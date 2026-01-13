¡Ú¿·¾¦ÉÊ¡Û¥Ù¥ë¥®ー²¦¼¼¸æÍÑÃ£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡¡¡Ö¥¬¥ìー(Galler)¡×¤«¤é¡¢ÁÛ¤¤¤òÊñ¤ß¹þ¤à2026¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÅÐ¾ì
²ÃÆ£ËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÃÆ£ ¹îÌé)¤Ï¡¢¥Ù¥ë¥®ー²¦¼¼¸æÍÑÃ£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGaller(¥¬¥ìー)¡×¤è¤ê¡¢2026Ç¯1·î9Æü(¶â)¤è¤ê¡¢2026Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥·¥ç¥³¥é¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿Ì£¤ï¤¤¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤éÄêÈÖ¤È¤·¤Æ°é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Îµ¨Àá¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÂçÀÚ¤ÊÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤ë»þ´Ö¤¬¡¢¾¯¤·¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£
¥¬¥ìー(Galler)Åßµ¨¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸
Åß¤Î¶õµ¤¤¬À¡¤ß¡¢¿Í¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¼«Á³¤È¶á¤Å¤¯µ¨Àá¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¡¢Æüº¢¤Î´¶¼Õ¤äÁÛ¤¤¤ò¡¢¤½¤Ã¤È·Á¤Ë¤·¤ÆÆÏ¤±¤ëµ¡²ñ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1976Ç¯¤Ë¥Ù¥ë¥®ー¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖGaller(¥¬¥ìー)¡×¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò¡¢ÆüËÜ¤Î¤ªµÒÍÍ¤ØÃúÇ«¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥¬¥ìー¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ö¥ß¥Ë¥Ðー¡×¡Ö¥Ê¥Î¥Ðー¡×
¥¬¥ìー¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê»þ´Ö¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦Â¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¥ß¥Ë¥Ðー¡×¤È¡Ö¥Ê¥Î¥Ðー¡×¤Ç¤¹¡£
¢£¥ß¥Ë¥Ðー
¥¬¥ìー¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¡Ö¥ß¥Ë¥Ðー¡×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Õ¥£¥ê¥ó¥°¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬½Å¤Ê¤ê¹ç¤¦¡¢¥È¥ê¥å¥Õ¥¿¥¤¥×¤Î¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¸ý¤´¤È¤ËÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È³Ú¤·¤à»þ´Ö¤½¤Î¤â¤Î¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤È¤¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëÄø¤è¤¤Â¸ºß´¶¤È¡¢1ËÜ¤Ç¤âËþÂ´¶¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ï¡¢ÂçÀÚ¤ÊÊý¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤Ë¤â¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¡¢5ËÜ¡¢10ËÜ¡¢20ËÜ¡¢24ËÜ¤È¡¢ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¹½À®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÅßµ¨¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Û¥ß¥Ë¥Ðー5¸ÄÆþ
¡ÚÅßµ¨¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Û¥ß¥Ë¥Ðー10¸ÄÆþ
¡ÚÅßµ¨¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Û¥ß¥Ë¥Ðー24¸ÄÆþ
¢£¥Ê¥Î¥Ðー
¡Ö¥Ê¥Î¥Ðー¡×¤Ï¡¢¥¬¥ìー¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤â¤Ã¤Èµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡¢°ì¸ý¥µ¥¤¥º¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ç¤¹¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤È¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤¬¡¢Ë»¤·¤¤Æü¾ï¤Î¹ç´Ö¤Ë¤â¡¢¤Û¤Ã¤È°ìÂ©¤Ä¤±¤ë»þ´Ö¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Þ¤¹¡£
¸ÄÊñÁõ¤Ç¼ê¤Ë¼è¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¾¯¤·¤º¤Ä³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢Ê¬¤±¹ç¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ë¼«Á³¤Ë¤Ê¤¸¤à¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£10¸Ä¡¢20¸Ä¡¢30¸Ä¡¢50¸Ä¡¢100¸Ä¤È¡¢¥·ー¥ó¤Ë±þ¤¸¤ÆÁª¤Ù¤ë¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Åßµ¨¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ÇºÌ¤ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÆÃÊÌ´¶
¡ÚÅßµ¨¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Û¥Ê¥Î¥Ðー50¸ÄÆþ
¡ÚÅßµ¨¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡Û¥Ê¥Î¥Ðー50¸ÄÆþ
