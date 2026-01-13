EY Japan、B.LEAGUEクラブの地域価値を初めて定量化

■ 地域活性化・健康増進・コミュニティ形成など、クラブ活動が地域にもたらす社会的インパクトを指標化することで、B.LEAGUE所属クラブの活動がホームタウン地域に生み出す価値を明確化する。

■ 価値の発現有無を確認するケーススタディを実施。クラブが創出する価値抽出のため、クラブのホームタウンと、人口動態などが類似する都市、およびBクラブやその他プロスポーツクラブがない都市と比較。補足情報としてB.LEAGUE 会員プラットフォーム（B.ID）を活用した調査を実施した。

■ クラブがホームタウン地域にもたらす社会的価値は1シーズン当たり182億円と計測。比較対象都市との差分を分析し、実際に価値が創出されていることを確認した。

EY Japan株式会社（東京都千代田区、代表取締役社長：松浦 利治、以下 EY Japan）は、公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ（東京都文京区、チェアマン：島田 慎二、以下B.LEAGUE ）と共に、B.LEAGUE 所属クラブが地域にもたらす価値を初めて定量化しました。本調査は、B.LEAGUE所属の琉球ゴールデンキングスをはじめ複数のクラブを対象に、2024-25シーズン、試合観戦に係る観戦者のアリーナ外での消費金額やWTP（Willingness to Pay）：支払意思額などから算出しました。調査の結果、2024-25シーズンの1クラブ当たりの経済波及効果は127億円、社会的価値は182億円に上ることが明らかになりました。

背景

B.LEAGUE所属クラブは、アリーナで行う試合興行だけではなく、地域貢献活動、まちづくり事業などがホームタウン地域でさまざまな活動を行い、地域の魅力や活力を高めています。しかし、これまでは価値を定量化する方法がなく、地域社会における存在意義を明確化しにくい状況でした。活動価値を定量化し時系列で分析することにより、より多くのステークホルダーの巻き込みやリーグ・クラブへの投資を誘発し、まちの持続的な発展、ひいてはB.LEAGUEが掲げるスポーツを通じて日本全体に感動を広げる構想「感動立国」の実現の足掛かりとなることを目的に、経済的・社会的価値の定量指標を開発しました。

調査手法設計

価値の測定手法として、各クラブ共通の調査項目を用いたマクロアプローチを活用。価値が実際に地域で発現しているかを確認するため、ケーススタディを実施しました。具体的には、ホームタウンおよび比較対象都市の市民を対象としたアンケート調査、統計情報収集を実施し、補足情報としてB.ID経由で観戦経験者への調査を行いました。

主な調査結果（琉球ゴールデンキングス）

今後の展望

本調査は、クラブ活動の価値を「見える化」する第一歩です。今後は、地域性や個別活動を反映した精緻な評価を行い、継続的なデータ取得による時系列分析を進めます。さらに、ステークホルダーとのコミュニケーションツールとしての活用実績を増やし、連携を強化します。これにより、クラブを核とした街づくりを強力に推進し、「感動立国」の実現に寄与していきます。

B.LEAGUE チェアマン 島田 慎二 氏のコメント：

「B.LEAGUEと全国のクラブは、プロバスケットボールというスポーツ興行の域を超え、地域創生を軸とした『まちづくり事業』や社会貢献活動『B.Hope』など、多岐にわたる事業を展開しております。このたび、地域における継続的な活動の価値を客観的に捉え、より多くのステークホルダーの皆さまを巻き込みながら『感動立国』の実現を着実に推進することを目指し、『クラブの社会経済的な価値指標化』という新たな挑戦に取り組みました。本プロジェクトは、我々の活動が地域社会にもたらす『経済的価値』と『社会的価値』を『見える化』するための重要な第一歩です。今後もBクラブの協力のもと、さらなる検証・精査を重ね、持続可能な社会の実現に向けた価値の見える化にまい進してまいる所存です。結びに、多大なるご知見を賜りましたEY Japan様、ならびに本調査に全面的にご協力いただいたクラブ関係者の皆さまに、この場を借りて深く御礼申し上げます」

EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 公共・社会インフラセクター パートナー 岡田 明のコメント：

「本取り組みは、B.LEAGUEと各クラブが地域社会にもたらす価値を“見える化”する、日本のスポーツ界における画期的な取り組みです。経済効果だけでなく、健康、コミュニティ、安全、環境といった多面的な価値を定量化することで、スポーツが社会課題解決に果たす役割を明確にしました。

この指標は、単なる評価にとどまらず、行政や企業との共創を促進し、投資判断や街づくりの戦略策定に活用できるものです。私たちEYは、ステークホルダーと共に社会課題を解決し、ウェルビーイングを最大化することで、B.LEAGUEが掲げる『感動立国』の実現に貢献してまいります」

本調査の詳細はこちらをご覧ください。

EY Sports x B.LEAGUEクラブの経済的・社会的価値の指標を開発 | EY Japan

スポーツビジネスについての取り組みはこちらをご覧ください。

スポーツビジネス | EY Japan

