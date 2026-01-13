¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
USEN¡õU-NEXT GROUP¼Ò°÷Ìó6,000Ì¾¤Î¼Â¾Ú¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òËÜ³ÊÄó¶¡³«»Ï¡ÁÃæ¾®´ë¶È¤ÎÀ¸À®AI³èÍÑ¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¡Á
¡¡USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒUSEN WORK WELL¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§½»Ã« ÌÔ¡¢°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ËÜÆü1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¼ÒÆâÍøÍÑ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ë¡¿Í¸þ¤±AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÎËÜ³ÊÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ChatGPT¤äGemini¡¢Claude¤Ê¤É¤Î¼çÍ×LLM¡ÊÂçµ¬ÌÏ¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡Ë¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖU-Buddy Chat¡×¤ä¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î¶ÈÌ³ÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¼õÂ÷³«È¯¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤ÎÄêÃå¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Î¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷Ìó6,000Ì¾¤Î¼Â¾Ú¤ò·Ð¤Æ³«È¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸½¾ì»ëÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¯¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê´ë¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤ÈDX¿ä¿Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT HOLDINGS¡¡¹ÊóÉô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§
https://user.pr-automation.jp/pr-automation/coverage_request.php?key=zQGc1ewVHjPYc0YJ6MP3vw==
¡Ú¤ªµÒÍÍ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒUSEN WORK WELL
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¡§
https://ai.unext-hd.co.jp/contact
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
https://unext-hd.co.jp/newsrelease/2026/01/u-buddy.html
³ô¼°²ñ¼ÒUSEN WORK WELL ¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È
https://usenworkwell.jp
AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó ¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È
https://ai-lab.usenworkwell.jp/ai-chat
¡ÖU-Buddy Chat¡×ÍøÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸
¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ai-lab.usenworkwell.jp/ai-chat
¥µ¡¼¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://ai-lab.usenworkwell.jp/ai-chat
¢£ÇØ·Ê
¡¡¿Í¼êÉÔÂ¤Î¿¼¹ï²½¤ä¶ÈÌ³¤Î¹âÅÙ²½¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ¸À®AI¤Î¶ÈÌ³³èÍÑ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤äÆ³Æþ¡¦±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎÉéÃ´¡¢¸½¾ì¶ÈÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿³èÍÑÊýË¡¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿²ÝÂê¤ä¡¢ITÀìÇ¤¿Íºà¤ÎÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¹½ÃÛ¤ÎÆñ¤·¤µ¤¬¡¢À¸À®AI³èÍÑ¤ÎÂç¤¤Ê¾ãÊÉ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ³Æþ¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ì¤Ê¤¤´ë¶È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯11·î¤è¤ê¥°¥ë¡¼¥×¼Ò°÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¼ÒÆâÀ¸À®AI¡ÖBuddy¡×¢¨1¤òÅ¸³«¤·¡¢¼Â¶ÈÌ³¤Ç¤Î³èÍÑ¼Â¾Ú¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯8·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¼Ò°÷Ìó6,000Ì¾¤Î¤¦¤Á80%¤¬¶ÈÌ³¤Ç¡ÖBuddy¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·î´Ö¤Î¶ÈÌ³ºï¸º»þ´Ö¤Ï¡¢Á´ÂÎ¤ÇÌó8,770»þ´Ö¡¢1¿Í¤¢¤¿¤êÌó2»þ´Ö¢¨2¤Îºï¸º¸ú²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿¼ÒÆâ¼Â¾Ú¤òÄÌ¤¸¤ÆÃßÀÑ¤·¤¿±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤äÀ®²Ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î¿Í¼êÉÔÂ²ò¾Ã¤äDX¿ä¿Ê¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¡¢AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎËÜ³ÊÄó¶¡¤Ë¤¤¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨1 ¡ÖBuddy¡×³«È¯»þ¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡§https://unext-hd.co.jp/newsrelease/2023/11/unhd-ai-buddy.html
¢¨2 ¥°¥ë¡¼¥×Á´¼Ò°÷¤Î80%¡Ê4,544¿Í¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖBuddy¡×¤Î³èÍÑ¼ÂÀÓ¤Ë´ð¤Å¤»»½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÆÃÄ¹
¡¦À¸À®AI³èÍÑ¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç
