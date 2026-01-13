¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤òÉ½¸½¤¹¤ë¼Ì¿¿Å¸¡Ö¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î¡Ù½÷»ÒÂçÀ¸Å¸¡×¤ò³«ºÅ
¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Ø¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¿³ØÄ¹¡§¾®ÛØ»³¥ë¥¤¡Ë¡¦¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¥»¥ó¥¿¡¼¤Ï¡¢³ØÀ¸¥¹¥¿¥Ã¥ÕÈ¯°Æ¡¦±¿±Ä¤Ë¤è¤ë¼Ì¿¿Å¸¡Ö¡Ø¤Õ¤Ä¤¦¤Î¡Ù½÷»ÒÂçÀ¸Å¸¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÅ¸¤Ï¡¢»£±Æ¡¦Èï¼ÌÂÎ¤Î¤¤¤º¤ì¤âËÜ³Ø³ØÀ¸¤¬Ã´Åö¤·¡¢2025Ç¯6·î¤«¤é¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿»£±Æ¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ÎÀ®²Ì¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¿ÊÏ©¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤äÇº¤ß¡¢ÍÆ»Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¡¢¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢³ØÀ¸¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Êú¤¨¤ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î»Ñ¤ò¼Ì¿¿¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ¤ÎÌÜÅª¡ÛËÜÅ¸¼¨¤Ï¡¢¡Ö½÷»ÒÂçÀ¸¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¤¬¤Á¤Ê¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤«¤é°ìÊâÎ¥¤ì¡¢³ØÀ¸°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¡á¡Ö¤Õ¤Ä¤¦¡Ê¥ê¥¢¥ë¡Ë¡×¤ò±Ç¤·½Ð¤·¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Íè¾ì¼Ô¤¬¤½¤Î»Ñ¤ò¤È¤ª¤·¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤Ê´¶¤¸Êý¤ä¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú´ü´Ö¡Û2026Ç¯2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¡Á2·î15Æü¡ÊÆü¡Ë
¡Ú³«Ï»þ´Ö¡Û11¡§00¡Á17¡§00
¢¨°Ê²¼¤Î2Æü´Ö¤Ï³«Ï»þ´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡2/9¡Ê·î¡Ë14:00¡Á17:00¡¢¡¡2/13¡Ê¶â¡Ë11:00¡Á13:00
¡Ú²ñ¾ì¡Û¥¢¡¼¥È¡¦¥®¥ã¥é¥ê¡¼ ¥¢¥¦¥ë¡ÊJRÀÐÀîÄ®±Ø¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡¡»³¼ê¥¤¥¿¥ê¥¢»³Äí±àÁ°¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÀÐÀîÄ®1-54-5
¡¡¡¡¡¡¡¡https://gallery-owl-yamate.com/
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ÊÆþ¾ìÌµÎÁ¡¦¿½¹þÉÔÍ×¡Ë
¡Ú»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤Ø¤Î¤ª´ê¤¤¡Û
ž ¡¦¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤´Íè¾ì¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¼Ö¤Ç¤´Íè¾ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¶áÎÙ¤Î¥³¥¤¥ó¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ž ¡¦¼èºà°ÍÍê¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë²¼µ¹Êó²Ý¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥Õ¥§¥ê¥¹½÷³Ø±¡Âç³Ø¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¥»¥ó¥¿¡¼
gender@ferris.ac.jp
¡Ú»²¹ÍURL¡Û
¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¸ø¼°Web¥µ¥¤¥È
https://www.ferris.ac.jp/life/gender-studies-center/
https://www.ferrisgender.com/
¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à
https://www.instagram.com/ferris_gender_studies/
¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º¥»¥ó¥¿¡¼¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¥ì¥¿¡¼
https://www.ferrisgender.com/_files/ugd/50c3ae_abef2b60e8d848beb35d6e2561cbd69c.pdf
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¹Êó²Ý
¹Ó°æ¡Ê·°¡Ë¡¢¹Ó°æ¡ÊË¨¡Ë¡¢Ãæ°æ
½»½ê¡§¢©245-8650 ²£ÉÍ»ÔÀô¶èÎÐ±à4-5-3
TEL¡§045-812-9624
FAX¡§045-812-8395
¥á¡¼¥ë¡§kikaku@ferris.ac.jp
