全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）は、「きっちり3分で中国の話題 わかった気になっチャイナ」を、1月16日（金）あさ7:55 から毎週金曜日に放送いたします。

1．番組概要

中国中央広播電視総台（チャイナ・メディア・グループ/CMG）の日本語アナウンサー、劉叡（リュウ・エイ）と張怡康（チョウ・イーカン）が、今年も中国にまつわる多彩な話題をセレクトしてお届けします。最新テクノロジーや話題のトレンド、注目のスポットなど、様々なテーマを通して、中国の『今』を分かりやすくご紹介します。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/documentary/nacchina/

2．第1回～第4回 各話内容

#1 1月16日(金)

近年、中国では冬の観光やスポーツを中心とした「氷雪経済」が急成長しています。各地のスキーリゾートは家族連れでにぎわい、氷のテーマパークや雪上アクティビティも人気に。また、冬季スポーツ産業の拡大により、新たな地域振興の動きも生まれています。今回は、中国で広がる「氷雪経済」の最新トレンドをお届けします。

#2 1月23日(金)

1月24日の「教育の国際デー」にちなんで、中国で広がる最新の教育現場の動きをご紹介します。AIを活用した「ロボット教師」や、宇宙ステーションと地上をつないで生中継で行う「宇宙授業」、さらには海上で学ぶユニークな授業など、教育現場がどんどん進化しています。

#3 1月30日(金)

まもなくやってくる「世界湿地の日」にちなんで、中国で進む最先端の湿地保護の取り組みをご紹介します。近年は、AIによる野生動物のモニタリングやドローンを使った湿地巡回、衛星データを活用した水質管理など、ハイテクを駆使した保護活動が注目を集めています。

#4 2月6日(金)

ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックの開催にちなんで、中国での“オリンピックレガシー”の活用と注目の中国代表選手についてご紹介します。

※#5以降の各話情報は番組HPにて随時公開いたします。

3．放送スケジュール

1月16日（金）スタート 毎週金曜あさ7:55～

