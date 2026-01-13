雪印メグミルク株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：佐藤 雅俊）は、「さけるチーズ」の期間限定パッケージを展開し、俳優の早坂美海さんを起用した新テレビCMを2026年1月下旬より全国にて放映いたします。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=97AO388Rbxg

北海道産生乳を100％使用した「さけるチーズ」は、おとなのおつまみや子どものおやつとしてご好評いただいているロングセラー商品です。この度、受験や新しい挑戦に向かう皆様に向け、「桜咲く」＋「チーズさく（割く）」の語呂にちなんで「咲けるチーズ」パッケージ（プレーンのみ）を1月中旬より期間限定で順次販売します。また、「咲けるチーズ」をご紹介する新テレビCMを、俳優の早坂美海さんを起用して放映します。「さけるチーズ」を食べるとき、自然と少し上を向きますよね。「さけるチーズ」を食べて上を向こう。受験勉強で落ち込んでしまう時は「さけるチーズ」を食べて気持ちを前へ。一人で食べても、仲間と分け合っても楽しい商品です。CMでは、幅広い世代、特に中高生を中心に人気のWurtSさん書き下ろしの楽曲に乗せて「みんなで、咲こう。」という前向きなメッセージを伝えます。雪印メグミルクは、春に向けて頑張る皆様を応援しています。

テレビCMについて

(1) タイトル：「みんなで、咲こう。」篇(2) 内容：リアルな受験生の日常を主演の早坂美海さんが透明感あふれる演技で表現。人気アーティストWurtSさんの楽曲で、「みんなで、咲こう。」という前向きなメッセージを伝えます。(3) 放送地域：全国(4) 動画URL： https://youtu.be/97AO388Rbxg(5) 出演者： 早坂 美海（ユメ役）(6) タイアップ楽曲：WurtS「SOMEDAY」 1月14日より配信 https://lnk.to/WurtS_someday

出演者

早坂 美海 （はやさか みう）TBS「対岸の家事～これが、私の生きる道！～」、CX「愛の、がっこう。」、NHK2026年度前期連続テレビ小説「風、薫る」に主人公の妹役で出演決定。

楽曲

WurtS（ワーツ）2021年本格始動。作詞・作曲・アレンジ、アートワークや映像に至るまで全てをセルフプロデュースする21世紀生まれのソロアーティスト。

お客様からの商品に関するお問い合わせ先

雪印メグミルク株式会社 お客様センター 0120-301-369（年中無休 9:00～17:00）【 雪印メグミルク ウェブサイト：https://www.meg-snow.com 】【 「さけるチーズ」ブランドサイト：https://www.meg-snow.com/hokkaido100/sakerucheese/ 】【 「咲けるチーズ」期間限定特設サイト：https://www.meg-snow.com/hokkaido100/sakerucheese/sakou/ 】