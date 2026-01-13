¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
Åß¾ì¤Î¥é¥¦¥ó¥É¤ò±þ±ç¡ª ¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¡Ö2026 Winter ÂçÃêÁª²ñ¡×³«ºÅ
¡Á Á´ÆüÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÌµÎÁ¥×¥ì¡¼·ô¡¢¥´¥ë¥Õ¥°¥Ã¥º¤Ê¤É1²ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥È¥ê¥×¥ëÅöÁª¥Á¥ã¥ó¥¹ ¡Á
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°¹¥¹¯Ç·¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢´¨¤¤Åß¤Ç¤â¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¡Ö2026 Winter ÂçÃêÁª²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤ËÅö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç18¥Û¡¼¥ë°Ê¾å¤ò¥×¥ì¡¼¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¹ç·×3,330Ì¾ÍÍ¤ËÃêÁª¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£1²ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç»²²ÃÈñ550±ß¡Ê»öÁ°Í½Ìó¤Î¾ì¹ç440±ß¡¢¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢²¼µ3¼ïÎà¤ÎÃêÁª¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Á´ÆüÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÌµÎÁ¥×¥ì¡¼·ô¡Ê1Ì¾ÍÍÍÑ¡Ë¡¿Ëè·î1,000Ì¾ÍÍ¡ÊËè·îÃêÁª¡Ë
¡¡¢¥´¥ë¥Õ¥°¥Ã¥º¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¡¿´ü´Ö¹ç·×280Ì¾ÍÍ¡Ê´ü´Ö½ªÎ»¸åÃêÁª¡Ë
¡¡£ACCORDIA GOLF¥Ý¥¤¥ó¥È100Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È»³Ê¬¤±¡¿´ü´Ö¹ç·×50Ì¾ÍÍ¡Ê´ü´Ö½ªÎ»¸åÃêÁª¡Ë
¡¡1²ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥È¥ê¥×¥ëÅöÁª¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¤¼¤ÒÅö¼Ò¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://www.accordiagolf.com/campaign/2026/lottery_winter/
¡Ö2026WinterÂçÃêÁª²ñ¡×³µÍ×
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÐ¾Ý»ÜÀß¡§¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë172¥«½ê¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§´ü´ÖÃæ¤Ë18¥Û¡¼¥ë°Ê¾å¤ò¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤«¤ÄACCORDIA GOLF¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤´ÅÐÏ¿ºÑ¤ÎÊý
»²²ÃÈñ¡§»öÁ°Í½Ìó440±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¡¿ÅöÆü¿½¹þ550±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë
¾ÞÉÊ¡§¡Á´ÆüÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÌµÎÁ¥×¥ì¡¼·ô¡Ê1Ì¾ÍÍÍÑ¡Ë·×3,000Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ëè·î1,000Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡Ê1·î¡Á3·î¤ÎËè·îËöÆü¤ËÄù¤á¡¢Íâ·îÃêÁªµÚ¤ÓÈ¯Á÷¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÍøÍÑ¶â³Û¡§¥×¥ì¡¼¥Õ¥£¤Î¤ß¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÍøÍÑÀÇ¤äÃë¿©Âå¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥Õ¥£¤Ê¤É¤Ï¸Ä¿ÍÉéÃ´¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÍøÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á8·î31Æü¡Ê·î¡Ë¡ÊÅÚÆü½Ë¡¢¤ªËß´ü´Ö¤âÍøÍÑ²Ä¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÍøÍÑ²ÄÇ½»ÜÀß¡§ÅöÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¡Ê¥×¥ì¡¼¡Ë¤µ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¾ì
¡¡¡¡¡¡¢¥´¥ë¥Õ¥°¥Ã¥º¤ä²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ê¤É·×280Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¡£ACCORDIA GOLF¥Ý¥¤¥ó¥È100Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È»³Ê¬¤±·×50Ì¾ÍÍ¡Ê³Æ2Ëü¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¢£¤ÏÁ´´ü´Ö½ªÎ»¸å¡Ê2026Ç¯4·î¡Ë¤ËÃêÁª¤È¾ÞÉÊÈ¯Á÷¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿
»²²ÃÊýË¡¡§²¼µ¤Î2¼ïÎà¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡³Æ¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¡ÖÂçÃêÁª²ñ¥Ü¡¼¥ëÉÕ¥×¥é¥ó¡×¤òÍ½Ìó¤Î¤¦¤¨¥×¥ì¡¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡ÖÂçÃêÁª²ñ¥Ü¡¼¥ëÉÕ¥×¥é¥ó¡×¤Ë¤Ï»²²ÃÈñÁêÅö³Û440±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Í½ÌóÊýË¡¤ÏÅö¼Ò¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤Î¤Û¤«¡¢¤ªÅÅÏÃ¤ä°ìÈÌ¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¢¥×¥ì¡¼ÅöÆü¤Ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÇÄ¾ÀÜ¤ª¿½¤·¹þ¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Àº»»¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¡£»²²ÃÈñ¤Ï550±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