¡¡Ãæ¾®´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ëÆ³Æþ¥³¥¹¥È¡¦±¿ÍÑ¥³¥¹¥È¤ÎÉéÃ´¤ä¸½¾ì¶ÈÌ³¤ËÂ¨¤·¤¿³èÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¸½¾ì»ëÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¯Â¿ºÌ¤Ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿À¸À®AI³èÍÑ¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦´ë¶ÈÍøÍÑ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ê´Ä¶Àß·×
¡¡ÆþÎÏ¥Ç¡¼¥¿¤òAI¤¬³Ø½¬¤·¤Ê¤¤»ÅÍÍ¤Ê¤É¾ðÊó´ÉÍý¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ËÇÛÎ¸¤·¡¢¾ðÊóÏ³±Ì¥ê¥¹¥¯¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¡¼¥Ó¥¹¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×
1. À¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖU-Buddy Chat¡×
¡¡ChatGPT¤äGemini¡¢Claude¤Ê¤É¤Î¼çÍ×LLM¤òÃ±°ì¤ÎUI¾å¤Ç»È¤¤Ê¬¤±¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£1¥æ¡¼¥¶¡¼¤¢¤¿¤ê¡¢·î³Û500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨3¤«¤éÆ³Æþ²ÄÇ½¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤Ë¤è¤ê¡¢¹âµ¡Ç½¤ÊÀ¸À®AI¤òÄã²Á³Ê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ë²èÎ©°Æ¡¢´ë¶È¾ðÊó¸¡º÷¡¢FAQºîÀ®¡¢±Ä¶È¥í¡¼¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¡¢¶ÈÌ³¤ä¶È¼ï¤Ë±þ¤¸¤¿ÆÃ²½·¿¥Ä¡¼¥ë¡ÖU-Buddy¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤ò¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¡¢º£¸å¤â¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Î³È½¼¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢¡ÖU-Buddy Chat¡×¤ò¤´·ÀÌó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡ÖU-Buddy¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¤òÌó1¤«·î´ÖÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¢¨4¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨3 Ç¯´Ö·ÀÌó»þ¤Î·î³ÛÃ±²Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨4 ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2. AI¥«¥¹¥¿¥à³«È¯¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡¡¼ÒÆâÊ¸½ñ¤äFAQ¥Ç¡¼¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¸¡º÷¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡¢±Ä¶È³èÆ°¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëÄó°ÆÀ¸À®AI¡¢¥³¡¼¥ë¥»¥ó¥¿¡¼»Ù±çAI¤Ê¤É¡¢´ë¶È¤´¤È¤Î¶ÈÌ³¥Õ¥í¡¼¤ä¥·¥¹¥Æ¥à´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿AI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£PoCÀß·×¤«¤é¼ÒÆâÄêÃå¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤ÆÅö¼Ò¤¬È¼Áö¤·¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ÈDX¿ä¿Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
3. À¸À®AI¸¦½¤¥µ¡¼¥Ó¥¹
¡¡Åö¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î³èÍÑ¼Â¾Ú¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¸À®AI¤ò¸½¾ì¤ËÄêÃå¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£³Æ¿¦¼ï¡¦ÉôÌç¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê³èÍÑ»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ðÁÃÃÎ¼±¤«¤é¥×¥í¥ó¥×¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¢¨5¤Þ¤Ç¤ò¹ÖµÁ¤È¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·Á¼°¤Ç»Ù±ç¤·¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Ç¤Î³èÍÑÄêÃå¤È¿ä¿Ê¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨5 À¸À®AI¤«¤é°Õ¿Þ¤·¤¿ÄÌ¤ê¤Î¹âÉÊ¼Á¤Ê²óÅú¤äÀ®²ÌÊª¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥×¥í¥ó¥×¥È¤òÀß·×¡¦ºÇÅ¬²½¤¹¤ëµ»½Ñ
¢£ÎÁ¶â
¢£¡ÖU-Buddy¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¡×¡ÊÀ¸À®AI¥Á¥ã¥Ã¥È¡ÖU-Buddy Chat¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥óµ¡Ç½¡Ë
*¥µ¡¼¥Ó¥¹³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢Ìó1¤«·î´ÖÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»ÜÃæ¤Ç¤¹¡£
*ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯½ªÎ»¤Þ¤¿¤ÏÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤ÏAI¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤È»ýÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¥°¥ë¡¼¥×µòÅÀ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢´ë¶È¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤Î²ò·è¤È¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¶¯ÎÏ¤Ë»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒUSEN WORK WELL
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¾åÂçºê»°ÃúÌÜ1ÈÖ1¹æ¡¡ÌÜ¹õ¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡½»Ã« ÌÔ
ÀßÎ©¡§ 2024Ç¯9·î2Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥ª¥Õ¥£¥¹¥½¥ê¥å¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢AI»ö¶È
¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥µ¥¤¥È¡§https://usenworkwell.jp
