¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÖTime for New Chapters¡×¤Ç2026Ç¯¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ø
¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¡Ê¥Þ¥ìー¥·¥¢¡Ë¡¢2026Ç¯1·î13Æü /PRNewswire/ -- ¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤È¤½¤ÎÀè¤ËÂ³¤¯Î¹¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¡ÖTime for New Chapters¡× ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£2026Ç¯¤ÎËë³«¤±¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥ì¥¸¥ãーÎ¹¹Ô¤ä²ÈÂ²Î¹¹Ô¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ëÎ¹¤«¤é¥Ó¥¸¥Í¥¹½ÐÄ¥¤Þ¤Ç¡¢1Ç¯¤òÄÌ¤¸¤¿°ÕµÁ¤¢¤ëÎ¹¤Î·×²è¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó ¡ÖTime for New Chapters¡×¤Ç2026Ç¯¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ø
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï2026Ç¯1·î20Æü¤Þ¤ÇÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¡¢Î¹¹Ô³«»Ï´ü´Ö¤Ï2026Ç¯11·î30Æü¤Þ¤Ç¡£2026Ç¯¤ÎÎ¹¤òÁá´ü¤Ë³ÎÊÝ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ±¿ÄÂ¤È¤·¤Æ¡¢±ýÉüÁí³Û52,630±ß¤«¤é¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Enrich²ñ°÷¤Ï2026Ç¯1·î6Æü¤è¤ê°ìÉôÆÃÊÌ±¿ÄÂ¤Ø¤ÎÀè¹Ô¥¢¥¯¥»¥¹¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó±¿ÄÂ¤«¤é¤µ¤é¤Ë5¡ó³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£EnrichÌ¤Æþ²ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤â¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¿·µ¬ÅÐÏ¿¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ±Åù¤ÎÆÃÊÌ±¿ÄÂ¤ª¤è¤ÓÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëÆÃÅµ¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Time for New Chapters ¤Ï¡¢³ÈÂç¤òÂ³¤±¤ë¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¤Î¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÌÜÅªÃÏ¤«¤éÄêÈÖ¤Î¿Íµ¤ÅÔ»Ô¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤ÊÎ¹¤Î²ÄÇ½À¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£¥í¥ó¥É¥ó¡¢¥Ñ¥ê¡¢¥×ー¥±¥Ã¥È¡¢¥Ð¥ê¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿¹ñºÝÅÔ»Ô¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè1¥¿ー¥ß¥Ê¥ë¤«¤é¤Ï¡¢»ÐËå¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥Õ¥¡¥¤¥¢¥Õ¥é¥¤¡ÊFirefly¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥»¥Ö¡¢¥·¥§¥à¥ê¥¢¥Ã¥×¡¢¥¯¥é¥Ó¤Ê¤É¤Î¥ê¥¾ー¥ÈÃÏ¤Ø¤â¥¹¥àー¥º¤ËÀÜÂ³²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Üー¥Ê¥¹¡¦¥µ¥¤¥É¡¦¥È¥ê¥Ã¥×¡ÊBonus Side Trip¡§BST¡Ë ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ê¡¢¾è¤ê·Ñ¤®»þ´Ö¤ò¥Þ¥ìー¥·¥¢È¯¸«¤ÎÎ¹¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Ê¸²½ÅªÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ú¥Ê¥ó¤«¤é¡¢¼ê¤Ä¤«¤º¤Î¼«Á³¤¬»Ä¤ë¥é¥ó¥«¥¦¥¤¤Þ¤Ç¡¢Visit Malaysia 2026 ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¤ò¥¢¥¸¥¢¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤Ø¤Î²¹¤«¤Ê¥²ー¥È¥¦¥§¥¤¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ï¡¢½¼¼Â¤·¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢²÷Å¬¤Ç¿´ÃÏ¤è¤¯¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¤é¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ëµ¡ÆâÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£Åìµþ¡¢¥Ð¥ê¡¢¥á¥ë¥Ü¥ë¥ó¡¢¥·¥É¥Ëー¡¢¥ªー¥¯¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤ÎÏ©Àþ¤ËÅêÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼¡À¤Âåµ¡ A330neo ¤Ç¤Ï¡¢²÷Å¬À¤ÈºÙ¤ä¤«¤ÊÇÛÎ¸¤ò½Å»ë¤·¤¿µ¡ÆâÀß·×¤òºÎÍÑ¡£¿Í´Ö¹©³Ø¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿ºÂÀÊ¤äÂç·¿¹âÀººÙ¤Îµ¡Æâ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤ê¥¹¥àー¥º¤Ç²÷Å¬¤Ê¶õ¤ÎÎ¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢µ¡ºà¤Î¶áÂå²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÉôµ¡ºà¤Ç¤Ï