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Åßµ¨¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¡¢¾¦ÉÊ¤´¤È¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊÑ¤¨¤ÆºÎÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥ß¥Ë¥Ðー5ËÜÆþ¡¢10ËÜÆþ¡¢24ËÜÆþ¤Ë¤Ï¡¢º°ÃÏ¤ËÎÐ¤ÎÇó²¡¤·¤ò»Ü¤·¤¿Íî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò»ÈÍÑ¡£Âç¿Í¤Î¥®¥Õ¥È¥·ー¥ó¤Ë¤â¤Ê¤¸¤à¡¢¾å¼Á¤ÊÐÊ¤Þ¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ê¥Î¥Ðー50¸ÄÆþ¤Î¤ß¡¢ÀÖ¡ßÇò¤ò´ðÄ´¤Ë¿¼¹È¤ÎÇó²¡¤·¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£²Ú¤ä¤«¤µ¤È²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ðー5ËÜÆþ¡¢10ËÜÆþ¡¢24ËÜÆþ¡¢¥Ê¥Î¥Ðー50¸ÄÆþ¤Î4¼ï¤Î¤ß¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§Åßµ¨¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ ÈÎÇä¥Úー¥¸(¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×)
¡¦¥Ê¥Î¥Ðー50¸ÄÆþ
¡¦¥ß¥Ë¥Ðー5ËÜÆþ
¡¦¥ß¥Ë¥Ðー10ËÜÆþ
¡¦¥ß¥Ë¥Ðー24ËÜÆþ
¤½¤Î¤Û¤«¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon¡¢Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¤Ç¤âÈÎÇäÍ½Äê¡£
¢£Â£¤ë»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¸ÂÄê¥«ー¥É
¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡Ö´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¥«ー¥É¡×¤Ë¤Ï¡¢º£Ç¯¿·¤¿¤Ë¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó»ÅÍÍ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÌ£¤ï¤¦Á°¸å¤Î»þ´Ö¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê»Å³Ý¤±¤È¤·¤Æ¡¢Â£¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó´Ö°ã¤¤Ãµ¤·¥«ー¥É
¢£¿·¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
¤³¤Î½Õ¡¢¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤¹¤ë¥·¥ç¥³¥é¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¥¬¥ìー¤Î¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤Î»ÑÀª¤òÃúÇ«¤ËÉ½¸½¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£ÁÇºà¤Î»ý¤ÁÌ£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¾ï¤Ë¤â¡¢Â£¤êÊª¤Ë¤â´ó¤êÅº¤¦Ì£¤ï¤¤¤È¤·¤Æ»ÅÎ©¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÄêÈÖ¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¥·¥ç¥³¥é¤ò¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Îµ¨Àá¤Ë¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Þ¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó
¡Ú¿·ºî¡Û¥Þ¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó(±ß·Á¥Á¥ç¥³¥ìー¥È)
¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¾å¤Ë¡¢¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥É¥é¥¤¥Õ¥ëー¥Ä¤òºÌ¤êË¤«¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿°ìËç¥·¥ç¥³¥é¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÇºà¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¹á¤Ð¤·¤µ¤È¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¸ý¤Ë±¿¤Ö¤¿¤Ó¤Ë°Û¤Ê¤ëÉ½¾ð¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤â²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤ÎÆÃÊÌ´¶¤È¡¢¤æ¤Ã¤¿¤êÌ£¤ï¤¦»þ´Ö¤ÎË¤«¤µ¤ò¤¢¤ï¤»»ý¤Ä°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢§ÈÎÇä¥Úー¥¸
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¤½¤Î¤Û¤«¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon¡¢Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¤Ç¤âÈÎÇäÍ½Äê¡£
¢£¥¢ー¥â¥ó¥É¥·¥ç¥³¥é
¡Ú¿·ºî¡Û¥¢ー¥â¥ó¥É¥·¥ç¥³¥é
¹á¤Ð¤·¤¯¥íー¥¹¥È¤·¤¿¥¢ー¥â¥ó¥É¤ò¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ÇÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡£¥«¥ê¥Ã¤È¤·¤¿¿©´¶¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤ß¤¬¿´ÃÏ¤è¤¯Ä´ÏÂ¤·¡¢ÁÇºà¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÎÉ¤µ¤¬°ú¤Î©¤Á¤Þ¤¹¡£Æü¾ï¤ÎÃæ¤Ç¾¯¤·ìÔÂô¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢µ¤Éé¤ï¤º³Ú¤·¤á¤ë¥·¥ç¥³¥é¤Ç¤¹¡£
¢§ÈÎÇä¥Úー¥¸
¡¦¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¤½¤Î¤Û¤«¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon¡¢Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¤Ç¤âÈÎÇäÍ½Äê¡£
ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÄêÈÖ¤È¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¤´¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥È
ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ôー¥ë¤È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë²¦Æ»¤Î¥Õ¥ìー¥Ðー¤Ç¤¹¡£ÃúÇ«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ôー¥ë¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤È¡¢¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Î¤Û¤É¤è¤¤¶ì¤ß¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¸ý¤Ë´Þ¤à¤¿¤Ó¤Ë±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤Ì£¤ï¤¤¤Ï¡¢¥³ー¥Òー¤ä¥ï¥¤¥ó¤È¤ÎÁêÀ¤âÎÉ¤¯¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤Î¤ª¶¡¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¸ÂÄêÈÎÇä»þ¤Ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢ºÆÅÐ¾ì¤òË¾¤àÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿À¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤Ç¡¢º£Ç¯¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥·ー¥º¥ó¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ²þ¤á¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Û¤«¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Amazon¡¢Yahoo¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹¤Ç¤âÈÎÇäÍ½Äê¡£
