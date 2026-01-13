¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤Ë¤ÆºÇÂç78Æü´Ö¤Î¡Ö¸ý¥³¥ß¸«ÊüÂê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×³«ºÅÃæ
¡¡¡ÖÉÔÆ°»º¡ßWEB¡ß¥Ó¥Ã¥°¥Ç¡¼¥¿¡×¤ÎÎÎ°è¤Ç¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔÆ°»º¥Æ¥Ã¥¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÀîÅç Ä¾Ìé¡¢°Ê²¼Åö¼Ò)¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×¤Ë¤Æ¡Ö¸ý¥³¥ß¸«ÊüÂê¥¥ã¥ó¥Ø゚¡¼¥ó¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¥ã¥ó¥Ø゚¡¼¥ó¤ÎÆÃÅµ¤È¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ò゙¥å¡¼¤Î´ûÂ¸²ñ°÷ÍÍ¤Ï¤ª»ý¤Á¤Î¸ý¥³¥ß±ÜÍ÷Æü¿ô¤Ë²Ã¤¨78Æü´Ö¡¢ ¿·µ¬¤Æ゙ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿²ñ°÷ÍÍ¤âºÇÂç 78Æü´Ö¸ý¥³¥ß¤«゙¸«ÊüÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×¡Û
¢£ ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸
https://www.mansion-review.jp/campaign_sumaierabi2026/
¢£ ¼Â»Ü´ü´Ö
2026Ç¯1·î13Æü(²Ð) ¡Á 2026Ç¯3·î31Æü(²Ð)
¢£ ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ºÇÂç78Æü´Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ò゙¥å¡¼¤Î¸ý¥³¥ß¡Ê³ÆÊª·ï¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡¦¥Æ゙¥á¥ê¥Ã¥È¡¢±Ø¸ý¥³¥ß¡Ë¤«゙¸«ÊüÂê
¡û¾åµ¥¥ã¥ó¥Ø゚¡¼¥ó¼Â»Ü´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¡¢ÄÌ¾ïÄÌ¤êÊª·ï¤Ø¤Î¸ý¥³¥ß¡¿±Ø¸ý¥³¥ß¤ò¤³゙ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤¿゙¤¯¤³¤È¤Æ゙³Æ¸ý¥³¥ß¤Î±ÜÍ÷´ü´Ö¡ÊPC ¤«¤é¤³゙Åê¹Æ¤Î¾ì¹ç¤Ï90Æü´Ö¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¤³゙Åê¹Æ¤Î¾ì¹ç¤Ï7Æü´Ö¡Ë¤«゙ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡û¥¥ã¥ó¥Ø゚¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¸ý¥³¥ßÅê¹Æ¤ò¤¤¤¿¤¿゙¤¤¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤Î»þÅÀ¤Æ゙¤ª»ý¤Á¤Î±ÜÍ÷Æü¿ô¤Ë²Ã¤¨¤Æ¾åµ¤ÎÆü¿ô¤«゙ÉÕÍ¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¾ÜºÙ¡Û
▪¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ò゙¥å¡¼¿·µ¬²ñ°÷ÍÍÂÐ¾Ý¡§²ñ°÷ÅÐÏ¿Æü¤«¤é3·î31Æü¤Þ¤Æ゙¸«ÊüÂê
▪¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ò゙¥å¡¼´ûÂ¸²ñ°÷ÍÍÂÐ¾Ý¡§±ÜÍ÷´ü´Ö78Æü´ÖÊ¬¤ò¥Õ゚¥ì¥»゙¥ó¥È
¢¨ ¤¹¤Æ゙¤Ë¸ý¥³¥ß¤ò¤³゙Åê¹Æ¤¤¤¿¤¿゙¤¡¢¸ý¥³¥ß±ÜÍ÷´ü´ÖÆâ¤Ë¤¢¤ë²ñ°÷ÍÍ¤Ï±ÜÍ÷´ü´Ö¤ò78Æü´Ö±äÄ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¸ý¥³¥ß¤ò¤Þ¤¿゙¤³゙Åê¹Æ¤¤¤¿¤¿゙¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¸ý¥³¥ß±ÜÍ÷´ü´Ö¤«゙ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²ñ°÷ÍÍ¤Ë¤â¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯78Æü´Ö¤Î¸ý¥³¥ß±ÜÍ÷´ü´Ö¤òÉÕÍ¿¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤¿゙¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼³µÍ×¡Û
