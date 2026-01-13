「午後３時に、ちょっと幸せなひとときを。」をコンセプトに、素材にこだわった手作りドーナツを夫婦で提供する同店。今回、その想いをより多くの方に届けるために、「博多エキナカマイング」POP UP SPACEに期間限定で出店します。

【魔法のドーナツ「ザクド」とは？】

**ザクザク食感がやみつきに山鹿の素材が奏でる味わい。『３時のドーナツ』のこだわりは、妥協しない素材選び。** **一口食べれば素材そのものの豊かさが広がります。** **＜主な食材＞** 熊本県産小麦、平飼いたまご、きび砂糖、海水100%の天然塩、よつ葉バター、国産米ぬかを使った米油、アルミニウム不使用ベーキングパウダー等 **＜フレーバーごとの工夫＞** 「小山製茶」の抹茶 「藤本製茶」のアールグレイ→ 地元山鹿の素材を活かし、保存料・香料に頼らない製法 **＜おすすめポイント**＞ **●冷凍保存OK** 冷凍庫から出して“解凍0秒”で食べられるユニークな商品● **温め直し可能** チョコなしタイプは電子レンジやトースターででき立て風に● **常温でも美味しい** 素朴ながらやみつきになる味わい● **独特の形状** 切り込み入りで「家族で仲良く分け合える」工夫● **食感・味** ザクザクとした軽やかな食感、油っぽさなし、甘さ控えめ子どもから高齢の方まで親しみやすい

【出店概要】

期間：2026年1月14日(水)～1月31日(土)場所：博多エキナカマイング POP UP SPACE営業時間：9時～21時 ※最終日のみ19時まで※ザクドのみ販売 **＜ザクド販売方法**＞今回は冷蔵状態での販売となります。

公式WEB：https://3jinodonut.com/公式インスタグラム：https://www.instagram.com/3ji_donut/

【マイングPOP UP SPACE概要】

2025年春に開業した期間限定ショップスペースです。全国の人気店や地元の銘店を誘致し、新規性・話題性を創出し、また商品開発やマーケティング、情報発信の場としても機能しております。「食」を通じて地域とお客様をつなぐ空間として、いつ訪れても“新しい発見とワクワク”がある食の体験を提供しております。

３時のドーナツ」ブランドの想い

https://ming.or.jp/events/calendar.php

**「食」を伝える** 原点は“にんじんドーナツ”3時のドーナツのはじまりは、我が家の子どもと一緒に作った野菜ドーナツでした。おなかもこころもいっぱいにしてくれる、やさしい口どけが原点です。「わが子が安心して食べられるおやつを作りたい」と夫婦で創業した山鹿発のドーナツブランド。熊本県産小麦やきび砂糖、平飼い卵、天然塩などこだわりの原料からうまれる素朴な味わいが人気です。

**「働き方・生き方」を伝える** 子育ても仕事も楽しく、夢に挑戦できる職場をつくる子育てママに寄り添った職場環境を整備。「ママが笑顔でいれることが、家庭、職場、お客様を笑顔にできる」という信念のもと、雇用メンバー全員が子育て世代として活躍できる場を提供します。

**「地元山鹿市の魅力」を伝える** 「人と場所をつなぐドーナツ屋」として、熊本と山鹿の自然、風土、生産者の想いを発信。素晴らしい技術や文化にスポットライトを当て、地域外からも選ばれるブランドを目指します。幼少期の憧れだった活気ある商店街を取り戻すために。空きテナントを再生し、子供たちが「この地で何かを始めたい」「帰って来たい」と思えるような、魅力的なまちづくりを行います。

おやつタイムが生む「いとおしさ」と「小さな魔法」を信じています。ただ美味しいだけでなく、温かい思い出を提供したいと考えています。

「博多エキナカマイング」概要

博多駅構内１階に位置する、九州最大級の博多・九州のおみやげ処です。毎日多くの県外からお越しのお客様で賑わいますが、スーパーをはじめとした食品店舗も多く、デイリー需要にも対応しており、地元のお客様のご来館も多いことが特徴です。営業時間：9時～21時店舗数：全92店舗

WEB：https://www.ming.or.jp/Instagram：https://www.instagram.com/ming_hakata/X：https://x.com/ming_hakata