MHstudio ¤Ë¤è¤ëµ¡Æâ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¡¢MHconnect ¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´¥¯¥é¥¹¤ÇÌµÎÁWi-Fi¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤¿¤á¡¢¥Õ¥é¥¤¥ÈÃæ¤â²÷Å¬¤Ë¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤Ï¡¢Best of Malaysia 2026 ¤ª¤è¤Ó Best of Asia 2026 ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ë¤è¤ê¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¤â¤Î¤Ë¡£2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é1·î31Æü¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë Best of Malaysia ¤Ç¤Ï¡¢³Æ½£¤Î¿©Ê¸²½¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¡¦¥á¥Ë¥åー¤òÅ¸³«¡£Âè°ìÃÆ¤È¤·¤Æ¡¢¥»¥é¥ó¥´ー¥ë½£¤ÎÂåÉ½ÎÁÍý ¥À¥®¥ó¡¦¥¹¥àー¥ë¡ÊDaging Semur¡Ë¡¢¥¢¥ä¥à¡¦¥¹¥àー¥ë¡ÊAyam Semur¡Ë ¤ò¡¢¹á¤êË¤«¤Ê ¥Ê¥·¡¦¥ß¥Ë¥ã¥Ã¡ÊNasi Minyak¡Ë ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ëÈ¯¥µ¥Ð½£¡¦¥µ¥é¥ï¥¯½£¹Ô¤¤Î°ìÉôÊØ¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢2026Ç¯1·î1Æü¤«¤é4·î30Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë Best of Asia ¤Ç¤Ï¡¢Spicy Gogi Jorim¡¢¥À¥Ã¡¦¥Ý¥Ã¥¯¥à¥¿¥ó¡ÊDak Bokkeum Tang¡Ë¡¢¥Ñ¥Ã¡¦¥Ú¥Ã¥È¡¦¥Á¥¥ó¡¢¥Þ¥Ã¥µ¥Þ¥ó¥«¥ìー ¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤ª¤è¤Ó¥¿¥¤¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿ÎÁÍý¤ò¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¡£¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×ー¥ë¤È¥µ¥Ð½£¡¢¥µ¥é¥ï¥¯½£¡¢¥½¥¦¥ë¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë°ìÉôÃÏ°èÏ©Àþ¤ò·ë¤Ö¥Õ¥é¥¤¥È¤Ë¤Æ¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¤ー¥È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¡¢¥¨¥³¥Î¥ßー¥¯¥é¥¹¤ÇÄó¶¡¤·¡¢µ¡Æâ¿©¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ÈÌ¥ÎÏ¤ò¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¤È¤È¤â¤Ë¡¢ËÁ¸±¡¢Ìþ¤·¡¢¤½¤·¤ÆÈ¯¸«¤ËËþ¤Á¤¿2026Ç¯¤ÎÎ¹¤ò·×²è¤·¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¼¡¤ÎÎ¹¤Ï¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Þ¤¿¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤«¤é¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´²¹¤Þ¤ë ¥Þ¥ìー¥·¥¢¥ó¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£ ¤ò¤´ÂÎ¸³¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥ìー¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ï¥Þ¥ìー¥·¥¢¤Î¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¥ã¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤ò·ë¤Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤«¤Ä¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ¹¹ÔÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½°ä»º¤ËÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿ "¥Þ¥ìー¥·¥¢¥ó¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£" ¤òÂÎ¸½¤·¡¢ËèÆüºÇÂç40,000Ì¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2015Ç¯9·î°Ê¹ß¡¢Æ±¼Ò¤Ï Malaysia Airlines Berhad ¤Î½êÍ¡¦±¿±Ä²¼¤Ë¤¢¤ê¡¢¹Ò¶õ¡¦¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÎ°è¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤òÍ¤¹¤ë¥Þ¥ìー¥·¥¢¡¦¥¢¥Ó¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¦¥°¥ëー¥×¡ÊMAG¡Ë¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ oneworld® ¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¡¢À¤³¦170¤ÎÃÏ°è¡¦900°Ê¾å¤ÎÅÔ»Ô¤Ø³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï **www.malaysiaairlines.com**¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
