こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
多様化するカーライフに応える新たなブランド「FINESSA」誕生、新ブランド第一弾となる乗用車用タイヤ「FINESSA HB01」を発売
株式会社ブリヂストン（以下、ブリヂストン）は、多様化するカーライフとお客様の幅広いニーズに対応するため、新たなブランド「FINESSA」を展開し、当ブランドの第一弾となる乗用車用タイヤ「FINESSA HB01（フィネッサ エイチビーゼロワン）」を2026年2月1日より発売します。
ブリヂストンはこれまで、お客様のニーズに対応すべく、様々な乗用車用タイヤブランドを取り揃えてきました。プレミアム領域では、スポーツタイヤのフラッグシップ「POTENZA」と上質な快適性と走行性能を両立した「REGNO」、バランス領域には「ECOPIA」、ベーシック領域に「NEWNO」といったブランドを揃えています。今回新たに誕生するブランド「FINESSA」は、幅広いお客様がご使用になるバランス領域に位置付けられます。当社は、引き続きプレミアムからベーシックまで全領域で最適なタイヤ選びをサポートし、お客様一人ひとりの価値観やライフスタイルに対して、よりきめ細やかにお応えしてまいります。
■新ブランド「FINESSA」誕生の背景
近年では、日常の運転、家族とのドライブ、趣味やレジャーなど、幅広い用途やニーズにより、乗用車用タイヤには高い安全性・快適性が求められています。さらに、性能や価格だけでなく、自分らしい価値を大切にしてタイヤを選ぶお客様も増えています。「FINESSA」はそのようなニーズに対応し、ワンランク上の安心・安全と快適を提供し、幅広いお客様のカーライフに寄り添うことを目指しています。
■「FINESSA」ブランドのコンセプト
安心・安全（SAFETY）を軸に、より快適で心地よい（FINE）車内空間を提供し、豊かなカーライフをお届けしたいという想いを込め、FINEとSAFETYを組み合わせ、「FINESSA」というブランド名としました。
「FINESSA」の提供価値は次の3点です。
１．確かな安心・安全性
雨天時でも安定した走行性能を実現し、日常のあらゆるシーンでドライバーと同乗者に安心感をもたらし、大切な人を乗せる時間をより信頼できるものにします。
２．静かで快適なドライビング体験
優れた静粛性と乗り心地を実現し、会話や音楽を妨げない快適な車内空間と心地よいドライビング体験を提供します。
３．サステナビリティへの貢献
環境への意識が高まる中、製品設計や素材選定において環境負荷低減に配慮し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けた取り組みを進めます。
■新ブランド第一弾となる乗用車用タイヤ「FINESSA HB01」を2026年2月1日より発売
今回発売する「FINESSA HB01」は、商品設計基盤技術「ENLITEN」※1を搭載し、お客様ニーズの高いウェットグリップ性能と快適な車内空間を実現する静粛性を高め、コストパフォーマンスにも優れた商品です。
https://digitalpr.jp/table_img/2681/125179/125179_web_1.png
【「ENLITEN」を搭載した新商品「FINESSA HB01」の提供価値】 詳細は【添付】1. 2.を参照
１．雨天でもしっかり止まる・曲がる安心感を新品から履き替えまで提供
新パタンのショルダー部に採用される「スプラッシュラグ」で主溝からの排水性を向上、主溝には「スクエアグルーヴ」を適用することで摩耗しても溝体積の変化をより小さく抑え、高い排水性を維持します。これにより、当社品「ECOPIA NH200」対比ウェットブレーキ制動距離を15％短縮しています。さらに、20,000km走行後の「FINESSA HB01」でも新品時の「ECOPIA NH200」対比で12％短縮しています。突然の雨や濡れた道路でも、しっかり止まる・曲がる性能は摩耗後まで考慮し設計しており、新品から履き替えまでさらなる安心・安全を提供します。
２．走行時のノイズを抑え、快適な車内空間を実現
新パタンに搭載される「スリットサイレンサー」で走行中のノイズを気になりにくい音質へチューニングします。スムーズなアスファルト舗装路でのパタンノイズを「ECOPIA NH200」対比7％低減することで、静かでより快適な車内空間を提供します。
３．サステナビリティへの貢献
「ECOPIA NH200」シリーズ同等レベルのロングライフ性能と低燃費性能を有します。さらに、省資源化、ISCC PLUS認証※2に基づいたマスバランス方式※3によって再生資源を原材料の一部に用いることで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。
なお、新商品「FINESSA HB01」に関する情報はブリヂストンのWebサイトにて公開しております。情報は順次更新予定です。
公式サイト：https://tire.bridgestone.co.jp/finessa/
ブリヂストンは、「FINESSA」の提供を通じて、ドライバーの安心・安全を足元から支えることで、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」※4で掲げる「Easeより安心で心地よいモビリティライフを支えること」にコミットしていきます。
※１ 商品設計基盤技術「ENLITEN」（エンライトン）
サステナビリティへ繋がる環境性能、それぞれの市場やお客様のご要望によって顕在化している要求（ニーズ）、潜在的な要求（ウォンツ）、さらに当社が市場・お客様が想像もしえない新たな価値を提供する性能（インスパイア）の大幅な向上を目指し、商品性能の「エッジを効かせ」、「究極のカスタマイズ」を実現する商品設計基盤技術。
