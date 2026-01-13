タイの地域資源×日本の技術が生む「次世代ビジネス」の可能性に迫る 都内中小企業の海外展開を支援するシンポジウム開催

公益財団法人東京都中小企業振興公社（本社：東京都千代田区、理事長：中西 充）は、2025年12月12日（金）、秋葉原UDXカンファレンス（東京都千代田区外神田4-14-1）において、「バイオエコノミー」をテーマに、タイ政府高官、日・タイの大手企業幹部および有識者を招いた、タイにおける事業展開の魅力を伝える「令和7年度 海外展開シンポジウム」を開催しました。

第一部の基調講演では、タイ工業省 副事務次官のパッサコーン・チャイラット氏が登壇し、タイで生産量の多い米、サトウキビ、キャッサバなどの農産資源の活用について言及しました。

第二部のパネルディスカッションでは、「自動車依存を超えたタイの地域資源と日本の技術が生む次世代ビジネス」をテーマに、タイに本拠地を置くアジア最大級の製糖企業であるミトポン社の副社長や、タイとのビジネスに精通した有識者らが意見を交わしました。

タイでは自動車産業が一大産業となっていますが、近年はEV化の進展や自動車販売の低迷を背景に、日系企業を取り巻く環境は厳しさを増しています。本イベントは、自動車依存を超えた新ビジネス創出のヒントを参加者に提供する貴重な機会となりました。

東京都中小企業振興公社では、ASEANを中心とした海外販路の開拓を2年間にわたり伴走支援するなど、さまざまなサポートメニューを提供し、支援の幅を広げています。

また、2026年2月6日（金）には、ベトナム展開のヒントを得られる「海外展開チャレンジセミナー」を開催予定です。東京都中小企業振興公社は、今後も都内中小企業の海外展開を継続的にサポートしてまいります。

■令和7年度第2回 海外展開チャレンジセミナー

開催日：2026年2月6日（金）

場所：TKP秋葉原カンファレンスセンター カンファレンスルーム2A（東京都千代田区外神田1-1-8 東芝万世橋ビル2階）

開催方法：ハイブリッド開催（会場参加とオンライン参加の併用）

対象：都内に事務所を有する企業等

参加費：無料

申し込み締切：2026年2月5日（木）17:00まで

※定員になり次第締め切り

▼参加申し込みはこちら

https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/planning/challengeseminar0703.html

■令和7年度 海外展開シンポジウム 開催概要

開催日：2025年12月12日（金）

場所：秋葉原UDXカンファレンス（東京都千代田区外神田4-14-1）

主催：公益財団法人東京都中小企業振興公社

後援：在東京タイ王国大使館 工業部、国際機関 日本アセアンセンター、日本貿易振興機構（ジェトロ）、独立行政法人中小企業基盤整備機構

東京都中小企業振興公社の「海外販路の開拓支援プログラム」

https://www.tokyo-kosha.or.jp/TTC/matching/sales_channel/index.html?VTNmatchingmovie