»²²Ã¾Þ¡§¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë1¸Ä¡ÊCallaway ERC soft¤Þ¤¿¤ÏÆ±Åù¥¯¥é¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¡Ë
ÅöÁªÈ¯É½¡§ÅöÁª¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à¡§´ü´ÖÃæ¤ËÊ£¿ô²ó±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ1Æü¤¢¤¿¤ê1²ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¤Ï2003Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß°ÊÍè¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ã¯¤â¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥´¥ë¥Õ´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤ª¤è¤Ó¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¡ÖÁí¹ç¥ì¥¸¥ã¡¼´ë¶È¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¿ÏÂ¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î£Ð£Ç£Í¡Ê¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥´¥ë¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È(³ô)¡ËÊÝÍ¤Î149¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò¹ç¤ï¤»¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥´¥ë¥Õ¾ìÊÝÍ²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢1ÅÔ1Æ»2ÉÜ32¸©¤Ë172¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤È26¤ÎÎý½¬¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤Á6¥«½ê¤Ï¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGRAND¡×¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏÀ®ÅÄ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤Ë¤ÆÊÆ¹ñPGATOUR¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¡Ê¤¦¤Á2020Ç¯¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Ï½¬»ÖÌî¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÆÊÆ¹ñPGATOUR¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢Ë¤«¤Ç¾å¼Á¤Ê¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¤Ê¥´¥ë¥Õµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢Ã¯¤â¤¬¿È¶á¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¥´¥ë¥Õ±¿±Ä²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¡Ö2026 Winter ÂçÃêÁª²ñ¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.accordiagolf.com/campaign/2026/lottery_winter/
¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢Web¡×
https://www.accordiagolf.com
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»°¹¥¹¯Ç·¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢´¨¤¤Åß¤Ç¤â¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¡Ö2026 Winter ÂçÃêÁª²ñ¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý´ü´ÖÃæ¤ËÅö¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÁ´¹ñ¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç18¥Û¡¼¥ë°Ê¾å¤ò¥×¥ì¡¼¤µ¤ì¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¹ç·×3,330Ì¾ÍÍ¤ËÃêÁª¤Ç¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ÞÉÊ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£1²ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç»²²ÃÈñ550±ß¡Ê»öÁ°Í½Ìó¤Î¾ì¹ç440±ß¡¢¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤ò¤ª»ÙÊ§¤¤¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢²¼µ3¼ïÎà¤ÎÃêÁª¤Ë¼«Æ°Åª¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¢¥´¥ë¥Õ¥°¥Ã¥º¡¢²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ê¤É¤Î¹ë²Ú¾ÞÉÊ¡¿´ü´Ö¹ç·×280Ì¾ÍÍ¡Ê´ü´Ö½ªÎ»¸åÃêÁª¡Ë
¡¡£ACCORDIA GOLF¥Ý¥¤¥ó¥È100Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È»³Ê¬¤±¡¿´ü´Ö¹ç·×50Ì¾ÍÍ¡Ê´ü´Ö½ªÎ»¸åÃêÁª¡Ë
¡¡1²ó¤Î¥×¥ì¡¼¤Ç¥È¥ê¥×¥ëÅöÁª¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¤¢¤ë¤³¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¡¢¤¼¤ÒÅö¼Ò¥´¥ë¥Õ¾ì¤Ç¥é¥¦¥ó¥É¤ò¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢²¼µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È https://www.accordiagolf.com/campaign/2026/lottery_winter/
¡Ö2026WinterÂçÃêÁª²ñ¡×³µÍ×
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯3·î31Æü¡Ê²Ð¡Ë
ÂÐ¾Ý»ÜÀß¡§¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¤¬±¿±Ä¤¹¤ë172¥«½ê¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì
ÂÐ¾Ý¼Ô¡§´ü´ÖÃæ¤Ë18¥Û¡¼¥ë°Ê¾å¤ò¥×¥ì¡¼¤·¡¢¤«¤ÄACCORDIA GOLF¥Ý¥¤¥ó¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤´ÅÐÏ¿ºÑ¤ÎÊý
