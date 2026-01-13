¡Ö¿·À¸³è¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å´Ô¸µº×¡×¤ò1·î14Æü¤«¤é2·î9Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¡ª¿Íµ¤¤Î¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤ä¹âÀÇ½¥Îー¥ÈPC¤Ê¤ÉÂÐ¾Ýiiyama PC¤Î¤´¹ØÆþ¤ÇºÇÂç3Ëü±ßÊ¬ÁêÅö¤ò´Ô¸µ
¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¡¦¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ã¼ÅÄ ÂÙ»°¡¢ËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÏ²Â®¶è¡Ë¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¡¦¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ë¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡Ö¿·À¸³è¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å´Ô¸µº×¡×¤ò2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ºÇÂç3Ëü±ßÊ¬ÁêÅö¢¨¤ò´Ô¸µ¤¹¤ë¡Ö¿·À¸³è¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å´Ô¸µº×¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ
¡Ö¿·À¸³è¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å´Ô¸µº×¡×¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¤ÇÂÐ¾Ý¤Î¿·ÉÊ¥Ñ¥½¥³¥ó¡¦¥²ー¥ß¥ó¥°PC¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢»ØÄêµ¡¼ï¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë±þ¤¸¤ÆºÇÂç3Ëü±ßÊ¬ÁêÅö¢¨¤Î´Ô¸µ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£Å¹ÊÞ¡¦WEBÄÌÈÎ¤Ç¤Î³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë～ 2·î9Æü¡Ê·î¡Ë¢¨WEBÄÌÈÎ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»ÏÅöÆü¤ÎÄ«11»þ°Ê¹ß¤Î¤´ÃíÊ¸¤è¤êÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ºÇÂç3Ëü±ßÊ¬ÁêÅö¤Î´Ô¸µ³Û¤Ï¡¢Åö¼Ò»ØÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÅö¼ÒÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡ÖÅö¼Ò¾¦ÉÊ·ô¡×¤Ç¤Î´Ô¸µ¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼WEBÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤Ç¤Î´Ô¸µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÂÐ¾Ýµ¡¼ï¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ô¸µÊýË¡¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ÈWEBÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¡Ö¿·À¸³è¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å´Ô¸µº×¡×¾ðÊó¥Úー¥¸Å¹ÊÞ¡¡URL¡§https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/newlife_startdash_kangen_fes.phpWEBÄÌÈÎ¡¡URL¡§https://www.pc-koubou.jp/pc/shinseikatsu_202601.php
¡ÚÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ª¤è¤Ó´Ô¸µÆâÍÆ¡Û
ºÇ¿·¥Ñ¥½¥³¥ó(iiyama PC)¡¦¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡ÊLEVEL¡ç , LEVEL¦È¡Ë
¤´¹ØÆþ¤ÎÂÐ¾ÝPC¤Ï¿·ÉÊ¤Îiiyama PC ¡ÊLEVEL¡ç¡¢LEVEL¦È¡¢STYLE¡ç¡¢SENSE¡ç¡¢SOLUTION¡ç¡Ë¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²¼µ¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤òÅëºÜ¤·¤¿Åö¼Ò»ØÄê¤Îiiyama PC¤Ø¤Î´Ô¸µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦¡ÖNVIDIA RTX PRO™ 5000 Blackwell¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·ÉÊ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡¡¡¡¢ª¡¡30,000±ßÊ¬ÁêÅö´Ô¸µ¡¦¡ÖNVIDIA RTX PRO™ 4000 Blackwell¡ÊNVIDIA RTX™ 4000 Ada¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·ÉÊ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡¡¡¡¢ª¡¡20,000±ßÊ¬ÁêÅö´Ô¸µ¡¦¡ÖRadeon™ AI PRO R9700¡ÊRadeon™ RX 9070 