¡ÚÉü¹ï¡Û¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥È
¢£ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åßµ¨¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¾¦ÉÊ¤Ï¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ÂÄêÈÎÇä¤È¤·¤Æ¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥È¤¬ºÆÅÐ¾ì¡£¥Þ¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¡¢¥¢ー¥â¥ó¥É¥·¥ç¥³¥é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ï¤Î¤Ò¤È¤È¤¤òºÌ¤ë¥·¥ç¥³¥é¤È¤·¤Æ¤â¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£Galler(¥¬¥ìー)¤È¤Ï
1976Ç¯¡¢¥Ù¥ë¥®ーÅìÉô¡¦¥ê¥¨ー¥¸¥å¤Ç¥·¥ç¥³¥é¥Æ¥£¥¨¤Î¥¸¥ã¥ó¡¦¥¬¥ìー»á¤¬ÁÏ¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï·Ý½Ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¾ï¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢ÅÁÅýÅª¤Êµ»½Ñ¤ÈÁÏÂ¤Åª¤Ê´¶À¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥·¥ç¥³¥é¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1994Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Ù¥ë¥®ー²¦¼¼¸æÍÑÃ£¥Ö¥é¥ó¥É¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¤½¤Î³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤ÈÈþ¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬À¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Galler¤Î¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤Ï¡¢¥Ñー¥àÌý¡¦¿Í¹©ÊÝÂ¸ÎÁ¡¦¿Í¹©Ãå¿§ÎÁ¡¦¿Í¹©¹áÎÁ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
»ÈÍÑ¤¹¤ë¥«¥«¥ª¤Ï¤¹¤Ù¤Æ100¡ó¥Õ¥§¥¢¥È¥ìー¥ÉÇ§¾Ú¤Î¤â¤Î¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»ÑÀª¤ÈÁ¡ºÙ¤ÊÌ£¤Å¤¯¤ê¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥ìー(Galler)¥í¥´
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡¡¡¡¡§ ²ÃÆ£ËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÃÆ£ ¹îÌé
½êºßÃÏ¡¡¡§ ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¿·Àî1-3-21 BIZ SMART³ý¾ìÄ®211
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§ 2009Ç¯6·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥â¥Î¥×¥í(DtoC)»ö¶È¡¦OEM/ODM»ö¶È
URL¡¡¡¡ ¡§ https://katotrade.com
¢£²ÃÆ£ËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò ¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥â¥Î¥×¥í(MonoPro)¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ÃÆ£ËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÃ¯¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¤Û¤·¤¤¤â¤Î¡É¤ò¸«¤Ä¤±¡¢Êë¤é¤·¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤«¤¿¤Á¤ÇÆÏ¤±¤ë¡×¤³¤È¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥â¥Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÃ¯¤«¤ÎÊë¤é¤·¤ò¾¯¤·ÎÉ¤¯¤¹¤ë¤³¤È¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¡×¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡Ö¥â¥Î¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È¡×¤ò¿Ê²½¤µ¤»¡¢¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥â¥Î¥×¥í(MonoPro)¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥â¥Î¥×¥í¤¬¸«¤Ä¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÃæ¤Çµ¤¤Å¤«¤ì¤Ë¤¯¤¤¤±¤ì¤É¡¢³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ë¡È¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤½¤Î¾®¤µ¤ÊÀ¼¤òÃúÇ«¤Ë¤¹¤¯¤¤¼è¤ê¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¥â¥Î¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥â¥Î¥×¥í¤Ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î3¤Ä¤Î¼´¤Ç¤ªµÒÍÍ¤È²ÁÃÍ¤ò¶¦ÁÏ¤·¤Þ¤¹¡£
1. ¤Þ¤ÀÃ¯¤âµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡È¤Û¤·¤¤¤â¤Î¡É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë
2. ¤½¤ÎÁÛ¤¤¤äÇØ·Ê¤ò¥â¥Î¤Ë½É¤·¤ÆÆÏ¤±¤ë
3. ÆÏ¤±¤¿¤¢¤È¤â¡¢¤ªµÒÍÍ¤È¶¦¤Ë²ÁÃÍ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¯
SNS¤ä¥áー¥ë¤Ê¤É¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤ò¡¢º£¸å¤Î¾¦ÉÊ³«È¯¤ä²þÁ±¤Ë³è¤«¤·¡¢¡ÖÊë¤é¤·¤ò¾¯¤·¤À¤±ÎÉ¤¯¤¹¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥â¥Î¥×¥í(Monopro)¥í¥´
²ÃÆ£ËÇ°×¥í¥´