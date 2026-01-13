AlphaTheta¡¢½é¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä
KEY VISUAL
AlphaTheta³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖOne Through Music¡×¤òÂÎ¸½¤·¤¿½é¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£AlphaTheta¤Ï²»³Ú¤òÄÌ¤¸¤Æ¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢Ë¤«¤ÊÂÎ¸³¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò²»³Ú¤Î¤¢¤ëÊë¤é¤·¤Ø¤È¹¤²¤ëÂè°ìÊâ¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë»²Æþ¤·¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¿´ÃÏ¤è¤¤¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤«¤é¥¹¥Æー¥¸±Ç¤¨¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Þ¤Ç¡¢²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
º£²óÈ¯É½¤¹¤ë¡ÖOne Through Music¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ï¡¢¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¥ì¥³ー¥É¥·¥ç¥Ã¥×¤äDJ¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î¿Ê²½¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤Æ¡¢²û¤«¤·¤µ¤È¸½ÂåÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ë¡ÖThe Record Man¡×¤Ï¡¢¥ì¥³ー¥É¤òÊú¤¨¤¿Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢¡È²»³Ú¤È½Ð²ñ¤¦´î¤Ó¡É¤òÉ½¸½¡£¿·¤·¤¤¥ì¥³ー¥É¤ò·¡¤ê½Ð¤¹½Ö´Ö¤«¤éDJ¥»¥Ã¥È¤òÁÈ¤ß¾å¤²¤ë¹âÍÈ´¶¤Þ¤Ç¡¢²»³ÚÂÎ¸³¤Î¸¶ÅÀ¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥¿ー¥ó¥Æー¥Ö¥ë¤òÇØÌÌ¤ËÇÛ¤·¤¿¥ïー¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¡¢¡ÖOne Through Music¡×¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥¥ã¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢DJ¥«¥ë¥Á¥ãー¤ËÂ©¤Å¤¯ÉáÊ×Åª¤Ê¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÂÎ¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Æü¾ï»È¤¤¤ËÅ¬¤·¤¿¡ÖAlphaTheta ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥Ñー¥«ー¡¢T¥·¥ã¥Ä¡¢¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ËAlphaTheta¤Î¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢²÷Å¬¤µ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡¢Î®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü¤è¤êAlphaTheta¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü¾¦ÉÊ¥µ¥¤¥ÈURL
https://bit.ly/3L24aYS
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¢£One Through Music¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
OTM Record Man Short Sleeve Tee 8,800±ß(ÀÇ¹þ)
Å¸³«¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M¡¿L¡¿XL¡¿2XL
OTM Record Man Short Sleeve Tee
OTM Record Man Long Sleeve Crew 17,600±ß(ÀÇ¹þ)
Å¸³«¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M¡¿L¡¿XL¡¿2XL
OTM Record Man Long Sleeve Crew
OTM Work Jacket 29,700±ß(ÀÇ¹þ)
Å¸³«¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M¡¿L¡¿XL¡¿2XL
OTM Work Jacket
OTM Cap 8,800±ß(ÀÇ¹þ)
One Size¾¦ÉÊ
OTM Cap
¢£AlphaTheta ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó
AT Short Sleeve Tee 7,150±ß(ÀÇ¹þ)
Å¸³«¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M¡¿L¡¿XL¡¿2XL
AT Short Sleeve Tee
AT Hoodie 18,700±ß(ÀÇ¹þ)
Å¸³«¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M¡¿L¡¿XL¡¿2XL
AT Hoodie
AT Sweatpants 17,600±ß(ÀÇ¹þ)
Å¸³«¥µ¥¤¥º¡§S¡¿M¡¿L¡¿XL¡¿2XL
AT Sweatpants
¢¨ ¤½¤ÎÂ¾µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊÌ¾¡¢µ»½ÑÌ¾¤ª¤è¤Ó²ñ¼ÒÌ¾¤ä¥í¥´¤Ê¤É¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡ÚAlphaTheta³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