XT¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·ÉÊ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡¡¡¡¢ª¡¡20,000±ßÊ¬ÁêÅö´Ô¸µ¡¦¡ÖGeForce RTX™ 5070 Ti¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·ÉÊ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡¡¡¡¢ª¡¡7,000±ßÊ¬ÁêÅö´Ô¸µ¡¦¡ÖGeForce RTX™ 5060 Ti¡ÊGeForce RTX™ 3050¡¦Radeon™ RX 7600¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·ÉÊ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡¡¡¡¢ª¡¡5,000±ßÊ¬ÁêÅö´Ô¸µ¡¦¡Ö¥ª¥ó¥Üー¥ÉVGA ¡Ü ¥¤¥ó¥Æ¥ë® Core™ Ultra 9¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë® Core™ Ultra 7¡¦¥¤¥ó¥Æ¥ë® Core™ i9¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·ÉÊ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡¡¡¡¢ª¡¡5,000±ßÊ¬ÁêÅö´Ô¸µ¡¦¡Ö¥ª¥ó¥Üー¥ÉVGA ¡Ü ¥¤¥ó¥Æ¥ë® Core™ i7¡ÊAMD Ryzen™ 7¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·ÉÊ¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡¡¡¡¢ª¡¡2,000±ßÊ¬ÁêÅö´Ô¸µ¡¦¡ÖGeForce RTX™ 5080¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·ÉÊ¥Îー¥ÈPC¡¡¡¡¢ª¡¡15,000±ßÊ¬ÁêÅö´Ô¸µ¡¦¡ÖGeForce RTX™ 5070¡ÊGeForce RTX™ 5060¡¦GeForce RTX™ 4060¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·ÉÊ¥Îー¥ÈPC¡¡¡¡¢ª¡¡7,000±ßÊ¬ÁêÅö´Ô¸µ¡¦¡Ö¥ª¥ó¥Üー¥ÉVGA ¡Ü ¥¤¥ó¥Æ¥ë® Core™ Ultra 7¡Ê¥¤¥ó¥Æ¥ë® Core™ i7¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·ÉÊ¥Îー¥ÈPC¡¡¡¡¢ª¡¡5,000±ßÊ¬ÁêÅö´Ô¸µ¡¦¡Ö¥ª¥ó¥Üー¥ÉVGA ¡Ü ¥¤¥ó¥Æ¥ë® ¥×¥í¥»¥Ã¥µー N100¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¿·ÉÊ¥Îー¥ÈPC¡¡¡¡¢ª¡¡2,000±ßÊ¬ÁêÅö´Ô¸µ¢¨°ìÉô¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý³°¤Î¾¦ÉÊ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë¤ÏÅö¼Ò²ñ°÷¡ÊLINE²ñ°÷¡¦WEB²ñ°÷¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¤´Í¥ÂÔ²ñ°÷¡Ë¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¢¨¾¦ÉÊ·ô´Ô¸µ¤Î¾å¸Â¤Ï¡¢¼è°ú²Á³Ê¤Î10Ê¬¤Î2¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹¹¤Ë¡¢PC±äÄ¹ÊÝ¾Ú¤Ë¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸½ºß¼Â»ÜÃæ¤Î¡ÖºÇÂç2Ëü±ßÊ¬´Ô¸µ Ä¶´Ô¸µ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤¬Ê»¤»¤ÆÅ¬ÍÑ¤È¤Ê¤ê¡¢´Ô¸µ³Û¤¬Áý²Ã¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¤Ë¤Æ¡ÖºÇÂç2Ëü±ßÊ¬´Ô¸µ Ä¶´Ô¸µ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼Â»ÜÃæ
Á´¹ñ¤Î¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥²ー¥ß¥ó¥°PC¡¢PC¥Ñー¥Ä¡¢¼þÊÕµ¡´ï¡¢Ãæ¸Å¥Ñ¥½¥³¥ó¤Î¤´¹ØÆþ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò»ØÄêÊÝ¾Ú¥µー¥Ó¥¹¤ËÆ±»þ¤´²ÃÆþ¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤ÇºÇÂç2Ëü±ßÊ¬ÁêÅö¢¨¤Î´Ô¸µ¤¬ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¡ÖºÇÂç2Ëü±ßÊ¬´Ô¸µ Ä¶´Ô¸µ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£¢¨ºÇÂç2Ëü±ßÊ¬ÁêÅö¤Î´Ô¸µ¤ÏÅö¼Ò»ØÄê¾¦ÉÊ¤Ç¤Î¾ò·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨´Ô¸µ¤Î¾ò·ï¤Ê¤é¤Ó¤Ë´Ô¸µÊýË¡¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ÈWEBÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¤Î¾ðÊó¥Úー¥¸¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¡ÖºÇÂç2Ëü±ßÊ¬´Ô¸µ Ä¶´Ô¸µ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¾ðÊó¥Úー¥¸URL¡§https://www.pc-koubou.jp/shopinfo/contents/kangen_program.php
¢£¡Ö¿·À¸³è¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å´Ô¸µº×¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡ÖºÇÂç2Ëü±ßÊ¬´Ô¸µ Ä¶´Ô¸µ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤´ÍøÍÑ¾ò·ï
¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼Å¹ÊÞ¤Ç¤Î¤´ÍøÍÑ¡§¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼³ÆÅ¹¡ÖLINE²ñ°÷¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤´Í¥ÂÔ²ñ°÷¡×¤Ø¤Î¤´ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼WEBÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤´ÍøÍÑ¤Î¾ì¹ç¡§¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼WEB²ñ°÷¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à ¥Ó¥¸¥Í¥¹¤´Í¥ÂÔ²ñ°÷¡×¤Ø¤Î¤´ÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨¾åµ¤¤¤º¤ì¤«¤Î¾ò·ï¤òËþ¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤ò¡Ö¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼²ñ°÷ÍÍ¡×¤È¸Æ¾Î¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨´Ô¸µ³Û¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¾ò·ï¤Ë½à¤¸¤¿Åö¼Ò»ØÄêµ¡¼ï¤ò´ð½à¤ËÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨¡Ö¿·À¸³è¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å´Ô¸µº×¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡ÖºÇÂç2Ëü±ßÊ¬´Ô¸µ Ä¶´Ô¸µ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¿·À¸³è¥¹¥¿ー¥È¥À¥Ã¥·¥å´Ô¸µº×¡×¤Ê¤é¤Ó¤Ë¡ÖºÇÂç2Ëü±ßÊ¬´Ô¸µ Ä¶´Ô¸µ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Ë¤Æ´Ô¸µ¤ò¹Ô¤¦Åö¼Ò¾¦ÉÊ·ô»ÈÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¦¡ÖÅö¼Ò¾¦ÉÊ·ô¡×¤ÎÍ¸ú´ü¸Â¤Ï¡¢È¯¹ÔÆü¤è¤ê150Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¦³ºÅö¤¹¤ë´Ô¸µ³Û¤ËÂÐ¤¹¤ë¡ÖÅö¼Ò¾¦ÉÊ·ô¡×¤ÎÉÕÍ¿ÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½êÄê¤Î¾¦ÉÊ·ô¶â¼ï¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤ÆÉÕÍ¿¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¦¡ÖÅö¼Ò¾¦ÉÊ·ô¡×¤Ï´¹¶â¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¡¦Í¸ú´ü¸ÂÃæ¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ªÇã¤¤¾å¤²¤ÎºÝ¥ì¥¸¤Ë¤Æ¤ªÅÏ¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡¦¸½¶â¤Ø¤Î°ú¤´¹¤¨¡¢¤Ä¤êÁ¬¤Î¤ªÊÖ¤·¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¡¦ÅðÆñ¡¢Ê¶¼º¤Ë´Ø¤·¤Æ¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ÏÉé¤¤¤«¤Í¤Þ¤¹¡£¡¦¼è°ú¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¦ÊÖÉÊ¡¦ÉÔÀµ¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ÈÅö¼Ò¤¬È½ÃÇ¤·¤¿ºÝ¤Ï¡ÖÅö¼Ò¾¦ÉÊ·ô¡×¤ÎÍøÍÑ¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¤Ç¤Ï¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤è¤êËþÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¾¦ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û¼ÒÌ¾ ³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à±¿±Ä¥·¥ç¥Ã¥×Ì¾¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼ URL : https://www.pc-koubou.jp¥°¥Ã¥É¥¦¥£¥ë URL : https://www.goodwill.jpÂåÉ½¼Ô ÂåÉ½¼èÄùÌò Ã¼ÅÄ ÂÙ»°ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¢©556-0005 Âçºå»ÔÏ²Â®¶èÆüËÜ¶¶4-16-1»ö¶ÈÆâÍÆ iiyama PC ¡Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ñ¥½¥³¥ó¡Ë¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¥Ñー¥Ä¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¢ ¥Ñ¥½¥³¥ó¼þÊÕµ¡´ï¤ÎÈÎÇä¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó½¤Íý¡¦¥µ¥Ýー¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥Çー¥¿Éüµì¥µー¥Ó¥¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ Ãæ¸ÅÇã¼è¡¦ÈÎÇä¡¢¥Ñ¥½¥³¥ó¥ì¥ó¥¿¥ë¡¢¥á¥â¥ê¥¢ー¥«¥¤¥Ö¥µー¥Ó¥¹
ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè³ô¼°²ñ¼Ò¥æ¥Ë¥Ã¥È¥³¥à¡¡±Ä¶È´ë²èÉô ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥óGTel: 03-4334-9037 / Fax: 03-4334-9002E-mail : uni-kikaku@unitcom.co.jp