»²²ÃÈñ¡§»öÁ°Í½Ìó440±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¡¿ÅöÆü¿½¹þ550±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë
¾ÞÉÊ¡§¡Á´ÆüÍøÍÑ²ÄÇ½¤ÊÌµÎÁ¥×¥ì¡¼·ô¡Ê1Ì¾ÍÍÍÑ¡Ë·×3,000Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Ëè·î1,000Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ê¤Þ¤¹¡Ê1·î¡Á3·î¤ÎËè·îËöÆü¤ËÄù¤á¡¢Íâ·îÃêÁªµÚ¤ÓÈ¯Á÷¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÍøÍÑ¶â³Û¡§¥×¥ì¡¼¥Õ¥£¤Î¤ß¤¬ÌµÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡ÊÍøÍÑÀÇ¤äÃë¿©Âå¡¢¥í¥Ã¥«¡¼¥Õ¥£¤Ê¤É¤Ï¸Ä¿ÍÉéÃ´¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÍøÍÑ´ü´Ö¡§2026Ç¯4·î1Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á8·î31Æü¡Ê·î¡Ë¡ÊÅÚÆü½Ë¡¢¤ªËß´ü´Ö¤âÍøÍÑ²Ä¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨ÍøÍÑ²ÄÇ½»ÜÀß¡§ÅöÃêÁª²ñ¤Ë»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß¡Ê¥×¥ì¡¼¡Ë¤µ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ¾ì
¡¡¡¡¡¡¢¥´¥ë¥Õ¥°¥Ã¥º¤ä²ÈÅÅÀ½ÉÊ¤Ê¤É·×280Ì¾ÍÍ
¡¡¡¡¡¡£ACCORDIA GOLF¥Ý¥¤¥ó¥È100Ëü¥Ý¥¤¥ó¥È»³Ê¬¤±·×50Ì¾ÍÍ¡Ê³Æ2Ëü¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¢£¤ÏÁ´´ü´Ö½ªÎ»¸å¡Ê2026Ç¯4·î¡Ë¤ËÃêÁª¤È¾ÞÉÊÈ¯Á÷¡¢¥Ý¥¤¥ó¥ÈÉÕÍ¿
»²²ÃÊýË¡¡§²¼µ¤Î2¼ïÎà¤«¤é¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡³Æ¥´¥ë¥Õ¾ì¤Î¡ÖÂçÃêÁª²ñ¥Ü¡¼¥ëÉÕ¥×¥é¥ó¡×¤òÍ½Ìó¤Î¤¦¤¨¥×¥ì¡¼
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡ÖÂçÃêÁª²ñ¥Ü¡¼¥ëÉÕ¥×¥é¥ó¡×¤Ë¤Ï»²²ÃÈñÁêÅö³Û440±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Í½ÌóÊýË¡¤ÏÅö¼Ò¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¤Î¤Û¤«¡¢¤ªÅÅÏÃ¤ä°ìÈÌ¤ÎÍ½Ìó¥µ¥¤¥È¤Ç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¢¥×¥ì¡¼ÅöÆü¤Ë¥´¥ë¥Õ¾ì¤ÇÄ¾ÀÜ¤ª¿½¤·¹þ¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨Àº»»¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¡£»²²ÃÈñ¤Ï550±ß¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
»²²Ã¾Þ¡§¥´¥ë¥Õ¥Ü¡¼¥ë1¸Ä¡ÊCallaway ERC soft¤Þ¤¿¤ÏÆ±Åù¥¯¥é¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¡Ë
ÅöÁªÈ¯É½¡§ÅöÁª¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¤«¤¨¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
Ãí°Õ»ö¹à¡§´ü´ÖÃæ¤ËÊ£¿ô²ó±þÊç²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª°ì¿ÍÍÍ1Æü¤¢¤¿¤ê1²ó¸Â¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¤Ï2003Ç¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÁÏÀß°ÊÍè¡¢Ç¯Îð¤äÀÊÌ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Ã¯¤â¤¬¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥ì¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¥´¥ë¥Õ´Ä¶¤ÎÄó¶¡¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¥´¥ë¥Õ¾ì¤ª¤è¤Ó¥´¥ë¥ÕÎý½¬¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¡ÖÁí¹ç¥ì¥¸¥ã¡¼´ë¶È¡×¤òÌÜ»Ø¤¹Ê¿ÏÂ¥°¥ë¡¼¥×¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤Î£Ð£Ç£Í¡Ê¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥´¥ë¥Õ¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È(³ô)¡ËÊÝÍ¤Î149¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤ò¹ç¤ï¤»¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥´¥ë¥Õ¾ìÊÝÍ²ñ¼Ò¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¸½ºß¡¢1ÅÔ1Æ»2ÉÜ32¸©¤Ë172¤Î¥´¥ë¥Õ¾ì¤È26¤ÎÎý½¬¾ì¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¦¤Á6¥«½ê¤Ï¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖGRAND¡×¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2017Ç¯¡¢2019Ç¯¤Ë¤ÏÀ®ÅÄ¥´¥ë¥Õ¶æ³ÚÉô¤Ë¤ÆÊÆ¹ñPGATOUR¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢2019Ç¯¤«¤é2024Ç¯¡Ê¤¦¤Á2020Ç¯¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Ï½¬»ÖÌî¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ë¤ÆÊÆ¹ñPGATOUR¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Åö¼Ò¤Ï¡¢Ë¤«¤Ç¾å¼Á¤Ê¥Ï¥¤¥°¥ì¡¼¥É¤Ê¥´¥ë¥Õµ¡²ñ¤ÎÄó¶¡¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤ÎËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢Ã¯¤â¤¬¿È¶á¤Ç¡¢µ¤·Ú¤Ë¥´¥ë¥Õ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢º£¸å¤â³§¤µ¤Þ¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¥´¥ë¥Õ±¿±Ä²ñ¼Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢¡¦¥´¥ë¥Õ¡Ö2026 Winter ÂçÃêÁª²ñ¡×ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.accordiagolf.com/campaign/2026/lottery_winter/
¸ø¼°Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¢¥³¡¼¥Ç¥£¥¢Web¡×
https://www.accordiagolf.com