Åö¼Ò¤¬2010Ç¯¤è¤ê±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡£Á´¹ñÌó16Ëü3ÀéÅï(2025Ç¯)¤Î¡ØÊª·ï³µÍ×¡¦¸ý¥³¥ß¡¦Å¬ÀµÁê¾ì¡¦»ñ»º²ÁÃÍ¡Ù¤Ê¤É¤¬¤ï¤«¤ë¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢Ç¯´Ö¤ÎË¬Ìä¥æ¡¼¥¶¡¼¿ô¤ÏÌó972Ëü¿Í(2025Ç¯)¡£ÅÐÏ¿²ñ°÷¿ô¤Ï2026Ç¯1·î¤Ë88Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1,700¼Ò°Ê¾å¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤Ë¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³ÑÅÙ¤«¤é¤Î¥Ç¡¼¥¿¤äÊª·ï
¾ðÊó¤òÄó¶¡¤·¡¢¤½¤Î¼è°ú¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤¬¸å²ù¤·¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¼è°ú¡×¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¡×
https://www.mansion-review.jp/
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø¼°X(µìTwitter)
https://twitter.com/mansion_review
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼¸ø¼°instagram ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
https://www.instagram.com/mansion_review/
¢¡³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É¡¡¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹°ìÍ÷
https://www.one-of-a-kind.co.jp/pressrelease/
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É
½êºßÃÏ¡§105-0001¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¡¸×¥ÎÌç36¿¹¥Ó¥ë 10³¬
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÀîÅç Ä¾Ìé
ÀßÎ©¡§2009Ç¯9·î10Æü
»ñËÜ¶â¡§3,179Ëü9,000±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ÉÔÆ°»º¥á¥Ç¥£¥¢¥µ¡¼¥Ó¥¹´ë²è¡¦Î©°Æ¡¦±¿±Ä¡¢WEBÀ©ºî¡¢¹¹ðÂåÍý¶ÈÌ³
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.one-of-a-kind.co.jp/
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸(Êª·ïÆÃÀß¥µ¥¤¥È)À©ºî¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥óPress¡×
¡¡¡¡https://www.one-of-a-kind.co.jp/hp/tokusetsu/
¢¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ç¡¼¥¿(¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¦¿ÞÌÌ½¸¡¦²Á³ÊÉ½)¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖMDL¡×
¡¡¡¡https://www.one-of-a-kind.co.jp/data/
¢¡2023Ç¯1·î¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÉÔÆ°»ºÇäµÑ¤Î¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥¿¥«¥¦¥ë¡×
(¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥ì¥Ó¥å¡¼»öÌ³¶É´Æ½¤¡£¶È³¦´·½¬¤ÈÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤òÅ°ÄìÄ´ºº¤·¡¢¹âÃÍÇäµÑ¤¬¼Â¸½¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ)
¡¡¡¡https://www.mansion-review.jp/baikyaku/
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸À©ºî¡¦¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç¥µ¡¼¥Ó¥¹³Æ¼ï¤òÅ¸³«Ãæ¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò¥ï¥ó¥Î¥Ö¥¢¥«¥¤¥ó¥É¡¡¹ÊóÃ´Åö¡¡Ìî¸ý
105-0001¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç3ÃúÌÜ4ÈÖ7¹æ¡¡¸×¥ÎÌç36¿¹¥Ó¥ë 10³¬
TEL: 03-6432-0498¡¡FAX: 03-6432-0499 ¡¡E-mail: pr@one-of-a-kind.co.jp
