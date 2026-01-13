公益財団法人東京都中小企業振興公社が取組む「東京手仕事プロジェクト」では、本プロジェクトの開発商品及び東京の伝統工芸品を直接ご購入いただけるPOPUP催事を、1月14日(水)から27日(火)まで銀座三越 本館7階 GINZAステージで開催します。東京の伝統工芸品は、熟練の技巧と繊細なデザインにより、現代の暮らしを彩るカタチへ日々変化しています。手仕事で丁寧に作り上げられた商品の魅力を現代の暮らしに取り入れてみてはいかがですか。期間中は職人による実演も開催しますので、この機会に是非お立ち寄りください。









■催事概要

催事名 ： Re：CRAFT TOKYO ～東京で見つける、新しい日常。～

会期 ： 令和8年1月14日(水)から1月27日(火)

※会期中は以下の日程で販売商品を入れ替えします

第1週・1月14日(水)～20日(火)インテリア・テーブルウェア

第2週・1月21日(水)～27日(火)ファッション・インテリア小物

開催時間： 午前10時～午後8時(最終日は午後6時まで)

※営業時間は急遽変更となる場合がございます。

詳細は銀座三越公式HPをご確認ください。

開催場所： 銀座三越 本館7階 GINZAステージ(東京都中央区銀座4-6-16)

内容 ： (1)現代の暮らしを彩る伝統工芸品の販売

(2)職人による実演

URL ： 銀座三越公式ホームページ

https://www.mistore.jp/store/ginza.html





Re:CRAFT TOKYO キービジュアル





■現代の暮らしを彩る伝統工芸品の販売

江戸職人の匠の技と心意気によって磨かれ、庶民に愛されて連綿と受け継がれてきた東京の伝統工芸品は、優れた機能性も兼ね備えています。伝統工芸の技と現代の感性が融合した、豊かなライフスタイルをご提案できる商品を厳選してラインナップしました。

主な販売商品

(1)江戸人形盆栽「箱ノ松」(有限会社岡半)

高砂の松現代に蘇った吉祥のインテリア

6種(常盤松、桜松、雪松(大/小))［大］各26,400円(税込)、［小］各15,400円(税込)





江戸人形盆栽「箱ノ松」





(2)neobekko(ベッ甲イソガイ)

伝統的な素材を蛍光カラーでモダンにアレンジ

12種(ピアス(正方形、円形、長方形、亀甲)/ブレスレット(正方形、円形、長方形、亀甲)/ネックレス(正方形、円形、長方形、亀甲))

16,500円～35,200円(税込)





neobekko





(3)桝グラス 翠角彩 sui-kaku-sai(中金硝子総合株式会社)

ガラスの枡に舞う桜翠で楽しむ粋なひと時

4種(枡グラス(淡翠、濃翠)、ミニ枡グラス(淡翠、濃翠))

［桝グラス］22,000円(税込)、［ミニ桝グラス］13,750円(税込)





桝グラス 翠角彩 sui-kaku-sai





(4)虹霞 - 朝霞・夕霞 -(株式会社市原)

虹のように色が変化する美しい織りの晴雨兼用傘

［虹霞-朝霞・夕霞］各28,600円(税込)





虹霞 - 朝霞・夕霞 -





■職人による実演

普段は工房でしか見ることができない作業風景を目の前で体感できる実演は、熟練した匠の技が目の前で繰り広げられ、そのこだわりと芸術性をじかに感じられる貴重な機会です。

※実演スケジュールは都合により変更となる場合がございます。





実演スケジュール





■出展事業者(カッコ内は工芸品名)

(1)1月14日(水)～20日(火)インテリア・テーブルウェア

・株式会社柿沼人形(江戸木目込人形)

・有限会社湯島アート(からかみ)

・有限会社岡半(江戸木目込人形(造花))

・株式会社I.S.U.house上柳(椅子張)

・株式会社甲人(甲冑)

・株式会社大越忠製作所(江戸甲冑)

・株式会社清水硝子(江戸切子)

・門脇硝子加工所(江戸切子)

・椎名切子(江戸切子)

・有限会社鍋谷グラス工芸社(江戸切子)

・中金硝子総合株式会社(江戸硝子)





(2)1月21日(水)～27日(火)ファッション・インテリア小物

・有限会社加瀬ラタン工芸(東京籐工芸)

・染工房たかとり(東京手描友禅)

・ふじや染工房(引き染め)

・高橋刺繍店(江戸刺繍)

・ベッ甲イソガイ(江戸鼈甲)

・一般社団法人染の里おちあい(江戸更紗)

・漆芸中島(江戸漆器)

・門脇硝子加工所(江戸切子)

・株式会社神山表具(江戸表具)

・有限会社澤井織物工場(多摩織)

・有限会社宮川刷毛ブラシ製作所(東京手植ブラシ)

・株式会社宇野刷毛ブラシ製作所(東京手植ブラシ)

・株式会社市原(東京洋傘)

・株式会社モンブラン(東京洋傘)

・株式会社柿沼人形(江戸木目込人形)

・有限会社岡半(江戸木目込人形(造花))

・株式会社I.S.U.house上柳(椅子張)

・木内籐材工業株式会社(東京籐工芸)





※出展事業者は都合により変更となる場合がございます。









■「東京手仕事」プロジェクトとは

東京の伝統工芸品は、進取の精神に富む江戸職人の匠の技と心意気によって、磨かれ、洗練され、そして庶民に愛されて連綿と受け継がれてきました。「東京手仕事」は、そんな伝統の技に光を当て、匠の繊細な「手仕事」の魅力を発信していく取組です。その粋な味わい、優れた機能性・日常性を広く知っていただくとともに、東京らしい感性溢れる新しい工芸品にもチャレンジし、伝統工芸品に囲まれた潤いある豊かなライフスタイルを提案していきます。

東京手仕事ブランドサイトURL： https://tokyoteshigoto.tokyo/