※２ ISCC（International Sustainability and Carbon Certification：持続可能性および炭素に関する国際認証）が展開する認証制度です。バイオマスなどの再生可能資源由来の原材料や再生資源由来の原材料を用いた製品を対象とし、原材料の持続可能性に関する特性をサプライチェーン全体にわたって検証します。
※３ 原材料から製品への加工・流通過程において、ある特性を持った原材料（例：バイオマスなど再生可能資源由来の原材料）をそうでない原材料（例：化石由来の原材料）と物理的に混合しつつ、帳簿上ではそれぞれの割合を分けて管理する手法です。この方式では、製品に割り当てられる認証原材料の量は、生産開始時に調達された量と一致します。当社はISCC PLUS認証取得工場において、ISCC PLUSの要求事項に準拠することを約束し、宣言します。
※４ 「Bridgestone E8 Commitment（ブリヂストンイーエイトコミットメント）」
ブリヂストンは、「2050年 サステナブルなソリューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的に提供している会社へ」というビジョンの実現に向けて、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/）」を制定しました。これを未来からの信任を得ながら経営を進める軸とし、ブリヂストンらしい「E」で始まる8つの価値（Energy、Ecology、Efficiency、Extension、Economy、Emotion、Ease、Empowerment）を、ブリヂストンらしい目的と手段で、従業員・社会・パートナー・お客様と共に創出し、持続可能な社会を支えることにコミットしていきます。
【添付】
１．搭載技術
２．商品特長と性能評価結果
※１ 「FINESSA HB01」と「ECOPIA NH200」の新品時ウェットブレーキ比較
https://digitalpr.jp/table_img/2681/125179/125179_web_2.png
※２ 摩耗後「FINESSA HB01」と新品「ECOPIA NH200」のウェットブレーキ比較
https://digitalpr.jp/table_img/2681/125179/125179_web_3.png
※3 「FINESSA HB01」と「ECOPIA NH200」の新品時静粛性比較
https://digitalpr.jp/table_img/2681/125179/125179_web_4.png
※ 上記テスト結果に関する詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。
※ タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。
※ 試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。
３．発売サイズ
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ グローバル広報オペレーション部門 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936
ブリヂストンはこれまで、お客様のニーズに対応すべく、様々な乗用車用タイヤブランドを取り揃えてきました。プレミアム領域では、スポーツタイヤのフラッグシップ「POTENZA」と上質な快適性と走行性能を両立した「REGNO」、バランス領域には「ECOPIA」、ベーシック領域に「NEWNO」といったブランドを揃えています。今回新たに誕生するブランド「FINESSA」は、幅広いお客様がご使用になるバランス領域に位置付けられます。当社は、引き続きプレミアムからベーシックまで全領域で最適なタイヤ選びをサポートし、お客様一人ひとりの価値観やライフスタイルに対して、よりきめ細やかにお応えしてまいります。
乗用車用タイヤブランドのポジショニング
■新ブランド「FINESSA」誕生の背景
近年では、日常の運転、家族とのドライブ、趣味やレジャーなど、幅広い用途やニーズにより、乗用車用タイヤには高い安全性・快適性が求められています。さらに、性能や価格だけでなく、自分らしい価値を大切にしてタイヤを選ぶお客様も増えています。「FINESSA」はそのようなニーズに対応し、ワンランク上の安心・安全と快適を提供し、幅広いお客様のカーライフに寄り添うことを目指しています。
■「FINESSA」ブランドのコンセプト
安心・安全（SAFETY）を軸に、より快適で心地よい（FINE）車内空間を提供し、豊かなカーライフをお届けしたいという想いを込め、FINEとSAFETYを組み合わせ、「FINESSA」というブランド名としました。
「FINESSA」の提供価値は次の3点です。
１．確かな安心・安全性
雨天時でも安定した走行性能を実現し、日常のあらゆるシーンでドライバーと同乗者に安心感をもたらし、大切な人を乗せる時間をより信頼できるものにします。
２．静かで快適なドライビング体験
優れた静粛性と乗り心地を実現し、会話や音楽を妨げない快適な車内空間と心地よいドライビング体験を提供します。
３．サステナビリティへの貢献
環境への意識が高まる中、製品設計や素材選定において環境負荷低減に配慮し、持続可能なモビリティ社会の実現に向けた取り組みを進めます。
■新ブランド第一弾となる乗用車用タイヤ「FINESSA HB01」を2026年2月1日より発売
今回発売する「FINESSA HB01」は、商品設計基盤技術「ENLITEN」※1を搭載し、お客様ニーズの高いウェットグリップ性能と快適な車内空間を実現する静粛性を高め、コストパフォーマンスにも優れた商品です。
https://digitalpr.jp/table_img/2681/125179/125179_web_1.png
