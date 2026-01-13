Henley & Partners¡§¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Î³Êº¹³ÈÂç¤¬2026Ç¯¤ÎÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤Î°ÜÆ°À¤òºÆ¹½ÃÛ
¥í¥ó¥É¥ó, 2026Ç¯1·î13Æü /PRNewswire/ -- ÀßÎ©¤«¤é20¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëHenley Passport Index 2026¤Ï¡¢À¤³¦¤ÇºÇ¤â°ÜÆ°À¤Î¹â¤¤¿Í¸ý¤ÈºÇ¤â°ÜÆ°À¤ÎÄã¤¤¿Í¸ý¤È¤Î´Ö¤Î³Êº¹¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»Ø¿ô¤Ï¡¢International Air Transport Association¡ÊIATA¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÅÏ¹Ò¾ò·ï¤ò¼¨¤¹¥Çー¥¿¥Ùー¥¹Timatic data¡Ê¥Æ¥£¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Çー¥¿¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¡¢½ê»ý¼Ô¤¬»öÁ°¤Î¥Ó¥¶¼èÆÀÌµ¤·¤ÇÅÏ¹Ò²ÄÇ½¤ÊÌÜÅªÃÏ¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ò¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸½ºß¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¾å°Ì¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²¼°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯ÉÕ¤±¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¸ÉÎ©¤·¡¢À¤³¦¤Ë¤ª¤±¤ëÅÏ¹Ò¼«Í³ÅÙ¤Î³Êº¹¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤Ï¡¢192¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ø¤Î¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢ºÇ²¼°Ì¤ÏºÆ¤Ó¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤ï¤º¤«24¥ö¹ñ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤¬µö²Ä¤µ¤ì¤ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾¹ñ´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë168¥ö¹ñ¤È¤¤¤¦º¹¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¤ª¤±¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê°ÜÆ°³Êº¹¤ÎÂç¤¤µ¤òÇ¡¼Â¤Ë¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2006Ç¯Åö»þ¡ÊÅö»þ1°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤È¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Îº¹¤¬118¥ö¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ë¤«¤é·àÅª¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Henley & Partners¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤ëChristian H. KaelinÇî»Î¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î20Ç¯´Ö¤ÇÀ¤³¦¤Î°ÜÆ°À¤ÏÂç¤¤¯³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤¬¤â¤¿¤é¤¹²¸·Ã¤Ï°ìÍÍ¤È¤Ï¤¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£º£Æü¡¢¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ëÆÃ¸¢¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¡¢·ÐºÑ¤Ø¤Î»²²Ã¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¾å¤Ç·èÄêÅª¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝ´Ö¤ÎÎ¹¹Ô¼ûÍ×¤¬°ú¤Â³¤Áý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤³¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤Ï¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤Î°ìÅÓ¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñºÝ¹Ò¶õ±¿Á÷¶¨²ñ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤¬¸«¹þ¤àÁ÷µÒ¿ô¤Ï¡¢Á´À¤³¦¤Ç52²¯¿Í°Ê¾å¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¶¨²ñ¤Î»öÌ³¶ÉÄ¹¤òÌ³¤á¤ëWillie