØÀ¸¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈ¯°Æ¡¦±¿±Ä¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿Å¸¡Ö¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î¡Ù½÷»ÒÂçÀ¸Å¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢»£±Æ¡¦Èï¼ÌÂÎ¤Î¤¤¤º¤ì¤âËÜ³Ø³ØÀ¸¤¬Ã´Åö¤·¡¢2025Ç¯6·î¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤­¤¿»£±Æ¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÀ®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÊÏ©¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÇº¤ß¡¢ÍÆ»Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¡¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú³«ºÅ¤ÎÌÜÅª¡ÛËÜÅ¸¼¨¤Ï¡¢¡Ö½÷»ÒÂçÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤­¤¬¤Á¤Ê¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤«¤é°ìÊâÎ¥¤ì¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¡á¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¡×¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤¬¤½¤Î»Ñ¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´¶¤¸Êý¤ä¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë

¡Ú³«Ï­»þ´Ö¡Û11¡§00¡Á17¡§00

¢¨°Ê²¼¤Î2Æü´Ö¤Ï³«Ï­»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡¡2/9¡Ê·î¡Ë14:00¡Á17:00¡¢¡¡2/13¡Ê¶â¡Ë11:00¡Á13:00

¡Ú²ñ¾ì¡Û¥¢¡¼¥È¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ¥¢¥¦¥ë¡ÊJRÀÐÀîÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡¡»³¼ê¥¤¥¿¥ê¥¢»³Äí±àÁ°¡Ë

¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÀÐÀîÄ®1-54-5

¡¡¡¡¡¡¡¡https://gallery-owl-yamate.com/

¡ÚÂÐ¾Ý¡Û¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡¦¿½¹þÉÔÍ×¡Ë

¡Ú»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¡Û

ž ¡¦¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¼Ö¤Ç¤´Íè¾ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Î¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

ž ¡¦¼èºà°ÍÍê¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë²¼µ­¹­Êó²Ý¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û

¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Ø¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¥»¥ó¥¿¡¼

gender@ferris.ac.jp

¡Ú»²¹ÍURL¡Û

¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È

https://www.ferris.ac.jp/life/gender-studies-center/

https://www.ferrisgender.com/

¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à

https://www.instagram.com/ferris_gender_studies/

¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼

https://www.ferrisgender.com/_files/ugd/50c3ae_abef2b60e8d848beb35d6e2561cbd69c.pdf

¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè

¹­Êó²Ý

¹Ó°æ¡Ê·°¡Ë¡¢¹Ó°æ¡ÊË¨¡Ë¡¢Ãæ°æ

½»½ê¡§¢©245-8650 ²£ÉÍ»ÔÀô¶èÎÐ±à4-5-3

TEL¡§045-812-9624

FAX¡§045-812-8395

¥á¡¼¥ë¡§kikaku@ferris.ac.jp