【「ENLITEN」を搭載した新商品「FINESSA HB01」の提供価値】 詳細は【添付】1. 2.を参照
１．雨天でもしっかり止まる・曲がる安心感を新品から履き替えまで提供
新パタンのショルダー部に採用される「スプラッシュラグ」で主溝からの排水性を向上、主溝には「スクエアグルーヴ」を適用することで摩耗しても溝体積の変化をより小さく抑え、高い排水性を維持します。これにより、当社品「ECOPIA NH200」対比ウェットブレーキ制動距離を15％短縮しています。さらに、20,000km走行後の「FINESSA HB01」でも新品時の「ECOPIA NH200」対比で12％短縮しています。突然の雨や濡れた道路でも、しっかり止まる・曲がる性能は摩耗後まで考慮し設計しており、新品から履き替えまでさらなる安心・安全を提供します。
２．走行時のノイズを抑え、快適な車内空間を実現
新パタンに搭載される「スリットサイレンサー」で走行中のノイズを気になりにくい音質へチューニングします。スムーズなアスファルト舗装路でのパタンノイズを「ECOPIA NH200」対比7％低減することで、静かでより快適な車内空間を提供します。
３．サステナビリティへの貢献
「ECOPIA NH200」シリーズ同等レベルのロングライフ性能と低燃費性能を有します。さらに、省資源化、ISCC PLUS認証※2に基づいたマスバランス方式※3によって再生資源を原材料の一部に用いることで、サーキュラーエコノミーの実現に貢献しています。
なお、新商品「FINESSA HB01」に関する情報はブリヂストンのWebサイトにて公開しております。情報は順次更新予定です。
公式サイト：https://tire.bridgestone.co.jp/finessa/
ブリヂストンは、「FINESSA」の提供を通じて、ドライバーの安心・安全を足元から支えることで、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」※4で掲げる「Easeより安心で心地よいモビリティライフを支えること」にコミットしていきます。
※１ 商品設計基盤技術「ENLITEN」（エンライトン）
サステナビリティへ繋がる環境性能、それぞれの市場やお客様のご要望によって顕在化している要求（ニーズ）、潜在的な要求（ウォンツ）、さらに当社が市場・お客様が想像もしえない新たな価値を提供する性能（インスパイア）の大幅な向上を目指し、商品性能の「エッジを効かせ」、「究極のカスタマイズ」を実現する商品設計基盤技術。
※２ ISCC（International Sustainability and Carbon Certification：持続可能性および炭素に関する国際認証）が展開する認証制度です。バイオマスなどの再生可能資源由来の原材料や再生資源由来の原材料を用いた製品を対象とし、原材料の持続可能性に関する特性をサプライチェーン全体にわたって検証します。
※３ 原材料から製品への加工・流通過程において、ある特性を持った原材料（例：バイオマスなど再生可能資源由来の原材料）をそうでない原材料（例：化石由来の原材料）と物理的に混合しつつ、帳簿上ではそれぞれの割合を分けて管理する手法です。この方式では、製品に割り当てられる認証原材料の量は、生産開始時に調達された量と一致します。当社はISCC PLUS認証取得工場において、ISCC PLUSの要求事項に準拠することを約束し、宣言します。
※４ 「Bridgestone E8 Commitment（ブリヂストンイーエイトコミットメント）」
ブリヂストンは、「2050年 サステナブルなソリューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的に提供している会社へ」というビジョンの実現に向けて、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment（https://www.bridgestone.co.jp/corporate/manage/policy/commitment/）」を制定しました。これを未来からの信任を得ながら経営を進める軸とし、ブリヂストンらしい「E」で始まる8つの価値（Energy、Ecology、Efficiency、Extension、Economy、Emotion、Ease、Empowerment）を、ブリヂストンらしい目的と手段で、従業員・社会・パートナー・お客様と共に創出し、持続可能な社会を支えることにコミットしていきます。
【添付】
１．搭載技術
２．商品特長と性能評価結果
※１ 「FINESSA HB01」と「ECOPIA NH200」の新品時ウェットブレーキ比較
https://digitalpr.jp/table_img/2681/125179/125179_web_2.png
※２ 摩耗後「FINESSA HB01」と新品「ECOPIA NH200」のウェットブレーキ比較
https://digitalpr.jp/table_img/2681/125179/125179_web_3.png
※3 「FINESSA HB01」と「ECOPIA NH200」の新品時静粛性比較
https://digitalpr.jp/table_img/2681/125179/125179_web_4.png
※ 上記テスト結果に関する詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。
※ タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。
※ 試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。
３．発売サイズ
本件に関するお問合わせ先
＜報道関係＞ グローバル広報オペレーション部門 TEL：03-6836-3333
＜お客様＞ お客様相談室 TEL：0120-39-2936