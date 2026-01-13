2026年1月13日

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社

令和7年度 企業版ふるさと納税を通じた寄附のお知らせ



ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社（以下、当社）は「不動産運用を通じて社会のWell-beingの最大化に貢献する」というパーパスを中核に捉え、「不動産運用市場の持続的発展」「地球環境の保全」及び「持続可能な社会の実現」に資する取り組みを支援すべく、次の10自治体に対し総額1,000万円（100万円/件）の寄附を実施したことをお知らせいたします。

今回の寄附が、各自治体様による意義深い取り組みの一助となることを祈念しております。

１．「不動産運用市場の持続的発展」領域

京都府京都市

京都文化財の保護・活用（文化財保護・若手芸術家育成）

京都市で複数の宿泊施設を運用する当社は、古都ならではの文化財保護・活用と若手芸術家の育成に対する支援を通じて、同市の観光業、そして宿泊業を中心とした不動産運用市場の活性化や持続的発展への貢献を目指してきました。今年度も本取り組みを支援することで、京都の更なる独自性向上を支援するとともに、観光業、宿泊業を中心とした不動産運用市場の持続的発展に引き続き貢献していきたいと考えております。

２．「地球環境の保全」領域

福岡県北九州市

グリーンエネルギーポートひびき（風力発電の産業拠点化）

宮城県

みやぎ沿岸の森プロジェクト

（三陸海岸での植林・海洋保護活動）

静岡県浜松市

天竜美林カーボンクレジット創出モデル

（CO2排出権の地産地消）

運用物件に起因するCO2への対策が求められる中、当社はカーボンオフセットの達成に向け、様々な取り組みへの支援を通じ、地球環境の保全への貢献を目指してきました。今年度も、長期的な視点からカーボンオフセットを達成し得ると考える3自治体の取り組みの支援を継続することで、地球環境の保全に一層、貢献していきたいと考えております。

３．「持続可能な社会の実現」領域 *令和7年度新規寄附先

埼玉県

子ども食堂応援プロジェクト（子ども食堂の運営支援）

大阪府泉佐野市*

全国の子ども食堂の支援を通じた子どもの貧困対策

（当社指定自治体の食堂支援）

神奈川県横浜市*

親と子の集いの広場運営支援（子育て世帯の支援）

石川県

令和6年能登半島地震 復旧復興支援

熊本県*

令和7年8月豪雨被害からの復興支援

東京都八丈町*

令和７年台風第22号・23号被害からの復興支援

様々な地域において不動産運用を行う当社として、各地域が抱える課題解決に向けた包摂的な支援を通じて、誰もが安心して暮らせる持続可能な社会への貢献を目指してきました。今年度は、子育てと災害復興により軸足を置いた支援をすべく、子育て領域においては泉佐野市（全国の子ども食堂支援）・横浜市（子育て世帯向けの広場運営支援）を寄附先に加えるとともに、災害復興の領域においては熊本県（豪雨被害からの復興支援）・八丈町（台風被害からの復興支援）を新たに寄附先に加えることで、持続可能な社会の実現に引き続き貢献していきたいと考えております。

以上

ダイヤモンド・リアルティ・マネジメント株式会社 概要

本社：東京都千代田区平河町2丁目16番1号

事業内容：不動産ファンドの組成・運用及びアドバイザリー業務・コンサルティング業務

株主構成：三菱商事株式会社（100%）

代表者：代表取締役社長 萬野 雅史

設立：2004年10月15日

