世界11ヵ国で人材紹介事業を展開する業界大手の株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント（代表取締役会長兼社長：田崎ひろみ）の子会社であるJAC Internationalは、大阪府大阪市に大阪支店を開設し、2026年１月13日（火）よりサービスを開始いたしました。JAC Internationalは主に外資系企業やグローバル企業を対象に、高い語学力を備えたスペシャリストやマネジメント層の人材をご紹介しています。これまでは東京の一拠点から全国を対象に、各業界・職種に特化した専門性の高いコンサルタントがグローバル人材の転職・採用を支援しておりましたが、製造業やグローバル企業の拠点が多い大阪では、近年、特にミドルマネジメント～シニアエグゼクティブ層の採用ニーズが高まっています。大阪を中心とした関西圏において、より迅速に、また地域特性に合わせたサービスを提供するため、今回の大阪支店開設となりました。JAC Internationalは完全なバイリンガルサービスを提供し、グローバル企業のニーズに応えるため、すべての候補者に対して英語と日本語の両方で面談を実施しています。新たに開設する大阪オフィスは、国際的な人材紹介とリーダーシップに豊富な経験を持つMark Stewardが率います。関西地域に拠点を構えることで、より迅速かつきめ細やかなソリューションを提供し、JAC Internationalを特徴づける高い品質とプロフェッショナリズムを維持してまいります。JAC Groupは11カ国34拠点を持つグローバルネットワークを活用し、海外進出企業や外資系企業の採用ニーズに対応しています。大阪支店ではこれらの連携をさらに強化し、西日本における「国内外の人材を結ぶハブ」として機能することを目指してまいります。

拠点名 ：JAC International 大阪支店住所： 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田2-2-2 ヒルトンプラザウエスト オフィスタワー12階電話番号： 06-4799-2017責任者： JAC International 大阪支店 支店長 Mark StewardURL：https://www.jac-international.jp/jp/

【株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント】JAC Recruitment は1975年に英国で設立、日本では株式会社ジェイ エイ シー リクルートメントとして1988年設立。2025年５月１日に、JACグループとして50周年を迎えました。スペシャリストや管理職人材の紹介に特化し、コンサルティング型の人材紹介会社としては、国内最大クラスの東証プライム市場上場企業です。国際ビジネス経験をもつ人材紹介が強みで、日本国内では外資系企業や日系企業の海外事業などのグローバル領域の求人を多数取り扱っています。海外では英国、ドイツ、アメリカおよびアジアの世界11ヵ国、34拠点で事業を展開し、人材紹介事業の他、雇用代行サービスやコンサルティング事業も行っています。その他グループ会社として、外資系企業に特化した JAC Internationalや、バイリンガル人材に特化した求人サイトを運営するCareerCrossを傘下にもつグローバル企業です。（コーポレートサイト）https://corp.jac-recruitment.jp（転職サイト）https://www.jac-recruitment.jp