Walsh»á¤Ï¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ë¤Ï²áµîºÇÂ¿Î¹¹Ô¼Ô¿ô¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¯ÉÜ¤¬Æþ¹ñ´ÉÍý¤ÎÄù¤áÉÕ¤±¤ò²èºö¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢À¯ºöÎ©°Æ¼Ô¤Ï¥Ç¥¸¥¿¥ëID¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤È¤¤¤Ã¤¿µ»½ÑÅª¿ÊÊâ¤ò²á¾®É¾²Á¤¹¤Ù¤¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÊØÍø¤ÊÎ¹¹Ô¤È¹ñ¶¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÏÎ¾Î©¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ñ¹ñ¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤ÇºÇ¤âÂç¤¤ÊÂ»¼º¤òµÏ¿¤·¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¾å°Ì10¥ö¹ñ¤ËÊÖ¤êºé¤¯
2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤¬188¥ö¹ñ¤Ø¤Î¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤òÇ§¤á¤é¤ì¡¢2°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£186¥ö¹ñ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¥Ç¥ó¥Þー¥¯¡¢¥ë¥¯¥»¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¹¥¦¥§ー¥Ç¥ó¡¢¥¹¥¤¥¹¤¬3°Ì¥¿¥¤¤È¤Ê¤ê¡¢4°Ì¤Ë¤Ï²áµîºÇ¹â¤È¤Ê¤ë10¥ö¹ñ¤â¤Î²¤½£½ô¹ñ¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¤Ï°ú¤Â³¤²¤½£Àª¤¬Àê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡Ê5°Ì¡Ë¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥É¡Ê6°Ì¡Ë¡¢¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ê7°Ì¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¡Ê8°Ì¡Ë¡¢¥Þ¥ìー¥·¥¢¡Ê9°Ì¡Ë¤Ê¤É¤¬²¤½£°Ê³°¤Î¹ñ¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÆ¹ñ¤Ï2025Ç¯Ëö¤Ë°ì»þÅª¤Ë¾å°Ì10¥ö¹ñ¤«¤é³°¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ºÆ¤Ó¾å°Ì10¥ö¹ñ¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ï2014Ç¯¤Ë¶¦¤Ë1°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÊÆ¹ñ¤È±Ñ¹ñÁÐÊý¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê¿êÂà¤¬±£¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÏªÄè¤¹¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµî1Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤È¤â¥Ó¥¶¤Ê¤·¤ÇÅÏ¹Ò²ÄÇ½¤Ê¹ñ¿ô¤¬¤½¤ì¤¾¤ì7¥ö¹ñ¤È8¥ö¹ñ¸º¾¯¤·¡¢²áµîºÇÂç¤Î¸º¤êÉý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²áµî20Ç¯´Ö¤Ç¸«¤¿¾ì¹ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Ï¼ó°Ì¤«¤é6°Ì¸åÂà¤·¤Æ10°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢±Ñ¹ñ¤Ï4°Ì¸åÂà¤·¤Æ7°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼õ¾ÞÎò¤Î¤¢¤ë¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¦¥£ー¥ó¤ÎInstitute for Human Sciences¡ÊIWM¡Ë½êÄ¹¤òÌ³¤á¤ëMisha Glenny»á¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Î¶¯¤µ¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥Ó¥¶Í×·ï¤Î¾¯¤Ê¤µ¤Ë¤Ï¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÀ¯¼£Åª°ÂÄêÀ¡¢³°¸òÌÌ¤Ç¤Î¿®ÍêÀ¡¢¤½¤·¤Æ¹ñºÝ¶¨Äê¤ò·ÁÀ®¤¹¤ëÇ½ÎÏ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂçÀ¾ÍÎ¤ò¶´¤ó¤À¹ñ¡¹¤Î´Ø·¸¤¬¶ÛÄ¥¤·¡¢¹ñÆâÀ¯¼£¤¬ÉÔ°ÂÄê²½¤¹¤ë¤Ê¤«¡¢ÊÆ¹ñ¤ä±Ñ¹ñ¤Î¤è¤¦¤Ê¹ñ¡¹¤¬»ý¤Ä°ÜÆ°¤Î¸¢Íø¤¬¿¯¿©¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢µ»½ÑÅª¤ÊÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤è¤ê¿¼¹ï¤ÊÃÏÀ¯³Ø¾å¤ÎºÆÄ´À°¤ÎÃû¸õ¤È¸À¤¨¤Ê¤¯¤âÍ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¡¢½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¿ô½½Ç¯´Ö¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥ó¥¯¤Î¸²Ãø¤Ê¾å¾º¤È²¼¹ß
¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡ÊUAE¡Ë¤Ï¡¢Henley Passport Index¤Ë¤ª¤¤¤Æ²áµî20Ç¯´Ö¤ÇºÇ¤â¥é¥ó¥¯¤ò¾å¤²¤¿¹ñ¤È¤·¤Æ°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç´¤ê¶¯¤¤³°¸òÅØÎÏ¤È¥Ó¥¶¼«Í³²½À¯ºö¤Ë¤è¤ê¡¢2006Ç¯°Ê¹ß149¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤«¤é¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤ò¾¡¤Á¼è¤ê¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò57°Ì¾å¤²¤Æ5°Ì¤ËÌö¿Ê¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï184¥ö¹ñ¤Ø¤Î¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾¥Ð¥ë¥«¥ó½ô¹ñ¤äÅì²¤½ô¹ñ¤âÂçÉý¤Ê½ç°Ì¤Î¾å¾º¤òÃ£À®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡Ê36°Ì¾å¾º¤Ç43°Ì¡Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡Ê34°Ì¾å¾º¤Ç30°Ì¡Ë¡¢¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ê30°Ì¾å¾º¤Ç34°Ì¡Ë¡¢ËÌ¥Þ¥±¥É¥Ë¥¢¡Ê27°Ì¾å¾º¤Ç38°Ì¡Ë¤Ê¤É¤¬¤½¤Î¹¥Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÕ¤Ë¡¢¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤Ï¡¢¥Ø¥ó¥êー¡¦¥Ñ¥¹¥Ýー¥È»Ø¿ô¤Ë¤ª¤¤¤Æ²áµî20Ç¯´Ö¤Ç¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤¬²ÄÇ½¤Ê¹ñ¿ô¤¬ÂçÉý¤Ë¸º¾¯¤·¤¿Í£°ì¤Î¹ñ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢32°Ì²¼Íî¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë¤Ï61°Ì¤Ë¸åÂà¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²áµî10Ç¯´Ö¤Î¤ß¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢¥³¥½¥Ü¤¬¥é¥ó¥¯¤ò38°Ì¾å¤²¤ÆºÇÂç¤Î¾å¾ºÉý¤òµÏ¿¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Ï28°Ì¾å¤²¤Æ¡¢Î¾¹ñ¤È¤â81¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ø¤Î¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤ò¼Â¸½¤·¡¢Æ±»Ø¿ô¤Ç¶¦¤Ë59°Ì¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
³«¤«¤ì¤¿¹ñ¶¡¢ÊÄ¤¶¤µ¤ì¤¿Èâ
ÊÆ¹ñ¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È½ê»ý¼Ô¤Ï179¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤Ø¤Î¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤¬»öÁ°¤Î¥Ó¥¶¼èÆÀ¤Ê¤·¤ÇÆþ¹ñ¤òµö²Ä¤¹¤ë¹ñ¤Ï¤ï¤º¤«46¥ö¹ñ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢Henley Openness Index¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï78°Ì¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Ï³¤³°ÅÏ¹Ò¡Ê½Ð¹ñ¡Ë¤ÈÆþ¹ñ¤Î¼«Í³ÅÙ¡ÊÆþ¹ñ¡Ë¤Îº¹¤¬À¤³¦¤ÇºÇ¤â¸²Ãø¤Ê¹ñ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ï²áµî2Ç¯´Ö¤Ç40°Ê¾å¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¸½ºß77¥ö¹ñ¤Î¹ñÀÒ¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤òµö²Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢62°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Grant Thornton China¤Î¥Ñー¥È¥Êー¡¢Tim