AlphaTheta¤Ï¡ÖOne Through Music - ²»³Ú¤Ç¿Í¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤È¹âÉÊ¼Á¤Î²»¶Áµ¡´ï¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢À½ÉÊ¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢²»³Ú¤Ç¼Ò²ñ¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò°é¤ß¡¢Ë¤«¤ÊÂÎ¸³¤È²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¹×¸¥¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AlphaTheta¤ÎÃæ³Ë¤ò¤Ê¤¹DJ»ö¶È¤Ï¡¢1994Ç¯¤Ë¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤Î°ìÉôÌç¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢À¤³¦Ãæ¤Î²»³Ú¤äDJÊ¸²½¤Î·ÁÀ®¤ÈÈ¯Å¸¤ËÃæ¿´Åª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2015Ç¯¤ËPioneer DJ³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¤·¡¢2020Ç¯¤Ë¤Ï¡¢²»³Ú¤Ë·È¤ï¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¸Ø¤ê¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¼ÒÌ¾¤ò¡ÖAlphaTheta(¥¢¥ë¥Õ¥¡¥·ー¥¿)³ô¼°²ñ¼Ò¡×¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ2024Ç¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¿®Íê¤È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò·Ñ¾µ¤·¡¢¾Íè¤Ë¸þ¤±¤Æ¤è¤ê°ìÁØÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¯¡ÖAlphaTheta¡×¤«¤é¿·À½ÉÊ¤òÈ¯Çä¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¤äÍ·¤Ó¿´¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¡ÖAlphaTheta¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¿·¤·¤¤²ÁÃÍ´Ñ¡¢¿·¤·¤¤É½¸½¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AlphaTheta¤Ï¡¢¡ÖPioneer DJ¡×¡Örekordbox¡×¡ÖKUVO¡×¡ÖTORAIZ¡×¡ÖPioneer PRO AUDIO¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖAlphaTheta¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ³×¿·Åª¤ÊÀ½ÉÊ¤È¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ëー¥º¤Ë±þ¤¨Â³¤±¡¢¾ï¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ AlphaTheta¤Ï¡¢¥Îー¥ê¥Ä¹Ýµ¡(Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¥³ー¥É¡§7744)¥°¥ëー¥×¤Î°ì°÷¤Ç¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¾¦¹æ¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ AlphaTheta³ô¼°²ñ¼Ò(¥¢¥ë¥Õ¥¡¥·ー¥¿¡¢±Ñ¡§AlphaTheta Corporation)
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÊÒ²¬ Ë§ÆÁ
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ¢©220-0012¡¡¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤4ÃúÌÜ4ÈÖ5¹æ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ²£ÉÍ¥¢¥¤¥Þー¥¯¥×¥ì¥¤¥¹6³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§ DJ/¥¯¥é¥Öµ¡´ï¡¢¶ÈÌ³ÍÑ²»¶Áµ¡´ï¡¢²»³ÚÀ©ºîµ¡´ï¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¡¢
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Àß·×¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤½¤ì¤é¤Î¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë»ö¶È
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§ https://alphatheta.com/
¡ÚËÜ¾¦ÉÊ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¡ü ¥µ¥Ýー¥È¥Úー¥¸¡§ https://alphathetajpnstore.com/pages/faq
¡ü ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÍÑ¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§ alphatheta_jpn_sales@alphatheta.com
¡ü ÅÅÏÃÈÖ¹æAlphaTheta¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¥»¥ó¥¿ー
¡¡ ¸ÇÄêÅÅÏÃ¤«¤é¡§0120-545-676(ÌµÎÁ)
¡¡ ·ÈÂÓÅÅÏÃ¡¦PHS¡¦°ìÉô¤ÎIPÅÅÏÃ¤«¤é¡§050-2018-6565(ÍÎÁ)