ER-VIPE¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡¢¼ÂÎ×¾²¤ÎµßµÞ°åÎÅ¤Ë¸þ¤±¤Æ°å³ØÀ¸¤Î¥½¥Õ¥È¥¹¥¥ë¤ò¶¯²½
¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢2026Ç¯1·î13Æü/PRNewswire/ -- ¥Á¥å¥é¥í¥ó¥³ー¥óÂç³Ø°å³ØÉô¤Ï¡¢¾Íè¤Î°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Áー¥à¥ïー¥¯¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¡¢ÈãÈ½Åª»×¹ÍÎÏ¤Î¶¯²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡¢²¾ÁÛµßµÞ³°Íè¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àER-VIPE¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢2020Ç¯°Ê¹ß¡¢Æ±Âç³Ø¤ÎSecond Century Fund¡ÊC2F¡Ë¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢°å³Ø¡¢´Ç¸î³Ø¡¢Ìô³Ø¡¢Êü¼ÍÀþµ»½Ñ³Ø¡¢Î×¾²¸¡ººµ»½Ñ³Ø¤Î5Ê¬Ìî¤Î³ØÀ¸¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ÎÎ×¾²¸½¾ì¤òÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤·¤¿¹â¤¤¶ÛÄ¥´¶¤òÈ¼¤¦µßµÞ¥·¥Ê¥ê¥ª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ê¬Ìî²£ÃÇÅª¤Ë¶¦Æ±·±Îý¤ò¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ER-VIPE¤Ï¡¢¥Á¥å¥é¥í¥ó¥³ー¥ó ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¹âÅÙÂ¿¿¦¼ï¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó ¥»¥ó¥¿ー¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë´µ¼Ô°ÂÁ´¤Î¤¿¤á¤ÎÀìÌç¿¦Ï¢·È¥³ー¥¹¤ËÅý¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¥¢¥Ð¥¿ー¤òÄÌ¤¸¤Æ¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀìÌç¿¦¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤¤¡¢¸·¤·¤¤»þ´ÖÀ©¸Â¤ÎÃæ¤ÇÂ¿ÍÍ¤Ê¾ÉÎã¤Î¥È¥ê¥¢ー¥¸¤ä¼£ÎÅ¤Ë¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ß¤Þ¤¹¡£¥²ー¥à·Á¼°¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ËÜ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ÏÃ±¤Ê¤ë¸ä³Ú¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢´µ¼Ô°ÂÁ´¤Î¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¹ñºÝÅª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¥Õ¥ìー¥à¥ïー¥¯¤Ç¤¢¤ë TeamSTEPPS ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¢Áê¸ß»Ù±ç¡¢¾õ¶·Ç§¼±¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤«¤Ä½ÅÍ×¤Ê¥¹¥¥ë¤Î½¬ÆÀ¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ER-VIPE ¤Î³«È¯¼Ô¤Ç¤¢¤ë Khuansiri Narajeenron½Ú¶µ¼ø¡ÊÇî»Î¡Ë ¤Ï¡¢Í¥¤ì¤¿Î×¾²¥¹¥¥ë¤À¤±¤Ç¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Á´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤Ç¤¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢°åÎÅ¥ß¥¹¤Ïµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈà½÷¤Ï½Ò¤Ù¡¢¶¨Æ¯Åª¤Ê»×¹Í¤Ï°åÎÅÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦¶¦ÄÌ¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢ER-VIPE ¤Ç¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿³ØÀ¸¤Î´Ö¤Ç¡¢¥Áー¥à¥ïー¥¯¤Î¸þ¾å¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Î·Ú¸º¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤Î²þÁ±¡¢²óÉüÎÏ¤Î¸þ¾å¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢µßµÞ³°Íè¤Î¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤òÀµ³Î¤ËºÆ¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·úÃÛ³Ø¡¢¹©³Ø¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥¢ー¥È¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤ò´Þ¤à³ØºÝÅª¤ÊÏ¢·È¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ER-VIPE¤Ë¤Ï¸½ºß¡¢ÆÃµö¼èÆÀºÑ¤ß¤Î3¤Ä¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤¬¼ÂÁõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹:¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢COVID-19´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¸ÆµÛÉÔÁ´¾ÉÎã¡¢ÁÉÀ¸ÂÐ±þ¤òÍ×¤¹¤ë¿´¶Úµõ·ì¾ÉÎã¡¢¤½¤·¤Æ´µ¼Ô¥Õ¥íー´ÉÍý¡¢Í¥Àè½ç°ÌÉÕ¤±¡¢³ØºÝÅªÏ¢·È¤ò½Å»ë¤·¤¿º®»¨¤·¤¿µßµÞ³°Íè¡ÊER¡Ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¥ì¥Ù¥ë¤Î¥²ー¥Þー¡¢Á°Î×¾²²ÝÄø¤Î³ØÀ¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´ÉÍý¿¦°÷¤Þ¤Ç¡¢Ã»»þ´Ö¤Î¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤ë¤À¤±¤ÇËÜ¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤Ï³ØÉôÀ¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½é´ü¸¦½¤°å¡¢Âç³Ø±¡À¸¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÂ¿¿¦¼ï¤ÎÉÂ±¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÈÂÐ¾Ý¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥¤¥í»×¹Í¡×¤«¤é¥·¥¹¥Æ¥à¥Ùー¥¹¤Î»×¹Í¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ä¼£ÎÅ¥ß¥¹¤ÎÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë·Á¤Ç¤Îºï¸º¤Ê¤É¡¢Âç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤ò¼Â¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è°åÎÅ¤òÃ´¤¦°å»Õ°éÀ®¥×¥í¥°¥é¥à¤«¤é¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ER-VIPE¤¬Á´¹ñµ¬ÌÏ¤Î°åÎÅ¿Íºà°éÀ®¤È°åÎÅÂÎÀ©¶¯²½¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÂç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Á¥å¥é¥í¥ó¥³¥óÂç³Ø¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó´ð¶â¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¡¢¹âÎð¼Ô¤Î»ö¸Î¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÎÑÍýÅªÇÛÎ¸¤äAI¤Ë¤è¤ë¥½¥Õ¥È¥¹¥¥ëÉ¾²Á¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤ÀÂè4¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î³«È¯¤¬¸½ºß¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯Ãæ¤Î´°À®¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀ¤³¦½é¤È¤Ê¤ë¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢ER-VIPE¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¯¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ê¡¢¶¨Æ¯¤·¤Æ¹Í¤¨¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¸ú²ÌÅª¤Ê°åÎÅ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë°åÎÅ¥Áー¥à¤Î°éÀ®¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µ»öÁ´Ê¸¤Ï https://www.chula.ac.th/en/highlight/276022/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