KlatteÇî»Î¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î¿·¤¿¤Ê³«ÊüÀ¯ºö¤ÈÊÆ¹ñ¤ÎÆâ¸þ¤»Ö¸þ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò¼¨¤¹¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÀªÎÏ¿Þ¤ÎÌÀ¤é¤«¤ÊÊÑ²½¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¹ñ¤¬°ÜÆ°¤Î¼«Í³¤òÄÌ¤¸¤¿±Æ¶ÁÎÏ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò¶¥¤¦¤Ê¤«¡¢³«ÊüÅÙ¤¬¹ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤òº¸±¦¤¹¤ë¡¢¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤Ê¹½À®Í×ÁÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¡¢½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¹ñ¤Î¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¤Î¶¯¤µ¤È°ÜÆ°¤Î¼«Í³ÅÙ¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ¯¼¡Êó¹ð½ñ¡¢Henley Global Mobility Report 2026¤Î°ÑÂ÷Ê¬ÀÏ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÀÇ´Ø¤ª¤è¤Ó¹ñ¶·ÙÈ÷¶É¤¬2025Ç¯Ëö¤ËÄó°Æ¤·¤¿°Æ¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ó¥¶ÌÈ½ü¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊVWP¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¥Ó¥¶¤Ê¤·ÅÏ¹Ò¤¬»ö¼Â¾å½ªÎ»¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£42¤ÎÆ±ÌÁ¹ñ¹ñÀÒ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¾ÜºÙ¤Ê¸Ä¿Í¾ðÊó¡¢À¸ÂÎÇ§¾Ú¥Çー¥¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Çー¥¿¤ÎÄó½Ð¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢Áá¤±¤ì¤Ð2·î¤Ë¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñºÝÌäÂêÀìÌç¤ÎÊÆ¹ñ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯Atlantic Council¤ÎÈóµï½»¾åµé¸¦µæ°÷¡¢Greg Lindsay»á¤Ï¡¢¡Ö¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Çー¥¿¼ý½¸¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î»×ÁÛÅªÁªÊÌ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤¬¶¦Í¡¦Î®ÍÑ¡¦°ÍÑ¤µ¤ì¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È·Ù¹ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄó°Æ¤Ï¡¢¸½Âå»Ë¾åºÇ¤âÂçµ¬ÌÏ¤«¤ÄÆ±»þÊÂ¹ÔÅª¤ÊÊÆ¹ñÅÏ¹Ò¶Ø»ßÁ¼ÃÖ¤Î³ÈÂçÅ¬ÍÑ¤ËÂ³¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÁ¼ÃÖ¤Ï¡¢2026Ç¯1·î1Æü°Ê¹ß¡¢39¥ö¹ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÁ´ÌÌÅª¤Þ¤¿¤ÏÉôÊ¬Åª¤ÊÆþ¹ñÀ©¸Â¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤¬Í¥Àè²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¤Ê¤«¡¢ÅÏ¹Ò¼«Í³ÅÙ¸þ¾å·×²è¤¬²ÃÂ®
µï½»¸¢¤ª¤è¤Ó»ÔÌ±¸¢¤ËÂÐ¤¹¤ë¼ûÍ×¤Ï°ú¤Â³¤¡¢¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Henley & Partners¼Ò¤Ï2025Ç¯¤Ë100¥ö¹ñ¤«¤é¤Î¿½ÀÁ¤ò¼õÍý¤·¡¢¿½ÀÁÁí¿ô¤ÏÁ°Ç¯Èæ¤Ç28¡óÁý²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï¸½ºß¡¢Æ±¼Ò¤ÎºÇÂç¤Î¸ÜµÒ»Ô¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Temple University Law School¤ÎPeter J. Spiro¶µ¼ø¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ»ÔÌ±¤Ï¡¢Ä¹°ú¤¯À¯¼£Åªº®Íð¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÂåÂØÅª¤Êµï½»¸¢¤ä»ÔÌ±¸¢¤òµá¤á¤ëÆ°¤¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¶ËÃ¼¤Ê¶ÛµÞ»öÂÖÂÐºö¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬¡¢º£¤ä¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Î¼çÎ®·ÁÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
