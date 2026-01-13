ワンストップでレポートマーケティングを実現する「レポピー®️」（https://ideatech.jp/service/report-pr）を提供する株式会社IDEATECH（本社：東京都港区、代表取締役社長：石川友夫）は、「調査PRを一括で依頼したい！依頼設計と進め方の実務ガイド」を無料公開しました。

https://ideatech.jp/download/316/?utm_source=pr_260113%E3%80%80

調査PRを一括で任せやすいサービスは、大きく分けて「調査リリースを作って配信までまとめるタイプ」「調査会社が調査＋リリース作成まで持つタイプ」「調査を起点に、記事・資料まで二次活用を前提にするタイプ」の3タイプがあります。当社が企業の広報・マーケティング担当者220名に行った独自調査では、デジタルPRを外部会社に「現在委託している」が63.2%、「過去に委託していた」が29.5%となり、委託経験そのものが当たり前になっていることが明らかになりました。一方で、選定時に重視される項目は「業界での実績が豊富」（57.4%）、「立ち上がりが早い（スピード対応）」（40.7%）が上位を占めるものの、実際に取引した際の不満として「提案内容が画一的で独自性がなかった」（54.4%）、「レポーティングが不十分だった」（46.6%）が挙げられており、期待と実態にギャップがあることがわかります。本ガイドは、このギャップを埋めるために、調査PR会社を選定する際の5つの評価軸と、失敗しない実行フロー6ステップを体系的に解説した実践ガイドです。

・調査PRサービスを一括で任せられる3つのタイプと代表的なサービス・失敗しない選定軸5つ・相談前に準備すべき5つのチェックリスト

・調査PRを外部に一括で任せたいが、どのサービスを選べばよいかわからない広報・PRご担当者様 ・過去に調査PR会社と取引しが、不満が残った経験のあるマーケティング担当者様 ・社内の確認が多く、最初に"範囲と納期"を固定して進めたい方

Chapter-1 そもそも調査PRで「一括で任せたい」が増える理由 Chapter-2 一括で任せられる範囲（どこまで任せられるか） Chapter-3 失敗しない選定軸（5つ） Chapter-4 実行フロー Chapter-5 まとめ：相談時に確認すること

「レポピー®️」とは、リード獲得を実現する「レポート型マーケティング」手法です。 10年以上PR/マーケティング支援を行うプロが御社のサービス・会社の強みをヒアリングし「レポート」を行い、質の高いホワイトペーパー形式で納品いたします。

